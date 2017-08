Test: Focal Shape 65, Shape 50, Shape 40, Nahfeldmonitor

Mit den Focal Shape 65 stellt der französische Hersteller Focal seine neue Monitorserie vor. Vor Kurzem auf der Frankfurter Musikmesse vorgestellt, gibt es den neuen Focal Nahfeldmonitor in drei Größen als Shape 40, Shape 50 und Shape 65. Die Zahl hinter dem Namen bezieht sich stets auf die Zollgröße des Tieftöners (4″, 5″ und 6,5″).

Focal ist keine unbekannte Marke mehr. Schon seit über 35 Jahren stellt der Betrieb Hi-Fi-Systeme für Zuhause und das Auto, audiophile Kopfhörer und Studiomonitor-Systeme her. Und das alles wird entwickelt, gestaltet und hergestellt in Saint-Étienne, Frankreich. Die letzten 10 Jahre etablierte sich die Marke auch vermehrt im Studiomonitor-Segment mit Abhören in allen Preisklassen.

„Listen to your music, not to your speakers!“ lautet der sinnvolle Slogan aus der Focal Marketingecke. Preislich befinden sich die Focal Shape 65 plus die zwei Geschwister Paare im mittleren Preissektor. Schauen wir doch mal, was das große Modell zu bieten hat.

Lieferumfang und Spezifikationen

Die Focal Shape 65 sind im Vergleich mit Monitoren aus ähnlicher Kategorie relativ klein. Ich dachte sogar zuerst, ich hätte die mittleren (Shape 50) geliefert bekommen. Aber sehen wir das mal so: Wenn sie mit ihren Dimensionen Höhe 355 x Breite 218 x Tiefe 285 die Kriterien einer physisch größeren Box erfüllt, kann das ja nur vorteilhaft sein. Das Gewicht ist mit 8,5 kg folglich auch vergleichbar gering.

Ein sichtbar innovatives Konzept schlägt sich auch im Design nieder. Die Optik ist ungewöhnlich, für meine Augen sehr schick und die Technik wandert stellenweise auf noch unbetretenen Pfaden. Manche Idee scheint so naheliegend und man fragt sich, warum da keiner früher drauf gekommen ist.