Test: Fostex TH1000RP, Kopfhörer

Für wen lohnt sich der High-End-Kopfhörer?

Der Fostex TH1000RP gehört zur Oberklasse der Kopfhörer und zielt mit seiner edlen Verarbeitung und einzigartigen Treibertechnologie auf das Premiumsegment ab. Heute nehmen wir die geschlossene Variante dieses Modells genauer unter die Lupe, nachdem mein Kollege Felix Thoma bereits die offene Version vorgestellt hat. Der TH1000RP verspricht luxuriöse Materialien und akkurate Klangeigenschaften, doch wie steht es mit seiner Alltagstauglichkeit im Tonstudio aus?

Erster Eindruck und technische Ausstattung

Der TH1000RP setzt auf Fostex‘ hauseigene, innovative Planarmagnet-Treibertechnologie, die für eine möglichst störungsfreie und lineare Wiedergabe sorgen soll. Laut Fostex ist diese Technologie eine Weiterentwicklung bestehender Planartreiber: Hier sind mehr Magneten verbaut, die die Präzision und Linearität der Wiedergabe verbessern sollen. Bereits ein Blick auf die Preisklasse zeigt jedoch, dass sich der TH1000RP eher an HiFi-Enthusiasten als an Toningenieure richtet, die ein robustes Alltags-Tool benötigen. Doch kann der TH1000RP auch im professionellen Einsatz punkten? Das wollen wir herausfinden.

Technische Details – was steckt drin?

Mit einer Impedanz von nur 32 Ohm lässt sich der TH1000RP auch ohne zusätzlichen Verstärker problemlos betreiben. Im Hörtest fiel auf, dass er durch die geringere Ohm-Zahl deutlich lauter klingt als mein Referenzkopfhörer, der AKG K702, den ich seit Jahren für Mixing und Mastering im Studio nutze. Diese niedrige Impedanz und das vergoldete, sauerstoffarme Kabel versprechen eine hervorragende Signalübertragung ohne nennenswerte Verluste.

Mit einem Gewicht von 420 Gramm zählt der Fostex TH1000RP zwar nicht zu den leichtesten Kopfhörern, bewegt sich jedoch innerhalb des üblichen Rahmens für solche High-End-Modelle. Das mitgelieferte Kabel ist zwei Meter lang und kann durch die Steckverbindung einfach abgenommen werden, was den Transport erleichtert.

Ein weiteres interessantes Detail: Das Kabel soll extrem sauerstoffarm sein, was die Signalübertragung optimiert und somit eine besonders detailreiche Wiedergabe ermöglichen soll. Ob das tatsächlich stimmt oder nur Marketing ist, kann ich leider nicht beurteilen.

Praxistest: Fostex TH1000RP im Tonstudio

Wie schlägt sich der TH1000RP im Alltagseinsatz? Hierzu habe ich ihn intensiv mit meinem AKG K702 verglichen, den ich seit Jahren im Studioalltag einsetze und daher gut kenne. Für den Test habe ich mir verschiedene Musikstücke aus dem Pop-, Jazz- und Klassikbereich angehört, darunter einige Referenz-Tracks, die Kollege Michael Mäurer in seinem Artikel hier auf AMAZONA.De empfohlen hat – vielen Dank an dieser Stelle! Während der Testphase habe ich immer wieder zwischen dem TH1000RP und meinem AKG hin- und hergewechselt, um direkte Unterschiede im Klangbild wahrzunehmen.

Der erste Hörtest war – ich muss es sagen – eine kleine Enttäuschung. Der Klang des TH1000RP wirkte im Vergleich zu meinem AKG zunächst flacher und weniger lebendig. Der Bass war zurückhaltender als beim ohnehin schon nicht bassstarken K702. Doch nach einer Eingewöhnungsphase stellte sich heraus, dass der TH1000RP schlichtweg eine sehr neutrale und „ehrliche“ Wiedergabe bietet. Er liefert tatsächlich genau das, was aus der Kopfhörerbuchse kommt. Ohne betonten Bass, ohne „aufgeblähte“ Räumlichkeit und ohne jegliche Verschönerung.

Wer sich auf diesen nüchternen, präzisen Klang einlässt, kann neue Details in bekannten Stücken entdecken. Besonders die Dynamik fällt auf: Die Unterschiede zwischen leisen und lauten Passagen werden beeindruckend klar und differenziert dargestellt. Ich kann das jetzt technisch nicht einwandfrei erklären, aber im Vergleich zum Fostex klang die Musik auf dem AKG Kopfhörer irgendwie komprimierter. Das Ergebnis ist eine Hörerfahrung, die es ermöglicht, jede Nuance und jedes Detail eines Stückes klar wahrzunehmen, sofern man sich an den sehr direkten Klang des Kopfhörers gewöhnen mag.

Beim Tragekomfort gibt es allerdings Abstriche. Die geschlossenen Ohrpolster aus Kunstleder lassen nur wenig Luft zirkulieren, was bei längeren Sitzungen zu einem Wärmestau führen kann. In dieser Hinsicht liegt der AKG K702 mit seinen luftigen Velours-Polstern klar im Vorteil und bietet über längere Sessions hinweg einen deutlich angenehmeren Sitz. Während der TH1000RP in Sachen Klangwiedergabe punktet, bleibt der Komfort also hinter den Erwartungen zurück.