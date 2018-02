Test: Fender Mirror Image Delay und Marine Layer Reverb

Auf der NAMM 2018 stellte Fender zum ersten Mal einen Schwung selbstentwickelter Effektpedale vor. Dazu heißt es in der Pressemitteilung: „In 2018, Fender marked its official entrance into the pedals category with six new effect pedals featuring all-original circuits designed by in-house experts – not mere copies or clones of existing designs„. Das Angebot umfasst dabei die klassischen „Brot-und-Butter-Effekte“, vertreten durch zwei Verzerrer (Pugilist Distortion und Santa Ana Overdrive), einen Compressor (The Bends), den Buffer Level Set Buffer sowie die beiden Raumeffekte Fender Mirror Image Delay und Marine Layer Reverb, die wir uns zunächst im heutigen Test betrachten werden. In Kürze folgen dann in jedem Fall noch die beiden Zerrer in einem separaten Artikel.

Facts & Features

Bevor wir uns das Fender Mirror Image Delay und das Marine Layer Reverb im Einzelnen betrachten, gilt unser Blick zunächst den Gemeinsamkeiten der beiden Pedale. Denn bis auf die Anzahl der Regler, das Mirror Image Delay besitzt ein Poti mehr als das Marine Layer Reverb, erscheinen beide Kandidaten im exakt gleichen einteiligen Gehäuse aus poliertem Aluminium mit einer Größe von 90 x 140 x 45 mm und einem Gewicht von rund 500 g. Lediglich in den Farben Grün und Blau unterscheiden sie sich, wobei beide Farbgebungen zusammen mit dem glitzernden Alugehäuse schon sehr edel und vor allem sehr teurer ausschauen. Da hat man anscheinend ganz genau zu den Edelkisten von Strymon rübergeschaut. Dabei sind beide Pedale mit einem Ladenpreis von 125,- Euro recht erschwinglich, trotz der vielen Features, die sie bieten.

Beide Gehäuse besitzen am unteren Ende einen Batterieschnellverschluss, der mit einem Magnetmechanismus arbeitet und so einen Batteriewechsel in kürzester Zeit ermöglichen soll, Fender hat dieses neue System sogar patentieren lassen. Man kann die beiden Pedale somit auch mit einem 9-Volt-Block betreiben, geraten sei aber natürlich bei solchen Modulationseffekten und deren zu erwartendem Energieverbrauch zum Betrieb mit einem Netzteil. Das befindet sich zwar bei keinem der beiden Probanden im Lieferumfang, muss aber auch kein Besonderes sein, der Ibanez/BOSS Standard findet nämlich auch hier seine Verwendung.

Der Netzanschluss befindet sich an der Stirnseite der Gehäuse, zusammen mit zwei weiteren, etwas zerbrechlich wirkenden Minischaltern. Der Schalter mit der Bezeichnung „Dry Kill“ nimmt das Originalsignal komplett aus dem Signalweg raus, während der Zweite („LEDs“) die Beleuchtung der Potis an- bzw. abschaltet. Ein nettes Feature und sicher ganz nützlich, noch praktischer wäre jedoch eine Abdunklung der zentral angeordneten Power-LED gewesen. Die ist nämlich so hell, dass selbst mit beleuchteten Reglern in etwas dunklerer Umgebung kaum noch etwas zu erkennen ist. Immerhin erblindet man fast in einem Flutlichtkegel der entsprechenden Farben, beim Fender Mirror Image Delay in Blau und beim Marine Layer Reverb eben in einem entsprechenden Giftgrün. Rein und raus geht es an den Gehäuseseiten, aber das bei beiden Pedalen leider nur in Mono. Somit dürften beide Kandidaten für den Einsatz im Studio oder in der Tastenwelt nur bedingt interessant sein.

Die letzte Gemeinsamkeit beider Pedale betrifft die Metallschalter, von denen der Größte natürlich den Effekt aktiviert. Die drei kleineren Schalter im Schatten der Regler erfüllen bei jedem Gerät unterschiedliche Funktionen – und damit sind wir bei den Einzelheiten angelangt.

Fender Marine Layer Reverb

Drei Grundsounds bietet uns das Marine Layer Reverb: Hall, Room und Special, ausgewählt über den linken der drei Minischalter. Der mittlere Schalter bietet zwei Variationen pro Preset, macht unterm Strich also sechs Hallsounds. Der Schalter rechts außen schließlich aktiviert ein Lowpass-Filter, das zusammen mit dem Damp-Regler eine Frequenzbeeinflussung des Hallsignals ermöglicht.

Neben den Potis für Effektstärke (Level) und Halldauer (Reverb Time) finden wir noch einen Pre-Delay-Regler, der für ein möglichst realistisches Einsetzen der Hallfahne sorgt. Die Potis laufen mit einem gesunden Drehwiderstand auf ihren Achsen, lassen sich allerdings aufgrund ihrer Knöpfe aus glattem Kunststoff nur bedingt gut greifen. Kurz gesagt: Es ist etwas rutschig, was bei einem schnellen Zugriff in Livesituationen zu Schwierigkeiten führen könnte. Zudem sind die Regler nicht mit dem Gehäuse verschraubt, sondern sitzen auf der Platine des Pedals, was sich in einem leichten Wackeln zeigt. Zum Glück aber befindet sich der Power-Schalter in ausreichender Entfernung, sodass man hier mit dem Fuß schon ganz schön daneben treten muss, um wirklich einen der Regler in seiner vollen Pracht zu erwischen!

Der Powerschalter ist bei beiden Pedalen übrigens ein mechanischer Typ – und daher nur mit einem deutlichen Krachen zu betätigen. Gar nicht schön für jemanden, der das Marine Layer Reverb vor sich auf dem Tisch stehen hat, in dieser Preisklasse ist das allerdings eher die Regel.