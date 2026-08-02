Kompakter Amp-Modeler mit Axe-Fx-DNA

Zugegeben: Dieser Fractal Audio AM4 Testbericht ist stellenweise etwas nerdiger geworden, als ich das vorhatte. Das liegt allerdings weniger an mir, als an einem Hersteller, der Röhrenverstärker lieber mathematisch nachbildet, statt sie einfach zu kopieren. Wer bis zum Ende durchhält, erfährt nicht nur, warum Fractal Audio einen so legendären Ruf genießt, sondern auch, ob der AM4 tatsächlich das Zeug zum FM9-Killer hat.

Kurz & knapp Worum geht es? Der Fractal Audio AM4 bringt die aktuelle Modeling-Technologie des Axe-Fx III in ein kompaktes Floorboard mit reduziertem Bedienkonzept und richtet sich an Gitarristen, die maximale Klangqualität ohne übermäßige Komplexität suchen. Modeling: Cygnus-X3-Amp-Modeling und DynaCab-Technologie sorgen für authentisches Spielgefühl und erstklassige Sounds.

Cygnus-X3-Amp-Modeling und DynaCab-Technologie sorgen für authentisches Spielgefühl und erstklassige Sounds. Bedienung: Vier Fußschalter und ein schlankes Bedienkonzept erleichtern den Einstieg in die Fractal-Welt.

Vier Fußschalter und ein schlankes Bedienkonzept erleichtern den Einstieg in die Fractal-Welt. Vergleich: Klanglich auf Augenhöhe mit den großen Fractal-Systemen, jedoch mit bewusst reduzierter Signalarchitektur.

Klanglich auf Augenhöhe mit den großen Fractal-Systemen, jedoch mit bewusst reduzierter Signalarchitektur. Zielgruppe: Ideal für Live-Gitarristen und Recording-Anwender, die keine komplexen Routing-Setups benötigen.

Ideal für Live-Gitarristen und Recording-Anwender, die keine komplexen Routing-Setups benötigen. Fazit: Der AM4 könnte sich als die interessanteste Fractal-Neuerscheinung der letzten Jahre erweisen.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Sound

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Verarbeitung

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Gesamtbewertung 4.6 / 5.0 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

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Fractal Audio AM4 – Ein paar Worte über Fractal Audio

Der Fractal Audio AM4 ist das erste Board des US-Herstellers Fractal Audio, das nicht ausschließlich über die eigene Website beziehungsweise den europäischen Vertrieb G66.eu verkauft wird. Umso mehr freue ich mich, endlich hier auch mal ein Gerät dieser Marke vorstellen zu können.

Fractal Audio gehört zu den Herstellern, die den Markt für digitales Amp-Modeling geprägt haben. Das 2006 von Elektroingenieur Cliff Chase gegründete Unternehmen verfolgt schon immer einen komplett eigenen Ansatz. Statt lediglich den Klang klassischer Röhrenverstärker nachzubilden, wird deren komplettes elektrisches Verhalten mathematisch simuliert.

Dieser hohe technische Anspruch, regelmäßige kostenlose Firmware-Updates und eine deutlich über der Erwartung liegende, lange Produktpflege haben Fractal Audio innerhalb weniger Jahre vom Geheimtipp zu einer festen Größe auf internationalen Bühnen und in professionellen Studios gemacht. Wer heute nach den klanglich anspruchsvollsten Modeling-Systemen sucht, landet früher oder später fast zwangsläufig bei einem Gerät aus New Hampshire.

Ich selbst habe vor einigen Jahren meinen Erstkontakt mit einem Fractal Audio Axe-Fx gehabt, als ich spontan bei einer Galaband einspringen sollte und die mir das Equipment des erkrankten Gitarristen zur Verfügung stellten. Was mich damals wirklich beeindruckt hatte, war der unglaublich realistische Sound, der wie ein echter Amp auf mein Spiel reagiert hatte. An diesem Abend wurden das Axe-Fx und ich tatsächlich Freunde. Trotzdem hatten wir uns in Zeiten von Profiling und Capturing irgendwie aus den Augen verloren.

Jetzt sind wir wiedervereint. Ich mit neuer Frisur, Fractal Audio mit dem AM4 Amp Modeler. Und was soll ich sagen? Es klingt vertraut. Hier ist ein bisschen Audio für euch, das mir direkt nach dem Auspacken und ohne großartige Programmierung straight out of the box zum Fractal Audio AM4 Amp Modeler eingefallen ist:

Specs & Facts

Mit dem neuen AM4 Amp Modeler möchte Fractal Audio diese Technologie nun einem deutlich größeren Anwenderkreis zugänglich machen. Das kompakte Floorboard übernimmt die Modeling-Engine des Axe-Fx III und verpackt sie in ein wesentlich schlankeres Bedienkonzept. Gleichzeitig positioniert sich das Gerät preislich deutlich unterhalb eines FM9 und sogar unter einem FM3. Doch wie viele Kompromisse mussten dafür eingegangen werden? Und kann der kleine AM4 tatsächlich die berühmte Fractal-DNA transportieren?

Optisch orientiert sich der AM4 eher an einem klassischen Pedalboard als an einer ausgewachsenen Modeling-Zentrale. Vier robuste Fußtaster, ein gut ablesbares Display sowie ein paar Direktzugriffe bestimmen das Bild. Das Stahlgehäuse wirkt ausgesprochen roadtauglich und dürfte auch den harten Touralltag problemlos überstehen.

Die eigentliche Überraschung steckt allerdings im Inneren. Statt eine abgespeckte Modeling-Engine zu verwenden, setzt Fractal auf dieselben Algorithmen wie im aktuellen Axe-Fx III. Der Hersteller spricht ausdrücklich von der „identischen komponentenbasierten Amp-Simulation, inklusive der aktuellen Cygnus-X3-Technologie“. Wer also befürchtet hatte, der AM4 würde klanglich eine abgespeckte Einstiegslösung darstellen, kann an dieser Stelle bereits aufatmen und beruhigt weiterlesen.

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Der Fokus liegt jetzt aber auf einer bewusst reduzierten Signalarchitektur. Jedes Preset besteht aus vier flexibel nutzbaren Blöcken, wobei jeder Block wiederum vier Kanäle speichern kann. Zusammen mit den vier Scenes ergibt sich also schon eine hohe Flexibilität, obwohl der Signalweg auf den ersten Blick deutlich einfacher wirkt als bei einem FM9 oder Axe-Fx III.

Fractal möchte den User also nicht mit endlosen Routing-Möglichkeiten überfordern, sondern ein Werkzeug anbieten, das sich innerhalb weniger Minuten verstehen lässt. Wer bislang vor der Komplexität eines FM9 zurückgeschreckt ist, dürfte sich beim AM4 deutlich schneller zurechtfinden.

Basiswissen – Was macht Fractal eigentlich anders?

Die Frage taucht regelmäßig auf. Warum gelten Fractal-Geräte unter vielen Gitarristen eigentlich noch immer als Referenz? Die Antwort liegt weniger in der Anzahl der Verstärkermodelle als vielmehr im Verhalten der Simulation.

Während frühe Modeler wie die „Bohne“ von Line6 häufig einen statischen Frequenzgang reproduzierten, berechnet Fractal das Verhalten sämtlicher Verstärkerparameter permanent neu. Änderungen an Presence, Master-Volume oder Bias beeinflussen daher nicht nur den Klang, sondern das gesamte Verhalten des Verstärkers.

Besonders deutlich wird dies bei Endstufenkompression, Cab-Response oder dem sogenannten Sag-Effekt. Sinkt die Versorgungsspannung unter hoher Belastung, verändert sich das Spielgefühl ähnlich wie bei einem echten Röhrenverstärker. Genau diese Feinheiten entscheiden häufig darüber, ob sich ein digitaler Verstärker lebendig oder steril anfühlt.

Mit der aktuellen Cygnus-X3-Generation wurden diese physikalischen Modelle nochmals verfeinert. Laut Fractal betrifft dies insbesondere das Verhalten komplexer Gain-Strukturen sowie die Interaktion zwischen Vor- und Endstufe.

Ein weiterer Baustein ist die hauseigene DynaCab-Technologie. Anstatt lediglich zwischen verschiedenen Impulsantworten umzuschalten, erlaubt DynaCab eine virtuelle Mikrofonpositionierung in Echtzeit. Der Anwender verschiebt Mikrofontyp und Position ähnlich wie im echten Studio und erhält unmittelbar das entsprechende Klangbild, ohne hunderte einzelner IR-Dateien verwalten zu müssen. Das kennt man so eigentlich nur von Plug-ins.

Ausstattung und Bedienung

Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass Fractal Audio mit dem AM4 einen anderen Weg einschlägt als bei den bisherigen Floor-Modelern. Statt einer Vielzahl an Fußschaltern und komplexen Bedienebenen setzt der Hersteller auf ein bewusst reduziertes Konzept. Vier robuste Fußtaster bilden das Zentrum des Geräts und übernehmen, je nach Betriebsmodus, das Umschalten von Presets, Szenen, Kanälen oder einzelnen Effektblöcken. Das erinnert zunächst an klassische Multieffektgeräte, offenbart im Alltag jedoch eine erstaunlich hohe Flexibilität.

Begleitet wird die Bedienung von einem hochauflösenden Farbdisplay, das sämtliche relevanten Informationen übersichtlich darstellt. Die Menüstruktur orientiert sich an den bekannten Fractal-Produkten, wirkt jedoch deutlich aufgeräumter. Anwender, die bislang vor der Komplexität eines Axe-Fx III oder FM9 zurückgeschreckt sind, dürften sich auf dem AM4 wesentlich schneller zurechtfinden.

Dabei verzichtet Fractal keineswegs auf professionelle Funktionen. Sämtliche Parameter der Amp-Modelle lassen sich bis ins Detail anpassen. Angefangen bei klassischen Reglern wie Gain, Bass, Middle, Treble oder Presence bis hin zu Eingriffen in das Verhalten der virtuellen Röhren, der Endstufe oder der Stromversorgung. Wer möchte, kann einen Verstärker also ganz klassisch bedienen oder sich bis auf Bauteilebene in die Simulation vertiefen.

Genau hier unterscheidet sich Fractal Audio von vielen Mitbewerbern. Während viele Modeler den Nutzer bewusst vor technischen Details schützen, öffnet Fractal nahezu sämtliche Stellschrauben eines Verstärkers. Dieser Ansatz mag Einsteiger zunächst etwas einschüchtern, bietet erfahrenen Gitarristen und Sounddesignern jedoch Möglichkeiten, die weit über das Einstellen eines typischen Amp-Sounds hinausgehen.

Konnektivität

Auch bei den Anschlüssen orientiert sich der AM4 an den Anforderungen praktizierender Gitarristen. Neben den Instrumenten- und Line-Eingängen stehen symmetrische Ausgänge für den direkten Anschluss an ein Mischpult oder Audiointerface zur Verfügung. Hinzu kommen USB-Audio, MIDI sowie Anschlüsse für Expression-Pedale und externe Schalter. Dadurch lässt sich das Gerät sowohl im Studio als auch auf der Bühne oder als Herzstück eines hybriden Recording-Setups einsetzen.

Die USB-Schnittstelle dient dabei nicht nur der Verbindung zur Editor-Software und für Firmware-Updates, sondern fungiert gleichzeitig als mehrkanaliges Audiointerface. Gitarrensignal und bearbeiteter Sound können parallel übertragen werden, was insbesondere beim Reamping oder der späteren Klangbearbeitung weitreichende Möglichkeiten eröffnet.

Der Vergleich mit dem FM9

Natürlich stellt sich die Frage, ob der AM4 den beliebten FM9 ersetzen kann oder lediglich dessen kleiner Bruder ist. Tatsächlich verfolgen beide Geräte unterschiedliche Konzepte, obwohl sie auf derselben technischen Grundlage basieren.

Die eigentliche Modeling-Engine stammt in beiden Fällen aus dem Axe-Fx III. Verstärkermodelle, Boxensimulationen und grundlegende Algorithmen unterscheiden sich daher grundsätzlich nicht. Ein hochwertig programmierter Plexi-, Deluxe-Reverb- oder Rectifier-Sound sollte auf beiden Geräten identisch klingen. Fractal geht an dieser Stelle kein Risiko ein.

Der FM9 verfügt über deutlich mehr DSP-Reserven und kann entsprechend komplexere Presets berechnen. Mehrere Verstärker gleichzeitig, aufwändige Stereo-Setups, parallele Signalwege oder große Effektketten mit zahlreichen Delays, Reverbs und Pitch-Effekten bringen den FM9 kaum an seine Grenzen. Der Fractal Audio AM4 konzentriert sich dagegen bewusst auf klassische Gitarren-Setups mit einem einzelnen Verstärker und einer überschaubaren Anzahl aktiver Effektblöcke.

Viele Gitarristen nutzen im Live-Betrieb sowieso nur einen Amp, ein Delay, etwas Hall, einen Booster sowie ab und zu einen Modulationseffekt. Für derartige Anwendungen bleiben große Teile der Rechenleistung eines FM9 oft ungenutzt. Der AM4 setzt genau an diesem Punkt an und verzichtet bewusst auf Reserven, die ein Großteil der Anwender im Alltag höchstwahrscheinlich nie ausschöpfen würde.

Auch die Bedienung profitiert natürlich von dieser Reduzierung. Während sich der FM9 aufgrund seiner enormen Flexibilität fast schon wie ein frei programmierbares Studio-Setup verhält, vermittelt der AM4 eher das Gefühl eines klassischen Verstärkers mit angeschlossenem Pedalboard. Weniger Menüs, weniger Routing und ein übersichtlicheres Bedienkonzept sorgen dafür, dass man sich schneller aufs Spielen konzentrieren kann.

Ein weiterer, nicht unerheblicher Aspekt dürfte der Preis sein. Fractal Audio positioniert den AM4 unterhalb des FM9 und eröffnet damit auch Hobbygitarristen den Einstieg in die Welt der Fractal-Modeler. Wer keinen extrem komplexen Signalweg benötigt, erhält damit Zugang zu derselben Modeling-Technologie, ohne zwangsläufig in die Oberklasse investieren zu müssen.

An dieser Stelle zeigt sich, dass der AM4 keineswegs als abgespeckte Version des FM9 verstanden werden sollte. Vielmehr richtet er sich an Gitarristen, die zwar den kompromisslosen Klang eines Fractal-Systems wünschen, auf einen Teil der enormen Routing- und Effektmöglichkeiten jedoch problemlos verzichten können. Das dürfte einige Anhänger finden.

Die Praxis – Das Amp-Modeling des AM4

Während sich in den vergangenen Jahren das Profiling bzw. Capturing immer stärker etabliert hat, bleibt Fractal Audio seiner ursprünglichen Philosophie treu. Statt einen vorhandenen Verstärker lediglich zu „fotografieren“, wird dessen gesamtes elektrisches Verhalten mathematisch simuliert. Das bedeutet zwar einen deutlich höheren Rechenaufwand, eröffnet den Entwicklern jedoch wesentlich mehr Möglichkeiten.

Ein gutes Beispiel ist das Verhalten eines klassischen Röhrenverstärkers bei unterschiedlichen Lautstärken. Ein echter Amp verändert seinen Charakter nicht nur durch die Stellung des Gain-Reglers. Auch Endstufe, Ausgangsübertrager und Netzteil reagieren unterschiedlich auf die angeschlossene Lautsprecherlast. Und natürlich auf die Dynamik des Gitarristen.

Fractal bezeichnet diesen Ansatz als „Authentic Modeling“. Jede virtuelle Verstärkerschaltung besteht aus einer Vielzahl einzelner mathematischer Modelle, die permanent miteinander interagieren. Verändert der Anwender beispielsweise den Master-Volume-Regler, beeinflusst dies nicht nur die Lautstärke, sondern auch das Verhalten der virtuellen Endstufe, die Kompression sowie den charakteristischen Sag-Effekt. Das Resultat soll sich nicht nur authentisch anhören, sondern sich auch wie ein echter Röhrenverstärker spielen.

Dieser Detailreichtum erklärt gleichzeitig, weshalb Fractal Audio regelmäßig komplett neue Firmware-Versionen veröffentlicht. Während andere Hersteller häufig lediglich neue Amp-Modelle ergänzen, arbeitet Fractal kontinuierlich an der Basis, den zugrunde liegenden Algorithmen. Davon profitieren auch bereits vorhandene Modelle, deren Dynamik und Ansprache sich mit jeder Firmware weiter verbessern können. Für den Anwender bedeutet das, dass ein Gerät auch Jahre nach dem Kauf klanglich noch zulegen kann.

DynaCab

Mindestens ebenso wichtig wie der Verstärker selbst ist die Lautsprecherbox. Schließlich hört der Gitarrist im Studio oder über die PA nie den Verstärker direkt, sondern immer das Zusammenspiel aus Lautsprecher, Mikrofon und Mikrofonposition. Hier setzt Fractals DynaCab-Technologie an.

Klassische Impulse-Responses bilden stets nur eine einzige Mikrofonposition ab. Möchte man das Mikrofon um wenige Zentimeter verschieben, ist bereits eine neue IR erforderlich. Viele Gitarristen sammeln deshalb im Laufe der Zeit Hunderte oder gar hundertunddrei Impulsantworten, von denen letztlich nur ein Bruchteil tatsächlich verwendet wird.

DynaCab verfolgt einen anderen Ansatz. Statt auf unzählige Einzeldateien zurückzugreifen, arbeitet das System mit einer hochauflösenden Lautsprecherdatenbank, innerhalb der sich virtuelle Mikrofone nahezu stufenlos positionieren lassen. Der Anwender bewegt ein SM57 oder ein Bändchenmikrofon ähnlich wie vor einer echten Gitarrenbox und hört die Veränderung unmittelbar.

Wer dennoch lieber mit eigenen Impulse-Responses arbeitet, kann diese selbstverständlich weiterhin verwenden. Der AM4 unterstützt sowohl Fractals UltraRes-Format als auch herkömmliche User-IRs.

Less is more

Auf den ersten Blick könnte man den AM4 leicht unterschätzen. Vier Fußschalter wirken im Vergleich zu einem FM9 oder gar einem Axe-Fx III beinahe spartanisch. Im praktischen Einsatz zeigt sich jedoch schnell, dass Fractal das Gerät bewusst für Gitarristen entwickelt hat, die keine komplexen Wet/Dry/Wet-Rigs oder aufwändigen Parallel-Routings benötigen.

Viele Live-Gitarristen bewegen sich innerhalb weniger Grundsounds: Clean, Crunch, Highgain-Rhythm und Lead. Kombiniert mit den vier Kanälen eines Blocks sowie den verfügbaren Scenes lässt sich daraus bereits ein erstaunlich flexibles Live-Setup erstellen. Der User muss sich nicht durch verbastelte Menüs arbeiten und konzentriert sich stattdessen auf die Musik.

Gerade diese Reduzierung auf das Wesentliche könnte sich als einer der größten Vorteile des AM4 erweisen. Während das FM9 nahezu unbegrenzte und unüberschaubare Möglichkeiten bietet, verlangt diese Freiheit auch eine Einarbeitungszeit. Der AM4 richtet sich dagegen an Musiker, die möglichst schnell zu überzeugenden Ergebnissen gelangen möchten, ohne auf die bekannte Fractal-Klangqualität verzichten zu müssen.

Vom Board zum digitalen Rig

Viele Gitarristen besitzen über Jahre gewachsene Setups aus Verstärker, Overdrive, Delay, Reverb und einigen Modulationseffekten. Dieses Konzept hat sich bewährt und funktioniert zuverlässig. Gleichzeitig wächst bei vielen Musikern der Wunsch nach einem leichteren, flexibleren Rig, das sich ohne großen Verkabelungsaufwand direkt an eine PA oder ein Audiointerface anschließen lässt. Genau an dieser Stelle fühlt sich der AM4 an wie der alte Freund.

Das Bedienkonzept orientiert sich weniger an einem Computer als vielmehr an einem klassischen Gitarren-Setup. Verstärker auswählen, Box bestimmen, einige Effekte ergänzen und anschließend die gewünschten Szenen speichern. Viel komplizierter wird es nicht.

Natürlich lassen sich sämtliche Parameter bis ins kleinste Detail editieren. Wer möchte, kann virtuelle Endstufenröhren tauschen, den negativen Feedback-Anteil verändern oder das Verhalten des Netzteils beeinflussen. Im Gegensatz zu früheren Fractal-Geräten zwingt der AM4 den Anwender jedoch nicht dazu. Bereits mit den werkseitigen Einstellungen dürften viele Musiker sehr schnell überzeugende Ergebnisse erzielen.

Schluss jetzt – der Sound

Ich weiß, ich habe es komplett übertrieben. Aber die Tatsache, dass ich bislang auf den Test von Fractal Audio-Produkten verzichten musste, lässt mich gnadenlos durchdrehen.

Ihr hört jetzt ein paar Werkssounds. Wie die heißen, seht ihr im Namen des Audiofiles. Ansonsten kommt meine Music Man Luke II zum Einsatz. Have fun!

Als ich damals das erste Mal einen Axe-Fx gespielt hatte, hatte mich weniger der Klang als vielmehr das Spielgefühl beeindruckt. Viele Jahre und unzählige Modeling-Generationen später fühlt sich der AM4 erstaunlich vertraut an. Das spricht weniger für Nostalgie als vielmehr für die Konsequenz, mit der Fractal Audio seinen eigenen Weg verfolgt. Well done!