Zwischen Premium-Design und Preisfrage

Nachdem Fostex in den letzten Monaten bereits die zweite Generation des T60RP sowie die geschlossene Variante davon, den T60RPmk2CL, auf den Markt brachte, kam kürzlich ein weiteres Modell dazu, der Fostex T60RPmk2ai. Diesen bietet der Hersteller fast für den doppelten Preis des T60RPmk2 (CL) an, er scheint also einige Besonderheiten aufzuweisen. Wo genau die Unterschiede liegen, wie der Kopfhörer verarbeitet ist und wie er klingt, werden wir im folgenden Test herausfinden.

Kurz & knapp Was ist es? Fostex T60RPmk2ai, ein halb-offener Studiokopfhörer mit planarmagnetischen RP-Treibern, entwickelt für Mix- und Mastering-Anwendungen. Einordnung: Halb-offener Studiokopfhörer der T60RP-mk2-Serie, positioniert über dem T60RPmk2 und mk2CL.

Halb-offener Studiokopfhörer der T60RP-mk2-Serie, positioniert über dem T60RPmk2 und mk2CL. Technik & Verarbeitung: RP-Treiber der vierten Generation, Ahorn-Ohrmuscheln mit Awa-Indigo-Färbung, hochwertige interne Verkabelung und Ultrasuede-Ohrpolster.

RP-Treiber der vierten Generation, Ahorn-Ohrmuscheln mit Awa-Indigo-Färbung, hochwertige interne Verkabelung und Ultrasuede-Ohrpolster. Klangbild: Sehr detailliert, druckvoller Bass, klare Mitten und präzise Höhen mit guter Räumlichkeit und Ortung.

Sehr detailliert, druckvoller Bass, klare Mitten und präzise Höhen mit guter Räumlichkeit und Ortung. Lieferumfang: Sehr reduziert mit Stoffbeutel und Kabel, für die Preisklasse von über 1.200,- Euro deutlich zu wenig.

Sehr reduziert mit Stoffbeutel und Kabel, für die Preisklasse von über 1.200,- Euro deutlich zu wenig. Fazit: Klanglich überzeugend und sehr gut für Studioarbeit geeignet, jedoch schwaches Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Fostex Kopfhörer: Übersicht

Bei den aktuellen Fostex Kopfhörern müssen selbst geübte Leser mittlerweile gut aufpassen, denn wie eingangs bereits erwähnt, kamen in der letzten Zeit einige neue Kopfhörer hinzu, die sich hinsichtlich ihres Namens oft nur in Details unterscheiden.

So bietet Fostex mit dem T60RPmk2 (hier unser Test dazu) einen halb-offenen Kopfhörer und mit dem T60RPmk2CL eine geschlossene Variante davon an. Auch das Vorgängermodell T60RP (mk1) ist bei einigen Händlern noch erhältlich.

Um bei all den Kopfhörern nicht den Überblick zu verlieren, habe ich euch die wichtigsten Informationen zusammengestellt. Alle Informationen zum heutigen Testkandidaten, dem Fostex T60RPmk2ai, folgen danach.

Fostex T60RP (mk1)

halboffen

orthodynamisch

ohrumschließend mit Mahagoni-Ohrschalen

Impedanz: 50 Ohm

Empfindlichkeit: 92 dB

Übertragungsbereich: 15 – 35.000 Hz

Input-Level: 3.000 mW

Gewicht (ohne Kabel): ca. 380 g

Fostex T60RPmk2

halboffen

orthodynamisch

ohrumschließend mit Schwarznuss-Ohrschalen

Impedanz: 28 Ohm

Empfindlichkeit: 96 dB

Frequenzbereich: 10 – 40000 Hz

Input-Level: 3000 mW

Gewicht (ohne Kabel): ca. 360 g

Fostex T60RPmk2CL

geschlossen

magnetostatisch

ohrumschließend mit Schwarznuss-Ohrschalen

Impedanz: 28 Ohm

Kennschalldruck: 97 dB

Frequenzbereich: 10 – 40.000 Hz

Input-Level: 3000 mW

Gewicht (ohne Kabel): 360 g

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Aufbau des Fostex T60RPmk2ai

Grundsätzlich handelt es sich beim Fostex T60RPmk2ai um einen halb-offenen Studiokopfhörer, der rein von seiner Bauart betrachtet als universeller Kopfhörer zum Einsatz kommen kann. Halb-offene Kopfhörer sind ein Mix aus offenen und geschlossenen Modellen und versuchen die Vorteile beider Systeme in sich zu vereinen. Oftmals bieten halb-offene Kopfhörer einen etwas natürlicheren Klang als geschlossene Modelle, bieten auf der anderen Seite aber eine geringere Isolierung. Für Aufnahmen sind sie daher in der Regel weniger geeignet, eher für die Bereiche Mix und Mastering.

Wer die Kopfhörer des japanischen Herstellers Fostex kennt, weiß, dass hier sehr viel Wert auf eine möglichst gute Verarbeitung gelegt wird. Dazu hat die japanische Firma ein Faible für spezielle Färbungen. So bestehen die beiden Ohrschalen des Kopfhörers aus Ahornholz, allerdings sind sie mit dem Awa-Indigo Farbstoff gefärbt worden und entsprechend wird das ai-Modell auch in Japan gefertigt. Die spezielle Färbemethode ist im Übrigen kein Marketing-Gag, sondern tief in der japanischen Kultur verwurzelt. Wer mehr dazu erfahren möchte, findet hier weitergehende Informationen dazu.

Herzstück des Fostex T60RPmk2ai sind die planarmagnetischen RP-Treiber. Wie auch bei den o.g. anderen Versionen des T60RPmk2 kommt beim ai-Modell die vierte Generation davon zum Einsatz. Laut Hersteller verfügt die aktuelle Version über insgesamt mehr Magnete, die die Membran umschließen, sowie ein neu gestaltetes Spulenmuster. Dadurch soll der Schwingungsbereich der Membran erweitert und gleichmäßiger gestaltet werden.

Auf der Website des Vertriebs Mega Audio kann man dazu lesen:

„Dank dieser Verbesserungen bietet der neue Treiber eine höhere Empfindlichkeit, eine ausgewogene Frequenzantwort für zuverlässiges Monitoring und ausgezeichnete Transienteigenschaften. Er ermöglicht eine detaillierte Wiedergabe von tiefen bis hohen Frequenzen, wodurch die Ortung von Schallquellen und die Räumlichkeit des Klangfeldes verbessert werden.“

Die technischen Daten des Kopfhörers lesen sich sehr gut. So gibt Fostex für den T60RPmk2ai einen Frequenzbereich von 10 – 40.000 Hz, eine Impedanz von 28 Ohm, eine Empfindlichkeit von 96 dB sowie eine Eingangsleistung von 3.000 mW an. Im Großen und Ganzen liegen die drei aktuellen mk2-Modelle des T60RP damit nah beieinander, unterscheiden sich auf dem Papier also nur geringfügig voneinander.

Allerdings betont Fostex, dass die spezielle Färbung dafür sorgt, dass das Holz der Ohrmuscheln deutlich härter wird und das dadurch eine unnötige Verfärbung des Klangs vermieden wird. Tatsächlich ist das ai-Modell mit 398 g etwas schwerer als die anderen beiden Modelle mk2 und mk2CL (360 g).

Dazu bietet der Fostex T60RPmk2ai eine höherwertige interne Verkabelung (7N OFC aus den Premium-Modellen TH1x00RPmk2) und es kommen Toray Ultrasuede Ohrpolster zum Einsatz. Dass das alles etwas teurer ist als bei den Standard-Modellen, ist nachzuvollziehen – aber ob sich das auch im Klang widerspiegelt?

Fostex T60RPmk2ai: Lieferumfang

Bereits beim Test des T60RPmk2CL habe ich den mageren Lieferumfang bemängelt, denn außer einer einfachen Stofftasche, die den Kopfhörer zwar vor Staub, allerdings nicht vor äußeren Einflüssen oder beim Transport schützt, sowie einem 1,5 m langen Kabel samt Adapter, liegt dem geschlossenen Modell des T60RP nichts bei.

Gleiches auch beim heutigen Testmodell – auch der ai-Kopfhörer wird mit dem gleichen mageren Lieferumfang ausgeliefert, d. h. außer dem erwähnten Stoffbeutel und dem Kabel samt Adapter liegt dem Kopfhörer nichts bei.

Bei der Premium-mäßigen Anpreisung des T60RPmk2ai mit der speziellen Färbung, den besseren Ohrpolstern usw. ist das schon eine starke Enttäuschung. Bei einem Preis von über 1.200,- Euro gehört meiner Meinung nach auf alle Fälle ein zweites Kabel und eine ordentliche Aufbewahrungsmöglichkeit zum Lieferumfang.

Wie klingt der Fostex T60RPmk2ai?

Während des Tests muss sich der Fostex T60RPmk2ai an unterschiedlichen Quellen beweisen. Neben einem SPL Phonitor Mini kommt er am Kopfhörerausgang eines Mackie Mischpults, an einem älteren iPhone SE und am Monitorcontroller Drawmer CMC2 zum Einsatz. Als Hörbeispiele dienen die unterschiedlichsten Songs und Produktionen, von Klassik über Jazz und Hip Hop bis hin zu aktuellen Produktionen von Dua Lipa, Bruno Mars oder Zara Larsson.

Da Fostex mir neben dem Fostex T60RPmk2ai auch das geschlossene Modell Fostex T60RPmk2CL für einen Test zugeschickt hatte, konnte ich beiden Studiokopfhörer direkt miteinander vergleichen. Zwar ist der Vergleich geschlossen vs. halb-offen sicherlich nicht ideal, aber interessant ist er allemal. Wie eingangs bereits erwähnt, bieten sich halb-offene Kopfhörer für den Bereich Mix & Mastering an. So oder so reicht die Schallisolierung des T60RPmk2ai nicht für Aufnahme-Sessions aus, da hat der geschlossene T60RPmk2CL aufgrund seines Aufbaus logischerweise die Nase vorne.

Klanglich überzeugt das ai-Modell auf ganzer Linie. Der Bassbereich kommt druckvoll und sauber rüber, auch im Subbereich kann der Kopfhörer punkten. Hier dröhnt nichts und auch schnelle, kurze Signale stellen den Fostex T60RPmk2ai nicht vor Probleme.

Der Mittenbereich erklingt klar, wobei mir vor allem die hohe Sprachverständlichkeit gefällt. Bei der Bearbeitung von Gesang und Sprache ist das ein klarer Vorteil.

Auch bei dichten Arrangements behält der T60RPmk2ai den klanglichen Überblick, erlaubt eine klare Ortung von Signalen im Stereofeld und bietet insgesamt ein sehr dynamisches Klangbild, das vor allem bei Live-Aufnahmen sehr gut rüberkommt. Ohne scharf zu werden, geht es im hohen Frequenzbereich weiter. Auch hier gibt es nichts zu kritisieren.

Beim direkten Vergleich zwischen dem CL- und dem ai-Modell des T60RP fallen letztlich die zu erwartenden Unterschiede auf. Wie bereits erwähnt, ist die Schallisolierung beim geschlossenen Modell deutlich höher als beim halb-offenen T60RPmk2ai. Der Klang ist bei beiden Kopfhörer sehr gut und ich kann beide Kopfhörer ohne Weiteres für den Studioeinsatz empfehlen.

Bleibt am Ende die Frage, ob sich der T60RPmk2ai im Vergleich zu seinem ebenfalls halb-offenen Bruder T60RPmk2 lohnt. Wie im Verlauf des Tests bereits angemerkt, bietet der T60RPmk2ai neben einigen technischen Unterschieden eine besondere Färbung der Ohrmuscheln. Für mich persönlich – und vermutlich auch viele Nutzer, die einen Kopfhörer im Studio als reines Arbeitsgerät betrachten – würde sich der nahezu doppelte Preis für das ai-Modell daher nicht rentieren. Und mit 629,- Euro ist der T60RPmk2 ja bei Weitem auch kein Schnäppchen.

Daher geht der Fostex T60RPmk2ai am Ende mit einem wohlverdienten „gut“ aus dem Test hinaus. Nicht, weil er klanglich schlecht ist, sondern weil er im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis eben nicht so gut abschneidet, wie das halb-offene sowie das geschlossene Modell des T60RP.