Test: Focal Alpha 65, Alpha 80, Studiomonitore

In den Kommentaren von Privatnutzern gab es zu der Alpha 65 bisher nur gutes Feedback.

In Fachmagazinen oder Fachportalen wurden die Alpha nicht durchweg gelobt.

Die Raumverteilung/Ortung wurde kritisiert und wenn Filter nicht funktionieren ist das auch nicht so toll. Für den Aufgerufenen Preis scheint die Alpha 65 jedoch unterm Strich eine gute Box zu sein.