Test: Fodera Imperial Elite 5, Bassgitarre

Der Traum eines jeden Bassisten

Die Firma Fodera Guitars gehört zu beliebtesten und umstrittensten Herstellen in der Basswelt. Herausragende Bespielbarkeit, extravagante Optik und astronomische Preise sind das Markenzeichen der Jungs aus NYC. So auch dieser Fodera Imperial Elite 5 in MG Shape, der im Neupreis locker über 14.000 Euro koste würde. Kann er den damit verbundenen Ansprüchen auch gerecht werden? Wir haben den Test gemacht!

Die Firmengeschichte von Fodera Guitars

Gegründet wurde die legendäre Firma in den späten 1970er-Jahren in New York City von Vinnie Fodera und seinem Partner, dem Luthier Joey Lauricella. Die beiden hatten eine gemeinsame Vision: Instrumente zu schaffen, die nicht nur musikalisch herausragend sind, sondern auch ästhetisch ansprechend und individuell anpassbar. In den frühen Jahren konzentrierte sich die beiden Visionäre auf die Herstellung von maßgeschneiderten Bässen für professionelle Musiker. Die ersten Modelle waren oft Einzelanfertigungen, die speziell auf die Wünsche der Kunden abgestimmt waren. Dies führte dazu, dass Fodera schnell einen Ruf für außergewöhnliche Qualität und Handwerkskunst erlangte. Die Instrumente wurden nicht nur wegen ihres Klangs geschätzt, sondern auch wegen ihrer einzigartigen Designs und der Verwendung hochwertiger Materialien.

Ein entscheidender Moment in der Geschichte von Fodera war die Zusammenarbeit mit prominenten Musikern wie Anthony Jackson, einem der bekanntesten Bassisten der Jazz- und Fusion-Szene. Jackson suchte nach einem Instrument, das seinen speziellen Anforderungen gerecht wurde und Vinnie Fodera entwarf für ihn den legendären „Fodera Anthony Jackson Signature Bass“. Dieses Modell setzte neue Maßstäbe im Bassbau und beeinflusst bis heute viele nachfolgende Generationen von Musikern. Die 1980er-Jahre markierten einen weiteren Wendepunkt für Fodera. Das Unternehmen begann, seine Produktion zu erweitern und mehr Modelle anzubieten, darunter den berühmten „Imperial“ und „Monarch“ Bass. Diese Instrumente kombinierten innovative Designs mit modernster Technik und wurden schnell bei professionellen Musikern beliebt. Der Einfluss von Vinnie Fodera war dabei unübersehbar; er stellte sicher, dass jedes Instrument den höchsten Standards entsprach.

Aufbau und Verarbeitung des Fodera Imperial Elite 5

Der wohl spannendste Moment, wenn man ein neues Instrument geliefert bekommt, ist das Auspacken und erste Öffnen des Koffers. Selten war ich so gespannt auf einen Bass, immerhin sprechen wir hier von der absoluten Oberliga, entsprechend hoch waren die Erwartungen. Diese wurden nicht enttäuscht, denn der erste Anblick war atemberaubend und wunderschön. Das Instrument kommt elegant und fein daher, auch wenn viel Holz verbaut wurde. Und genau dieses ist es auch, welches einen sprachlos macht. Die Maserung der Decke, die aufeinander angestimmten Farben … Über Geschmack lässt sich natürlich streiten und wir bewegen uns hier ästhetisch in einer eigenen Kategorie. Der Fodera Imperial Elite 5 ist in seinem Bereich Edelbass eines der optisch ansprechendsten Instrumente, das ich je aus nächstes Nähe gesehen habe – und das waren schon einige!

Die Specs dieses Basses lesen sich wie folgt:

Imperial (MG Shape)

Ash Body / Alder Tone Block

Quilted Redwood Top (Non-Solid)

Brazilian Rosewood Fingerboard

3-pc. Hard Rock Maple

Abalone Dot Inlays

Neck-Through Construction

34″ Scale Length

5 String Configuration (17.5mm Spacing)

24 Frets (Large)

Fodera / Pope Custom 3-Band Preamp

Fodera / Duncan Dual Coils

Imperial Control Layout

Die Konstruktion eines durchgehendes Halses ist bekanntlich die aufwendigste Art, ein Instrument zu bauen. Sie ermöglicht aber auch das Mischen verschiedener Hölzer im Korpus, was klanglich zu sehr interessanten Ergebnissen führen kann. Für dieses Instrument hat man sich ganz traditionell an Erle und Esche gehalten, um das Beste dieser beliebten Hölzer zu verwenden. Auch beim dreiteiligen Hals wurde auf Experimente verzichtet, er besteht aus Ahorn und hat ein altes Griffbrett aus Palisander bekommen, das wunderbar dunkel schattiert ist. Als optisches Highlight hat der Fodera Imperial Elite 5 eine Quilled Redwood Decke bekommen, der zu Deutsch als Mammutbaum bekannt ist. Die natürliche rötliche Farbe des Holzes wurde schön herausgearbeitet und sieht dank seiner feinen Maserung einfach nur spektakulär aus. Der helle Ahorn des Halses unterbricht die Decke dann mittig und bringt etwas Helligkeit ins Spiel. Eine weitere optische Besonderheit ist das aus dem Deckenholz bestehenden Gehäuse der Pickups sowie die Potiknöpfe. Die Mechanik ist in Schwarz gehalten und fügt sich nahtlos in das Gesamtkonzept ein. Hier hätte ich mir auch eine goldene Bridge wie Tuner vorstellen können, aber das ist rein subjektiv und ich bin mir nicht einmal sicher, ob es wirklich besser gepasst hätte.

Soviel zur Optik, aber wie fühlt sich dieses Kunstwerk denn an? Kurz und bündig: Ganz wunderbar! Der dünne Lack lässt einen jede Pore des Holzes unter den Fingern spüren, das Shaping ist detailliert bis in die letzte Nuance und fügt sich beim Spielen perfekt an den Oberkörper. Von Kopflastigkeit ist nichts zu spüren und mit knapp 4,4 kg ist der Bass immer noch recht leicht zu tragen, trotz des vielen Holzes. Hier kommt die spezielle Matt Garrison Form zur Geltung, die eine etwas schmalere Variante des Imperials darstellt und wirklich keine ergonomischen Wünsche offenlässt.

Bespielbarkeit des Fodera Imperial Elite 5

Die wohl größte Besonderheit dieses Foderas Imperial Elite 5 ist sein schmales Stringspacing an der Bridge von 17,5 mm. Leo Fender hatte damals 19 mm benutzt, was sich als klassisch etabliert hat und bis heute bei den meisten Viersaitern vorzufinden ist. In der Rubrik Fünfsaiter findet man dann überwiegend einen Mix aus 18 – 19 mm, manchmal im geringen Maße einstellbar. 17,5 mm kennt man eher von Sechsaitern und kleinen, schmalen Bässen, wie z. B. die aus dem Hause Ibanez. Ein ausgewachsener Singlecut mit einem kleinen Spacing ist eher selten und im ersten Moment auch verwirrend. So zumindest fühlte es sich an, als ich die ersten Töne auf dem Instrument spielte und das eine oder andere Mal andere Saiten mit berührte. Die anfängliche Umstellung ging aber erstaunlich schnell vonstatten, bereits nach wenigen Stunden hatte ich das Gefühl, auf dem Fodera Imperail Elite 5 zu Hause zu sein. Grund hierfür ist die unbeschreiblich und außergewöhnlich tolle Haptik. Das Holz unter den Fingern zu fühlen, ist einfach was besonders, man hat richtig das Gefühl, dass der Tastsinn automatisch geschärft wird, da so viele Informationen übermittelt werden. Das alte Griffbrett aus Amazon Rosewood wirkt so geschmeidig und smooth unter den Fingern, als ob es irgendwie gar nicht da wäre und trotzdem einen direkten harten Widerstand liefert, wenn es gebraucht wird. Das Halsprofil würde ich als mittelkräftiges D bezeichnen, mit leichter Asymmetrie in Richtung höherer Bünde und liegt einfach nur genial an der Hand. Man geht automatisch in die ideale Haltung und spielt mit einer Leichtigkeit über alle Lagen, wie ich es nur selten erlebt habe. In Kombination mit dem kleinen Spacing hat man ein permanentes Gefühl von Mühelosigkeit und somit viel Spielspaß.

Fodera Imperial Elite 5 – die Sounds

Zu Beginn erst ein paar passive Sounds ohne die Mike Pope Elektronik. Wer meine Testberichte kennt, weiß, dass ich auf außergewöhnliche „Angeber-Licks“ verzichte, nicht weil ich sie nicht kann, sondern weil sie meiner Meinung nach wenig aussagekräftig sind. Wir Bassisten werden dafür bezahlt, in der Band den Bass, also tiefe Töne zu spielen und zu begleiten – ein paar ganz wenige Solisten sind die Ausnahme. Einem Fodera wird gerne nachgesagt, dass er nur von edlen Fusion-Jazzern gespielt wird, aber das ist Blödsinn, man kann jeden Bass in jeder Stilistik einsetzen.

Bei den Pickups von Seymour Duncan handelt es sich um splitbare Dual-Coils. Je nach Verdrahtung können sie in den Modi Single, Parallel und Seriell betrieben werden. Bei diesem Fodera kann mit einem kleinem Kippschalter zwischen einer einzelnen Spule für den klassischen Jazzbass-Sound und beiden parallelgeschaltet wählen. Erster klingt natürlich etwas luftiger und offener, letzterer fetter und drahtiger. Zusammen mit der deutlich eingreifenden Tonblende lassen sich so schon eine Vielzahl von Sounds kreieren. Die folgenden drei Licks habe daher mit jedem Pickup in jedem Modi einmal gespielt was sechs verschiedene Varianten ergibt pro Tonblende.

Tonblende offen

Tonblende halb offen/geschlossen

Tonblende geschlossen

Mit der aktiven Klangreglung lassen sich dann noch eine unglaubliche Vielzahl an Sounds abrufen, die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Ob man das mag, sei mal dahingestellt, der Fodera Imperial Elite 5 ist klar ein Bass von Profis für Profis, die keine Wünsche offen haben möchten. In diesem schönen Video von Damian Coccio kann man übrigens genau diesen Bass in einem anderen Kontext hören.

Das Fazit über den Fodera Imperial Elite 5

Über solch einen Bass ein möglichst objektives Fazit zu ziehen, fällt nicht leicht, immerhin reden wir über die allerhöchste Liga der Boutique-Bässe mit einem Neupreis von über 14.000 Euro. Dazu ist es ein Custombuild, das heißt, er wurde nach den speziellen Vorstellungen einer Person gebaut und hat daher relativ wenig Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Und trotzdem: Ist dieser Bass wirklich das viele Geld wert? Oder zahlt man doch noch für Namen, Status und Luxus?

Gehen wir noch einmal die Kriterien durch, die ein absolutes Spitzeninstrument mitbringen sollte. Die Verarbeitung und das Design des Fodera Imperial Elite 5 ist außergewöhnlich und atemberaubend. Die Fotos bringen den Detailreichtum des Holzes nicht rüber, egal ob wir über die Maserung der Decke oder die Linienführung des Shapings sprechen. Jede Schraube, jedes Stück Hardware sitzt absolut perfekt, man findet weder einen kleinen Spalt oder eine scharfe Kante am Body, noch einen Millimeter Unterschied in der Höhe der Regler. Objektiv besser kann man einen Bass (und ein Instrument allgemein) nicht bauen, handwerklich ist das absolute Perfektion. Genau das spürt man auch in der Haptik und Bespielbarkeit des Instruments. Eine ideale Balance am Gurt, ein wunderbar einfach zu spielendes Halsprofil und ein altes Griffbrettholz, das den Fingerkuppen schmeichelt, wie ich es noch nie erlebt habe. Ob man ein 17,5er Spacing mag, sei dahingestellt, ich habe mich bereits nach kurzer Zeit dran gewöhnt und finde es klasse, Virtuosität rückt hiermit deutlich näher! Tja und der Sound? Der Bass klingt genau so, wie ich ihn mir vorgestellt habe, als ich die traditionellen Specs gelesen habe. Er ist irgendwie vintage, hat was von einem klassischem Fender, klingt trotzdem deutlich kultivierter, glänzt mit Nuancen und besitzt eine wahnsinnige Dynamik. Ob man das mag, ist auch hier wieder subjektiv, in jedem Fall reden wir hier über Sounds allerhöchster Qualität.

Ist der Fodera Imperial Elite 5 ein Spitzeninstrument? Ich kann dies nicht anders als mit einem absolutem JA beantworten, einen besseren Bass hatte ich noch nicht in den Händen – und das sage ich trotz meiner großen Sammlung an edlen Boutique-Instrumenten, die auf Namen wie Sadowsky, MTD, Lakeland, originale Vintage Fender oder eben auch Fodera (die beiden Standards) hören. Dieser Bass ist einer, mit dem man sein ganzes Leben verbringen kann, mehr braucht es eigentlich nicht. Und das wiederum relativiert den Preis auch wieder, zumindest wenn man ihn auf die Jahre hochrechnet.