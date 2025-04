Alles so schön bunt hier!

Die Software Flux MiRA ermöglicht quasi eine Synästhesie für alle. Das Standalone-Programm für macOS und Windows bietet alle erdenklichen Visualisierungen, die man aus einem Signal extrahieren kann. Es ist also primär zur Visualisierung von Audiosignalen gedacht, kann aber auch für Messungen von Räumen und das Erstellen von Impulsantworten sowie den dazugehörigen Transferfunktionen genutzt werden. Da das Ganze auch über ein LAN-Netzwerk funktioniert, bietet es sich zudem für den Einsatz bei mittleren und großen Veranstaltungen an, wo eine perfekte Abstimmung des Sounds auf den Veranstaltungsort Pflicht ist. Und sogar beim Mastering kann es gute Dienste leisten.

Installation von Flux MiRA

Die Installation von Flux MiRA ist etwas ungelenk und langwierig. Denn nicht nur muss auf der Flux-Website (übrigens eine Tochter von Harman International) ein Konto angelegt, sondern auch ein iLok-Account verknüpft werden. Danach wird die Aktivierung im iLok-Account vorgenommen, um schließlich das Flux-Center herunterzuladen. Nach der Installation wird hier nochmals das Website-Passwort abgefragt, um schließlich die Software, die aus dem Hauptprogramm und einem DAW-Brücken-Plug-in besteht, herunterladen zu können. Beim ersten Start ist dann nochmals die Lizenzbestätigung nötig, puh. Durch soviel Ringe musste ich selten springen, bis ich eine Software nutzen durfte.

Einsetzbar ist Flux MiRA ab macOs 10.13 und Windows 10, eine Linux-Version gibt es nicht. Flux MiRA hat verschiedene Versionen, die einen unterschiedlichen Funktionsumfang bieten und sich damit auch preislich unterscheiden.

Die hier getestete Ultimate-Version beinhaltet sowohl die MiRA Studio als auch MiRA Live-Versionen, die sich in der Fähigkeit unterscheiden Impulsantworten und Messungen generieren zu können (MiRA Live).

MiRA Session: 175,- Euro

MiRA Studio: 259,- Euro

MiRA Live: 509,- Euro

MiRA Ultimate: 609,- Euro

Es gibt auch ein Abo-Modell und eine Rent-to-own-Option, diese sind aber optional.

Für den Heimanwender, der lediglich seine Musik mischen oder mastern möchte, ist die Flux MiRA Session-Version sicherlich ausreichend, denn hier reichen zwei Audiokanäle und 48 kHz Abtastrate.

Um ein komplexes Studiosystem im Blick zu behalten, ist die Flux MiRA Studio-Version die richtige Wahl, die auch Immersive-Audio- und Dolby-Atmos-Optionen bietet. Hier gibt es 24 Kanäle mit bis zu 192 kHz Sampling-Rate.

Die Flux MiRA Live-Version schließlich kann mit dem richten Setup Räume messen und die Ergebnisse zur späteren Analyse abspeichern. Das eignet sich für Veranstaltungen, aber auch für Film- und Fernsehproduktionen. Auch hier gibt es 24 Kanäle mit bis zu 192 kHz Sampling-Rate.

Das eigentliche Programm ist zwar eine Standalone-Applikation, das Brücken-Plug-in ermöglicht aber das Analysieren von Signalen direkt aus einer DAW. Dazu stehen die Formate VST2/3, AU, AAX Pro Tools/Venue und Waves WPAP zur Verfügung. Für die Nutzung des Sample-Grabber-Plug-ins ist auch keine iLok-Registrierung nötig, so dass auch andere Rechner mit der Netzwerkfunktionalität des Plug-ins arbeiten können.

Preset-Verwaltung von Flux MiRA

Jede Darstellung und jedes Funktionsfenster von Flux MiRA bietet eine eigene Preset-Verwaltung und diese ist auch notwendig, da die kombinierten Optionen, alleine für die Darstellungen, in die Hunderte geht. Diese Einstellungen können selbstverständlich auch gespeichert und so auf andere Instanzen übertragen werden. Hier nur ein paar der Setup-Dialoge.

Sehr wichtig ist auch der Import von I/O-Konfigurationen, besonders bei komplexen Szenarien mit mehreren Kanälen.

Eingänge und Netzwerkfunktionen von Flux MiRA

Diese Sektion ist für den Einsatz von Flux MiRA sehr wichtig, vor allem in Verbindung mit verschiedenen Mehrlautsprechersystemen. Dafür bietet die Software alle erdenklichen Konfigurationen bereits an.

Wie erwähnt, können nicht nur die Hardware-Eingänge des angeschlossenen Audiointerfaces genutzt werden, sondern auch Signale, die über eine Netzwerkverbindung via des Sample-Grabber-Plug-ins eingehen. Das funktionierte im Test einwandfrei, sowohl auf demselben Rechner sowie einem Rechner im lokalen Netzwerk. Dazu muss als Audio-Source nur die entsprechende Netzwerk-Quelle gewählt werden.

Was jedoch nicht möglich ist und mich insbesondere im Zusammenhang mit der Netzwerkfunktionalität gewundert hat, ist die Zusammenfassung verschiedener Eingänge zu einem Mehrspursystem. Die Sample-Grabber-Plug-ins können zwar bis zu 24 Kanäle senden und erkennen automatisch, wieviele Kanäle die sendende Spur hat, in der Flux MiRA Software kann aber immer nur eine Audioquelle ausgewählt werden.

Gerade bei großen Setups (stellt euch eine Arena vor) wäre es doch unglaublich praktisch, an verschiedenen Stellen Rechner mit Audiointerfaces zu haben, deren Signale alle in einem zentralen Rechner zur Analyse zusammenlaufen. Aber genau das ist mit Flux MiRA nicht möglich.

Wo Flux MiRA absolut glänzen kann, ist die Vielfalt der Darstellungen von Frequenzdiagrammen, Oszilloskop-Ansichten und Phasenmessern wie Goniometern und deren Anpassbarkeit. Hier ist wirklich alles zu finden, was es ermöglicht, ein Signal zu visualisieren. Und hier merkt man Flux MiRA auch an, dass es sich eindeutig an die professionelle Audiotechnik richtet und eher „nebenbei“ auch als Werkzeug fürs Heimstudio herhalten kann, was die aufgerufenen Preise auch durchaus deutlich machen.

Jedes der Analyse-Werkzeuge kann in einen Fullscreen-Modus gebracht werden und verfügt über vielerlei Optionen. Um z. B. den Frequenzabdruck eines ganzen Liedes zu erstellen, gibt es im FFT-Spektrum eine Hold-Funktion, die alle Frequenzen über die Zeit aufsummiert.

Das „Nebula / Spatial Spectogram“ möchte ich hier besonders hervorheben, bietet es doch eine sehr schnelle Einsicht über die Stereolage eines Signals und den unterschiedlichen Lautstärken in den verschiedenen Frequenzbereichen.

Die Anordnung der verschiedenen Elemente ist zwar nicht frei wählbar, unter den vorgefertigten Layouts finden sich aber 20 Zusammenstellungen die jedem Zweck genügen werden. Hier eine kleine Auswahl.

Messungen mit Flux MiRA

Eines der Layouts ist dann auch das Live-System-Tuning, für das die MiRA Live-Version zwingend notwendig ist.

Hier können Messungen der Transferfunktion/Impulsantwort von zeitinvarianten Systemen vorgenommen werden. Sie dient in erster Linie zum Ausmessen der Frequenz- und Zeitunterschiede in einem großen System. Hier zwei Abbildungen aus der Anleitung, die leider nur als Online-Dokument zur Verfügung steht.

Messungen in Flux MiRA können in einer sogenannten Session aufgenommen und zur späteren Analyse auch abgespeichert werden. Was leider nicht geht, ist eine Impulsantwort aufzunehmen und als WAV-Datei abzuspeichern. Die Daten werden als proprietäre Hex-Dateien abgesichert und ich konnte auch keine Dokumentation über das Dateiformat finden.

Um den Raum oder die Signalkette anzuregen, können als Testsignale entweder eigene Dateien oder der eingebaute Signalgenerator genutzt werden, der auch empfohlen wird.

Probleme mit dem Sample-Grabber-Plug-in von Flux MiRA

Ich habe das Sample-Grabber-Plug-in von Flux MiRA auf verschiedenen DAWs und verschiedenen Rechnern ausprobiert, wobei ich gemischte Ergebnisse erzielte. In einem Fall (macOS 10.14, Reaper 7) wollte sich das GUI in den VST-Versionen nicht zeigen, obwohl das Plug-in an sich funktionierte. Auf dem gleichen System brachte auch ein Entfernen des AU-Plug-ins aus der Signalkette einen Absturz hervor.

Erst nach der Aktivierung aller Kompatibilitäts-Optionen in Reaper lief das AU-Plug-in. Und auch erst dann wurde die Verbindung zwischen Plug-in und Analyse-Software nach einem Loop nicht zurückgesetzt und unterbrochen.

Unter Ableton-Live oder Bitwig 4 erzielte ich bessere Ergebnisse, obwohl das AU unter Bitwig 4 nicht gefunden wurde. Hier liefen allerdings die VST-Versionen einwandfrei und auch im Loop.

Auf einem Rechner mit macOS 15 funktionierte das AU-Plug-in wiederum sofort, allerdings auch mit den Unterbrechungen bei einem Loop. Da ich gerade an einem Mastering-Projekt arbeite, ist das Untersuchen bestimmter Stellen des Liedes unerlässlich und dafür brauche ich eine unterbrechungsfreie Visualisierung.

Die Arbeit mit Flux MiRA

Nach ein wenig Einarbeitung konnte ich schnell in Flux MiRA das richtige Layout für die richtige Aufgabe einsetzen und auch die Loop-Funktion lief nach etwas Optimierung. Die Anbindung über das Netzwerk ist ohne Konfiguration möglich und klappt auf Anhieb.

Die Erstellung einer Impulsantwort/Transferfunktion ist beim Einmessen von Räumen oder Veranstaltungsorten sehr praktisch, zumal auch automatisch die zeitliche Verschiebung des aufgenommenen Signals errechnet wird, womit dann Laufzeitunterschiede kompensiert werden können.

Obwohl die Anforderungen an die Hardware recht zahm sind, ist doch ein System mit einer guten Grafikkarte zu empfehlen, da ansonsten die CPU für die Visualisierung recht stark belastet wird und der Rechner zu schnaufen beginnt.