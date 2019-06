Test: Fender Tre-Verb, Gitarren-Effektpedal

Das Fender Tre-Verb Pedal bietet zwei unabhängige Effekte (Tremolo und Hall) in einem Pedal und zeigt sich klanglich flexibel. Das Tremolo erzeugt klassische Sounds, die sich am Sound der klassischen Röhrenverstärker von Fender (Twin, Deluxe, Princeton) orientieren. Der Hall bietet drei Varianten. Diese weisen sicherlich klangliche Unterschiede zu einem röhrengetriebenen und mit einer Federkammer bestückten Verstärkers auf, sind aber sicherlich ein überzeugendes Upgrade eines Verstärkers, der keinen Hall besitzt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis geht in Ordnung, da man zwei unabhängige Effekte in guter Qualität fürs Geld bekommt.