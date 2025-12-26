High-End in vielerlei Hinsicht!

Bei dem Fostex TH919 handelt es sich um einen offenen, extrem hochpreisigen Over-Ear-Kopfhörer für HiFi-Enthusiasten, die Wert auf Luxusmaterialien und fein auflösenden Klang legen. Mit niedriger Impedanz und hoher Empfindlichkeit zielt er klar auf anspruchsvolle Audiophile, die sowohl am Kopfhörerverstärker als auch am Laptop auf Referenzniveau hören wollen. Technisch und klanglich bewegt sich der TH919 in der absoluten Oberklasse – allerdings gibt es einige Punkte, die mich persönlich stören.

Kurzes Vorab-Fazit

Wer einen neutralen Studio-Werkzeugkasten für Mixing und Mastering sucht, ist beim Fostex TH919 an der falschen Adresse. Er ist kein Studiokopfhörer, sondern ein ausgesprochener High-End-HiFi-Hörer mit Genussfokus. Dafür liefert er eine sehr hohe Auflösung, einen fein differenzierten Bass und ein luftiges Obertonspektrum, das vor allem bei akustischer Musik, Klassik und detailverliebten Produktionen glänzt.

Auf der Schattenseite stehen ein Preis jenseits der 3.500‑Euro-Marke, ein für den Alltagseinsatz sehr hohes Gewicht, ein eher lockerer Sitz und ein Kopfbügel aus Schaffell, dessen Einsatz mir persönlich nicht zusagt.

Für wen ist der TH919 also interessant? Für Audiophile mit entsprechendem Budget, die einen luxuriösen, offenen Kopfhörer mit extrem feiner Detailzeichnung suchen. Für Nutzer, die auch an mobilen oder schwächeren Quellen hören wollen, aber auf High-End‑Feeling nicht verzichten möchten.

Philosophie & Preisregion

Der Fostex TH919 erweitert die seit Jahren etablierte TH900‑Familie um ein offenes Spitzenmodell, das die Fostex-Flaggschifflinie in Richtung „High-End-HiFi mit japanischer Kunsthandwerk-Attitüde“ verlängert. Neu entwickelte 50‑mm‑BioDyna-Treiber, offenes Gehäuse und optimierte Ohrpolster sollen eine noch höhere Auflösung, größere Räumlichkeit und präzisere Tieftonabbildung liefern als die geschlossenen Schwestermodelle.

Was wohl jedem klar sein dürfte, ist der Fakt, dass man bei einem Ladenpreis von über 3.500,- Euro keinerlei Ausrutscher gelten lassen kann. Und gerade deshalb ist mir folgender Punkt absolut unerklärlich. Die Zeit, als tierische Produkte in Form zum Beispiel von Haut (Leder) oder Fell als Luxus angesehen und das damit verbundene Tierleid verdrängt wurde, sind spätestens seit der Verwendung von veganem Leder in Luxus-Fahrzeugen vorbei.

Synthetische Produkte haben eine längere Haltbarkeit und sind pflegeleichter. Letztendlich muss sich natürlich jeder selber seine Gedanken über die Philosophie des Herstellers machen, aber für mich persönlich ist dieser Punkt ein absolutes No Go!

Ansonsten bekommt man hier ein Produkt, das ganz bewusst Emotion und Prestige bedient, statt nüchtern Studio-Normwerte zu erfüllen. Fostex zielt hier sichtbar auf Sammler, High-End‑Liebhaber und „Endgame“-Suchende, nicht auf den Preis-Leistungs-Jäger.

Verarbeitung, Design & Ergonomie

Optisch ist der Kopfhörer in jederlei Hinsicht an Masse kaum zu übertreffen. Sämtliche Bauteile bis hin zum mitgelieferten Kabel bestechen mit einer sehr massiven Bauweise, was allerdings auch in Sachen Gewicht einige User zum Nachdenken bringen wird. Mit einem Gewicht von knapp 400 g ist der Kopfhörer in der Tat zumindest für mein Empfinden recht schwer. Das Gewicht wird zwar hervorragend verteilt, so dass es zu keinen punktuellen Druckstellen kommt, aber nach längerem Gebrauch macht sich doch ein gewisser Druck bemerkbar. Dies ist allerdings eine sehr subjektive Einschätzung und sollte auf jeden Fall von jedem Nutzer individuell überprüft werden.

Das Gehäuse setzt auf Aluminium mit matter Eloxierung und ein frontseitiges Gitter, dessen geometrische Struktur von der traditionellen japanischen Kumiko-Holzarbeit inspiriert ist. Die tragenden Bauteile wie Gehäusegrundplatte und Aufhängung bestehen aus einer Magnesiumlegierung, was gegenüber reinem Aluminium das Gewicht um rund 20 % reduziert und Resonanzen minimieren soll. Insgesamt ergibt sich ein sehr hochwertiger, fein verarbeiteter Eindruck, der klar in Richtung Luxusobjekt zielt.

Die Größenverstellung des Kopfbügels arbeitet selbstjustierend und rastet in der gewählten Position ein, so dass der Kopfhörer beim nächsten Aufsetzen sofort wieder passt. Die großen, abgeschrägten Ohrpolster mit zweilagigem Urethan fassen das Ohr großzügig ein und passen sich durch kipp- und schwenkbare Muscheln gut an verschiedene Kopfformen an. Der Anpressdruck ist eher zurückhaltend gewählt, was lange Hörsessions angenehm gestaltet, aber bei schnellen Kopfbewegungen durchaus für Verrutschen sorgen kann.

Materialien

Fostex kombiniert beim TH919 ein sehr feines Finish mit exklusiven Materialien. So kommen neu geformte Ohrpolster mit Oberflächen auf Basis von Seidenprotein sowie innerem, zweilagigem Urethan zum Einsatz, die die Mischung aus Komfort, Dämpfung und Anfassqualität prägen.

Technisch spielt der Fostex TH919 in der Premiumliga: Die 50‑mm‑BioDyna-Treiber mit Biozellulose-Membran sitzen in einem offenen, dynamischen System mit 25 Ohm Impedanz. Die Empfindlichkeit liegt bei 100 dB/mW, die maximal zulässige Eingangsleistung bei stattlichen 1.800 mW. Der Frequenzgang wird mit 12,5 bis 40.000 bzw. 45.000 Hz angegeben, also weit über dem, was das menschliche Ohr wahrnehmen kann, aber mit reichlich Headroom für saubere Transientenabbildung.

Das mitgelieferte Kabel nutzt sauerstofffreies Kupfer der Güteklasse 7N (99,99999 % Reinheit) und ist 2 m lang, unsymmetrisch ausgeführt und beidseitig an den Hörschalen mit 3,5‑mm‑Steckern angeschlossen, während auf der Geräteseite ein 6,3‑mm‑Klinkenstecker sitzt. Ein symmetrisches Kabel mit 4,4‑mm‑Stecker ist optional erhältlich, wer also ernsthaft im High-End‑Röhren- oder Balanced‑Setup unterwegs ist, muss hier nochmals nachlegen.

Die mitgelieferte Tasche dient eher als Staubschutz und Transporthülle im Regal als als ernstzunehmender Road-Begleiter. Die mitgelieferte Kabellänge von gerade einmal 2 m empfinde ich persönlich als etwas knapp bemessen. Es kann allerdings auch sein, dass der Hersteller den Kabelweg aus klanglichen Gründen so gering wie möglich halten wollte.

Studio oder Wohnzimmer?

Um es direkt vorneweg zu nehmen, beim Fostex TH919 handelt es sich nicht um einen Studiokopfhörer. Vielmehr ist der Hörer speziell für den HiFi-Bereich konzipiert worden, was zwangsweise ein völlig andere Herangehensweise bzgl. der Neutralität des Klangs mit sich bringt. Zwar lässt sich der Hörer aufgrund seines weiten Frequenzgangs und der guten Auflösung durchaus im Projektstudio oder beim Feintuning von Mixdetails einsetzen, streng lineare Referenzansprüche erfüllt er aber nur bedingt.

Dank der niedrigen Impedanz von 25 Ohm und der ordentlichen Empfindlichkeit arbeitet der TH919 problemlos an Audiointerfaces, Laptops oder hochwertigen DAPs, ohne zwingend einen ausgewachsenen Kopfhörerverstärker zu benötigen. Die Qualität der Quelle bestimmt allerdings sehr deutlich, wie weit der Hörer seine Stärken in Auflösung, Dynamik und Raumzeichnung ausspielen kann. Wer hier spart, verschenkt einen erheblichen Teil des Potenzials.

Bass & Grundton

Der offene Aufbau lässt zunächst einen eher schlanken Bassbereich vermuten, in der Praxis liefert der TH919 jedoch einen druckvollen, gleichzeitig sehr kontrollierten Tiefton. Im Vergleich zu einem geschlossenen Hörer fällt die Bassmenge etwas zurück, dafür wirkt der Tiefton trockener, resonanzärmer und besser ortbar. Tiefbassstrukturen bleiben bis in sehr niedrige Frequenzen sauber nachvollziehbar, ohne aufzudicken.

Auch EDM, Pop und orchestrale Produktionen profitieren von der Fähigkeit des Hörers, Subbässe nicht zu einem unbestimmten Wummern verkommen zu lassen, sondern Textur und Kontur klar zu differenzieren. Wer allerdings die physische Basskeule eines geschlossenen Fun‑Kopfhörers erwartet, könnte den TH919 als eher kontrolliert-ruhigen, audiophilen Ansatz empfinden statt als Party-Maschine.

Mitten, Höhen & Auflösung

Die Mittenabteilung des TH919 zeigt sich ausgesprochen transparent und differenziert, mit hoher Sprachverständlichkeit und klarer Trennung einzelner Instrumente, selbst in dicht arrangierten, verzerrten Gitarrenwänden. Statt einer kompakt zugeschütteten Soundwand entsteht ein aufgeräumter Klangteppich, dessen einzelne Fäden sich problemlos verfolgen lassen, ohne dass das Gehör in Stress gerät.

Im Hochton präsentiert sich der Fostex feinzeichnend, detailreich und „luftig“, ohne in der Grundausrichtung ins Aggressive zu kippen, wobei manche Hörer eine Tendenz zur leichten Brillanz und zu betonten S‑ und T‑Lauten feststellen mögen. Wer sehr sensibel auf den Höhenbereich reagiert oder bereits scharf abgestimmte Zuspieler nutzt, sollte das unbedingt probehören. Im Gegenzug erhält man eine enorme Feinauflösung, die Mikrodetails, Raumreflexionen und Obertöne sehr gut herausarbeitet.

Bühne, Dynamik & Praxis

Das offene Design des Fostex TH919 erzeugt eine breite, angenehm tiefe Stereobühne mit guter Staffelung in Breite und Tiefe. Instrumente lassen sich sauber lokalisieren, der Raum wirkt nicht übertrieben spektakulär, sondern eher natürlich. Ein Klangbild, das besonders bei Live‑Mitschnitten und akustischer Musik überzeugt.

Dynamisch agiert der Hörer schnell und impulsfreudig, Transienten werden präzise umgesetzt, ohne in Härte zu verfallen. Selbst bei höheren Pegeln bleibt der Klang verzerrungsarm und unkomprimiert, was lange Sessions ohne akustische Ermüdung ermöglicht – sofern Nackenmuskulatur und Wirbelsäule das Gewicht mitspielen.