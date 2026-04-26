Kleiner Preis - kleiner Alleskönner?

Der Flamma FG200 Effect Strip ist ein extrem kompakter und preisgünstiger All-in-one-Multieffekt, der sich vor allem an Einsteiger und mobile Gitarristen richtet.

Kurz & knapp Was ist es? Flamma FG200 Effect Strip, kompakter All-in-one-Multieffekt mit Amp-Simulation, Effekten und USB-Interface Preis/Leistung: Sehr günstiges Gesamtpaket mit vielen Funktionen

Sehr günstiges Gesamtpaket mit vielen Funktionen Features: Amps, Effekte, IRs, Drumcomputer und 2 × 2-USB-Audiointerface

Amps, Effekte, IRs, Drumcomputer und 2 × 2-USB-Audiointerface Mobilität: Leicht, kompakt und mit integriertem Akku

Leicht, kompakt und mit integriertem Akku Klang: Solide Einsteigerqualität, besonders im Clean-Bereich

Solide Einsteigerqualität, besonders im Clean-Bereich Einsatz: Ideal zum Üben, Ausprobieren und für unterwegs

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Flamma FG200 Effect Strip

Die Welt der Effektgeräte wächst von Tag zu Tag und auch wenn die großen Innovationen der „neuen“ Effekte etwas in den Hintergrund geraten, wächst der Markt an Alleskönnern und möglichst kompakten Lösungen immer weiter. Heute liegt uns im Test ein sehr kompaktes und unschlagbar günstiges All-in-one-Gerät vor. Mit 89,- Euro liegt das Flamma FG200 im sehr erschwinglichen Bereich und kommt mit Amps, Cabs, IRs, Effekten, 2×2-USB-Audiointerface, Tuner und Drumcomputer – erstaunlich gut ausgestattet – daher. Wäre das nicht genug, ist das Teil auch noch akkubetrieben, nur – man halte sich fest – 31,1 × 6,75 × 4,97 cm klein und unter 600 g leicht. Mal sehen, was es so kann. Viel Spaß beim heutigen Review!

Der erste Eindruck

Der Lieferumfang des Flamma FG200 ist sehr überschaubar. Neben dem Gerät findet man ein USB-C-auf-USB-A-Kabel im Karton. Das Gerät selbst ist sehr schlicht und selbsterklärend designt, mit 16 kleinen, beschrifteten und sehr schwergängigen Drehpotis, vier „Click“-Fußschaltern und einem kleinen Display. Sehr übersichtlich und intuitiv.

Anschlussseitig ist es sehr spartanisch: Input, Output, Headphone und USB-C. Ein Handbuch muss man hier zunächst nicht lesen und auch keine Raketenwissenschaft studiert haben. Schaltet man das Gerät ein, so erleuchtet ein herrlicher „Tannenbaum“ aus Farben in Weiß, Lila, Blau, Orange, Rot und Grün.

Haptisch fühlt sich das Gerät gleichzeitig gut und billig verarbeitet an. Das Gehäuse ist aus Plastik, und man hat ein bisschen Angst, es mit den Füßen zu treten, obwohl es durchaus einen stabilen Eindruck macht. Die Fußschalter hingegen wirken auf den ersten Blick robust. Die kleinen Drehpotis leider weniger. Hier kann ich mir gut vorstellen, dass diese es nicht lange machen werden. Die Klinkenbuchsen rasten zwar gut ein, jedoch hat man beim Einstecken etwas Sorge, dass man die Buchse mit dem Kabel ins Gehäuse drückt.

Das USB-C-Kabel rastet zwar ein, ist aber leider in den ersten fünf Minuten zweimal von selbst ohne Berührung des Geräts herausgefallen, was bei nicht geladenem Akku zum Ausschalten des FG200 führt.

Handling & App

Das Gerät ist im Handling sehr übersichtlich. Die Amp- und Effektsektionen sind farblich klar erkennbar, die eindeutige Beschriftung von Potis, Fußschaltern, I/O und Doppelbelegungen ist sehr hilfreich bei der ersten Bedienung.

Noch mehr Komfort bietet die kostenlose und sehr einfach einzurichtende App. Hier lassen sich per Smartphone und Bluetooth-Verbindung Presets auswählen, Effekte und Amps ein- und ausschalten sowie deren Einstellungen anpassen. Auch der Tuner lässt sich bedienen und Drum-Grooves können in Tempo und Stil abgerufen werden.

Zusätzlich können User-IRs im Cab-Block geladen werden und Sounds lassen sich via Cloud mit der Community teilen und von dort abrufen. Das 21. Jahrhundert ist hier definitiv angekommen. Das übersichtliche Design und die einfache Menüführung machen das Gerät schnell nutzbar und verständlich. Ein großer Pluspunkt, gerade für Einsteiger.

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Die Potis leuchten durchgehend, wenn die gespeicherten Preset-Einstellungen aktiv sind. Ändert man einen Parameter durch Drehen, beginnt das entsprechende Poti zu blinken und signalisiert so, dass die Einstellung vom Preset abweicht. Praktisch!

Die Auswahl der Effekte und Amps ist begrenzt, aber für den sehr günstigen Preis absolut ausreichend und breit gefächert. Schade ist, dass man sich zwischen Kompressor und Noise-Gate entscheiden muss.

Flamma FG200 Effect Strip – Specs & Facts

Das Gerät misst nur 31,1 × 6,75 × 4,97 cm und wiegt gerade einmal 578 g. Somit lässt es sich sogar im Gigbag problemlos transportieren.

Die Vielfalt fällt positiv auf, gerade in Kombination mit dem niedrigen Preis. Die leuchtenden Potis und das kleine Display, das die Preset-Nummern anzeigt bzw. den Status des Livemodus darstellt, sind hell. Unter starkem Sonnen- oder Bühnenlicht könnte es jedoch schwierig werden, die Schaltzustände klar zu erkennen. Für den Proberaum oder zu Hause ist es aber absolut ausreichend.

Anschlussseitig ist das Gerät sehr überschaubar. Es gibt eine 6,35-mm-Standard-Input-Klinkenbuchse (zum Anschluss der Gitarre) mit 2 MΩ sowie eine ebenfalls als 6,35 mm ausgeführte Klinkenbuchse als Output (100 MΩ) und eine 3,5-mm-Headphone-Buchse für leises Üben im Schlafzimmer (oder wo auch immer).

Der USB-C-Port dient als Ladebuchse für den integrierten 2000-mAh-Akku und für das ebenfalls eingebaute 2×2-USB-Audiointerface. Mit Letzterem lassen sich sehr einfach und unkompliziert Sounds aufnehmen, da das Interface direkt als Audioeingang in der DAW (Digital Audio Workstation, z. B. Cubase, Ableton, Pro Tools oder Logic) genutzt werden kann. Tolles Feature, das zwar inzwischen Standard ist bei Modlern, aber natürlich in diesem Preissegment ein absolutes Highlight darstellt.

Es lässt sich zwischen den Betriebsmodi Live und Preset wechseln. Während man im Preset-Modus in gewohnter Manier über die vier Fußschalter oder deren Kombination vier Speicherplätze (A, B, C, D) pro Bank (0–9) abrufen kann, lassen sich im Live-Modus die Effektblöcke (Boost, Mod, Delay, Reverb) per Tritt ein- oder ausschalten.

Der Wechsel der beiden Modi funktioniert einfach über das gleichzeitige Drücken von Taster B und C.

Ebenso lassen sich über das gleichzeitige Drücken oder Gedrückthalten von zwei Fußschaltern der Tuner und der Drumcomputer anwählen. Kein nerviges Gefummel am Gerät oder ein „Sich-durch-Menüs-Klicken“.

Klanglich bietet das Gerät leider kein Spillover. Sprich: Delays und Reverbs klingen nicht aus, wenn man das Preset wechselt, sondern werden hart abgeschnitten.

Alle Features im Überblick

Abmessungen: 31,1 × 6,75 × 4,97 cm

Gewicht: 578 g

16 beleuchtete Potis für Effekte/Amp-Einstellungen

4 Fußschalter zur Preset-Steuerung, Drumcomputer, Tuner, Modi-Auswahl

Drumcomputer mit 40 Rhythm-Styles

2 × 2 USB-Audiointerface

Bluetooth-Schnittstelle für App und Audio Streaming

Akkubetrieb mit bis zu sechs Stunden Laufzeit

Live-Modus für direkten Zugriff (On/Off) der Effekteblöcke

Presetmodus zum Anwählen von 40 vorab gespeicherten Presets

6,35 mm Klinkenbuchse Input 2 MΩ

6,35 mm Klinkenbuchse Output 100 MΩ

3,5 mm Miniklinke Headphones Output 32 Ω

USB-C-Buchse für Power/Akkuladung und USB-Audiointerface

Bluetooth-Adapter

Audioverarbeitung: WAV 24 Bit/44,1 kHz (CD Qualität) – 512 Sample-Points

7 Effektmodule: Gate, Boost, Amp, Cab, Modulation, Delay, Reverb: Boosts, z. B.: Smooth Boost Clean Boost Gold Box Screamer 808 52 Amps, z. B. F 65 Twin F Blues DLX CL oder OD MRS J800 B-Star Club CL SDN SL100 DS DIZ Hargen OD etc. 16 Cabinet Simulationen, z.B. ARCHEAN 412 CALI REC 412 A CITRUS 212 US CLASSIC 212 CUSTOM 412 9 IR Speicherplätze 12 Modulationseffekte: Phaser Step Phaser Flanger Jet Flanger Tremolo Stutter Vibrato Rotary Ana Chorus Tri Chorus Ring Q-Filter 5 Delay Typen: Digital Analog Real Echo Tape Mod 5 Reverbs: Room Hall Plate Spring Mod



Praxistest: Sounds

Aber nun lass doch mal hören! Per USB ans MacBook angeschlossen und direkt aufgenommen. Alle folgenden Klangbeispiele wurden mit folgender Signalkette erstellt: Shabat Lion Deluxe (Power Tele mit 2 × Humbucker) → Flamma FG200 Effect Strip → integriertes USB-Audiointerface → MacBook Pro → Ableton Live. Es kam keine weitere Signalbearbeitung zum Einsatz (keine EQs, Kompressoren o. Ä.).

Clean Sounds

Mit den cleanen Amps macht der FG200 Effect Strip erst einmal einen soliden Eindruck und ist für den unschlagbar günstigen Preis auch überraschend gut. Klar, vergleicht man ihn mit höherpreisigen Konkurrenten, erkennt man schnell viele Unterschiede in Sachen Definition und „Echtheit“, gerade was Dynamik, Ansprache und Spielgefühl angeht. Aber wir sprechen hier von einem Gerät für 89,- Euro. Gleiches gilt für die Effekte: Sehr gut ist anders, aber für den kleinen Preis ist es erstaunlich, was da geht!

Ambient/FX-Sounds

Positiv fällt auf, dass auch ein paar sehr experimentelle Sounds mit dabei sind à la Stutter und Ambient. Hier kann man ein bisschen experimentieren!

Drive Sounds

Im Low-/Mid-Gain- bzw. Overdrive-Bereich ist das Bild schon etwas gemischter. Die Berechnung von Obertonstrukturen und die dynamische Ansprache von Verzerrung ist komplex und hier zeigen sich erste größere Unterschiede, obgleich auch einige dieser Sounds absolut brauchbar sind. Auch hier wieder: Für den sehr günstigen Preis ist es erstaunlich, was hier abgeliefert wird! Die verschiedenen Nuancen unterschiedlicher Drive-Pedale und Amps sind durchaus erkennbar und bieten eine Klangpalette voller Abwechslung.

Rhythm Sounds

Gleiches gilt für Rhythm-Sounds. Diese sind leider entweder muffig oder sägend, matschen eher, als dass sie schmatzen. Sie sind dennoch erstaunlich klar für die Gain-Mengen, gemessen – wie erwartet – am Preis.

Leadsounds

Mit Effekten sind die Leadsounds auch ganz okay, wenn auch schon sehr sägig und höhenreich oder dann im Gegenteil wieder sehr muffig.

Drumcomputer

Der Drumcomputer ist ein schönes Tool zum Üben und Jammen. Mit verschiedenen Styles kann man sich hier austoben!

Die Palette an Klängen ist groß (gerade bei den Amps) und man erkennt die jeweilige Charakteristik am Preset-Namen und erahnt auch klanglich, wohin es gehen soll. Die Qualität der Sounds ist gemessen am Preis gut, aber weit weg von überragend.

Als Faustregel kann man hier festhalten: Je weniger Gain, desto besser der Sound, wobei auch die stärker verzerrenden Sounds durchaus brauchbar sind. Für den Einsteiger oder als Urlaubs-Übungsgerät ist das eine feine Sache, für die Bühne jedoch eher nicht zu gebrauchen.

Die Effekte sind qualitativ ebenfalls in Ordnung, bewegen sich aber eher auf dem Level von vor zehn Jahren als auf aktuellem Stand. Das Gerät ist gut geeignet für jeden, der mit Effekten anfangen, sich ausprobieren und erste Erfahrungen sammeln möchte à la „Wie klingt ein Chorus?“, „Was macht ein Delay?“ und „Welche Reverbs gibt es?“ und dafür wenig Geld ausgeben will oder kann.

Die Bandbreite an verschiedenen Amps ist groß. Von Fender-ähnlich bis Soldano-ähnlich ist vieles vertreten. Auch hier kann man sich wunderbar ausprobieren und für kleines Geld spielen. Von Clean bis heftigster Metal-Distortion ist alles dabei, inklusive einiger Besonderheiten wie Stutter und Ring Mod, bei denen selbst einige große Hersteller erst kürzlich nachgezogen haben.

Für den Preis absolut gut. Ob man nicht doch ein paar Euro mehr investieren sollte, bleibt am Ende jedem selbst überlassen.

Alternativen zum Flamma FG200 Effect Strip

Auf klanglich höherem Niveau und mit besserer Verarbeitung bietet das Harley Benton DNAfx eine ebenso günstige Alternative zum FG200

Das Valeton GP-50-Pedal bietet zusätzlich einen Looper.