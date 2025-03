Gutes besser gemacht!

Die Fluid Audio FX80 V2 ist ein aktiver 2-Wege-Studiomonitor mit koaxialer Chassis-Anordnung im unteren Preissegment. Für nur etwas mehr als 200,- Euro pro Lautsprecher bekommt man von Fluid Audio einen sehr erwachsenen Aktivlautsprecher mit anständiger Ausstattung und der klassischen Koaxial-Zyklopen-Optik. Schon im Jahr 2020 habe ich mich in einem Test sehr positiv über die erste Version der FX50 und FX80 geäußert. Nun stehen die Nachfolger in der Version 2 vor mir und ich freue mich darauf herauszufinden, ob die Fluids weiter verbessert wurden.

ANZEIGE

Die Ausstattung der Fluid Audio FX80 V2

Mit ihrem 8“-Tiefmitteltöner mit einer Papier-Verbundstoff Membran sind die FX80 V2 ganz schöne Brocken. Dieses 20 cm Chassis wirkt auf eine frontseitige Bassreflexöffnung in Schlitzform, deren Kontur sich nach außen verbreitert, um Verwirbelungen an den Kanten zu vermeiden. So soll die FX80 V2 hinunter bis zu beachtlichen 35 Hz (-2 dB) spielen.

Im Zentrum des Bass-Chassis, dort wo eigentlich die Staubschutzmembran sein sollte, finden wir den 1,2 Zoll Hochtöner, der mit seiner Seidenkalotte bis zu 22 kHz erreicht. Die aktive Frequenzweiche trennt die beiden Chassis bei 2.400 Hz, was für solch einen großen Tiefmitteltöner recht hoch ist. Da dieser ebenfalls in einen Waveguide eingebettet ist, will Fluid Audio so die Abstrahlcharakteristik kontrollieren und unerwünschte Bündelungen vermeiden.

Im Lautsprecher arbeiten zwei Class-D-Verstärker: für den Hochtöner mit 50 Watt Leistung und für den Bass mit 60 Watt. So soll der Lautsprecher einen maximalen Schalldruck von 114 dB (SPL bei 1 Meter Entfernung) erreichen.

Über dem Chassis haben wir auf der Vorderseite eine Betriebs-LED, die mit einem unauffälligen Blau die Betriebsbereitschaft und mit der Farbe Rot den Standby-Modus anzeigt. Dieser aktiviert sich automatisch nach 45 Minuten Inaktivität und lässt sich nicht abschalten. Allerdings ist das Abschalten und die Wiederaktivierung nahezu lautlos.

Auf der Rückseite finden wir die Verstärkereinheit mit drei Eingängen (unsymmetrisch RCA, symmetrisch XLR & TRS), einen fein gerasterten Volume-Regler und ein Mäuseklavier, also ein Panel mit insgesamt 8 DIP-Schaltern für die Anpassung an den Raum.

ANZEIGE

Je nach DIP-Schalterposition können wir folgende Einstellungen vornehmen:

HF Shelf passt die Höhen ab 7 kHz an (0 dB, +1 dB, -1 dB, -2 dB)

Midrange Trim ist eine Mittenapassung bei 1,5 kHz (0 dB, +1 dB, -1 dB, -2 dB)

Acoustic Space ist eine Bassabsenkung für die wandnahe Aufstellung (0 dB, -1 dB, -2 dB, -4 dB)

Low Freq Cutoff ist ein High Pass Filter mit einer Flankensteilheit von 12 dB/Oktave mit den Werten Flat, 60 Hz, 80 Hz und 100 Hz

Natürlich ist das Einstellen der Filter per Mäuseklavier etwas fummelig, aber für einen 200,- Euro Monitor hat man hier schon viele Einstellungsmöglichkeiten für die Anpassung ans Studio.

Unter den Filtern finden wir noch den Anschluss für ein Kaltegerätekabel und einen Power-Schalter.

Übrigens hält sich Fluid Audio nicht an die Unart, bei günstigen Monitoren nur einen Speaker mit einer Verstärkerelektronik auszustatten, sondern man spendiert jedem Lautsprecher einen vollwertigen Amp.

Das Gehäuse der Fluid Audio FX80V2 besteht aus MDF (mitteldichte Holzfaserplatte), die mit schwarzem Vinyl furniert wurde. Es weist die Abmessungen 34 x 25,4 x 29,5 cm (Höhe x Breite x Tiefe) auf und auf der Waage bringt es jeder Lautsprecher auf immerhin 7,8 kg.

Besonders stolz ist man auf die Frontplatte, die mit ihrem akustisch optimierten Design sehr organisch wirkt und dazu noch ohne sichtbare Schrauben auskommt. Für die Aufstellung befinden sich je vier kleine Gummifüße in der Verpackung und dazu gibt es noch je zwei Schraubengewinde auf der Rückseite, die eine Wandmontage ermöglichen: sehr erfreulich.

Die Verarbeitung der Fluid Audio FX 80 V2

Die Fluid Audio Lautsprecher sind gemessen an ihrer Preisklasse sehr anständig verarbeitet. So macht das Chassis mit seinem zentralen Hochtöner einen sehr wertigen Eindruck und es finden sich am Gehäuse keine scharfen Kanten. Natürlich sind die Spaltmaße nicht auf den millionstel Millimeter exakt, aber das passt schon alles sehr gut. Dazu sind die Buchsen auf der Rückseite verschraubt und alle Fräsungen sind sauber gearbeitet. Einzig eine Verriegelung für den XLR-Eingang fehlt, was aber typisch in dieser Preisklasse ist.

In der Verpackung befindet sich neben den Gummiklebepads noch ein englischsprachiges Handbüchlein, das die Funktionen beschreibt und Empfehlungen für die Aufstellung gibt.

Was ist neu im Vergleich zur ersten Generation?

Bei dieser Frage haben sich selbst die Marketingexperten von Fluid Audio schwergetan. Faktisch hat man nur den Frequenzgang begradigt, indem man im Signal einige EQ Biquad Filter eingesetzt hat. Dies sind sogenannte rekursiven lineare Filter die, vereinfacht ausgedrückt, einen Frequenz-Peak mit einem ebenso geformten negativen Element überlagern und so eine Begradigung ermöglichen.

Ansonsten hat man die Beschriftung auf der Verstärkereinheit vergrößert, um eine bessere Ablesbarkeit zu erreichen. Ach ja: und die Speaker sind um je 50,- Euro günstiger geworden.

Die Fluid Audio FX80 V2 in der Praxis

Bei den wenigen Änderungen im Vergleich zur ersten Generation der FX80 erwartet man auch wenig klangliche Änderung und tatsächlich hat die Fluid ihren Charakter behalten. Sie scheint nur ein wenig neutraler und offener zu spielen.

Nach wie vor überzeugt die Fluid Audio FX 80 V2 mit ihrem völlig vom Gehäuse losgelösten Klang und die sehr gute räumliche Abbildung. Dabei ist sie sehr unkritisch in Sachen Platzierung mit einem breiten Sweetspot, der auch mehreren Hörern gleichzeitig einen guten Höreindruck gibt.

Die Höhen funktionieren gut, wenn auch hier der Rotstift spürbar wird. Verglichen mit einigen Mitbewerbern fehlt es der FX 80 V2 etwas an Schnelligkeit und Esprit und auch am unteren Ende des Frequenzspektrums würde man sich etwas mehr Knackigkeit wünschen.

Trotz dieser Kritikpunkte muss man einfach die Kirche im Dorf lassen. Gerade im unteren Preissegment überzeugen die Fluids mit Ihrer Ausgewogenheit und ihrer tollen, punktgenauen Abbildung.

Trotz des 8“ großen Tiefmitteltöners darf man keine Bassgewitter erwarten, aber auch hier stimmt das Gesamtbild. Ohne direkten Vergleich fehlt nichts. Erst beim Umschalten zu deutlich teureren Monitoren merkt man, dass es an Feindynamik und Auflösung fehlt. Das darf man aber bei Fluid Audio als großes Kompliment werten.

Als Anhörtipp darf ich hier den Titel „Kanskje“ der Norwegerin Kari Bremnes (Album Det vi har, 2017) empfehlen. Vielleicht könnte das Gesamterleben mit der FX80 V2 noch etwas dynamischer und lebendiger sein und trotzdem muss man hier unweigerlich an verschneite Fjorde und nebelige Landschaften denken. Die Stimme zentral und einen Hauch zu breit, aber mit genügend Details trennt die Fluid sauber zwischen der Interpretin und den atmosphärischen Synthies der „high endigen“ Produktion.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Mitbewerber der Fluid Audio FX 80 V2

Die Preisklasse von 180,- bis 230,- Euro ist dicht gedrängt, denn viele Studioeinsteiger bedienen sich in diesem Segment und so bekommt man hier schon wahnsinnig viel Lautsprecher fürs Budget. Allen voran der All-Time-Bestseller von KRK mit der Rokit RP7 in der 5ten Generation, aber auch illustre Namen, wie die ADAM Audio T7V, Yamaha HS 7, Mackie CR5 BT und auch die technisch verwandte Tannoy Gold 5.

All diese Lautsprecher darf man mit gutem Gewissen kaufen und wird sicher nicht enttäuscht werden.

Ob es nun die Ausgewogenheit der KRK, die Feinsinnigkeit der ADAM oder einfach nur die coole weiße Bassmembran der Yamaha ist: Hier findet jeder seinen Lieblingsmonitor! Und mit der Fluid Audio FX 80 V2 hat gibt es in dieser Preisklasse ein besonders empfehlenswertes Exemplar ohne echte Schwächen.