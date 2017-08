Test: Fender Champion 100 Red, Gitarrenverstärker

Es ist ja nicht so, dass Fender nur hervorragende Gitarren und Bässe bauen würde. Wendet man den Blick auf den Markt der Gitarrenverstärker, so ist die US-Firma auch hier ganz vorne mit dabei. Und das nicht nur im High-End-Sektor mit ihren handgefertigten Combos und Tops, sondern auch im mittleren und unteren Preisbereich, in dem sich fast ausnahmslos in Asien hergestellte Produkte befinden. Nicht anders ist es zu erklären, dass der limitierte Fender Champion 100 Red für knapp 300,- Euro bei den Händlern zur Abholung bereitsteht. Wir reden hier immerhin über einen zweikanaligen Gitarrenverstärker, der mit 100 Watt Leistung, zwei voneinander unabhängigen Effektsektionen für beide Kanäle und zwei 12″ Lautsprechern ausgestattet ist und darüber hinaus noch von ein paar Annehmlichkeiten mehr besitzt. Schauen wir mal, was der in seiner Auflage limitierte Fender Champion 100 Red uns zu bieten hat.

Facts & Features

Donnerwetter, der macht was her! Nach dem Auspacken aus dem Karton imponiert das Gehäuse mit dem roten Tolex und der fendertypischen, silbernen Frontbespannung sofort. Der Fender Champion 100 Red ist eine limitierte Auflage des schon einige Jahre erhältlichen Champion 100 – technisch völlig identisch, nur eben mit einem sexy roten, statt einem schwarzen Tolexüberzug versehen. Das nach wie vor 485 x 660 x 260 mm große und 18 kg schwere Gehäuse wurde sauber verarbeitet, der rote Tolexüberzug sauber verklebt. Rund herum schützen Kantenschoner aus Metall den Amp vor unerwünschtem Fremdkontakt, ein ausreichend dimensionierter Tragegriff auf der Oberseite sorgt für einen sicheren Tarnsport. Obwohl man bei solch einem stattlichen Gewicht durchaus auch an seitliche Griffmulden hätte denken können.

Neben dem eigentlichen Verstärker befindet sich im Lieferumfang weiterhin ein Fußschalter zum Schalten der beiden Kanäle und der eingebauten Effekte, von denen der Fender Champion 100 Red eine erstaunliche Anzahl bietet. Doch dazu später mehr, schauen wir uns zunächst die Rückseite an.