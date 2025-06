Analoge Schätzchen im digitalen Zeitalter nutzen

Das Freqport FreqInOut ermöglicht die Integration analoger Outboard-Geräte in eine DAW, so dass diese wie ein Plug-in verwendet werden können.

Manchmal hat man als Tester die Aufgabe, Equipment genauer unter die Lupe nehmen zu müssen, das zunächst einmal vom eigenen Interesse nur peripher tangiert wird. Genauer gesagt: Qas soll ich damit? Und genau solch ein Gerät hat man mir zukommen lassen. Allerdings muss ich hier zugeben: Das Interesse an diesem Gerät steigt exponentiell mit der Zeit, die man damit verbringt.

Was ist das Freqport FreqInOut F01?

Was genau kann dieses ominöse Freqport FreqInOut? Es ermöglicht es, kurz zusammengefasst, analoges Equipment in den eigenen Workflow in der DAW der Wahl einzubinden. Und zwar so, dass Ein- und Ausgänge (und somit das Gerät in seiner den Sound beeinflussenden Gänze) des externen Equipments wie ein Plug-in geladen werden können. Cool, oder?

Nun mag der eine ohne andere Studiofreak denken: „Aber das kann ich doch auch per Insert oder FX-Weg an meinem Pult?! Das mache ich doch schon lange!“ Und damit hat er recht, der Studiofreak. Denn genau genommen macht das Freqport FreqInOut nichts anderes, als einen (bzw. mehrere) Effektwege zur Verfügung zu stellen. Aber der Tatsache, dass immer mehr Aufnahmen am Laptop und In-The-Box erfolgen, ohne dass externe, meterlange, eingestaubte Mischpulte eingebunden werden, sollte auch Rechnung getragen werden.

In diese Kerbe schlägt nun das FreqInOut. Wer platzsparend und mobil In-The-Box arbeiten möchte, aber eben doch in irgendeiner Ecke ein analoges, ehrwürdiges Bandecho stehen hat oder den Klang des alten Röhrenkompressors so von ganzem Herzen liebt, der kommt als Kunde der Firma Freqport infrage. Ich habe gerade eines meiner liebsten Pedale hier, das EQD Avalanche Run, ein kombiniertes Delay- und Reverb-Pedal, das ich gern in Verbindung mit einem Plug-in der Firma Scuffham Amps verwenden möchte. Also los geht’s, doch zunächst ein paar schnöde Fakten.

Konzept und Aufbau des Freqport FreqInOut

Ein sehr hochwertiges, aber schlichtes Äußeres erwartet mich nach dem Auspacken des FreqInOut, etwa 800 g schwer ist die Kiste, bei einer Größe von 220 × 105 × 43 mm. Das Gehäuse wirkt stabil, die Front wird lediglich von einer blauen LED und dem Firmenlogo geziert.

Die Rückseite ist da schon etwas interessanter. Hier befinden sich acht Klinkenbuchsen, die den Einschleifweg für das externe Equipment bilden. Je vier Ein- und Ausgänge erlauben unterschiedliche Konfigurationen.

Eine USB-C-Buchse dient der Verbindung zum Rechner. Hier wird, neben den digitalen Audiosignalen, auch die Stromversorgung sichergestellt, wobei der USB-Anschluss des Rechners 5 W hergeben sollte, sonst bleibt die LED dunkel. Bei Bedarf kann die Stromversorgung auch über ein externes Netzteil erfolgen, dieses ist im Lieferumfang nicht enthalten. 12 V DC mit Pluspol innen werden hier benötigt.

Ein Netzschalter und ein winziges Display vervollständigen die Rückseite, wobei das Display mittels eines kleinen Buttons aktiviert wird und dann die Seriennummer preisgibt, Auskunft über die installierte Firmware gibt und eine ID enthält. Letztere ist wichtig, falls man mit zwei FreqInOut-Geräten arbeiten möchte. Dazu später mehr.

Installation der Software

Um die entsprechende Software für das Freqport FreqInOut zu installieren, muss auf der Website des Herstellers ein Account angelegt und das Gerät registriert werden. Das geht problemlos und man wird zur Download-Seite weitergeleitet.

Hier hat man die Wahl zwischen der Mac- und der Windows-Version. Generell steht der Download als AU-, AAX oder als VST3-Version bereit, das reicht für alle gängigen DAWs. Die Installation klappt ohne Zwischenfälle und nach einem Neustart des Rechners und der DAW steht das FreqInOut-Plug-in im Insert zur Verfügung.

Damit der externe Effekt auch beim Mastering bzw. Bouncen zur Verfügung steht, muss in der DAW „Realtime Bouncing“ bzw. „Realtime Mastering“ aktiviert sein. Der Grund dafür ist einfach: Das Freqport-System läuft separat vom Haupt-Audio-I/O, der in der DAW verwendet wird. Jetzt können die Basiseinstellungen vorgenommen werden, hierzu gehört unter anderem die globale Hardware-Konfiguration.

Die nötigen Einstellungen zum Betrieb der Software

Hier ist es jetzt möglich, die vier Ein- und Ausgänge des Freqport FreqInOut zu konfigurieren. Entweder es werden bis zu vier Monogeräte angeschlossen, zwei Stereogeräte oder ein Stereo- und bis zu zwei Monogeräte. Beabsichtigt man, ein Stereogerät anzuschließen, werden die In- und Outputs 1 & 2 oder 3 & 4 in der Oberfläche der Software verlinkt. Anschließend kann hier noch ein Name vergeben werden, damit hinterher auch klar ist, welches Gerät man gerade befeuert.

Hier wird jetzt auch die ID interessant, denn wenn zwei Freqport-Geräte am Rechner hängen, werden diese als Unit A bzw. Unit B gekennzeichnet. Neben dem Send- und Return-Level für die externen Geräte können jetzt je Gerät Feintunings vorgenommen werden. Hierzu stehen für In- und Output jedes „Kanals“ jeweils kleine Trimm-Potis zur Verfügung. Ein globaler Hardware-Mix-Regler bestimmt jetzt noch den Anteil des Effektsignals.

Ein Mid/Side-Modus ermöglicht es, sofern der Stereo-Link aktiv ist, das trockene Signal über die Kanäle 1 bzw. 3 und das Effektsignal über die Kanäle 2 bzw. 4 zu schicken, was die Möglichkeiten des Routings und der Bearbeitung des Signals erhöht.

Das Freqport FreqInOut in der Praxis

Nachdem Installation und Einrichtung erfolgt sind, kann es ja nun losgehen. In der Praxis ergeben sich manchmal ja doch noch Fragen, die eine Antwort erfordern. Und so ist es auch hier. Während bei der Arbeit mit Plug-ins deren Einstellungen ja automatisch mit einem Projekt gespeichert werden, ist das bei Outboard-Equipment eben nicht der Fall. Nun kann man Zettel und Stift bereitlegen, um sich die Einstellungen zu notieren, oder man wählt den eleganten Weg, den Freqport hier ermöglicht.

Das Fenster des geöffneten FreqInOut-Plug-ins verfügt über einen Edit-Modus, der es ermöglicht, ein Foto des externen Gerätes zu laden, um so die Einstellungen nachvollziehbar und, vor allem, reproduzierbar zu machen. Hierzu lädt man entweder ein Bild vom Rechner hoch, oder, und das ist richtig cool, man generiert einen QR-Code im Plug-in-Fenster, scannt diesen mit dem Smartphone und lädt dort direkt ein Bild hoch. Dieses erscheint dann wenige Augenblicke später auf dem Bildschirm und man hat direkt einen Überblick über die Einstellungen des Gerätes. Das nenne ich mal Praxisorientierung.

Doch jetzt will ich endlich mein Traum-Setup bauen. Eines meiner liebsten Plug-ins für die Gitarre ist die Scuffham Amps S-Gear Software, deren Amps so wunderbar realistisch und dynamisch klingen. Als großer Fan des Avalanche Run Delay und Reverb Pedals von EarthQuaker Devices möchte ich aber nun dieses Pedal statt der Effekte aus S-Gear einbinden und so verkabele ich also die Freqport FreqInOut Box in Stereo mit dem Effektpedal.

FreqInOut öffne ich als Plug-in im Insert der Gitarrenspur, mein liebstes Preset aus S-Gear kommt ebenfalls in die Spur, Delay und Reverb werden hier aber natürlich deaktiviert. Ihr hört im ersten Beispiel also den Amp aus S-Gear und das Avalanche Run Pedal im Insert. Im zweiten Beispiel läuft ein Drumloop aus Logic und ich spiele beim Bouncen in Echtzeit an den Reglern. Das macht einfach Spaß und fühlt sich gut an. An der Soundqualität gibt es überhaupt nichts zu meckern, das FreqInOut reagiert jedoch sehr empfindlich auf Übersteuerungen. Hier muss also sehr genau gepegelt werden, aber das sollten wir ja ohnehin immer tun.