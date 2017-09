Test: Focusrite Scarlett 2i2 MK2, USB 2.0 Audiointerface

Während so mancher Hersteller neue Produkte mit neuen Namen am Fließband raushaut, widmet sich Focusrite der Pflege von bereits existierendem Material. So hat man sich dann die rote Scarlett-Serie vorgenommen – in unserem Fall das 2i2-Interface – und vor allem innerlich aufpoliert. Lohnt der Umstieg vom Vorgänger? Schauen wir mal nach.

LIEFERUMFANG

Der Karton enthält neben dem Interface ein (rotes!) USB-Kabelund einen Beipackzettel mit den üblichen Sicherheitshinweisen. Treiber und Handbuch gibt’s hier mal wieder nur als Download (shame on you, Focusrite). Dafür wird dem Käufer dann immerhin ein fettes Softwarepaket mitgegeben, bestehend aus Ableton Live Lite, Pro Tools First, die Softube Time and Tone Plug-ins, die Focusrite Red Plug-in Suite und die Novation Bass Station in der Softwareversion. Natürlich alles ebenfalls als Download, aber die paar Megabyte schafft man selbst noch mit einem alten Akustikkoppler.

ERSTER EINDRUCK

Sofort beim Auspacken fällt unverändert das typischer rot anodisierte Aluminiumgehäuse ins Auge. Das wirkt sehr edel und belastbar. Mit einer Breite von 175 mm, 100 mm Tiefe und der Höhe von 45 mm ist das 2i2 exakt so groß wie sein Vorgänger. Überhaupt muss man schon genau hinschauen, um Unterschiede zum Vorgänger auszumachen: Während die Front eins zu eins übernommen wurde, wurden auf der Rückseite die Positionen von USB-Buchse und Kensington Lock etwas verschoben. Außerdem findet sich dort in der linken Ecke bei der Typenbezeichnung ein schüchtern-winziges „2nd Generation“.

Die Front bietet wie gehabt zwei Neutrik XLR-Klinke-Combo-Buchsen als Eingänge. Sie werden jeweils von einem Gain-Regler und einem Line/Instrument-Kippschalter flankiert. Die Potis sind gummiert und laufen sehr angenehm, die Schalter rasten deutlich ein. Warum Focusrite da nun aber Plastikregler im Pseudo-Metall-Look gewählt hat (die zudem auch noch ziemlich wacklig sind), statt gleich zu stabilen Metallstiften zu greifen, ist mir ein Rätsel. Die Mehrkosten dafür liegen sicherlich nur im Cent-Bereich. So wirkt das dann doch etwas billig.

Rechts neben den beiden Kanälen befinden sich der beleuchtete Knopf, um die 48 Volt Phantomspeisung zu aktivieren, ein weiterer Kippschalter für die Direct-Monitor-Funktion, das große Poti für Monitor und ein kleines Poti für Headphone mit der dazugehörenden 6,35 mm Klinkenbuchse. Letzterer wurde dann doch sehr dicht am Monitor-Poti platziert, so dass man den dann schon ein wenig mit spitzen Fingern bedienen muss. Aber na gut, kann man mit leben – so oft muss man da ja auch nicht ran.

Als Letztes befindet sich noch eine grüne Betriebs-LED auf der Frontplatte, die die USB-Verbindung anzeigt. Bis auf die Kippschalter machen die Bedienelemente einen hochwertigen Eindruck.