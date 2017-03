Test: Fostex PM0.4c, Aktive Nahfeldmonitore

Die Fostex PM0.4c sind die Nachfolger – oder besser formuliert – die überarbeitete Version der PM0.4d. Dieses Monitorpaar hatte mein Kollege Sigi Schöbel vor rund 3 Jahren unter der Amazona Lupe. Was sich hier getan hat und welche Veränderungen – bahnbrechend oder auch nicht – vorgenommen wurden, werden wir in diesem Testbericht klären

Fostex ist ein japanischer Hersteller, gegründet 1973 von Foster Electric Co. Bis 1970 gehörten die Japaner zu den führenden Herstellern im Bereich Lautsprecher, in den 70ern wurde die Firma dann als Hersteller von Bandmaschinen bekannt. Ich kann mich auch noch genau erinnern, dass mein erstes Tape-Vierspurgerät von Fostex war. Ein Fostex Multitracker X-26, das muss Ende der 80er gewesen sein. Seitdem hat sich das Sortiment etwas ausgedünnt, doch der Name bleibt weiterhin im Gedächtnis.

Termin mit dem Paketlieferanten

Als ich das Paket der Fostex PM0.4c entgegennahm, war mein erster Gedanke: Hier kann mich kein ernstzunehmendes Produkt erwarten. Klein, leicht, …das Thema hatte ich schon mal, aber irgendwie spricht für mich bei Monitoren das Gewicht für Qualität, zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung. Doch wieder einmal musste ich mich eines Besseren belehren lassen.

Der Grund der „Leichtigkeit“ ist natürlich erstmal in der Größe begründet. Die kleinen Monitore haben jeweils eine Abmessung von 220 mm hoch, 130 mm breit und 169 mm tief. Das Gewicht ist zusätzlich reduziert, da sich beide Boxen eine Endstufe teilen. Der aktive Lautsprecher wiegt 2,4 kg der passive 2,1 kg. Somit ergibt sich eine Summe von 4,5 kg.

Die Fostex PM0.4c sind in zwei verschiedenen Ausführungen verfügbar, einmal im klassischen Schwarz und einmal in Schwarz mit weißer Front. Da gibt es im Design nichts zu beanstanden. Eher schlicht und unauffällig fügen sie sich in jedes Bild problemlos ein. Die Verarbeitung ist tadellos und für diese Preisklasse sehr gut aufgestellt.