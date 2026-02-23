HiFi-Kopfhörer fürs Studio?

Mit dem Fostex TH-910 haben wir mal wieder ein richtiges High-End-Schätzchen im Test. Der Kopfhörer wurde bewusst für ein HiFi-Publikum entwickelt, dementsprechend werden wir diesmal ganz genau hinhören, wie er sich in dieser Disziplin schlägt. Aber wir wären natürlich nicht AMAZONA.de, wenn wir nicht auch testen würden, wie sich der TH-910 im Tonstudio fürs Mixing und Mastering schlägt.

Fostex TH-910 Übersicht (Spezifikationen)

HiFi-Freunde werden anhand der Modellbezeichnung direkt erahnen, dass es sich hierbei um eine Weiterentwicklung des legendären TH-900 handelt, der für viele Klangpuristen seit Langem eine Art Standard im Kopfhörerbereich darstellt. Bevor wir zum obligatorischen Hörtest kommen, schauen wir uns erst einmal an, was der TH-910 in seinen Spezifikationen zu bieten hat.

Beim Fostex TH-910 handelt es sich, wie man auf den Bildern unschwer erkennen kann, um einen kabelgebundenen, ohrumschließenden Kopfhörer in geschlossener Bauweise, was eine gute Abschirmung nach außen hin ermöglichen sollte. Ungestörtes Musikhören dürfte also kein Problem sein.

Aus den Datenblättern erfährt man, dass es sich um einen dynamischen Treiber handelt, mithin also die klassische Bauweise für einen Kopfhörer. Im Gegensatz etwa zum Konkurrenten Audeze, die seit jeher auf Planar-Technologie setzen. Das muss aber kein Qualitätsunterschied sein, auch mit dynamischer Bauweise lassen sich hervorragende Kopfhörer bauen.

Den Frequenzbereich gibt Fostex mit 12,5 Hz bis 45 kHz an, er reicht damit also weit über das hinaus, was das menschliche Ohr aufzunehmen vermag. Die Impedanz, also der Widerstand, liegt bei gerade mal 25 Ohm. Der Kopfhörer sollte daher auch an leisen Quellen gut funktionieren und nicht unbedingt einen hochwertigen Kopfhörerverstärker benötigen.

Treibertechnologie des Fostex TH-910

Das Kernstück des Fostex TH-910 bilden die 50-mm-Treiber, die aus einer sogenannten BioDyna-Membran bestehen. Diese von Fostex bekannte Membran wurde noch einmal signifikant überarbeitet. So wurde zum einen die Sicke optimiert, wodurch die Membran bei starken Amplituden zuverlässiger funktioniert, was wiederum stabilere und präzisere Bässe ermöglicht. Außerdem wurde es durch die Weiterentwicklung möglich, störende Resonanzen zu unterdrücken, wovon der Mittentonbereich profitieren sollte.

Das Gehäuse selbst ist ein echter Hingucker und besteht aus massivem Ahornholz mit einer sogenannten Urushi-Lackierung. Das ist eine spezielle japanische Technologie. Wie man auf den Bildern sehen kann, ergibt sich dadurch eine wunderschöne Maserung und der Kopfhörer wird zu einem echten optischen Hingucker.

Über den rein optischen Effekt hinaus hat das Ganze aber auch eine akustische Wirkung. Denn durch die Kombination aus extrem hartem Ahornholz und der extrem dichten Lackierung ergibt sich ein sehr festes und massives Gehäuse, was wiederum für einen nochmals optimierten Bassbereich beim Hören sorgen soll. Die Grundplatte des Gehäuses besteht aus einer Magnesiumlegierung, wodurch das Gewicht im Vergleich zu seinem Vorgänger um satte 20 % reduziert werden konnte.

Um den Kopf des Hörers beim Hören noch weiter zu entlasten, hat Fostex dem TH-910 noch ein Trageband spendiert, das das Gewicht noch etwas mehr auf die Schädeldecke umleitet und so die Ohren entlastet. Dieses Trageband ist aus echtem Schafsleder und trägt noch mal einen Ticken mehr dazu bei, einen komfortablen Kopfhörer zu erhalten.

Die sehr bequemen Ohrpolster bestehen aus sogenannten synthetischen Proteinen und aus einem elastischen Material, das sich Urethan nennt. Dabei handelt es sich um einen zweischichtigen Memory-Schaum, der für hohen Tragekomfort sorgen soll. Zudem ist die Oberfläche leicht abgeschrägt, auch das soll dem Komfort beim Hören zuträglich sein.

Die Verbindung zur Außenwelt nimmt der Fostex TH-910 durch eine zweiseitige Kabelführung auf. Das heißt, dass das im Lieferumfang enthaltene Kabel, fas übrigens ca. zwei Meter lang ist, als Y-Kabel ausgeführt ist. Beim Kabel selbst setzt Fostex auf hochwertige Qualität. So haben wir es hier mit einem OFC-Kabel zu tun, das aus sauerstofffreiem Kupfer der Güteklasse 7N gefertigt wurde. Auch das lässt auf hohe Klangqualität schließen.

Ganz zum Schluss ist erfreulich festzustellen, dass der Fostex TH-910 gerade einmal 385 g (ohne Kabel) wiegt. Das ist für solch einen High-End-Kopfhörer doch recht leicht und lässt auf langen Hörgenuss ohne nervige Druckstellen hoffen. Der TH-910 wird von Fostex in einem stabilen Karton geliefert, der ihn sicher schützt. Ein Case für den mobilen Einsatz ist leider nicht enthalten, lediglich eine hochwertige Ledertasche, die den Kopfhörer vor Staub und anderen Umwelteinflüssen schützt.

Tragekomfort des Fostex TH-910

In der technischen Beschreibung habe ich es schon angedeutet, der TH-910 ist relativ leicht. Dementsprechend ist der Tragekomfort hoch. Auch längere Hörsessions waren während der Praxisphase ein echter Genuss und ich habe mich zu keinem Zeitpunkt unwohl mit dem Testobjekt auf den Ohren gefühlt.

Praxis: Wie klingt der Fostex TH-910?

Ich habe es schon angedeutet: Der Fostex TH-910 ist eher ein audiophiler Klangschmeichler denn eine mikroskopische Lupe, wie wir sie sonst gerne im Tonstudio benutzen. Dementsprechend habe ich den Großteil des Tests dafür verwendet, schlicht und einfach mit dem Kopfhörer Musik zu hören. Durch den hohen Tragekomfort und die gute Abschirmung nach außen war das dann ein echtes Vergnügen.

Stilistisch habe ich dabei versucht, ein möglichst breites Spektrum abzudecken: Klassik, Jazz, hochwertige Pop-Produktionen, aber auch Klassiker aus Hip-Hop und elektronischen Stilen. Der Fostex TH-910 zeigt bei keinem dieser Genres irgendwelche Schwächen. Souverän stellt er das dar, was man ihm zuführt.

Beginnen wir im Bassbereich. Diesen stellt der Fostex TH-910 voll, rund und warm dar. Bassdrums und Basslinien drücken ordentlich und es macht richtig Spaß, damit zu hören. Der Klang ist voll, rund und warm. Eventuell ist der Bassbereich einen ganz kleinen Ticken überzeichnet. Aber in solch einem Maße, dass es einfach nur Spaß macht, damit zu hören und zu keinem Zeitpunkt dröhnend oder zu laut erscheint. Gleichzeitig fehlt ihm dabei aber auch etwas die Präzision und Trennschärfe, die man zum Beispiel bei einem Mastering- oder Mixing-Kopfhörer gerne hätte. Das ist aber eindeutig kein Minuspunkt, sondern einfach dem Konzept dieses Kopfhörers geschuldet.

Gehen wir weiter zum Mittenbereich. Hier wird schön sauber aufgelöst und man stellt fest, was für eine tolle Stereobreite der Fostex TH-910 darzustellen vermag. Musik, die entsprechend gemixt wurde, kommt sehr schön räumlich daher und man kann sich im Kopf regelrecht die Bühne vorstellen, auf der die Musik gerade passiert. Unschöne Überbetonungen, die ein Klangbild scharf erscheinen lassen würden, konnte ich zu keinem Zeitpunkt ausmachen.

Gleiches gilt analog für den Höhenbereich. Hier wird ebenfalls schön präsent aufgelöst. Stimmen und Instrumente mit viel Höhenanteil werden sehr plastisch dargestellt, ohne zu scharf zu wirken. Alles in allem vermittelt sich dem Hörer ein sehr edles und hochwertiges Klangbild.

Es gibt nur eine Sache, die der Fostex TH-910 gar nicht mag und das sind schlechte Mixe und Produktionen. Durch Zufall bin ich auf einige alte Demo-Aufnahmen gestoßen, die teilweise schon sehr alt waren und mit entsprechend wenig Sachverstand angefertigt wurden. Diese Mixe hat der TH-910 gnadenlos in seine Einzelteile zerlegt. Das macht überhaupt keinen Spaß, das zu hören. Aber auch das verbuche ich eher als Pluspunkt für den Kopfhörer.

Ich habe den Fostex TH-910 die meiste Zeit am Kopfhörerverstärker meines Audiointerfaces von Motu betrieben. Hier hat er absolut überzeugend performt. Aber auch entsprechend adaptiert mit einem kleinen Klinkenadapter an einem älteren iPad hat er mir gute Dienste geleistet und es hat wirklich Spaß gemacht, damit Musik zu hören. Wer das letzte Quäntchen aus solch einem Luxuskopfhörer herausholen möchte, dem sei aber angeraten, auch über einen entsprechenden Kopfhörerverstärker nachzudenken.

Taugt der Fostex TH-910 auch als Werkzeug fürs Tonstudio?

Um es kurz zu machen, eher nein. Man kann mit solch einem HiFi-Werkzeug auch Mixe beurteilen, aber es ist einfach nicht die Kerndisziplin und die Sache, für die der Kopfhörer gebaut wurde.

Gerade wenn man den recht stolzen Preis von über 3.000,- Euro beachtet, gibt es für die Arbeit im Mixing- und Mastering-Bereich sicherlich bessere Alternativen, die zum Teil deutlich weniger kosten.

Wer einen guten Kopfhörer für Mixing und Mastering sucht, dem kann ich zum Beispiel folgende Testberichte hier auf AMAZONA.de empfehlen. Das wäre zum einen der auch von mir verwendete Ollo Audio X1, der nur einen Bruchteil kostet und für das kritische Arbeiten im Tonstudio trotzdem wesentlich besser geeignet ist.

Eine weitere Alternative wäre der Neumann NDH 30, gerade wenn man diesen auch im Zusammenhang mit der RIME-Software des Herstellers nutzt.