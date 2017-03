Test: Flare Audio Isolate Titanium, Gehörschutz

Tatsächlich ist das Thema „Gehörschutz für DJs und Musiker“ bereits ein Thema bei uns gewesen, nicht einmal lange her. Im Oktober 2016 bot der gleichgenannte Artikel einen Einblick in die Arten von Gehörschutz wie auch die Auswirkungen von fehlendem oder genutztem Gehörschutz. Alles mit der Hoffnung, ein wenig mehr Sensibilität und Bewusstsein zu schaffen. HIER der Bericht.

Das Feedback war großartig, vielen Dank auch noch einmal an dieser Stelle. Ein positiver Aspekt des Feedbacks war auch der Tipp zu einem Produkt, das als Resultat einer Crowdfunding-Kampagne realisiert wurde: Flare Audio Isolate.

Flare Audio ist mir tatsächlich vorher kein Begriff gewesen und ich dachte im ersten Moment an ein kleines Start-Up, das über Crowdfunding das Geld sucht. Wer allerdings ein wenig über Flare Audio liest, wird feststellen, dass Flare Audio tatsächlich aus dem Pro Audio Bereich stammt und Lautsprecher baut. Neben einem 4-Wege Lautsprecher für den Konsumenten- und Hi-Fi-Markt finden sich aber auch 8-, 12- und 15-Zöller, 18- und 21-Zöller für Touring oder Club-Installationen.

Die Erfahrungen aus dem Bau von Lautsprechern sind nun Ausgangspunkt gewesen für die Entwicklung von genau dem, was das Ohr schützen soll.

Ausgerichtet ist Isolate dabei auf Musiker, Motorsportler, Arbeiter in lauten Umgebungen von Club bis Baustelle, aber auch Reisen und ruhebedürftige Schläfer. Eine ziemlich breite Bandbreite also.

Isolate gibt es als Gehörschutz in drei Versionen. Die Grundversion ist die Isolate Aluminum, die mit einem Preis von 28,90 Euro zu Buche schlägt. Die Grundversion gibt es in verschiedenen Farben, von „Natur“, also Aluminium, über Schwarz bis hin zu Rot oder Gelb. Gleich aufgebaut ist die Mittel-Preis-Version, die Isolate Titanium, die bei 57,80 Euro liegt. Dies wird auch das Testmodell sein.

Die Premium-Version zu einem Preis von 231,24 Euro ist die Isolate Special Edition aus Gold (24 Karat) oder Rhodium, letztere Version dann zu einem Preis von 346,86 Euro. Lassen wir diese Modelle vielleicht einmal von vorne herein außen vor – dürfte der Sinn zu einem Gehörschutz gleicher Funktion aber aus Rhodium statt Titan eher schwierig zu finden sein, Bling-Bling-Fans einmal ausgenommen.