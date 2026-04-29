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Test: Expressive E Osmose CE MPE-Controller

Das modernste MPE-Keyboard 2026?

29. April 2026
Expressive E Osmose CE Test

Test: Expressive E Osmose CE MPE-Controller

Mit dem Osmose hat Expressive E die Welt der Tasteninstrumente bereits einmal erschüttert. Doch während das Urmodell als eigenständiger Synthesizer konzipiert war, markiert der neue Expressive E Osmose CE einen radikalen Kurswechsel hin zur perfekten DAW-Integration. Der Hersteller hat hierfür nicht nur die Software, sondern auch die Hardware grundlegend neu definiert.

Kurz & knapp

Was ist es? Expressive E Osmose CE, MPE-Keyboard und Controller mit DAW-Integration, Aluminium-Gehäuse und expressiver Tastensteuerung.

  • Konzept: MPE-Controller mit klassischem Tastatur-LFayout und moderner Ctrl-e-Software-Anbindung.
  • Hardware: Neues flacheres Aluminium-Chassis in Weiß mit 49- oder 61-Tasten-Version.
  • Integration: Tiefe DAW-Steuerung für Ableton Live, Logic Pro, Cubase und Bitwig.
  • Lieferumfang: Expressive Suite mit über 900 MPE-optimierten Presets inklusive.
  • Fazit: Einer der derzeit spannendsten MPE-Controller für Studio-Produzenten mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Expressive E Osmose CE

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Inhaltsverzeichnis

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Expressive E Osmose CE MPE-Controller

Expressive E Osmose CE ist der neueste MPE-Controller des französischen Herstellers Expressive E, der es sich auf die Fahne geschrieben hat, Keyboardern ein Maximum an Ausdrucksmöglichkeiten zu ermöglichen, ohne dabei zu sehr an dem zu rütteln, was diese kennen. Mit dem Expressive E Osmose MPE-Controller ist das hervorragend gelungen. Nun legt man mit dem Expressive E Osmose CE nach. Das Kürzel CE steht dabei für Control Edition. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat.

Hardware-Update: Aluminium statt Kunststoff

Expressive E Osmose CE MPE Keyboard Test

Expressive E Osmose CE mit neuem Aluminiumgehäuse

Schon beim ersten Blick fällt auf: Der Expressive E Osmose CE ist eine optische und haptische Neuentwicklung. Das Gehäuse wurde komplett überarbeitet und besteht nun aus weiß lackiertem Aluminium. Durch die neue Materialwahl wirkt das Gerät nicht nur deutlich hochwertiger, sondern auch schlanker. Die Bauhöhe wurde reduziert. Das nimmt dem Controller das oft kritisierte „klobige“ Aussehen des Vorgängers und lässt ihn deutlich eleganter auf dem Studiotisch wirken. Zur Auswahl stehen zwei Tastaturvarianten: eine mit 4 Oktaven und eine mit 5 Oktaven.

Trotz des flacheren Designs bleibt das Herzstück, die Augmented Keyboard Action, in vollem Umfang erhalten. Der tiefe Tastenhub von 20 mm für die Y- und Z-Achsen (Hub und Druck) sowie die seitliche X-Achse für Pitchbends bieten weiterhin das gewohnt organische Spielgefühl.

Expressive E Osmose CE MPE Keyboard Tastatur

Ctrl-e: Die Schaltzentrale im VST-Gewand

Die größte Neuerung ist softwareseitiger Natur. Expressive E führt mit dem Osmose CE das eigene VST-Plugin „Ctrl-e“ ein. Dieses übernimmt die komplette Kommunikation zwischen der Hardware und dem Rechner. Es ist mehr als nur ein Treiber. Es definiert ein eigenes Ökosystem, das den Osmose CE nahtlos in die Produktion einbindet. Wohlgemerkt: Ctrl-e ist eine proprietäre Lösung und nicht mit MIDI 2.0 kompatibel.

Über Ctrl-e wird die Steuerung der DAW direkt auf den Controller gespiegelt. Das scharfe Display zeigt nun Funktionen wie Play, Record und einen Channel-Strip an, die über die Taster und Regler um das Display herum gesteuert werden. Besonders mächtig ist die Unterstützung von bis zu acht Makros, die direkt im jeweiligen Instrument gemappt sind und über die Regler des Osmose gesteuert werden können.

Expressive E Osmose CE MPE Keyboard Bedienelemente

Expressive E Osmose CE, Bedienelemente

Ein wichtiger Punkt für die Praxis: Die volle Funktionalität inklusive Display-Rückmeldung ist derzeit für die DAWs Ableton Live, Cubase, Bitwig und Logic Pro optimiert. Andere DAWs werden vom Plug-in aktuell nicht erkannt und erhalten keine dedizierte Display-Unterstützung.

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Die Expressive Suite: 900 Presets inklusive

Mit dem Kauf des Osmose CE erhält der Nutzer Zugang zur Expressive Suite. Dieses Bundle umfasst mehrere Plug-ins, die bereits für die MPE-Steuerung des Controllers optimiert sind und insgesamt über 900 Presets bieten. Das Browsen dieser Presets kann dank der Ctrl-e-Schnittstelle direkt auf dem Gerät erfolgen. In der Basisversion sind diese Plug-ins als Player-Versionen kostenlos. Wer tiefere Eingriffe in die Klangerzeugung vornehmen möchte, kann Lizenzen für Soliste und Noisy 2 erwerben, um die Plugins zur Vollversion freizuschalten.

Preisvorteil durch Fokus

Mit einem Preis von ca. 1.000,- Euro ist der kleine Osmose CE 49 rund 600,- Euro günstiger als die Synthesizer-Variante. Diese Ersparnis ist möglich, da auf die teuren Lizenzen und die DSP-Hardware der EaganMatrix verzichtet wurde. Stattdessen bekommt der Käufer ein modernes Aluminium-Chassis und eine Software-Integration, die herkömmlichen MPE-Controllern weit voraus ist.

Expressive E Osmose CE Anschlüsse

Expressive E Osmose CE Anschlüsse auf der Rückseite

Praxis

MPE-Performance und Service-Erfahrungen

Mit diesem MPE-Controller sind auch der spezielle MPE-Arpeggiator und Press Glide möglich – beides Neuerungen von Expressive E. Ich liebe es außerdem, die Empfindlichkeit extrem einzustellen (Sensitivity > NoteOn = 1), sodass schon durch die bloße Berührung der Tasten oder des hinteren schwarzen Bereichs Töne ausgelöst werden. Durch weiteres Drücken der Taste lassen diese sich modulieren.

Auch abseits des Ctrl-e-Ökosystems harmonieren meine Plug-ins UVI Falcon und Arturia Pigments hervorragend mit der Hardware. Das Spielgefühl wird sofort erstaunlich organisch. Vertikaler Druck steuert mühelos Wavetable-Positionen oder Filterfahrten. Das seitliche Pitchbending auf der X-Achse erzeugt Vibratos, die fast schon an echte Saiteninstrumente erinnern.

Ein kleiner Hinweis für Falcon-User: Die meisten Patches sind nicht von Haus aus MPE-fähig. Man muss zunächst den Script Processor MPE.lua laden. Danach lässt sich Timbre (Y) bequem auf Mod 1 und Pressure (Z) auf PolyAT routen. Bei Pigments ist es einfacher: MPE aktivieren und schon wird Timbre (Y) automatisch den Modulationsquellen AT zugewiesen, während Pressure (Z) direkt auf MPE landet.

Expressive E Osmose CE

Der neue Osmose CE 61 direkt über dem Osmose 61 im Studio

Dass Expressive E aus Fehlern lernt, zeigt die Stabilität der aktuellen Firmware. Während frühere Chargen des 5-Oktaven-Modells vereinzelt mit MIDI-Noten-Bursts zu kämpfen hatten, wurden diese Probleme durch Updates vollständig behoben. Auch mechanisch ist das Gerät auf Langlebigkeit ausgelegt. In meinem Langzeittest fiel einmal eine Taste aus. Ein Problem, das der Support durch die modulare Bauweise des Gehäuses extrem schnell und unkompliziert durch einen Austausch lösen konnte. Da das neue CE-Gehäuse nun aus Aluminium besteht und wartungsfreundlich verschraubt ist, dürfte die Robustheit nochmals gestiegen sein.

Expressive E Osmose CE im Marktvergleich

Im Vergleich zu anderen MPE-Lösungen setzt der Expressive E Osmose CE neue Maßstäbe bei der Materialwahl und Integration:

Modell Gehäuse Integration Besonderheit
Expressive E Osmose CE Aluminium Ctrl-e-VST Keyboard-Tasten, DAW-Steuerung im Display.
ROLI Rise 2 Aluminium/Silikon ROLI Dashboard Kontinuierliche Oberfläche, gewöhnungsbedürftig.
LinnStrument Holz/Metall MIDI-Standard Fokus auf Grid-Layout, keine klassische Tastatur.

Der entscheidende Vorteil des Osmose CE ist das traditionelle Tastatur-Layout. Keyboarder müssen ihre Technik nicht umstellen. Sie erweitern sie lediglich um die neuen Dimensionen.

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Fazit

Der Expressive E Osmose CE ist weit mehr als eine „Sparversion“. Das neue Aluminium-Gehäuse und das Ctrl-e-Ökosystem machen ihn zum derzeit modernsten MPE-Controller für Studio-Produzenten. Der Wegfall der EaganMatrix wird durch die überlegene DAW-Integration und die umfangreiche Expressive Suite mehr als kompensiert. Wer mit Ableton, Logic, Bitwig oder Cubase arbeitet, findet hier ein Instrument, das die Lücke zwischen haptischer Performance und digitaler Präzision schließt.

Plus

  • hochwertiges, flacheres Aluminium-Chassis in Weiß
  • nahtlose DAW-Integration über das Ctrl-e-VST
  • über 900 MPE-optimierte Presets inklusive
  • deutlicher Preisvorteil gegenüber der Synthesizer-Version

Minus

  • volle Display-Unterstützung aktuell auf vier DAWs beschränkt
  • kein Standalone-Betrieb möglich

Preis

  • Osmose CE 49: 999,- Euro
  • Osmose CE 61: 1.199,- Euro
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Über den Autor
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Skerjanc RED

Spielt gerne Synthesizer und Pfeifenorgel, daneben restauriert er alte Analogorgeln und baut Synthesizer-Controller. Berufsmäßig beschäftigt er sich mit der Firmware-Entwicklung von Audiogeräten.

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  1. Profilbild
    NONAME

    Bei den Preisen ist es nicht nur wie an der Tankstelle, man will es nicht kaufen oder eben anderen den Vortritt gewähren während dessen man geduldig sich zurück lehnt und zuschaut. Das gute ist aber, dass man nicht muss, denn das stinknormale Klavier tut es bisher noch immer hervorragend! Also kein Grund zur Panik.

    2. Mehr anzeigen
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