Mehr Ein- und Ausgänge fürs Tonstudio

Mit dem Ferrofish PULSE8 AE bietet Ferrofish einen 8-Kanal-Wandler an, mit dem im Tonstudio die Anzahl der Ausgänge komfortabel erweitert werden können. Wer also schon mal überlegt hat, die brachliegenden ADAT-Ports seines Audiointerfaces einer sinnvollen Verwendung zuzuführen und das zu einem attraktiven Preis, sollte den nachfolgenden Testbericht aufmerksam lesen.

Was bietet der Ferrofish PULSE8 AE?

Ferrofish bewirbt den PULSE8 AE ausdrücklich als Erweiterung für bestehende Studio-Setups. Man denke zum Beispiel an gängige Audiointerfaces von RME, MOTU oder Focusrite, die ja meist einen oder zwei ADAT-Ports bereitstellen. Mit dem PULSE8 AE kann man nun das bestehende Setup um acht weitere analoge Ein- und Ausgänge erweitern, um daran zum Beispiel Mikrofon-Preamps, Synthesizer oder Drum-Machines anzuschließen.

Der PULSE8 AE kommt in einem 1 HE Gehäuse bei halber Rack-Breite daher, wiegt 1 kg und liegt relativ schwer in der Hand. Das schwarze Gehäuse macht dabei auch optisch einiges her und man hat sofort beim Auspacken das Gefühl, ein hochwertiges Gerät in Händen zu halten.

Auf der Frontseite finden wir links einen Kopfhörerausgang, der über einen separaten DAC angesteuert wird. Mittig ist ein großes farbfähiges Display zu sehen, das schön übersichtlich die Ein- und Ausgangspegel anzeigt. Perfekt für eine schnelle Übersicht darüber, wo gerade welcher Pegel und welches Signal anliegt.

Alternativ lässt sich auf dem Display aber auch das Menü anzeigen, mit dessen Hilfe die komplette Einstellung des Gerätes erledigt werden kann. Dazu gibt es rechts davon einen Drehregler und zwei Taster, mit denen man super einfach durch die Menüs navigieren kann. Man findet sich hier super schnell zurecht und muss nur selten ins Handbuch schauen. Ganz rechts befindet sich noch der Power-Schalter, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Die rückseitigen Anschlüsse

Kommen wir zur Rückseite, wo sich alle weiteren Anschlüsse des Ferrofish PULSE8 AE befinden. Da wären zunächst WordClock Ein- und Ausgang, um das Gerät zu anderer Studio-Peripherie zu synchronisieren. Das geht natürlich auch über die ADAT-Ports, von denen zwei Pärchen vorhanden sind. Und das, obwohl ADAT ja maximal 8 Kanäle übertragen kann und das Gerät als 8-Kanal-Wandler deklariert wird? Das ist aber spätestens dann sinnvoll, wenn man mit höheren Sample-Rates arbeitet, bei denen sich bekanntlich die Kanalzahl von ADAT halbiert. Dazu später mehr im Praxisteil. Per MIDI kann das Gerät über Miniklinke angesprochen werden. Diese dient ebenso wie der USB-Anschluss dazu, Firmware-Updates aufzuspielen oder das Gerät fernzusteuern.

Außerdem gibt es noch einen Schacht, der mit „DSP-Stick“ beschriftet ist und momentan ohne Funktion ist. Hier soll laut Angabe des Herstellers die Möglichkeit bestehen, das Gerät mit eben solch einem DSP-Stick um zusätzliche Funktionen nachzurüsten, falls das in Zukunft sinnvoll oder erforderlich sein sollte.

Man kann also davon ausgehen, dass das Gerät auch in Zukunft noch gepflegt wird. Kommen wir jetzt aber zum Herzstück des Ferrofish PULSE8 AE und das sind die acht analogen Ein- und Ausgänge, die sich ebenfalls auf der Rückseite befinden und alle als symmetrische Klinkenbuchsen ausgeführt sind. Als Wandler kommen laut Ferrofish hochwertige Komponenten von ESS zum Einsatz.

Den Signal-Rausch-Abstand gibt Ferrofish bei den Outputs mit 120 und bei den Inputs mit 112 dB an. Die THD-Werte liegen respektive bei -115 dB und -108 dB (A-gewichtet). Das sind mehr als ordentliche Werte und lassen auf ein exzellentes Klangbild schließen. Die Latenz wiederum wird mit lediglich drei Samples angegeben, auch das ist ein hervorragender Wert. Mit Strom versorgt wird der Ferrofish PULSE8 AE über ein externes 12 V Netzteil, das zur Zugentlastung mit dem Gehäuse verschraubt wird.

Praxis: Ferrofish PULSE8 AE in der Tonstudio-Praxis

Um den Ferrofish PULSE8 AE ins heimische Tonstudio zu integrieren, benötigt es lediglich zwei ADAT-Kabel. Verbindet man den Ausgang von ADAT-Port 1 mit dem entsprechenden ADAT-Port-Eingang des eigenen Interfaces und umgekehrt den Ausgang desselben mit dem ADAT-Eingang des Ferrofish PULSE8 AE, so ist die notwendige Verkabelung schon abgeschlossen.

Über das Menü muss man jetzt noch einstellen, dass der Ferrofish seine Clock extern erhält, was durch das Menü in wenigen Sekunden erledigt ist. Das eigene Interface muss dann wiederum als Master definiert werden, um sicherzugehen, dass der PULSE8 AE von dort seinen digitalen Takt bekommt. Ist das erledigt, sollte man auf dem frontseitigen Display sehen, dass die Synchronisierung geklappt hat. Die verwendete Schnittstelle, in dem Fall ADAT, und die Kilohertz-Zahl, werden in einem grünen Button auf dem Display an der Front angezeigt.

Alternativ zur Synchronisierung via ADAT kann man natürlich auch den WordClock Ein- und Ausgang nutzen. Nach erfolgreichem Setup lassen sich dann die acht analogen Ein- und Ausgänge des Ferrofish PULSE8 AE in die eigene DAW, in meinem Fall Logic Pro, übertragen und dort aufnehmen bzw. Signale von dort über den PULSE8 AE ausspielen. Das kann wie gesagt sinnvoll sein, um Drumcomputer, Mikrofonvorverstärker oder externe Effektgeräte wie Hall, Kompressoren und EQs bei der Aufnahme oder beim Mixdown einzusetzen.

Noch ein Wort zum zweiten ADAT-Port und der maximalen Anzahl an Kanälen. Ich habe es zuvor schon angesprochen, ADAT kann pro Port maximal 8 Kanäle übertragen, das aber nur bei 44,1 oder 48 kHz. Nutzt man höhere Sampling-Rates wie 96 kHz, dann halbiert sich die Anzahl der Kanäle, die man übertragen kann. Und hier kommt der zweite ADAT-Port ins Spiel. Hat man am eigenen Interface ebenfalls zwei Ports zur Verfügung, kann man mithilfe des sogenannten SMUX-Verfahrens die Kanäle bündeln und dann mithilfe zweier ADAT-Ports eben auch 8 Kanäle mit 96 kHz übertragen. Möchte man noch höher gehen und 192 kHz nutzen, kann der Ferrofish PULSE8 AE immerhin noch vier Kanäle in beide Richtungen bereitstellen.

Bedienung des Pulse8 AE

Die Bedienung des Ferrofish PULSE8 AE geht mithilfe des hochauflösenden Displays, des Drehreglers und der beiden Taster relativ fix und schnell von der Hand und man findet sich super schnell zurecht und kann alle wichtigen Einstellungen direkt am Gerät vornehmen. Als Alternative steht seit Neuestem auch die kostenlose Software RemoteFish zur Verfügung. Damit lässt sich das Gerät einfach und komfortabel am Bildschirm verbinden, sobald es mit einem USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.

Als hilfreich empfand ich die frontseitige Kopfhörerbuchse, mit der man mal eben schnell in ein anliegendes Signal reinhören kann. Das ist im hektischen Tonstudioalltag immer sehr hilfreich, um schnell eine Fehlerquelle oder ein falsches Routing aufzuspüren. Darüber hinaus klingt der Kopfhörerverstärker aber auch gut und lässt sich auf jeden Fall auch zum ernsthaften Arbeiten beim Mixing und Mastering nutzen. Oder, wie in meinem Fall, als ich den Kopfhörerausgang dazu benutzt habe, für den aufzunehmenden Künstler einen zusätzlichen Kopfhörerweg zur Verfügung zu stellen.

Der Ferrofish PULSE8 AE bietet im Menü auch die Möglichkeit, die Settings für die ADC- bzw. DAC-Wandlung anzupassen. So stehen unterschiedliche Filter bereit, die das Signal mit verschiedenen Anti-Aliasing-Filtern versehen. Hier kann man also sehr genau einstellen und schauen, was für die eigenen Bedürfnisse am besten passt. Zur Auswahl stehen verschiedene Varianten wie Minimum Phase oder Minimum Phase Slow Roll-off.

Die Unterschiede sind hörbar, liegen aber wirklich im mikroskopischen Bereich, da muss man schon genau hinhören. Aber es ist gut, dass man als Anwender hier die Möglichkeit hat, das Gerät noch individuell anzupassen. Möglich ist das laut Ferrofish durch die verwendeten ESS-Wandler. Wer Genaueres darüber wissen will, wie diese unterschiedlichen Filter funktionieren, wird in der Bedienungsanleitung auf die Datenblätter der entsprechenden Chips verwiesen.

Einbindung des Wandlers in das eigene Tonstudio

Um den PULSE8 AE an das eigene Tonstudio anzupassen, kann man übrigens die Pegel aller Ein- und Ausgänge individuell anpassen. Super hilfreich, wenn man zu laute Signale aufnimmt oder die Outputs nutzen will, um ein paar Monitore anzusteuern und nicht den vollen Pegel rausschicken möchte.

Zu guter Letzt kann man im Menü acht Presets für verschiedene Szenarien anlegen und diese einfach per Knopfdruck wieder aufrufen. Wie jedes Testgerät wurde auch der Ferrofish PULSE8 AE von mir in den laufenden Tonstudio-Betrieb integriert und auf seine Alltagstauglichkeit getestet.

Die Einrichtung war, wie gesagt, innerhalb von wenigen Minuten abgeschlossen und ich konnte loslegen, die Ausgänge des PULSE8 AE zu nutzen. Zunächst habe ich dazu die Inputs mit meinen Mikrofon-Preamps, Synthesizern und Drum-Machines verbunden, um im laufenden Betrieb verschiedene Signale damit aufzunehmen. Das alles ging problemlos und in überzeugender Qualität.

Sehr geschätzt habe ich, dass ich pro Kanal das Gain der Inputs anpassen kann, um zum Beispiel ausgangsschwache Synthesizer mit höherem Pegel aufnehmen zu können. Den Kopfhörerausgang habe ich, wie schon berichtet, als Cue-Mix für den aufzunehmenden Sänger genutzt und auch die acht zusätzlichen Ausgänge waren sehr willkommen, um immer mal wieder externe Effektgeräte mit Signalen zu beschicken und dann wieder aufzunehmen.

Ich habe es schon öfter geschrieben und werde es hier wiederholen: Ein Wandler tut meiner Meinung nach seinen Job dann am besten, wenn man ihn gar nicht hört, sprich, wenn das, was reingegeben wird, genau so auch im Rechner ankommt und umgekehrt, wenn man etwas ausspielt, keinerlei Färbung hinzugefügt wird. Das alles gilt ohne Abstriche für den PULSE8 AE von Ferrofish. Ich war mit dem klanglichen Aspekt des Tests mehr als zufrieden. Hinzu kommt die einfache und flexible Bedienung und die hohe Flexibilität des Gerätes.