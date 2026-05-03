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Das FOMOfx Virtual Jeff Pro ist ein digitales Vibratosystem, das auf nahezu jeder Gitarre rückstandsfrei installiert werden kann und neben klassischem Vibrato auf Whammy-Effekte und einen virtuellen Kapodaster beherrscht.

Kurz & knapp Was ist es? FOMOfx Virtual Jeff Pro, digitales Vibratosystem für Gitarren, das Vibrato-, Whammy- und Transpose-Effekte ohne mechanischen Eingriff ermöglicht. Montage: Rückstandsfreie Befestigung per Klebeplatte, flexibel auf nahezu jedem Instrument einsetzbar.

Rückstandsfreie Befestigung per Klebeplatte, flexibel auf nahezu jedem Instrument einsetzbar. Funktionen: Klassisches Vibrato, Whammy-Effekte und virtueller Kapodaster in einem System kombiniert.

Klassisches Vibrato, Whammy-Effekte und virtueller Kapodaster in einem System kombiniert. Spielgefühl: Direkt, latenzarm und nach kurzer Eingewöhnung sehr kontrollierbar.

Direkt, latenzarm und nach kurzer Eingewöhnung sehr kontrollierbar. Flexibilität: Kabelloser Betrieb möglich, Einsatz auf mehreren Instrumenten.

Kabelloser Betrieb möglich, Einsatz auf mehreren Instrumenten. Fazit: Innovatives Tool mit großem Kreativpotenzial und kleinen Schwächen bei Anschlüssen.

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FOMOfx Virtual Jeff Pro – Was ist das eigentlich?

Die meisten Mitglieder unserer Spezies lieben ihn: den Jammerhaken. Oft fälschlich als Tremolo bezeichnet, bietet er die Möglichkeit, einen ganzen Akkord zum Vibrieren zu bringen oder einzelne Töne sanft einschwingen zu lassen. Meister dieser Techniken ist der allseits bekannte, beliebte und zu Recht bewunderte Jeff Beck.

Wer Jeff Beck nicht kennt, hat etwas verpasst. Unbedingt nachholen. Und wer sich danach ärgert, dass er eine Telecaster oder eine Les Paul gekauft hat, dem sei zugerufen: Behalte sie. Hilfe naht. Mit diesem Zauberkistchen kannst du vibrieren wie der Meister, ohne dir eine Strat zulegen zu müssen.

Und tatsächlich: Das Teil macht Spaß. Hebel montieren, Gerät einrichten und schon kann es losgehen. Das FOMOfx Virtual Jeff Pro verwandelt eine starre Gitarre in ein digital vibrierendes Instrument, das über die Möglichkeiten klassischer Vibratosysteme hinausgeht. Und zwar mit einem Hebel, der dem eines herkömmlichen Systems durchaus ähnelt. Schauen wir uns das genauer an.

Erster Eindruck und Lieferumfang

Nach dem Öffnen des Versandkartons präsentiert sich ein ansprechend gestalteter Produktkarton. Darin befindet sich ein hochwertiges Etui samt Floorboard. Ohne dieses Herzstück geht nichts. Eine ins Deutsche übersetzte Schnellstartanleitung führt durch die ersten Schritte.

Die Vibrato-Einheit muss an der Gitarre befestigt werden. Dafür liegt umfangreiches Montagematerial bei. Da nicht jeder bereit ist, sein Instrument zu modifizieren, setzt der Hersteller auf Klebestreifen. Diese sollen sich laut Hersteller rückstandsfrei entfernen lassen.

Ist die passende Position gefunden und die Einheit montiert, folgt die Verbindung zum Pedal. Dieses erzeugt die digitalen Modulationen. Dafür liegt ein etwa 4 m langes Stereoklinkenkabel bei. Alternativ steht der sogenannte Mini-Link zur Verfügung. Dieser arbeitet im 2,4-GHz-Bereich und ermöglicht eine kabellose Verbindung.

Alle Komponenten wirken stabil und durchdacht. Die Haptik erinnert an Actioncams, Verarbeitung und Materialanmutung sind auf einem hohen Niveau. Also: montieren, verbinden und loslegen.

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Konstruktion und technische Details

Die Vibrato-Einheit misst etwa 85 × 40 mm und wird auf eine Montageplatte geklippt. Der Hebel lässt sich in seiner Gängigkeit einstellen. Der Bewegungsbereich beträgt ungefähr 1 cm (30°) nach oben und unten. Nach dem Loslassen kehrt er sauber in die Ausgangsposition zurück. Eine „Buffer Zone“ von etwa 10 % soll das Spielgefühl realistischer machen.



Mit rund 110 g fällt das zusätzliche Gewicht kaum ins Gewicht. Die Balance des Instruments bleibt erhalten.

Der Mini-Link ist noch leichter und laut Hersteller am effektivsten in der vorderen Hosentasche aufgehoben. Eine Kabelverbindung zwischen Hebel und Sender ist allerdings zwingend notwendig. Der Sender lässt sich per Clip auch am Gurt oder am Gürtel befestigen.

Das Floorboard misst 154 × 99 × 36 mm und sollte problemlos auf jedem Pedalboard Heimat finden. Drei Fußschalter übernehmen die Steuerung:

Links: Aktivierung des Effekts

Mitte: Umschalten zwischen zwei Modi

Rechts: Aktivierung des virtuellen Kapodasters

Eine LED-Kette visualisiert die aktuelle Tonhöhenveränderung. Ein- und Ausgänge für das Gitarrensignal befinden sich seitlich am Gehäuse. Zusätzlich können externe Schalter angeschlossen werden, etwa für Hold- oder Blend-Funktionen.

Die beiden Betriebsmodi

Das System bietet zwei Betriebsmodi, die sich als grundsätzlich identisch erweisen, aber unterschiedlich programmiert werden können.

Einerseits könnte man das System wie ein klassisches Vibrato arbeiten lassen. Der Hebel beeinflusst die Tonhöhe und erlaubt feinfühlige Modulationen. Hier fühlt sich das Spiel vertraut an, insbesondere für Gitarristen mit Erfahrung im Umgang mit Tremolosystemen. Der Tonraum der Modulation könnte hier sanft im Bereich von zwei bis drei Halbtönen eingestellt werden.

Der zweite Modus könnte zum Beispiel als Whammy-artiger Effekte ins Spiel kommen. Tonhöhenänderungen über größere Intervalle sind möglich. Bis zu zwei Oktaven sind möglich, dies mit einem mechanischen System zu realisieren, dürfte schwer werden.

Der virtuelle Kapodaster erlaubt eine konstante Transponierung des Signals. Das funktioniert unabhängig von der Hebelbewegung. So lassen sich beispielsweise Songs schnell transponieren, ohne die Gitarre neu stimmen zu müssen.

Im Gegensatz zum Vibratosystem einer Gitarre, bei der sich die Saiten beim Vibrieren unterschiedlich weit verstimmen, wirkt hier jede Bewegung des Hebels gleichmäßig auf alle Saiten. Grundsätzlich fällt mir als Vergleich zum legendären Steinberger TransTrem ein, das heute auf dem Gebrauchtmarkt fantastische Preise erzielt. Eddie Van Halen hatte solch ein System auf dem Album 5150 im Einsatz, die Seite HeadlessUSA bietet das System wieder an.

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Die hier im Video erzeugten, „eingefrorenen“ Detunings können mit dem FOMOfx Virtual Jeff Pro mittels der Hold-Funktion realisiert werden.

Anschlüsse und Schnittstellen

An der Stirnseite des Floorboards befinden sich mehrere Anschlüsse. Neben dem Eingang für das Steuersignal gibt es eine Netzbuchse sowie einen Mini-USB-Port. Letzterer dient der Verbindung mit einem Computer.

Hier zeigt sich ein kleiner Kritikpunkt. Mini-USB ist technisch überholt. Ein moderner USB-C-Anschluss wäre wünschenswert gewesen. Es bleibt zu hoffen, dass zukünftige Versionen hier nachbessern.

Ebenfalls vorhanden ist ein MIDI-Ausgang in Form einer Miniklinke. Darüber lassen sich die Steuerdaten an externe Geräte senden. Das eröffnet zusätzliche kreative Möglichkeiten, etwa zur Steuerung von Synthesizern oder Effektgeräten.

Montage und Flexibilität

Die Montage ist unkompliziert. Nach gründlicher Reinigung der Oberfläche wird die Basisplatte aufgeklebt. Die Klebestreifen halten zuverlässig. Ein kurzer Druck von etwa zehn Sekunden genügt.

Interessant ist die völlige Freiheit bei der Platzierung. Zwar bietet sich eine Position hinter der Bridge an, zwingend ist das jedoch nicht. Auch alternative Positionen sind möglich. Selbst eine Montage im 90-Grad-Winkel ist machbar.

Das System ist nicht auf Gitarren beschränkt. Auch andere Instrumente können damit ausgestattet werden. Akustikgitarren oder sogar Bässe lassen sich so um Vibrato- und Whammy-Funktionen erweitern.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Vibrato-Einheit kann problemlos zwischen verschiedenen Instrumenten gewechselt werden. Zusätzliche Halterungen sind separat erhältlich.

Einrichtung und Praxis

Nach der Montage erfolgt die Verbindung zwischen Vibrato-Einheit und Sender mittels des beiliegenden Miniklinkenkabels. Das System koppelt sich automatisch mit dem Floorboard.

Wer bereits ein Funksystem nutzt, sollte dieses zuerst einschalten. Das FOMOfx Virtual Jeff Pro sucht sich anschließend selbstständig eine freie Frequenz im 2,4-GHz-Bereich. Das funktioniert im Test zuverlässig.

Im praktischen Einsatz überzeugt das System durch seine Direktheit. Die Umsetzung der Hebelbewegungen erfolgt ohne spürbare Verzögerung. Das Spielgefühl ist erstaunlich natürlich.

Besonders hervorzuheben ist die Vielseitigkeit. Von subtilen Vibratoeffekten bis hin zu radikalen Pitch-Shifts ist alles möglich. Der kreative Spielraum ist enorm.

Klang und Spielgefühl

Klanglich arbeitet das System auf hohem Niveau. Die Tonhöhenveränderungen klingen sauber und artefaktarm. Auch bei größeren Intervallen bleibt der Klang stabil.

Das Spielgefühl ist zunächst ungewohnt, da keine mechanische Verbindung zu den Saiten besteht. Nach kurzer Eingewöhnung stellt sich jedoch ein sehr kontrolliertes Handling ein.

Gerade in Verbindung mit Effekten wie Delay oder Reverb eröffnen sich neue Klanglandschaften, das System lädt zum Experimentieren ein.

Klangbeispiele

Die folgenden Soundbeispiele wurden mit folgender Signalkette aufgenommen: Ibanez RG631ALF mit FOMOfx Virtual Jeff Pro → UA Volt 476 Audiointerface → iMac Pro w/ Logic Pro 12 w/ Neural DSP Morgan Amps Suite