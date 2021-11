Test: Fluid Audio FC10S, Subwoofer

Großer Sound zum kleinen Preis

Als ich vor einigen Jahren auf der Suche nach aktiven Studiomonitoren war, fiel mir der Hersteller Fluid Audio leider nur am Rande auf. Während viele mit ihren verschiedenen Materialien und Konstruktionen punkten wollen, bleibt Fluid Audio eher klassisch: herkömmliche Papierverbundmembranen in vinylbeschichteten MDF-Gehäusen. Ich entschied mich allerdings anders und so hatte ich bislang nicht die Gelegenheit, Lautsprecher des Herstellers zu hören. Mit dem brandneuen Fluid Audio FC10S hat sich dies nun geändert, denn der Studio-Subwoofer mit zehn Zoll messendem Treiber aus der Fader Series hat sich bei mir eingefunden und muss zeigen, was in ihm steckt. Mit 389,- Euro ist er sogar recht günstig und wer etwas weniger möchte, zahlt für das Modell mit acht Zoll knapp unter 329,- Euro und bekommt ein Low-End von 30 anstatt 20 Hz geboten, den Fluid Audio F8S haben wir übrigens bereits hier getestet. Auf diese theoretischen Daten gebe ich allerdings wenig, denn schlussendlich entscheidet der Sound. Soviel sei aber vorweg verraten: Die Ausstattung kann sich sehen lassen, aber nicht ganz der Tiefgang.

Überblick Fluid Audio

Gegründet wurde Fluid Audio von Kevin Zuccaro im Jahr 2010, dessen Karriere bereits Anfang der 90er bei JBL als Lautsprecher-Entwickler begann und der später unter anderem Station bei M-Audio machte. Wenn ich die englische Unternehmensgeschichte auf der Website richtig verstehe, legt er großen Wert auf geringste Verzerrungen, hohe Impulsgenauigkeit und auch die Übergangsfrequenz spielt dabei eine tragende Rolle, weniger jedoch die technischen Umschreibungen. Und alles das auf klassische Bauweise.

Im Ergebnis finde ich ein gut sortiertes und günstiges Portfolio an Lautsprechern, Zubehör und Monitorcontroller/Audiointerfaces, das durchaus Lust auf mehr macht.

Der Fluid Audio FC10S – Mein erster Eindruck

Sicher verpackt erreicht mich der Subwoofer, der mit 12,4 kg sogar noch zu den leichteren Vertretern seiner Klasse gehört. Nicht unbedingt selbstverständlich ist der neben dem Netzkabel und Anleitung beiliegende Fußschalter für die Bypass-Funktion, um den Fluid Audio FC10S auch mal schnell aus dem Signalweg zu nehmen. Beim rückseitigen Einschalter ist das auch nötig, ansonsten müsste man krabbeln. Ich hatte zwar schon günstige Subwoofer mit Bypass-Schalteranschluss bei mir, aber der Bodentreter war häufig optional. Dabei macht der solide Kunststofftaster mit seinem lauten Knackschalter einen wertigen Eindruck, das gilt auch für die grundsätzliche Verarbeitung des Subwoofers.

Solidität ist heutzutage selbst im günstigen Preisbereich zwar nicht unüblich, aber irgendwie habe ich den Fluid Audio FC10S direkt ins Herz geschlossen. Vor allem weil man an Kleinigkeiten gedacht hat, die man in dieser Preisklasse kaum findet. Im Handbuch stehen viele Tipps zur Anschlussbelegung und Aufstellung, außerdem wird darauf hingewiesen, dass sich zwei Eingänge gleichzeitig nutzen lassen. Die stufenlos verstellbare Phasenlage findet man beispielsweise eher im gehobenen Preisbereich, über diese Ausstattung verfügt der Fluid Audio F8S ebenfalls.

Weiter geht es bei den gummierten und auf Wunsch abnehmbaren Standfüßen. Manchen Herstellern reicht eine Klebefolie aus oder sie werden direkt ohne irgendwas geliefert, so dass man das Gerät auf den Gehäuseboden stellen oder sich selbst um eine Unterlage kümmern muss. Bei den kleinen Genelec-Subwoofern hat das zwar nicht für unerwünschte Übertragungen gesorgt, aber wenigstens Filzgleiter hätte man ihnen beilegen können.

Den Fluid Audio FC10S kann man einfach so aufstellen und er ist gut entkoppelt, der Bodenabstand freut auch die frontseitige Bassreflexöffnung. Diese ist schlitzförmig, zeigt schräg nach unten und reicht über fast die gesamte Gehäusebreite hinweg, Staub verfängt sich darin jedenfalls nicht. Das Gehäusedesign soll für eine homogene Bassabstrahlung sorgen und möglichst wenig Eigenvibrationen und Störungen bei der Wiedergabe erzeugen.

Bei der Front geht es weiter: Hier hätte man die Status-LED vielleicht etwas oberhalb der Schräge platzieren können. Sie leuchtet blau im Betrieb und zumindest für mich ist das Erkennen von vorne schwierig, dafür blendet sie wenigstens nicht. Der Treiber ist hinter einem soliden Metallgitter geschützt, das nahezu bündig an der Gehäusefront aufliegt. Oben links noch das Herstellerlogo, das war’s.

Rückseitig finden wir das Anschlussterminal, Kaltgerätebuchse mit Feinsicherung und Kippschalter sowie symmetrische und unsymmetrische Buchsen, selbst XLR- und Klinkenverbindungen lassen sich auf Wunsch unsymmetrisch verkabeln. Interessant dabei ist, dass es zwar RCA-Eingänge, aber keine RCA-Ausgänge gibt, man wird den Sound vermutlich eh an Studiomonitore mit symmetrischen Eingängen weiterreichen. Darüber hinaus finde ich drei kleine Drehregler, die man auch versehentlich nicht verstellen kann. Sie regeln Grenzfrequenz, Phase und Gain, zwei Kippschalter werden für Groundlift und den Sound benötigt.

Hier bietet der Fluid Audio FC10S nämlich auch eine Besonderheit: Die Charakteristik kann von Flat in Punch umgestellt werden. Bei Flat klingt alles etwas weicher und konturierter, im Punch-Modus machen Kickdrums mehr Spaß und klingen straffer, in der Dynamik jedoch etwas komprimiert. Möglich macht das ein Boost bei 80 Hz, der den Sound etwas überpräsent macht. Der Unterschied ist schon deutlich und was besser klingt, hängt von Musikrichtung und Geschmack ab, somit alles eine Frage der Einstellung in doppeltem Sinne.

Überdies gibt es auch eine automatische Abschaltung, die nach 15 Minuten Inaktivität greift. Das freut die Umwelt, deaktivieren lässt sie sich nicht. Wie ich es schon öfters bei günstigen Lautsprechern gesehen habe, liegt auch hier die Spannungsumschaltung auf 110 Volt offen, die man tunlichst nicht verstellen sollte.

Ansonsten ist die Inbetriebnahme schnell erledigt. Unerfahrenen Anwendern hilft wie erwähnt das Handbuch. Der Groundlift kann Brummschleifen vermeiden und die angeschlossenen Monitore durchlaufen ein Hochpassfilter von 80 Hz, das erleichtert vor allem die Abstimmung bei größeren Lautsprechern.

Technische Spezifikationen des Fluid Audio FC10S

Das für Lautsprecher typische MDF-Gehäuse ist mit rauem Vinyl furniert, sehr sauber verarbeitet und gibt keinen Anlass zur Kritik. Die Abmessungen betragen in der Höhe 39,4 cm, die Breite beträgt 38,7 cm und das Ganze ist dann noch 31,7 cm tief, an der Unterkante aufgrund der Schrägung etwas weniger. Ebenso gut verarbeitet sind die Buchsen und Regler. Letztere sind recht schwergängig, das stört allerdings nicht wirklich und man muss sie aber schon zwischen den Fingerspitzen drehen. Vom Handling sind große Potikappen im Vorteil, verdrehen sich mitunter aber auch leichter.

Der Class-D-Verstärker wird mit 200 Watt Leistung angegeben und befeuert den Konuswoofer aus Papierverbundmaterial mit 20,3 cm Durchmesser. Dieser ist mit einem dämpfenden Gummiring zur Dämpfung von hohen Frequenzen eingefasst und wird von einer speziellen Hochtemperaturspule angetrieben. Im Zusammenspiel mit Subsonic-Filter und Schutzschaltungen kann da eigentlich nichts kaputt gehen. Der Frequenzbereich wird mit typischen 20 Hz bis 200 Hz benannt und der Rauschabstand mit über 100 dB.

Bei der Eingangsempfindlichkeit führt ein anliegendes rosa Rauschen mit einer Spannung von 85 mV bei maximalem Gain zu einem Schalldruck von 97 dBA bei 1 m Abstand. Geregelt werden kann der Gain von -30 bis +6 dB, der Regler rastet bei Nullstellung ein, die Übergangsfrequenz lässt sich zwischen 50 und 200 Hz festlegen.

Noch ein Wörtchen zur Phasenanpassung: Während bei einem Kippschalter einfach die Laufrichtung der Membran umgekehrt wird, so dass diese zunächst nach hinten auslenkt und sich damit Auslöscheffekte schnell erkennen lassen, kann so ein Drehregler dies so nicht realisieren. Die Phasenlage wird also durch eine kurze Verzögerung ausgeglichen, was im Effekt ein anderes Wirkungsmuster ist. Stellt man den Fluid Audio FC10S unter den Tisch inmitten der Abhörmonitore, besteht möglicherweise kein Problem, aber in der Ecke kann sich das anders auswirken. Somit kann es ein fummeliges Geduldspiel werden, bis man hier die richtige Einstellung gefunden hat. Auf der anderen Seite bieten Kippschalter in der Regel nur zwei Positionen, bei Genelec lässt sich immerhin zwischen vier Phasenlagen umschalten, so dass man bei Fluid Audio sogar noch mehr Flexibilität bekommt. Immerhin sind die Anschläge 0 und 180 Grad, so dass man quasi auch hier zwei Extremwerte angeboten bekommt.

Wie klingt der Fluid Audio FC10S im Tonstudio?

Mit seinem Preis von 389,- Euro kann man den Fluid Audio FC10S durchaus in der Einstiegsklasse verorten, auch wenn der Hersteller überzeugt von seiner Leistung ist und Referenzniveau verspricht. Demnach war ich von seinen ersten Tönen doch ziemlich beeindruckt, obwohl der die auf dem Papier angegebenen 20 Hz weder mit Zudrücken aller Augen und Ohren, noch mit besonderen Tricks erreicht. Vielleicht hätte das Gehäuse einfach noch etwas größer sein müssen, um mehr Resonanzraum zu bieten. Alles oberhalb von rund 26 Hz kann der Fluid Audio FC10S dafür ziemlich gut und transparent abbilden, auch wenn er im Punch-Modus leicht und etwas gewollt ins Dröhnen verfällt.

Mein Sweep mit Frequenzansage bescheinigt, dass erst unter 30 Hz ein steiler Abfall hörbar ist, unter 26 Hz kommt faktisch außer Wind akustisch kaum noch was, auch keine nervenden Strömungsgeräusche. Darüber zeigt sich ein konturierter und straffer Bass, wobei auch das Tiefpassfilter gut eingreift und Frequenzen oberhalb der festgelegten Grenze gut unterdrückt. Beim Soundtrack „Blade Runner 2049“ von Hans Zimmer mit brachialem Infraschall zeigt sich ein runder und knackiger Bass, wobei mir beim Hören gar nicht mehr bewusst war, dass bei 30 Hz Schluss ist. Das galt für alle Teststücke, sogar den furchtbaren Wobble bei „Limit to Your Love“ von James Blake konnte er recht gut abbilden.

In der Praxis hat mir am Tiefgang nichts gefehlt, zumal normalgroße HiFi-Standlautsprecher selten die 40 Hz unterschreiten und das oft bei -10 dB Abweichung. Kurzum, das Bassfundament reicht eigentlich in der Praxis aus, wenn man nicht auf die Darstellung extrem tiefer Frequenzen angewiesen ist, wie beispielsweise beim Filmton. Freunde elektronischer Musik kommen mit Punch voll auf ihre Kosten, er kann aber auch sanftmütig.

Während vergleichbare Modelle bei hohem Pegel zu komprimieren beginnen, geht dem Fluid Audio FC10S erstaunlich spät die Puste aus. Der kann schon was und mir sind zu keiner Zeit störende Strömungsgeräusche oder Clipping aufgefallen. Natürlich hat mich interessiert, ob und wie sich die Klangeinstellungen Flat und Punch im Vergleich auswirken. Aktuelle Tanzmusik eignet sich da gut zum Test.

Hier hat mich erstaunt, dass man den Unterschied recht deutlich hören kann, bei Kicks sogar spüren. Die Strömung war im Punch-Modus deutlich kürzer zu fühlen und Kicks haben in der Tat mehr Wumms. Hingegen eignet sich bei Jazz der Flat-Modus besser, weil hier mehr Klangkörper durch die neutralere Abstimmung abgebildet wird und der Fluid Audio FC10S dadurch etwas mehr an Musikalität gewinnt. Ich kann das schwer beschreiben, er klingt nicht mulmig oder träge, aber im Vergleich beim Hin- und Herschalten ist der Unterschied recht deutlich. Da ist es fast schade, dass dieser Schalter an der Rückseite sitzt, in meinem Fall würde ich ihn vermutlich öfters benutzen.