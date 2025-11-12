Die Kunst der halbgedrückten Taste

Lange erwartet, nun eingetroffen: Expressive E Osmose 61 erweitert das MPE-Konzept Osmose von der kleinen französischen Firma um eine zusätzliche Oktave und kombiniert diese hochdynamische 3D-Tastatur außerdem mit der internen EaganMatrix-Engine.

Kurz & knapp Was ist es? Expressive E Osmose 61, MPE-Keyboard, erweitert das bekannte Osmose-Konzept um eine Oktave und bietet eine hochwertige 3D-Tastatur mit EaganMatrix-Engine. Spielgefühl & Qualität: Hochwertige Fullsize-Tastatur mit exzellenter Dynamik und sehr gutem Spielgefühl.

Hochwertige Fullsize-Tastatur mit exzellenter Dynamik und sehr gutem Spielgefühl. Sound-Engine: EaganMatrix liefert vielseitige, ausdrucksstarke Klänge und 500 Presets.

EaganMatrix liefert vielseitige, ausdrucksstarke Klänge und 500 Presets. MPE & Kompatibilität: Perfekt für MPE-Plug-ins und klassische Spielweise, vielseitig einsetzbar.

Perfekt für MPE-Plug-ins und klassische Spielweise, vielseitig einsetzbar. Bedienung & Workflow: Übersichtliche Bedienoberfläche, aber Encoder etwas schwergängig und Preset-Wechsel verzögert.

Übersichtliche Bedienoberfläche, aber Encoder etwas schwergängig und Preset-Wechsel verzögert. Fazit: Sinnvolle Erweiterung für Pianisten, Komponisten und Live-Performer, die Ausdruck und Innovation suchen.

Expressive E Osmose 61 MPE Keyboard

Für Pianisten, Performer und Sounddesigner, die mehr Reichweite und zweihändiges Spiel wollen, ist das 61er-Format ein klarer Gewinn. Wer bereits mit dem 49-Tasten-Osmose gearbeitet hat, findet hier dieselbe ausgereifte Spielmechanik und klangliche Tiefe in einem größeren, bühnentauglichen Format. Preislich bleibt das Expressive E Osmose 61 MPE Keyboard auf dem Niveau der bisherigen Produktstrategie.

Über die grundlegenden Eigenschaften des Osmose mit 49 Tasten habe ich bereits hier berichtet. Dieser Test versteht sich als Fortsetzung – gewissermaßen Teil 2 – für den größeren Bruder mit 61 Tasten. Zur EaganMatrix Engine wurde bereits viel auf AMAZONA geschrieben. Einen Testbericht dazu findet ihr zum Beispiel hier.

Erste Eindrücke

Der erste Kontakt mit dem neuen Expressive E Osmose 61 MPE Keyboard bestätigt sofort, was das Konzept verspricht: Die Osmose-Mechanik fühlt sich wie eine natürliche Verlängerung der Hände an. Die Tasten sind in voller Größe ausgeführt, präzise verarbeitet und besitzen eine leicht raue Oberfläche, die an Elfenbein oder Taran erinnert. Auch bei schwitzigen Fingern bleibt die Kontrolle erhalten.

Die Tastatur bietet die bekannten 3D-Kontrollachsen:

Tap

Velocity

Press

Poly Aftertouch

seitliches Pitch

Pressure Glide

Note Off

Expressive Arpeggiator

Die nach links (also in den Bassbereich) verlängerte Tastatur verändert das Spielgefühl nicht grundlegend, schafft aber deutlich mehr Komfort – besonders bei komplexen Akkorden, beim gleichzeitigen Spiel von Bass und Melodie sowie bei freien Performance-Arrangements.

Verarbeitung und Gewicht wirken solide und bühnentauglich. Ein kleiner Wermutstropfen: Die äußersten Tasten lassen sich beim Spielen leicht versehentlich anschlagen.

Das Gerät verfügt über zwei „pseudo-symmetrische“ Ausgänge – das bedeutet, dass sowohl unsymmetrische als auch symmetrische Audiokabel problemlos verwendet werden können. Diese Flexibilität ist besonders im Studio- und Live-Betrieb von Vorteil.

Zusätzlich lassen sich zwei Fuß-Controller anschließen, die der Yamaha-Polung folgen (Tip = Signal, Ring = +V, Sleeve = Masse). Diese Option ist sehr empfehlenswert, da sie die Ausdrucksmöglichkeiten beim Spielen deutlich erweitert – etwa für Sustain, Expression oder frei zuweisbare Parameter.

Spielgefühl und MPE-Vorteile

Wie schon beim kleineren Modell begeistert mich die direkte Verbindung zwischen Fingerbewegung und Klanggestaltung. Für klassisch ausgebildete Spieler ist das vertraute Tastendesign ein echter Vorteil: Es erspart die oft mühsame Umstellung auf MPE-Alternativen mit Gummitasten, Noppen oder Neoprenoberflächen. Bei solchen Oberflächen musste ich mir irgendwann eingestehen, dass ich – trotz intensiver Übung – nie zuverlässig Akkorde treffen konnte. Mit dem Osmose gelingt das intuitiv und präzise.

Dieses Pressefoto vermittelt bereits einen Eindruck davon, dass hier mehr geboten wird als bei einer herkömmlichen MIDI-Tastatur. Die rosafarbenen Silikonelemente allein stehen für jahrelange Entwicklungsarbeit und tiefgreifendes Know-how – sie sind das sichtbare Ergebnis eines ausgeklügelten Designs, das weit über Standardlösungen hinausgeht.

Klang, EaganMatrix‑Presets

Die EaganMatrix-Engine bleibt das klangliche Herzstück des Osmose. Sie vereint physikalisches Modeling, FM-Synthese und subtraktive Elemente zu einem System, das äußerst nuancierte und organisch reagierende Klänge ermöglicht. Dank tief integrierter Gestenparameter wie Vibrato, Pressure Glide oder Strum entstehen Klangflächen, die live atmen und sich dynamisch weiterentwickeln.

Die mitgelieferten Preset-Bänke bieten 500 Sounds – von atmosphärischen Pads über streicherähnliche Soli bis hin zu schwebenden Leads und experimentellen Sounds. Für meinen Geschmack sind zu viele „analoge“ und sich wiederholende Klangfarben vertreten, während das wirklich Unkonventionelle noch Raum zur Entfaltung lässt. Wer hier tiefer eintauchen möchte, wird sich früher oder später mit dem Haken-Editor beschäftigen wollen.

In Kürze erscheint eine neue Reihe spezialisierter EaganMatrix-Editoren von Expressive E. Sie sollen das Modifizieren komplexer Matrix-Patch-Strukturen deutlich vereinfachen und sind ideal für alle, die ohne tiefgehende Einarbeitung direkt in die kreative Klanggestaltung einsteigen möchten.

Benutzeroberfläche und Bedienung

Die Oberfläche des Osmose 61 bleibt praxisnah und bühnentauglich: Ein Farb-Display, sechs Encoder, ein Pitch/Mod-Slider sowie klar beschriftete Oktav- und Preset-Tasten ermöglichen schnelle Eingriffe im Live-Betrieb. Der Pitchbend-Controller wirkt hingegen wie ein Relikt aus der Vor-MPE-Ära – leider lässt er sich nicht für alternative Modulationen umfunktionieren.

Die sechs Encoder sind etwas schwergängig und verfügen weiterhin über keinen Beschleunigungsalgorithmus. Eine Drehbewegung erfasst etwa zehn Werte – bei Skalen bis 100 muss man entsprechend oft „nudeln“, was die Bedienung verlangsamen kann.

Preset-Verwaltung und Speicherstruktur

Das neuere Preset-Management ist durchdacht: Bis zu 2048 Speicherplätze lassen sich über drei Kategorien (Banks, Types, Characters) oder Playlists für Live-Sets und Studio-Bänke organisieren. Seit Version 2 wird der Preset-Speicher nicht mehr vom EaganMatrix-Prozessor, sondern direkt auf der Hauptplatine des Osmose verwaltet. Das schafft mehr Platz, bringt aber auch eine kleine Einschränkung mit sich: Der Wechsel zwischen Presets dauert nun etwa zwei Sekunden – ein Verhalten, das in Version 1 nicht auffiel.

Diese Umstellung wirkt sich auch auf die Arbeit mit dem Haken Editor aus. Neu erstellte Presets können nur direkt am Expressive E Osmose 61 benannt und gespeichert werden, was den Workflow etwas umständlicher macht. Sollte genügend Interesse bestehen, wäre ein kleines Tutorial zum Editor auf AMAZONA.de denkbar.

Einschaltverhalten und Kalibrierung

Neu ist auch die Einschaltprozedur: Nach dem Einschalten kalibriert sich die Tastatursensorik automatisch. Während dieser etwa 30 Sekunden langen Phase sollte das Instrument nicht berührt werden, um eine fehlerfreie Kalibrierung zu gewährleisten.

MPE-Kompatibilität und Plugin-Support

Auch wenn die interne EaganMatrix-Engine bereits ein mächtiges Werkzeug für Sounddesign über Jahrzehnte darstellt, lässt sich das Expressive E Osmose 61 Keyboard als vollwertige MPE-Tastatur hervorragend mit externen Plug-ins nutzen. Expressive E war in den letzten Jahren sehr aktiv und hat zahlreiche Kooperationen mit Plug-in-Herstellern initiiert – viele davon erwähnen die Osmose explizit oder bewerben sie sogar gezielt.

Beispiele sind:

Expressive E Soliste

Lounge Lizard ExpressiveSuite mit 100 MPE-Presets für AAS’ legendäres virtuelles E-Piano

Weitere Spezialisten sind bereits angekündigt. Auch viele etablierte Softsynths wurden inzwischen auf MPE umgestellt und profitieren direkt von der Osmose als Masterkeyboard, darunter:

Arturia Pigments

UVI Falcon

Spectrasonics Omnisphere

Dawesome Myth

Produktion in Polen

Der Produktionsumzug von einem chinesischen Dienstleister zu einer eigenen Produktionsstätte in Polen ist für Expressive E ein strategisch sinnvoller Schritt. Durch das Corona-Fiasko und die ausgelagerte Fertigung in China gab es intern immer wieder heftige Rückschläge mit dem Lieferanten. Fertigung in Europa verspricht einen engeren Qualitäts- und Entwicklungszyklus, kürzere Lieferketten und bessere Kontrolle über Materialien. Praktisch bedeutet das: konsistentere Builds, schnellere Revisionszyklen und potenziell höhere Fertigungsstandards als bei ausgelagerter Produktion. Für Käufer in Europa ist das ein Pluspunkt in Sachen Support und Kulanz bei Servicefällen.

Der Preis wirkt auf den ersten Blick hoch – doch ein genauerer Blick ins Innere relativiert diesen Eindruck. Im Herzen des Instruments arbeitet eine von Haken Audio lizenzierte Sound-Engine, die auf mehreren Sharc-DSPs basiert. Allein diese hochwertige DSP-Infrastruktur dürfte einen erheblichen Teil der Produktionskosten ausmachen – vermutlich rund 50 % des Gesamtpreises. Damit wird deutlich: Hier zahlt man nicht nur für die Hardware, sondern für ein leistungsstarkes, tief integriertes Klangerzeugungssystem, das weit über typische MIDI-Controller hinausgeht.

Vergleich zum Vorgänger Osmose 49

Für wen ist 61 sinnvoll?

Osmose 49 Osmose 61 Reichweite kompakt; ideal für Pads/Lead +1 Oktave; besser für zwei Hände Gewicht 8,4 kg 9,5 kg Stage‑Tauglichkeit sehr gut besser für Klavier‑artige Parts Mobilität höher immer noch gut, etwas größer Kosten 1.769,- Euro 1.999,- Euro

Videos

