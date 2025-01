Test: Focal Lensys Professional, Studiokopfhörer

Beängstigend ehrlicher Sound

Der Focal Lensys Professional Studiokopfhörer ist ein geschlossener Kopfhörer, der mit ausgezeichneten akustischen Qualitäten und bequemem Sitz punktet.

ANZEIGE

Die Firma Focal mit Sitz im französischen Saint-Étienne entwickelt und produziert ihre Audio-Komponenten seit 1979. Neben Kopfhörern werden dort Heimkino-Systeme, Hi-Fi-Komponenten, professionelles Abhörequipment und sogar Speziallautsprecher für Autos und Yachten hergestellt.

Um dem hohen Anspruch an sich selbst gerecht zu werden, leistet sich die Firma sogar eine eigene Schreinerei, die die edlen Hölzer für die Lautsprechersysteme in die entsprechenden Formen bringt. Wer sich dafür interessiert, was da so produziert wird, kann sich auf der äußerst informativen und gut gemachten Website des Herstellers umfassend informieren.

Erster Eindruck

Der mir hier zum Test zur Verfügung stehende Focal Lensys Professional Studiokopfhörer tritt mit einigen Innovationen an, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden. Ob sich das im Klang und im täglichen Gebrauch positiv bemerkbar macht, werde ich jetzt für euch versuchen, herauszuarbeiten.

Zunächst begrüßt mich eine wertig wirkende Pappschachtel mit Magnetverschluss, die zum Schutz vor versehentlichem Öffnen und vor Schmutz und Feuchtigkeit in dünne Plastikfolie eingeschweißt ist. Das war es aber auch schon mit Plastik, und das ist gut so!

Das Innere der Schachtel enthüllt, in nobles Schwarz gewandet, eine Tragetasche mit umlaufendem Reißverschluss, Tragschlaufe und grau meliertem Stoffbezug. Im Deckel des Kartons ist ein QR-Code aufgedruckt, der uns per Smartphone direkt zum Quick Start Guide führt. Das Ganze ist auch noch mal in gedruckter Form beigelegt, zusammen mit einer kurzen Broschüre über den Hersteller.

Der Focal Lensys Professional Studiokopfhörer liegt flach zusammengelegt in seiner Tragetasche; dabei liegen zwei Miniklinkenkabel, ein 1,2 m langes gerades und ein 3 m langes Spiralkabel, sowie ein anschraubbarer Adapter auf 6,3 mm Klinke. Allein dafür könnte ich den Hersteller jetzt schon mal knutschen, weil ich die Spiralkabel fast so sehr hasse wie Rotwein ohne Baguette und Käse. Aber da ja jeder glücklich gemacht wird, bekommen ich eben auch Baguette und Käse, tout est parfait.

ANZEIGE

Das Kabel wird am linken Hörer eingesteckt, die Buchse packt kraftvoll genug zu, damit das Kabel sich nicht von allein selbstständig macht, flutscht aber im Gegenzug auch leicht genug heraus, falls man sich mal verfängt. Nicht lachen, ich habe hier schon abenteuerliche Regentänze mit Kopfhörer- und Gitarrenkabel vollführt, die Buster Keaton zur Ehre gereicht hätten!

Focal Lensys Professional – Fakten

306 g wiegt der Focal Lensys Professional Studiokopfhörer, liegt damit im guten Mittelfeld vergleichbarer Studiokopfhörer und dürfte auch bei längerem Tragen nicht schwer werden. Dazu trägt auch der Memory Foam bei, der die Ohrmuscheln umschließt. Der Bügel aus Aluminium ist elastisch und leicht verstellbar, die Polsterung ist jeweils von einem atmungsaktiven Gewebe überzogen, die Oberseite des Bügels besteht aus schwarzem Kunstleder.

Die Drehgelenke lassen eine leichte Rotation nach vorn zu. Nach hinten sind die Hörer bis 90° drehbar, damit der Focal Lensys Professional Studiokopfhörer flach zusammengelegt in seiner Tasche verschwinden kann. Die Verarbeitung des Kopfhörers ist erstklassig – das will ich bei einem Preis von knapp 700,- € aber auch so sehen.

Die 40-mm-Kalotte besteht aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung in M-Form, die einerseits stabilisierende Wirkung haben soll, andererseits die Wiedergabe des Basses definierter machen und einen Bassreflex-artigen Effekt haben soll. Die Treiber sind leicht angewinkelt, um das Stereobild zu verbessern.

Die technischen Daten lesen sich trocken wie ein guter Bordeaux:

Frequenzbereich: 5 – 22.000 Hz

Impedanz: 26 Ohm

Empfindlichkeit: 100 dB SPL/1 mW @1 kHz

Klirrfaktor: 0,3 % @ 1 kHz / 100 dB SPL

Praxiseinsatz

Ab in die Umkleidekabine und den Focal Lensys Professional Studiokopfhörer auf die frische Frisur aufgesetzt. Und dann brauche ich einen Spiegel, denn der Kopfhörer ist quasi unmerklich mit meinem Kopf verwachsen. Der Memory Foam umschließt die Ohren aufs angenehmste, und auch als Brillenträger dürften mich diese Kopfhörer nach langen Recording Sessions nicht mit eingedrückten Schläfen zurücklassen.

Die Isolierung von Außengeräuschen ist effektiv genug, meine Abhöre plärrt beim Schreiben dieser Zeilen gerade Tom Sawyer in den Raum und lediglich Geddy Lees recht spezielle Stimme dringt noch deutlich zu mir vor; allerdings muss man dazu sagen, dass Geddy Lees Stimme auch Beton durchdringt und eine ernste Gefahr für Kernkraftwerke darstellt.

In Gegenrichtung bin ich echt beeindruckt: Zum Test lasse ich die Kopfhörer auf Schmerzensgrenzniveau laufen und halte die Hörer mit den Händen zu. Was dann noch nach außen dringt, kann man getrost vernachlässigen, das dürfte auch auf einer Gesangsspur nur so leise zu hören sein, dass man es locker mit einem Gate in den Griff bekommt.

Im Folgenden bekommt ihr meine Stimme zu hören, wobei mir die Focal Lensys mit gesundheitsgefährdender Lautstärke in die Ohren pusten. Ich versuche zum einen, nicht mitzugrooven, zum anderen, nicht zu schreien, was ich persönlich echt schwierig finde. Im zweiten Audio habe ich ein Gate und einen Compressor im Kanal. In beiden Audios werkelt ein LoCut bei etwa 100 Hz.

Wie klingt der Studiokopfhörer?

Ich sagte es eben schon, ich versuche, nicht mitzugrooven. Das bedeutet, dass der Bass absolut präsent ist. Und das meine ich im positiven Sinne. Ich hatte bislang noch keinen Kopfhörer in Besitz, der so satten Bass wiedergibt, ohne zu matschen oder undifferenziert zu klingen. Die Präzision der Wiedergabe ist geradezu beängstigend. Meine üblichen Audios, die ich für solche Zwecke heranziehe, können sich jetzt bewähren.

Totos Album Tambu steht auf dem Plan und ich kann bei Gift Of Faith und I Will Remember Simon Phillips quasi vor meinem geistigen Auge sehen. Die spektakuläre Bass Drum und die tiefe Gong Drum zaubern mir eine Gänsehaut unter die Fußsohlen. Next Stop Pink Floyd, das Intro von Time darf ran. Ich kann mich krummlegen, ich höre keine unangenehmen Spitzen oder Frequenzlöcher, der Bass ist unglaublich sauber, die Mitten und Höhen aufs angenehmste miteinander verwoben. Keine hirnzerstörenden Hochmitten, die ich bei meinen EarPods so fürchte.

Donald Fagen darf ran. The Nightfly, ein Referenzsong par excellence. Die hier manchmal recht überrepräsentierten Höhen in der Hi Hat und der Snare sind auch hier hart an der Schmerzgrenze, aber nicht übertrieben laut, sondern eher seidig und in keiner Weise nervig. Klasse!

Natürlich verstärkt solch ein präziser Kopfhörer auch die negativen Aspekte und so klingt Little Miss Can’t Be Wrong von den Spin Doctors noch übler, als ich es in Erinnerung hatte. Übrigens der einzige Song dieses grandiosen Albums, der beim Mastern offenbar in einen Blecheimer gefallen ist.

Weiter geht’s mit einem Testaudio für Kopfhörer. Da gibt’s bei YouTube ganz coole Sachen, wobei man beachten muss, dass YouTube nicht unbedingt durch ausgewogene Audiowiedergabe glänzt. Im folgenden, recht launig gemachten Video wird zum Beispiel deutlich, dass YouTube offenbar alles oberhalb von 15 kHz abschneidet. Manchen Anbieter solcher Videos liefern aber auch einen Download-Link mit, der das Audio verlustfrei auf euren Rechner bringt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Da Focal damit wirbt, dass die Focal Lensys Professional Studiokopfhörer auch binaurales Audio unterstützen, muss hier auch noch ein Test ran. Und da muss ich sagen, dass ich überrascht bin, wie gut das funktioniert. Kein Vergleich zu einer Surround-Abhöre im Raum, aber schon verdammt beeindruckend plastisch. Eins meiner liebsten Videos für den Test eines Kopfhörers ist das folgende, hier schlagen sich die Focal Lensys Professional mit Bravour. Bravo!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vor allem der Test der Dynamic Range ist beeindruckend. Ein weiteres Lieblingsvideo von mir kommt noch zum Einsatz, und jetzt haben mich die Focal Lensys vollends überzeugt. Ich höre dreidimensional, wie ich es bislang so noch nicht erlebt habe. Ich nutze sonst selten geschlossene Kopfhörer, weil ich mit offenen deutlich besser klarkomme, aber meine Ultrasone PRO 1480 i, die ich wirklich liebe, haben keine Chance gegen die Macht der Focal Lensys Professional Experience.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Gibt es Alternativen zu den Focal Lensys Professional Studiokopfhörern? Sicherlich gibt es die, in dieser Preisklasse habe ich aber keine realistische Chance, mehrere Kopfhörer gleichzeitig zum Test zu bekommen. Ein Vergleichstest wäre sicherlich mal interessant und ich hoffe, ich kann euch einen solchen irgendwann einmal anbieten. Ich spreche mal mit Scheffe, was da so geht.