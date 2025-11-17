Komfortabler Allrounder für Recording und Musikgenuss

Der Fostex T50RP mk4CL ist einer der günstigsten Studiokopfhörer mit magnetostatischem Treiber. Diese Art der Kopfhörer ist in der Regel nur in den höheren Preislagen zu finden, dazu wiegen sie meistens deutlich mehr als die dynamischen Kopfhörer-Kollegen. Wir haben uns den Fostex T50RP mk4CL einmal näher für euch angeschaut.

Kurz & knapp Worum geht es? Geschlossener magnetostatischer Studiokopfhörer von Fostex mit hoher Klangtreue und sehr gutem Tragekomfort. Bauweise: Geschlossenes Modell, ideal für Recording und laute Umgebungen.

Geschlossenes Modell, ideal für Recording und laute Umgebungen. Technik: Magnetostatischer Treiber der 4. RP-Generation mit verbessertem Dynamikbereich.

Magnetostatischer Treiber der 4. RP-Generation mit verbessertem Dynamikbereich. Klang: Druckvoller Bass, warme Höhen, insgesamt ausgewogener und angenehmer Sound.

Druckvoller Bass, warme Höhen, insgesamt ausgewogener und angenehmer Sound. Tragekomfort: Sehr bequem dank Kunstleder, Memoryschaum und flexibler Passform.

Sehr bequem dank Kunstleder, Memoryschaum und flexibler Passform. Fazit: Solide Verarbeitung, gute Klangqualität und vielseitig einsetzbar – ein überzeugender Allrounder.

Erst vor knapp einem Jahr hatte Fostex seinen T50RP MK4 auf den Markt gebracht, nun folgt bereits das nächste Modell mit dieser Namensgebung – allerdings um den Zusatz CL erweitert. Handelt es sich hierbei gar um eine weitere Überarbeitung? Nein, denn während es sich beim T50RP MK4 um ein halb-offenes Modell handelt, ist unser heutiger Testkandidat Fostex T50RP mk4CL als geschlossener Kopfhörer konzipiert. Aufgrund dieses Aufbaus ist er entsprechend für Recording-Sessions oder das Hören in lauten Umgebungen geeignet. Zunächst aber ein paar Informationen zur Technik des Fostex T50RP mk4CL.

Die RP-Technologie wurde von Fostex bereits vor über 50 Jahren eingeführt und im Verlauf der letzten fünf Jahrzehnte regelmäßig weiterentwickelt. Seit 2024 ist die 4. Generation davon auf dem Markt. Im Vergleich zum Vorgänger wurde hier die Spulenstruktur für einen größeren Schwingungsbereich verbessert und die Flussdichte der Magnete erhöht, was laut Fostex zu einem besseren Dynamikbereich führt. Dazu bietet dieser eine höhere Empfindlichkeit.

Den Frequenzgang des Fostex T50RP mk4CL gibt der Hersteller mit 10 Hz bis 40 kHz an, die Empfindlichkeit liegt bei 97 dB (@ 1 kHz, 1 mW) und die Impedanz bei niedrigen 28 Ohm, was darauf hinweisen könnte, dass der Kopfhörer auch an mobilen Endgeräten gut funktioniert und laut genug aufspielen kann. In der heutigen Zeit sicherlich ein wichtiges Kriterium – zumindest für all diejenigen, die ihren Kopfhörer als All-in-One-Kopfhörer nutzen und diesen nicht nur im (heimischen) Tonstudio, sondern auch unterwegs zum Musikhören bzw. Abgleichen der gemixten Songs einsetzen.

Aufbau des Kopfhörers

Geliefert wird der Fostex T50RP mk4CL in einem einfachen, bedruckten Pappkarton. Darin befindet sich, neben dem Kopfhörer selbst, lediglich ein 2 m langes Kabel (3,5 mm Stereo-Miniklinke auf 3,5 mm Stereo-Miniklinke) sowie ein Adapter auf 6,3 mm Klinke. Aus meiner Sicht etwas dürftig, ein Beutel für die Aufbewahrung und den Transport würde ich in dieser Preisklasse schon erwarten.

Der erste Eindruck zum T50RP mk4CL ist gut. Fostex setzt hier auf das klassische Schwarz und entsprechend unauffällig ist der Studiokopfhörer gestaltet. Hinsichtlich des Materials kommt hier vornehmlich Kunststoff zum Einsatz, was dazu führt, dass der Kopfhörer haptisch nicht ganz mit preislich vergleichbaren Kopfhörern mithalten kann. Insgesamt ist der Kopfhörer aus meiner Sicht aber solide verarbeitet.

Die beiden Ohrmuscheln des Fostex T50RP mk4CL hängen an zwei länglichen Doppelstreben und durch Hoch- und Runterziehen lässt sich die Größe des Kopfhörers anpassen. Die Ohrmuscheln sind recht leicht an den Streben befestigt, was auf den ersten Blick etwas schlabbrig wirkt, aber beim Aufsetzen dazu führt, dass sich die Ohrmuscheln sehr gut an die Kopfform anpassen. Insgesamt führt das zu einem sehr hohen Tragekomfort, obwohl der Kopfhörer auf dem Papier mit 330 g nicht zu den Leichtgewichten zählt. Hat man den Kopfhörer aufsitzen, fällt das Gewicht entsprechend nicht negativ auf, super.

Zum sehr guten Tragekomfort tragen auch die mit Kunstleder und Memoryschaumstoff ausgestatteten Innenseiten der Ohrmuscheln bei, das hinterlässt einen angenehmen Eindruck. Auch der mit dem Herstellername versehene Kopfbügel ist mit Kunstleder ummantelt und sitzt sehr angenehm auf dem Kopf auf.

Der Anschluss des Kopfhörers kann beidseitig erfolgen, so dass sich jeder seine präferierte Seite selbst aussuchen kann – denn nichts ist nerviger, als wenn der Kopfhörer nur auf der Seite seinen Anschluss hat, auf der man ständig mit dem Arm und den Händen hantiert.

Wie klingt der Fostex T50RP mk4CL?

Während des Tests musste sich der Fostex T50RP mk4CL an unterschiedlichen Quellen beweisen. Neben einem SPL Phonitor Mini kamen ein Kopfhörerausgang eines aktuellen Mackie Pults, der Monitorcontroller Drawmer CMC2 sowie ein älteres iPhone SE zum Einsatz. Stilistisch galt es allerhand zu bewältigen, von aktuellen Charts-Songs über Klassik und Jazz bis hin zu älteren und moderneren Electro-Titeln.

Insgesamt gefällt mir der Sound des Fostex T50RP mk4CL sehr gut. Das Klangbild wirkt aufgeräumt und stimmig, alles mit einem druckvollen Bassfundament versehen. Ob der Kopfhörer wirklich bis auf die angegebenen 10 Hz hinunterreicht, kann ich nicht beurteilen, aber gerade bei entsprechenden HipHop/Rap-Songs bildet der Kopfhörer sehr gut auch Subbässe ab. Da macht das Hören schon viel Spaß.

Im mittleren Frequenzbereich schafft es der T50RP mk4CL gut, einzelne Signale auch bei dichteren Arrangements auseinander zu halten. Für den expliziten Einsatz als Recording-Kopfhörer spielt das zwar eine untergeordnetere Rolle, aber der eine oder andere wird den Fostex T50RP mk4CL vielleicht auch als All-in-One-Kopfhörer in Betracht ziehen.

Dementgegen spricht ein gewisser Hang zur Schönfärberei, was sich u. a. durch die warmen Höhen darstellt, die der Kopfhörer ans Ohr seines Nutzers bringt.

Schön ist, dass der Fostex T50RP mk4CL vergleichsweise schnell agiert und auch knackige Signale gut ans Ohr bringt. Das Abdämpfen von Außengeräuschen wie auch der eigenen Kopfhörersignale nach außen hin empfinde ich als sehr gut. In diesem Hinblick ist der T50RP mk4CL sehr gut für Aufnahmen und das Abhören in lauten Umgebungen geeignet.