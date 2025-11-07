Jede Menge Ein- und Ausgänge für große analoge Setups

Die Audiowandler des deutschen Herstellers Ferrofish sollten dem regelmäßigen Leser von AMAZONA.de bekannt sein. So hatten wir unlängst sowohl den Ferrofish Pulse 8 AE als auch den Ferrofish A32pro hier für euch getestet. Beide haben damals hervorragende Qualität und einen vernünftigen Preis kombiniert. Umso neugieriger sind wir natürlich, ob der heute zum Test stehende Wandler Ferrofish Pulse 16 AE diesem Ruf gerecht werden kann.

Kurz & knapp Was ist es? Ferrofish Pulse 16 AE, 16-Kanal Audiowandler mit 32 Bit Wandlung für Studioanwendungen Klangqualität: herausragend transparente Wandlung ohne hörbare Färbung, ideal für Mixing und Mastering

Ausstattung: 16 analoge Ein- und Ausgänge, vier ADAT-Paare, WordClock, Kopfhörerausgang und RemoteFish-Steuerung

Bedienung: intuitive Kontrolle über TFT-Displays, Regler oder Software – flexibel im Studioalltag einsetzbar

Preis-Leistung: exzellente Qualität zu einem Preis um 1.000,- Euro, klare Empfehlung für professionelle Anwender

Von der Nomenklatur her ist direkt ersichtlich, dass sich der heutige Testkandidat zwischen den beiden zuvor genannten Wandlern einfügt, sowohl was die Anschlüsse als auch den Preis betrifft. Die beiden bisher erhältlichen 16er-, sprich der Pulse 16 MX (mit MADI-Anschluss) und Pulse 16 DX (mit MADI- & DANTE-Anschluss), sind weiter erhältlich. Der Pulse 16 AE ergänzt diese und bietet unter anderem 32 Bit statt 24 Bit wie seine Vorgänger. Dafür fehlen dann eben MADI bzw. Dante.

Anschlüsse und Features des Ferrofish Pulse 16 AE

Der Ferrofish Pulse 16 AE bietet dem Anwender die Wandlung von 16 analogen Signalen ins Digitale und den umgekehrten Weg, sprich er kann gleichzeitig auch 16 digitale Signale auf analog wandeln. Dazu stehen auf der Rückseite, wie wir später sehen werden, 16 symmetrische Klinken-Ein‑ bzw. Ausgangsbuchsen zur Verfügung. Mit dem Computer verbunden werden können diese Signale über 4 ADAT-Pärchen. Auch dazu später mehr.

Beginnen wir zunächst auf der Frontseite. Hier haben wir eine große Ähnlichkeit zum vor Kurzem getesteten Ferrofish Pulse 8 AE, deshalb hier nur im Schnelldurchlauf. Ganz links finden wir einen Kopfhörerausgang. Dieser verfügt über einen eigenen Wandler und ist extrem hochwertig ausgeführt. Wie auch schon beim Test des Pulse 8 AE erwähnt, hatte ich zu keinem Zeitpunkt Bedenken, diesen auch für kritische Mixing- und Mastering-Applikationen zu nutzen.

Außerdem, und das wird in der Praxis sicherlich häufiger vorkommen, kann man ihn nutzen, um mal eben schnell in ein bestimmtes Signal reinzuhören, wenn man etwa ein komplexeres Routing überprüfen möchte. Das wiederum geht mithilfe der beiden farbigen TFT-Screens und des Drehreglers und der zwei Taster weiter rechts. Die beiden farbigen TFT-Displays können zudem sehr akkurat die Ein- und Ausgangspegel der 16 Kanäle darstellen. Das ist sicherlich der häufigste Anwendungsbereich.

Alternativ lassen sich aber auch viele weitere Einstellungen des Gerätes via Display schnell und einfach vornehmen. Dazu zählen die Einstellung der Clock, das Routing des schon erwähnten Kopfhörerverstärkers (welches Signal hier also zu hören sein soll), die Sample-Rate und die Pegel der Ein- und Ausgänge (separat pro Kanal möglich). Zudem kann hier auch das komplette Routing überwacht und gegebenenfalls eingestellt werden.

Natürlich ist das komfortabler via Bildschirm und der beigelegten RemoteFish-Software zu erledigen, aber, und das empfinde ich als großen Vorteil, es ist einfach auch unkompliziert hier möglich, wenn man mal eben am Rack sitzt und schnell etwas checken oder ändern möchte.

Ganz rechts befindet sich ein Netzschalter, mit dem das Gerät in Betrieb genommen wird. Den dafür nötigen Strom erhält das Gerät über ein rückwärtig angebrachtes externes Netzteil, das dankenswerterweise mit dem Gehäuse verschraubt wird und die nötigen 12 Volt liefert.

Analoge und digitale Anschlüsse des Ferrofish Pulse 16 AE

Wenn wir schon auf der Rückseite sind, hier noch eben schnell die restlichen Anschlussmöglichkeiten. Der Pulse 16 AE verfügt über einen Word-Clock Ein- und Ausgang in Form je einer BNC-Buchse (75 Ohm). Seine Clock bezieht der Pulse 16 AE wahlweise darüber oder über einen der ADAT-Ports.

Es stehen insgesamt 4 ADAT-Ports zur Verfügung, wodurch das Gerät auch bei Samplingraten höher als 48 kHz noch sinnvoll genutzt werden kann. Auch hier ergibt sich das gleiche Rechenspiel wie schon beim Pulse 8 AE. Die ADAT-Spezifikation ist konzipiert für die Übertragung von maximal 48 kHz.

Möchte man höhere Samplingraten nutzen, halbiert sich die Anzahl der möglichen Kanäle bei jeder Verdopplung der Sampling-Frequenz. Bei 96 kHz kann ein ADAT-Port also noch vier und bei 192 kHz nur noch zwei Kanäle übertragen. Deswegen gibt es direkt vier Ports, damit man auch bei höheren Samplingraten noch eine entsprechende Anzahl von Wandlungen vornehmen kann.

Lediglich bei 192 kHz kommt der Pulse 16 AE an seine Grenzen und man hat nur noch 8 Kanäle zur Verfügung. Das ist aber kein Makel unseres Testkandidaten, sondern den Eigenheiten des ADAT-Protokolls geschuldet. Nur dafür weitere ADAT-Buchsen zu verbauen, hätte den Preis sicherlich nicht unbedeutend in die Höhe getrieben.

Man sollte beim Kauf nur darauf achten, dass das eigene Interface eine entsprechende Anzahl von ADAT-Ports bereitstellt, um auch alle Möglichkeiten des Pulse 16 AE nutzen zu können.

Weitere Anschlüsse auf der Rückseite finden sich in Form eines USB-C-Anschlusses. Dieser kann MIDI-Controller-Daten übertragen und das Gerät mit Software-Updates versorgen. Außerdem dient dieser Port dazu, das Gerät mit der RemoteFish Software extern vom Bildschirm aus zu steuern. Auch wenn es verwirrend erscheinen mag, dieser USB-Port ist nicht dazu gedacht, Audiodaten zu übertragen. Pulse 16 AE ist eben ein reiner Wandler und kein Audiointerface.

Direkt daneben finden wir zwei Mini-Klinkenbuchsen, mit In und Out beschriftet. Diese dienen mittels zusätzlich erhältlicher Adapter zur Übertragung von MIDI-Daten, mit denen das Gerät ferngesteuert werden kann, etwa wenn man es in größere Setups integriert und für bestimmte Szenarien, Presets, Samplingraten etc. wechseln möchte.

Zu guter Letzt hat der Pulse 16 AE noch einen DSP-Stick-Schacht. Dieser ist momentan ohne Funktion und für zukünftige Erweiterungen vorgesehen. Lassen wir uns überraschen, was Ferrofish hier in der Zukunft plant. Generell ist das Vorhandensein eines solchen Schachts aber eine vielversprechende Option, da man davon ausgehen kann, dass das Gerät auch in der Zukunft mit neuen Funktionen versorgt wird.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Pulse 16 MX bzw. DX arbeitet der Pulse 16 AE mit 32 Bit statt mit 24 Bit, verspricht also eine deutlich erhöhte Dynamik. Möglich wird das mit Hilfe hochwertiger ES- bzw. ESS-Wandler.

Die In- und Outputs bestehen aus je 16 symmetrischen Klinkenbuchsen mit einem Output- bzw. Input-Level von je +20 dBu. Der Signal-Rausch-Abstand liegt bei den Ausgängen bei 120 und bei den Eingängen bei 112 dB. Die Verzerrungswerte liegen bei -115 bzw. 108 dB und bewegen sich damit auf dem gleichen Niveau wie die des Pulse 8 AE.

Der Kopfhörerausgang verfügt über einen eigenen separaten ESS Digital-zu-Analog-Wandler und kann per digitalem Regler in 1-dB-Schritten in der Lautstärke angepasst werden.

Das Gerät wiegt knapp 2 kg und passt auf eine Höheneinheit im Rack, nimmt also nicht viel Platz weg. Der Hersteller weist allerdings darauf hin, dass das Gerät Wärme entwickeln kann. Man sollte also gegebenenfalls etwas Platz nach oben zum nächsten Gerät lassen, damit diese Wärme gut abgeleitet werden kann.

Der Ferrofish Pulse 16 AE in der Tonstudio-Praxis

Kommen wir zum praktischen Einsatz des Pulse 16 AE. Typische Anwendungsmöglichkeiten wären etwa, wenn man seine Mixe gern über ein externes analoges Mischpult mischt oder eben dieses Pult zur Aufnahme einer ganzen Band oder eines klassischen Ensembles nutzen möchte. Andere Anwendungsmöglichkeiten sehe ich in der Integration mehrerer Drumcomputer und/oder Synthesizer.

Wie auch immer das Szenario aussehen mag, die Verbindung zum Computer und zum eigenen Audiointerface erfolgt in jedem Fall über die erwähnten ADAT-Ports. Je nachdem, mit welcher Samplingrate man arbeiten möchte, werden diese dann entsprechend kombiniert, um auch höhere Samplingraten zu ermöglichen. Das Ganze funktioniert nach wie vor mit den bereits bekannten und seit Jahrzehnten bewährten ADAT-Lichtleiterkabeln.

Danach muss nur noch die Clock gewählt werden. Das kann entweder die interne Clock des Pulse 16 AE selbst sein oder extern via WordClock oder ADAT bezogen werden. Ist das einmal gemacht, kann man den Pulse 16 AE über die 16 Ein- und Ausgänge in das heimische Setup integrieren und fortan problemlos nutzen.

Zur Klangqualität kann ich eigentlich nur wiederholen, was ich schon zum Pulse 8 AE geschrieben habe. Man hört die Wandlung schlicht nicht und das ist das beste Qualitätsurteil, das man einem Wandler meiner Meinung nach geben kann. Alles, was hereinkommt oder herausgeht, wird mit nahezu unhörbarer Präzision gewandelt und steht dann digital in der eigenen DAW zur Verfügung beziehungsweise kann auf externe Geräte geroutet werden. Es spricht also auch nichts dagegen, externe Dynamik-Werkzeuge oder Equalizer in einen digitalen Mix einzubinden. Die zusätzliche Wandlung ist nicht hörbar und dank der 32 Bit hat man auch eine sehr hohe Aussteuerungsreserve.

Preis-Leistungs-Verhältnis des Ferrofish Pulse 16 AE

Nimmt man die hier gebotene Qualität und setzt das ins Verhältnis zum Preis von knapp über 1.000,- Euro, so muss man wirklich fast von einem Schnäppchen sprechen. Ich sehe den Ferrofish Pulse 16 AE vor allem bei Tontechnikern und Musikproduzenten, die viel externes Audio-Equipment einbinden möchten und/oder noch klassisch über ein analoges Mischpult arbeiten und den Computer und die DAW lediglich als Bandmaschine nutzen. Aber auch elektronische Musikproduzenten, die mit vielen analogen Klangerzeugern arbeiten, dürfen ihre helle Freude am Pulse 16 AE haben.

Für alle, denen auch weniger Ein- und Ausgänge reichen, gibt es ja immer noch den Pulse 8 AE mit dann nur acht Ein- und Ausgängen. Und wer das ganz große Besteck auffahren möchte, wird bei Ferrofish auch fündig, mit dem eingangs erwähnten A32pro-Wandler mit 32 Ein- und Ausgängen.