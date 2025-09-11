Italienische Wuchtbrumme!

Der FBT Ventis 112A ist ein aktiver 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher mit 900 W Gesamtleistung und DSP-Technologie für den professionellen Einsatz. Die Box richtet sich primär an Musiker, DJs und Tontechniker, die eine portable PA-Lösung für kleinere bis mittlere Venues suchen. Das italienische Traditionsunternehmen verspricht dabei „Made in Italy“-Qualität zu einem durchaus attraktiven Preis.

Ein Fazit vorab

Licht und Schatten aus Bella Italia

Nun, wer einen ersten, ehrlichen Blick auf den FBT Ventis 112A wirft, wird schnell feststellen: Hier treffen teils sehr gute Detaillösungen und durchdachte Konzepte auf teilweise haarsträubende Schwachstellen, die einen erfahrenen Praktiker schlichtweg fassungslos zurücklassen. Die Box bietet einen soliden Klang, eine ordentliche Gehäuseverarbeitung und ein flexibles DSP-System. Doch was die italienischen Ingenieure bei den Bedienelementen fabriziert haben, hinterlässt einen unausgegorenen Eindruck. Für eine moderate Verwendung mag der Ventis 112A durchaus eine Option darstellen. Wer jedoch professionell arbeitet und täglich Equipment bewegen muss, sollte die massiven Schwächen der Bedienelemente und des Designs nicht unterschätzen. Die Box eignet sich für ambitionierte Hobbymusiker, die gelegentlich beschallen möchten, weniger jedoch für Profis, die auf harte Roadtauglichkeit angewiesen sind.

Die Schwachstellen zuerst

Bevor wir uns den klanglichen Qualitäten widmen, müssen wir über etwas sprechen, was mich während des gesamten Tests nicht losgelassen hat. Manchmal fragt man sich, ob Produktmanager ihre eigenen Geräte jemals unter realen Bedingungen einsetzen oder ob diese ausschließlich in klimatisierten Showrooms ihr Dasein fristen. Der FBT Ventis 112A liefert hierfür geradezu lehrbuchhaftes Anschauungsmaterial.

Da wäre zunächst die Abwesenheit eines simplen Ein-/Ausschalters. Richtig gelesen: Ein aktiver Lautsprecher mit knapp einem Kilowatt Peak-Leistung verzichtet komplett auf diese Grundausstattung. Während man einerseits vorbildlich auf PowerCon mit Daisy-Chain-Funktion setzt – was durchaus zu loben ist –, lässt man den Anwender beim schlichten Ein- und Ausschalten völlig im Regen stehen. Das Gerät läuft permanent im Standby, was bei mehreren Boxen nicht nur den Stromverbrauch unnötig hochtreibt, sondern auch potenzielle Ausfallrisiken erhöht.

Doch der wahre Totalausfall verbirgt sich meines Erachtens auf der Rückseite: die Drehregler. Während die beiden Lautstärkeregler der Einzelkanäle bereits grenzwertig wackeln und lediglich über die Platinenbefestigung verfügen, erreicht der Master-Volume-Regler Dimensionen, die man getrost als Witz bezeichnen muss. Zwei bis drei Millimeter Spiel in alle Richtungen, dazu die Push-Funktion für die DSP-Menüführung – eine Konstruktion, die jeden Roadie zur Weißglut bringen dürfte. Auch wenn die Regler etwas nach hinten versetzt wurden, um flächigen Angriffen vorzubeugen: Hier sind Haarrisse auf der Platine programmiert und zwar nicht irgendwann, sondern zeitnah. So etwas würde man nicht einmal bei asiatischen Billigprodukten durchgehen lassen. Bei einem stolzen „Made in Italy“ geht das definitiv gar nicht.

Ein weiterer Klassiker aus der Rubrik „Theorie trifft Praxis“ ist die Positionierung des seitlichen Tragegriffs. Die Tragestange verläuft quer zum Gehäuse – eine Entscheidung, die nur dann Sinn ergibt, wenn man die Box zu zweit transportiert, wie bei einer 4×12-Gitarrenbox. Bei einem Fullrange-Speaker mit nur einem Griff führt diese Ausrichtung jedoch zu ergonomischen Problemen. Weder lässt sich die Box vernünftig auf einen Hochständer hieven noch komfortabel einhändig transportieren. Das Handgelenk wird dabei unnötig belastet und die Balance ist suboptimal. Der wahrscheinlichste Grund für diese Fehlkonstruktion liegt vermutlich in der Kostenkalkulation: Standardgriffe sind preiswerter als um 90 Grad gedrehte Griffmulden.

Die Technik im Detail – wo FBT punkten kann

Technisch bewegt sich der Ventis 112A in soliden Gefilden. Das 2-Wege-Bassreflex-Design kombiniert einen hauseigenen 12-Zoll-Tieftöner mit 2,5-Zoll-Schwingspule und einen B&C-Hochtöner mit 1,4-Zoll-Schwingspule. Die Bi-Amp-Endstufe leistet 700 W Class-D für den Bass und 200 W Class-H/AB für die Höhen – eine durchsetzungsstarke und sinnvolle Aufteilung. Das Gehäuse aus 15 mm starkem baltischem Birkensperrholz wirkt sehr robust und verfügt über interne Verstrebungen.

Der integrierte DSP bietet sechs Presets (Original/Live, Vocal, DJ, Touring, Loudness und Warm) plus zwei frei konfigurierbare User-Slots mit je fünf parametrischen Equalizern. Besonders interessant ist die Delay-Funktion, die in 0,25-m-Schritten bis zu 10 m Abstand einstellbar ist – perfekt für versetzte Installationen oder Delay-Tower-Betrieb. Die beiden schaltbaren Limiter-Modi (Max-SPL oder Max-Quality) runden das Konzept ab.

Klangbild – neutral mit Potenzial

In der Grundeinstellung präsentiert sich der Ventis 112A angenehm neutral. Die Basswiedergabe ist druckvoll, ohne aufgebläht zu wirken, der Mittenbereich bleibt erfreulich klar, während die Höhen mir persönlich eine Nuance zu scharf erscheinen. Hier zeigt sich der italienische Charakter: etwas präsenter in den oberen Mitten, was bei Gesangsanwendungen durchaus von Vorteil sein kann. Insgesamt kann man aber aufgrund der vielen Einstellmöglichkeiten in großem Umfang am Klang des Systems feilen.

Die verschiedenen DSP-Presets eröffnen eine beachtliche Bandbreite. Das „DJ“-Preset pumpt erwartungsgemäß Bass und Höhen auf, während „Vocal“ die Sprachverständlichkeit optimiert. „Touring“ orientiert sich an bewährten Line-Array-Sounds der Branche und liefert einen ausgewogenen, durchsetzungsfähigen Klang. Mittels der parametrischen EQs lässt sich der Sound von der gefürchteten „Badewanne“ bis hin zu modernen Low-Cut-Settings verschieben – für jeden Anwendungsfall sollte etwas Passendes dabei sein.

Abstrahlverhalten – Fokus mit Schwächen

Der nominelle Abstrahlwinkel von 80° horizontal und 50° vertikal klingt zunächst vernünftig, erweist sich in der Praxis jedoch als vergleichsweise stark fokussiert. Im Floormonitor-Betrieb klingt die Box im direkten Abstrahlwinkel ausgezeichnet, verliert aber bereits bei einem Schritt zur Seite merklich an Transparenz und Brillanz. Für Monitoring-Anwendungen ist das nicht wirklich optimal, da der Sweet-Spot insgesamt recht eng begrenzt ist.

Positiv hervorzuheben ist hingegen der Einsatz als Delay-Tower oder bei versetzten Installationen. Die präzise einstellbare Delay-Funktion ermöglicht hier eine saubere Zeitkorrektur, was bei komplexeren PA-Setups von großem Wert ist.

Die Verarbeitung des FBT Ventis 112A

Hier gibt es im Bereich Gehäuse absolut nichts zu kritisieren. Das Gehäuse selbst macht einen soliden Eindruck, was aber auch mit einem stattlichen Gewicht von knapp 21 kg für eine 12-Zoll-Konstruktion bezahlt werden muss. Die 15-mm-Birkensperrholz-Konstruktion mit interner Verstrebung verspricht Langlebigkeit, die schwarze Beschichtung ist stoß- und kratzfest ausgeführt. Die fünf M10-Flugpunkte für Rigging-Anwendungen sind professionell umgesetzt, ebenso die 35-mm-Stativbuchse.

Anschlussmöglichkeiten

Durchdacht mit Einschränkungen

Die Anschlusssektion bietet einen XLR/Klinke-Kombi-Eingang mit Mic/Line-Schalter sowie zwei Cinch-Eingänge für Stereo-Line-Signale. Ein XLR-Durchgang ermöglicht das Verketten mehrerer Boxen im Daisy-Chain-Betrieb. Das integrierte 2-Kanal-Mischpult mit separaten Gain-Reglern und Master-Volume ist für einfache Anwendungen ausreichend.

Konkurrenzvergleich – ein umkämpftes Segment

In der Preisklasse um die 1.000,- Euro tummeln sich etablierte Konkurrenten wie die QSC K12.2 oder die Yamaha DXR12, um nur zwei Kandidaten zu nennen. Die genannten Mitbewerber bieten solidere Bedienelemente und ebenfalls eine durchdachte Ergonomie. Der Ventis 112A kann klanglich durchaus mithalten, verliert jedoch durch die konstruktiven Schwächen deutlich an Attraktivität. Das rückt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu solchen Konkurrenten noch einmal in ein etwas ungünstigeres Licht, denn in dieser Preisklasse darf man hinsichtlich der Verarbeitung mehr erwarten.

Besonders ärgerlich: Das grundlegende Konzept überzeugt in vielen Bereichen, die DSP-Funktionen sind zeitgemäß und sinnvoll umgesetzt, die Klangcharakteristik ist ansprechend – doch die Umsetzung der Bedienelemente torpediert das gesamte Projekt. Es mag einige geben, die diese Mängel nicht wirklich stören. In diesem Fall ist die FBT Ventis 112A dann auch eine echte Empfehlung.