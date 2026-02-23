ANZEIGE
ANZEIGE

Test: Fostex TH-910, Kopfhörer

HiFi-Kopfhörer fürs Studio?

23. Februar 2026
fostex th-910 test kopfhörer

Fostex TH-910, Kopfhörer

Mit dem Fostex TH-910 haben wir mal wieder ein richtiges High-End-Schätzchen im Test. Der Kopfhörer wurde bewusst für ein HiFi-Publikum entwickelt, dementsprechend werden wir diesmal ganz genau hinhören, wie er sich in dieser Disziplin schlägt. Aber wir wären natürlich nicht AMAZONA.de, wenn wir nicht auch testen würden, wie sich der TH-910 im Tonstudio fürs Mixing und Mastering schlägt.

Kurz & knapp
Was ist es? Fostex TH-910, geschlossener High-End-Kopfhörer für anspruchsvolle HiFi-Hörer mit edlem Holzgehäuse und dynamischem 50-mm-Treiber.
  • Klangcharakter: Warm, voll und räumlich mit kräftigem Bass und edler Höhenauflösung, klar audiophil abgestimmt.
  • Verarbeitung: Massives Ahornholz mit Urushi-Lackierung, Magnesium-Basis und hochwertige Materialien sorgen für Premium-Anmutung.
  • Tragekomfort: Geringes Gewicht, Memory-Schaum-Ohrpolster und Leder-Trageband ermöglichen lange, entspannte Hörsessions.
  • Studio-Tauglichkeit: Für Mixing und Mastering nur bedingt geeignet, klar auf genussorientiertes HiFi-Hören ausgelegt.
  • Preisniveau: Über 3.000 Euro, hoch angesetzt, aber mit entsprechendem Qualitäts- und Luxusanspruch.


Inhaltsverzeichnis

Bewertung

Fostex TH-910

Finger WegUngenügendBefriedigendGutSehr GutBest BuyNicht bewertet
Bewertung des Autors
Leser
Finger WegUngenügendBefriedigendGutSehr GutBest BuyNicht bewertet
Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.
ANZEIGE

Fostex TH-910 Übersicht (Spezifikationen)

HiFi-Freunde werden anhand der Modellbezeichnung direkt erahnen, dass es sich hierbei um eine Weiterentwicklung des legendären TH-900 handelt, der für viele Klangpuristen seit Langem eine Art Standard im Kopfhörerbereich darstellt. Bevor wir zum obligatorischen Hörtest kommen, schauen wir uns erst einmal an, was der TH-910 in seinen Spezifikationen zu bieten hat.

Beim Fostex TH-910 handelt es sich, wie man auf den Bildern unschwer erkennen kann, um einen kabelgebundenen, ohrumschließenden Kopfhörer in geschlossener Bauweise, was eine gute Abschirmung nach außen hin ermöglichen sollte. Ungestörtes Musikhören dürfte also kein Problem sein.

Fostex TH-910 Kopfhörer

Schicker Kopfhörer für HiFi-Fans: Fostex TH-910

Aus den Datenblättern erfährt man, dass es sich um einen dynamischen Treiber handelt, mithin also die klassische Bauweise für einen Kopfhörer. Im Gegensatz etwa zum Konkurrenten Audeze, die seit jeher auf Planar-Technologie setzen. Das muss aber kein Qualitätsunterschied sein, auch mit dynamischer Bauweise lassen sich hervorragende Kopfhörer bauen.

Den Frequenzbereich gibt Fostex mit 12,5 Hz bis 45 kHz an, er reicht damit also weit über das hinaus, was das menschliche Ohr aufzunehmen vermag. Die Impedanz, also der Widerstand, liegt bei gerade mal 25 Ohm. Der Kopfhörer sollte daher auch an leisen Quellen gut funktionieren und nicht unbedingt einen hochwertigen Kopfhörerverstärker benötigen.

Treibertechnologie des Fostex TH-910

Das Kernstück des Fostex TH-910 bilden die 50-mm-Treiber, die aus einer sogenannten BioDyna-Membran bestehen. Diese von Fostex bekannte Membran wurde noch einmal signifikant überarbeitet. So wurde zum einen die Sicke optimiert, wodurch die Membran bei starken Amplituden zuverlässiger funktioniert, was wiederum stabilere und präzisere Bässe ermöglicht. Außerdem wurde es durch die Weiterentwicklung möglich, störende Resonanzen zu unterdrücken, wovon der Mittentonbereich profitieren sollte.

fostex th-910 treiber test

Kommt mit ausgefeilter Technologie daher: Fostex TH-910

Das Gehäuse selbst ist ein echter Hingucker und besteht aus massivem Ahornholz mit einer sogenannten Urushi-Lackierung. Das ist eine spezielle japanische Technologie. Wie man auf den Bildern sehen kann, ergibt sich dadurch eine wunderschöne Maserung und der Kopfhörer wird zu einem echten optischen Hingucker.

Über den rein optischen Effekt hinaus hat das Ganze aber auch eine akustische Wirkung. Denn durch die Kombination aus extrem hartem Ahornholz und der extrem dichten Lackierung ergibt sich ein sehr festes und massives Gehäuse, was wiederum für einen nochmals optimierten Bassbereich beim Hören sorgen soll. Die Grundplatte des Gehäuses besteht aus einer Magnesiumlegierung, wodurch das Gewicht im Vergleich zu seinem Vorgänger um satte 20 % reduziert werden konnte.

Um den Kopf des Hörers beim Hören noch weiter zu entlasten, hat Fostex dem TH-910 noch ein Trageband spendiert, das das Gewicht noch etwas mehr auf die Schädeldecke umleitet und so die Ohren entlastet. Dieses Trageband ist aus echtem Schafsleder und trägt noch mal einen Ticken mehr dazu bei, einen komfortablen Kopfhörer zu erhalten.

ANZEIGE
Fostex TH-910 Kopfhörer im Tonstudio

Bietet hohen Tragekomfort: Fostex TH-910 Kopfhörer

Die sehr bequemen Ohrpolster bestehen aus sogenannten synthetischen Proteinen und aus einem elastischen Material, das sich Urethan nennt. Dabei handelt es sich um einen zweischichtigen Memory-Schaum, der für hohen Tragekomfort sorgen soll. Zudem ist die Oberfläche leicht abgeschrägt, auch das soll dem Komfort beim Hören zuträglich sein.

Die Verbindung zur Außenwelt nimmt der Fostex TH-910 durch eine zweiseitige Kabelführung auf. Das heißt, dass das im Lieferumfang enthaltene Kabel, fas übrigens ca. zwei Meter lang ist, als Y-Kabel ausgeführt ist. Beim Kabel selbst setzt Fostex auf hochwertige Qualität. So haben wir es hier mit einem OFC-Kabel zu tun, das aus sauerstofffreiem Kupfer der Güteklasse 7N gefertigt wurde. Auch das lässt auf hohe Klangqualität schließen.

Ganz zum Schluss ist erfreulich festzustellen, dass der Fostex TH-910 gerade einmal 385 g (ohne Kabel) wiegt. Das ist für solch einen High-End-Kopfhörer doch recht leicht und lässt auf langen Hörgenuss ohne nervige Druckstellen hoffen. Der TH-910 wird von Fostex in einem stabilen Karton geliefert, der ihn sicher schützt. Ein Case für den mobilen Einsatz ist leider nicht enthalten, lediglich eine hochwertige Ledertasche, die den Kopfhörer vor Staub und anderen Umwelteinflüssen schützt.

Tragekomfort des Fostex TH-910

In der technischen Beschreibung habe ich es schon angedeutet, der TH-910 ist relativ leicht. Dementsprechend ist der Tragekomfort hoch. Auch längere Hörsessions waren während der Praxisphase ein echter Genuss und ich habe mich zu keinem Zeitpunkt unwohl mit dem Testobjekt auf den Ohren gefühlt.

Praxis: Wie klingt der Fostex TH-910?

Ich habe es schon angedeutet: Der Fostex TH-910 ist eher ein audiophiler Klangschmeichler denn eine mikroskopische Lupe, wie wir sie sonst gerne im Tonstudio benutzen. Dementsprechend habe ich den Großteil des Tests dafür verwendet, schlicht und einfach mit dem Kopfhörer Musik zu hören. Durch den hohen Tragekomfort und die gute Abschirmung nach außen war das dann ein echtes Vergnügen.

Stilistisch habe ich dabei versucht, ein möglichst breites Spektrum abzudecken: Klassik, Jazz, hochwertige Pop-Produktionen, aber auch Klassiker aus Hip-Hop und elektronischen Stilen. Der Fostex TH-910 zeigt bei keinem dieser Genres irgendwelche Schwächen. Souverän stellt er das dar, was man ihm zuführt.

fostex th910 test

Beim Fostex TH-910 Kopfhörer wurde einiges optimiert.

Beginnen wir im Bassbereich. Diesen stellt der Fostex TH-910 voll, rund und warm dar. Bassdrums und Basslinien drücken ordentlich und es macht richtig Spaß, damit zu hören. Der Klang ist voll, rund und warm. Eventuell ist der Bassbereich einen ganz kleinen Ticken überzeichnet. Aber in solch einem Maße, dass es einfach nur Spaß macht, damit zu hören und zu keinem Zeitpunkt dröhnend oder zu laut erscheint. Gleichzeitig fehlt ihm dabei aber auch etwas die Präzision und Trennschärfe, die man zum Beispiel bei einem Mastering- oder Mixing-Kopfhörer gerne hätte. Das ist aber eindeutig kein Minuspunkt, sondern einfach dem Konzept dieses Kopfhörers geschuldet.

Gehen wir weiter zum Mittenbereich. Hier wird schön sauber aufgelöst und man stellt fest, was für eine tolle Stereobreite der Fostex TH-910 darzustellen vermag. Musik, die entsprechend gemixt wurde, kommt sehr schön räumlich daher und man kann sich im Kopf regelrecht die Bühne vorstellen, auf der die Musik gerade passiert. Unschöne Überbetonungen, die ein Klangbild scharf erscheinen lassen würden, konnte ich zu keinem Zeitpunkt ausmachen.

Gleiches gilt analog für den Höhenbereich. Hier wird ebenfalls schön präsent aufgelöst. Stimmen und Instrumente mit viel Höhenanteil werden sehr plastisch dargestellt, ohne zu scharf zu wirken. Alles in allem vermittelt sich dem Hörer ein sehr edles und hochwertiges Klangbild.

Es gibt nur eine Sache, die der Fostex TH-910 gar nicht mag und das sind schlechte Mixe und Produktionen. Durch Zufall bin ich auf einige alte Demo-Aufnahmen gestoßen, die teilweise schon sehr alt waren und mit entsprechend wenig Sachverstand angefertigt wurden. Diese Mixe hat der TH-910 gnadenlos in seine Einzelteile zerlegt. Das macht überhaupt keinen Spaß, das zu hören. Aber auch das verbuche ich eher als Pluspunkt für den Kopfhörer.

fostex th910 test

Ein toller Kopfhörer für audiophilen Musikgenuss

Ich habe den Fostex TH-910 die meiste Zeit am Kopfhörerverstärker meines Audiointerfaces von Motu betrieben. Hier hat er absolut überzeugend performt. Aber auch entsprechend adaptiert mit einem kleinen Klinkenadapter an einem älteren iPad hat er mir gute Dienste geleistet und es hat wirklich Spaß gemacht, damit Musik zu hören. Wer das letzte Quäntchen aus solch einem Luxuskopfhörer herausholen möchte, dem sei aber angeraten, auch über einen entsprechenden Kopfhörerverstärker nachzudenken.

Taugt der Fostex TH-910 auch als Werkzeug fürs Tonstudio?

Um es kurz zu machen, eher nein. Man kann mit solch einem HiFi-Werkzeug auch Mixe beurteilen, aber es ist einfach nicht die Kerndisziplin und die Sache, für die der Kopfhörer gebaut wurde.

Fostex TH-910 Kopfhörer im Tonstudio

Taugt nur bedingt als Werkzeug fürs Tonstudio: Fostex TH-910 Kopfhörer

Gerade wenn man den recht stolzen Preis von über 3.000,- Euro beachtet, gibt es für die Arbeit im Mixing- und Mastering-Bereich sicherlich bessere Alternativen, die zum Teil deutlich weniger kosten.

Wer einen guten Kopfhörer für Mixing und Mastering sucht, dem kann ich zum Beispiel folgende Testberichte hier auf AMAZONA.de empfehlen. Das wäre zum einen der auch von mir verwendete Ollo Audio X1, der nur einen Bruchteil kostet und für das kritische Arbeiten im Tonstudio trotzdem wesentlich besser geeignet ist.

Eine weitere Alternative wäre der Neumann NDH 30, gerade wenn man diesen auch im Zusammenhang mit der RIME-Software des Herstellers nutzt.

alt=
ANZEIGE
Fazit

Der Fostex TH-910 ist ein wirklich außergewöhnlicher Kopfhörer für den geneigten HiFi-Hörer. Er bietet eine tolle Optik, großen Tragekomfort und eben den Klang, den man von einem Fostex mit dem berühmten Ahnen erwartet. Der Preis ist stolz, keine Frage. Aber dafür erhält man ein kompromissloses Hörwerkzeug, an dem man sicherlich sehr lange Freude haben wird.

Plus

  • toller Bassbereich
  • große Stereobreite
  • sehr bequem zu tragen

Minus

  • nicht prädestiniert fürs Tonstudio

Preis

  • 3.273,- Euro
Affiliate Links
Fostex TH910
Fostex TH910 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.273,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Fostex TH910
Fostex TH910 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.273,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Moritz Maier RED

Mein Name ist Moritz, ich bin Toningenieur und betreibe ein Tonstudio für Mixing und Mastering in Köln. Da ich früher viel als Gitarrist in diversen Bands gespielt habe, kam ich früh mit Mixing und Mastering in Berührung und habe diese Arbeit lieben gelernt. Über ein Studium der audiovisuellen Medien (Dipl.-Ing. FH) habe ich dann mein Hobby zum Beruf gemacht.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
AIAIAI EQ Machine, kostenloses Kopfhörer-Plug-in

AIAIAI EQ Machine, kostenloses Kopfhörer-Plug-in

11.02.2026 |0
Test: Audeze LCD-S20, geschlossener Kopfhörer

Test: Audeze LCD-S20, geschlossener Kopfhörer

06.02.2026 |5
NAMM 2026: Audeze LCD-5s, Kopfhörer

NAMM 2026: Audeze LCD-5s, Kopfhörer

23.01.2026 |2
Test: HEDD HEDDphone D1, Kopfhörer

Test: HEDD HEDDphone D1, Kopfhörer

19.01.2026 |3
NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

17.01.2026 |0
Test: Violectric HPA V324, Kopfhörerverstärker

Test: Violectric HPA V324, Kopfhörerverstärker

01.12.2025 |13
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    TomH AHU

    Tja, da ist es mein Problem mit HIFI heutzutage.
    Voodoo und wortgewaltige Prosa, um die ganz tollen Preise zu rechtfertigen. Na wer‘s braucht. Vibration Mode ….
    Ja, mit dem bei Amazona gewonnen Ollo ist wohl alles in Butter und ich bin gut versorgt.
    Ich denke die beyerdaynamic beyerdynamic DT 70 IE tun es auch .

    Danke für die ehrliche Einschätzung

    3. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X