Kostenlose DAW für Smartphone, Tablet und PC

Kostenlose DAWs gibt’s zahlreich. Aber das Fender Studio arbeitet plattformübergreifend und ist für den mobilen Gebrauch und die Nutzung durch Gitarristen und Bassisten optimiert. Geht’s jetzt GarageBand und Co. an den Kragen? Und klingen die integrierten Amps am(p)tlich genug? Hier kommt die Antwort.

Kurz & knapp Was ist es? Eine kostenlose, plattformübergreifende DAW-App, optimiert für Gitarristen und Bassisten – mit Amp-Simulationen und Jamtrack-Funktion. Umsonst & vielseitig: Voll funktionsfähige DAW auf Mobilgeräten, Tablets und Desktop ohne Kosten.

Voll funktionsfähige DAW auf Mobilgeräten, Tablets und Desktop ohne Kosten. Gitarren- & Bass-Fokus: Amp-Sims und Effekte klingen solide und decken viele Stilrichtungen ab.

Amp-Sims und Effekte klingen solide und decken viele Stilrichtungen ab. Schneller Workflow: Intuitive Bedienung, Sofortaufnahme und Spurpreset-System für Ideen im Handumdrehen.

Intuitive Bedienung, Sofortaufnahme und Spurpreset-System für Ideen im Handumdrehen. Jamtracks: 25 editierbare Multitracks mit Timestretching und Transponierung – perfekt zum Üben.

25 editierbare Multitracks mit Timestretching und Transponierung – perfekt zum Üben. Fehlende Features: Keine dedizierte Drum- oder Keyboardspur, Einzelspur-Export nur umständlich möglich.

Fender Studio – Installation und erste Schritte

Wer sich die Fender Studio App aufs Smartphone zieht, wird überrascht sein, wie schnell diese geladen und installiert ist. Das scheint also ein recht schlankes Stück Software zu sein, das die Entwickler da kreiert haben. Ich gebe hier meine Erfahrung mit der Installation auf einem iPhone 16 und einem iMac Pro wieder. Ich muss davon ausgehen, dass sich andere Betriebssysteme genauso verhalten und Installation und Performance ähnlich oder genauso ablaufen.

Über die minimalen Systemvoraussetzungen gibt die Website leider keine Informationen preis, mein etwas betagteres 2013er MacBook Air ist allerdings zu alt. Fender Studio lässt sich aber laut Hersteller „nahtlos per iOS, Android, Windows, macOS und Linux auf Smartphones, Chromebooks, PCs, Macs und anderen Endgeräten einbinden.“ Wer die volle Auswahl an integrierten Amps und Effekten nutzen will, muss sich bei Fender registrieren, das geht schnell und hat keine Nebenwirkungen.

Zur sinnvollen Nutzung ist natürlich ein Audiointerface vonnöten, auch wenn die App das interne Mikro des Smartphones nutzt, wenn kein Interface verfügbar ist. Klar, dass Fender auf der Homepage direkt Werbung für sein kleines Link I/O macht, das ja auch schnuckelig klein und leistungsfähig ist und alles bietet, was wir für den Anschluss von Gitarre oder Bass und Kopfhörern benötigen. Grundsätzlich eignet sich hier jedes Interface, das mit einem Smartphone oder Tablet kompatibel ist, wie zum Beispiel das Blackstar Polar Go oder das iRig Stream Solo von IK Multimedia.

Facts, Features und Workflow

Beim Öffnen der App begrüßen den User vier Kacheln, mit deren Hilfe man entweder ein bestehendes Projekt, ein neues Projekt, eine Jamsession oder eine Sofortaufnahme öffnen kann.

Sofortaufnahme

Die Sofortaufnahme beginnt auch tatsächlich umgehend, hier muss nicht mal mehr der Recording-Button gedrückt werden. Das eignet sich prima für schnelles Festhalten von Ideen. Aufgrund der schnellen Arbeitsweise der App kann ich mir auch vorstellen, diese Funktion etwa für spontane Interviews bzw. Fieldrecordings zu nutzen. Ist kein Audiointerface angeschlossen, funktioniert die Aufnahme selbstverständlich auch mit dem integrierten Mikrofon.

Jamsession

Die Funktion „Jam“ ermöglicht es, aus derzeit 25 Jamtracks unterschiedlichster Stilistiken auszuwählen. Diese Tracks bestehen aus Einzelspuren und können innerhalb der DAW nach Belieben transponiert und/oder geschnitten, einzelne Spuren in der Lautstärke verändert oder komplett stummgeschaltet werden. Auch das Tempo kann nach Belieben angepasst werden. Eine einblendbare Arranger-Spur gibt Auskunft über den jeweiligen Part des Songs, einzelne Parts wiederum können innerhalb des Songs auch verschoben oder gelöscht werden.

Importiert man einen Jamtrack, öffnet sich ein Fenster, das es ermöglicht, eine Vorauswahl zu treffen, ob man mit Gesang, Gitarre, Bass oder „etwas anderem“ an der Session teilnehmen möchte. Je nach Auswahl stehen hier ein paar vorgefertigte Soundpresets zur Verfügung, die selbstverständlich auch später angepasst werden können.

Aufnahmen

Für Recordings stehen 8, nach erfolgter Registrierung bis zu 16 Spuren zur Verfügung, die beim Erzeugen – so wie bei den Jamsessions auch und je nachdem, was aufgenommen werden soll – bereits mit bestimmten Voreinstellungen geöffnet werden können. Entscheidet man sich zum Beispiel für die Gitarre und wählt das Preset „Crunchy“, findet man in der Spur die Simulation eines Fender ’65 Twin Reverb und ein vorgeschaltetes Overdrive-Pedal.

Auch in Bezug auf die Auswahl der Amps und Effekte ergibt die Registrierung Sinn, denn das erhöht die Anzahl verfügbarer Amps und Effekte um jeweils sieben virtuelle Geräte. Im Einzelnen stehen hier zur Verfügung (mit * markierte Geräte werden nach erfolgter Registrierung automatisch freigeschaltet):