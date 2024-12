Test: FMR Audio RNC 1773, Kompressor

Der wirklich nette Kompressor

Der FMR Audio RNC 1773 ist auf den ersten Blick ein eher unscheinbares, kleines schwarzes Kästchen, das aufgrund seines schlichten Äußeren nicht automatisch auf einen der ernst zu nehmenden Audio-Kompressoren schließen lässt. Aber hoppla, weshalb diese Aussage schon im Einstiegssatz? Aufklärung folgt später.

FMR Audio RNC 1773: Äußere und innere Werte

Der FMR Audio RNC 1773 ist grundsätzlich einmal ein Stereo-Kompressor, alle Einstellungen steuern immer zwei Kanäle. Natürlich ist das Gerät auch Mono (also einkanalig) zu betreiben, indem man nur einen Kanal verwendet. Diese Bauweise hat den Vorteil, dass man auch bei einem Stereokanal nur einen Satz Regler einstellen muss. Der Nachteil: Man hat keine zwei separat einzustellenden Monokanäle.

Die Bezeichnung „RNC“ bedeutet tatsächlich „Really Nice Compressor“ und lässt schon im Vorfeld vermuten, dass es sich hier eher um einen Audio-Kumpel denn einer Audio-Diva handelt.

Das Gerät ist nicht „Made in China“, sondern wird bei FMR Audio in Austin im Bundesstaat Texas, USA, gefertigt. In unserer Branche ist das mittlerweile ja schon direkt eine Meldung wert, wenn etwas nicht aus dem Reich der Mitte kommt.

In einem stabilen, zweiteiligen Metallgehäuse mit den Maßen von ca. 14 x 16,5 x 4 cm befindet sich das gesamte Innenleben. Rückseitig gibt es vier Klinkenbuchsen für die beiden Ein- und Ausgänge sowie eine separate Buchse für die Sidechain-Funktion, an eine kleine Netzbuchse wird das externe Netzteil angeschlossen.

Die Ein- und Ausgänge des FMR Audio RNC 1773 sind unsymmetrisch, die beiden Eingänge haben jedoch eine Besonderheit: Schließt man an die Eingangsbuchsen ein TRS-Insert-Kabel (Stereoklinke auf 2 Monoklinken) an, gelangt über die Spitze des Stereo-Klinkensteckers das Signal in den RNC 1773 und über den Ring wieder hinaus. So braucht man nur dieses eine TRS-Kabel anstatt zwei einzelner Klinkenkabel. Praktisch. Wer es aber lieber konventionell verschalten mag, kann ebenso mit insgesamt vier (bei Monobetrieb zwei) unsymmetrischen Klinkenkabeln arbeiten.

Auf der Vorderseite befinden sich fünf Drehregler, die erstaunlich buttrig laufen und die Einstellerei auch haptisch positiv unterstützt. Zwei kleine Druckschalter (eigentlich sind das Taster) für Bypass und „Super Nice“ (Erklärung folgt) sowie eine 8-stellige Anzeige für die Pegelreduktion vervollständigen die Frontplatte.

Eine besondere Besonderheit (was für eine Wortschöpfung) des kleinen Kompressors ist sein Aufbau. Das Gerät hat zwar einen komplett analogen Signalpfad, alle Regelungen werden aber von einem Mikroprozessor gesteuert. So sind die frontseitigen Drehregler auch keine Potentiometer im klassischen Sinne, sondern eigentlich Drehgeber zur Werteeingabe.

Wie klingt der FMR Audio RNC 1773?

Ganz klar gesagt: Nach nichts! Das bearbeitete Signal kommt hinten klanglich so raus, wie man es vorne hineingeschickt hat. Die beinahe gleichbleibende Transparenz ist eines der Hauptgründe, weshalb sich der RNC 1773 innerhalb der Jahre (oder eher schon Jahrzehnte) beinahe schon zu einer Legende entwickelt hat. Stellt man ihn nicht komplett idiotisch ein, ergibt sich als Klangresultat ein sanfter Druck, eine luftige Verdichtung, eine fast unmerkliche Anhebung der Lautheit in der Einzelspur. Hat man mit ihm einige Aufnahmespuren erstellt, erhält man in der Gesamtsumme dann einen merklichen Lautheitsgewinn, ohne dass es plötzlich mumpfig oder matschig klingt.

Natürlich kann man den RNC 1773 auch für „Brutaleffekte“ missbrauchen. Wer also pumpende Kickdrums und extreme Atemeffekte beim Sänger haben will: Bitte sehr, geht alles. Aber seine wahre Stärke liegt mehr in der eleganten Verdichtung als in einer derben Effektkompression.

Was ist „Super Nice“?

Hier arbeitet der RNC 1773 noch smoother und unaufdringlicher als ohnehin schon, was besonders beim Einsatz auf Subgruppen positiv zum Tragen kommt. Sogar der Stereosumme kann man diese Betriebsart anvertrauen. Der eingebaute Mikroprozessor ist in diesem Mode so programmiert, dass er wie drei hintereinander geschaltete Kompressoren mit sanfter Regelcharakteristik arbeitet und somit extrem unauffällig zu Werke geht. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen mit niedrigen Ratiowerten um die 2:1 in Subgruppen gemacht, damit arbeitet er extrem unauffällig und macht dennoch eine angenehme Verdichtung des Klangmaterials.

Onkel Sigi und der FMR Audio RNC 1773

Es gibt kaum ein von mir getestetes Gerät, das ich so gut kenne wie den RNC 1773. Aufgrund des erstaunten Geraunes innerhalb der Branche ob dieser kleinen „Spielzeuge“ legte ich mir im Jahre 2008 auf gut Glück zuerst 4 Stück zu und stockte nach ersten Einsätzen nochmals auf. Und nach all den Jahren im Einsatz kann ich den Geräten klanglich nur Bestnoten aussprechen: Egal ob Schlagzeugspuren, Gesang, Bläser, Bässe, Percussion, akustisches Piano/Flügel: Die Kleinen sind groß!

Meine RNCs haben noch das zuerst verwendete graue Plastikgehäuse, das nun mittlerweile durch das wesentlich solider wirkende Metallgehäuse ersetzt wurde. Einziger Vorteil der „Plastebomber“: Sie waren sehr leicht. Klanglich gibt es aber keinen Unterschied zwischen dem jetzigen und den meinigen. Positiv ist bei den neuen Geräten zu vermerken, dass die externen Netzteile nun merklich dezenter und leichter sind als meine „Quadratblöcke“. Auch die Anzeige für die Gain-Reduktion ist größer und auch heller geworden, wobei mir die dezentere Anzeige meiner „alten“ etwas besser taugt.

Insgesamt wirkt der FMR Audio RNC 1773 aus der aktuellen Generation nun deutlich professioneller, durch das Metallgehäuse und die solide, optisch ansprechende Seitenverschraubung ist der „Elektronikbaukasten-Look“ der vorigen Serie beinahe gänzlich verschwunden.

Als kleiner Schwachpunkt haben sich bei meinen Geräten die Schalter für den Bypass herausgestellt: Bei zwei meiner Geräte sind diese über die Jahre ein gutes Stück Richtung Gehäuseinneres eingetaucht und ich kann sie mittlerweile nur noch mit der Nagelspitze schalten. Ob das bei der neuen Serie nun nicht mehr vorkommt, wird erst die Zukunft zeigen.

Was noch zu erwähnen ist

Man kann drei Geräte nebeneinander in eine spezielle Rackwanne schrauben, die es aber fast nirgendwo gibt. Fündig bin ich beim Schweizer Audiohändler „Musix“ geworden, der die Teile meist auf Lager hat. Und im übrigen sind das supernette Leute dort. Die Schraube für dieses Racktray liegt übrigens jedem RNC 1773 bei.

Eine Anleitung ist nicht beigelegt, diese muss man sich auf der Website von FMR Audio herunterladen. Sie ist kurz, knapp und mit einigen Einstellbeispielen relativ leicht nachzuvollziehen.

Es mag mancher die Nase rümpfen, dass die Anschlüsse beim RNC 1773 unsymmetrisch ausgeführt sind. Allerdings ist zu bedenken, dass bei 90% aller Mischpulte die Insert-Punkte ebenso unsymmetrisch ausgeführt sind, was genauso für die meisten Audiointerfaces mit Insert-Schleifen gilt. Mein eigenes Mischpult (TL Audio M4) hat zwar symmetrische Inserts, aber auch hier hatte ich über die Jahre nie das kleinste Problem mit dem unsymmetrischen Anschluss.

Für wen ist der FMR Audio RNC 1773 richtig?

Das kleine Kästchen ist klanglich ein Vollprofi, auch wenn dies das schlichte Design nicht sofort in die Welt schreit. Aufgrund der leichten Bedienbarkeit und des budgetfreundlichen Preises ist es aber auch ein idealer Kompressor für die Neulinge im Recording. Zudem: Den RNC 1773 verkauft man garantiert nicht wieder, er überzeugt einfach auf ganzer Linie.