Oldschool FM für die DAW

Mit dem Full Bucket Music FB-02 Update bringt Full Bucket Music aka Björn Arlt dem Yamaha FB-01-Emulator neue Töne bei. Unter anderem kommen als Schwingungsformen für die FM-Operatoren nun auch die acht Schwingungsformen des TX81Z ins Spiel. Schauen wir uns das Plug-in aus Hanau etwas genauer an.

Kurz & knapp Was ist es? Full Bucket Music FB-02, kostenloser Software-Synthesizer, FM-Emulation des Yamaha FB-01 mit erweiterten Schwingungsformen. FM-Klassiker: Emuliert den Yamaha FB-01 und ergänzt acht zusätzliche TX81Z-Schwingungsformen.

Emuliert den Yamaha FB-01 und ergänzt acht zusätzliche TX81Z-Schwingungsformen. Einfacher Aufbau: Übersichtlich strukturiert und auch für FM-Einsteiger gut zugänglich.

Übersichtlich strukturiert und auch für FM-Einsteiger gut zugänglich. Ressourcenschonend: Sehr geringe CPU-Last selbst bei hoher Stimmenzahl.

Sehr geringe CPU-Last selbst bei hoher Stimmenzahl. Schwächen: Preset-Verwaltung funktional, aber umständlich und teils fehleranfällig in der Bedienlogik.

Preset-Verwaltung funktional, aber umständlich und teils fehleranfällig in der Bedienlogik. Kostenlos: Freeware mit SysEx-Import und -Export für originale FB-01-Daten.

Bewertung Full Bucket Music FB-02 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

Full Bucket Music FB-02

Installation

Ihr könnt euch Full Bucket Music FB-02 einfach von der Full-Bucket-Music-Website herunterladen. Wie alle Plug-ins von Full Bucket Music ist es kostenlos und steht für macOS (Intel/Native) und Windows zur Verfügung. Sogar an ältere Windows- und macOS-Versionen wurde gedacht. Die Plug-in-Varianten stehen jeweils als eigene Installationsdatei zum Download bereit. VST2, VST3, AU, AAX und CLAP stehen hier zur Auswahl.

Ihr braucht euch also noch nicht einmal irgendwo anzumelden, um Full Bucket Music FB-02 (und andere Plug-ins von Full Bucket Music) herunterzuladen. Falls euch das Plug-in gefällt, könnt ihr natürlich sehr gerne eine monetäre Spende auf den üblichen Wegen hinterlassen.

Die Anleitung ist als PDF in englischer Sprache erhältlich. Auf 16 Seiten wird alles Wissenswerte über den FM-Synthesizer dargestellt.

Oberfläche und Preset-Verwaltung

Es gibt zwei Ansichten. Da ist zunächst die Programmieransicht, die leicht fotorealistisch und in einem gedeckten Grau ausgeführt ist. Zum Glück wurde auf eine auffällige Oberflächenstruktur mit Kaffeeflecken oder Ähnlichem, was den Vintage-Charakter unterstreichen soll, verzichtet.

Stattdessen könnt ihr die Oberfläche frei skalieren oder eine der vorgefertigten Zoom-Stufen einstellen. Im linken Drittel seht ihr die Preset-Einstellungen und einige Optionen. Der Rest wird von den vier identischen FM-Operatoren in Anspruch genommen.

Über den runden Browse-Taster kommt ihr zur Preset-Verwaltung, die lediglich die Presets auflistet. Suche, Kategorien oder Ähnliches werdet ihr hier nicht finden. Das wäre bei der schieren Anzahl an Presets, die bereits ab Werk installiert sind, sehr praktisch gewesen. Denn mit einer maximalen Länge von sieben Zeichen strotzen deren Namen nicht gerade vor Information.

Die Verwaltung der Presets teilt sich in die drei Kategorien Intern, Factory und File. Über File könnt ihr ein Verzeichnis auf dem Rechner auswählen, in dem SysEx-Dateien der originalen Hardware Yamaha FB-01 gespeichert sind. Leider erscheint der Dateidialog jedes Mal, wenn ihr den Taster betätigt, was ein wenig nervig sein kann. Der FM-Klassiker von 1986 erfreut sich dabei einer regen Fangemeinde. Es ist daher nicht verwunderlich, dass ihr viele Presets im SysEx-Format im Netz finden könnt.

ANZEIGE

Die Factory-Presets bestehen aus elf, meist vollgefüllten Bank-Sammlungen. Eine Sammlung besteht aus sieben Bänken mit jeweils 48 Presets. Diese könnt ihr nicht verändern. Allerdings sind sie identisch mit den Presets und Bänken der Intern-Kategorie, die ihr bearbeiten könnt.

Es scheint einen kleinen Fehler in der aktuellen Version V1.1.1 zu geben. Der Schalter, der bestimmt, ob ihr ein Preset auswählen oder kopieren wollt, ist falsch beschriftet. So habe ich anfangs einige Presets überschrieben, als ich ihn auf „Select“ gestellt habe. In Wirklichkeit kopiert er dann das jeweils nächste ausgewählte Preset in den aktuell ausgewählten Slot. Hier sollte man die Farbgebung beachten. Wenn der Schalter rot ist, wird überschrieben.

Ihr könnt auch SysEx-Daten direkt in die interne Bank übertragen. Dazu müsst ihr auf der Hauptseite „LOAD SYX“ betätigen. Die aktuelle interne Bank wird dann überschrieben. Falls die Datei mehrere Bänke enthält, werden mitunter auch diese überschrieben. Eine Sicherung eurer derzeitigen internen Presets ist hier sicher angeraten.

Das Kopieren innerhalb der Bänke gestaltet sich wenig intuitiv und ich habe des Öfteren ungewollt Presets überschrieben. Wollt ihr z. B. ein einzelnes Preset aus einer SysEx-Datei in der File-Liste kopieren, müsst ihr zunächst den Schalter auf Copy stellen, was eigentlich Select einstellt. Danach wechselt ihr auf Intern und wählt dort ein Preset aus, das ihr überschreiben wollt.

Im Anschluss geht ihr auf File und müsst jedes Mal das Verzeichnis mit den SysEx-Dateien auswählen. Jetzt wählt ihr unten links eine der SysEx-Dateien aus. Danach stellt ihr den Schalter auf Select, was eigentlich Copy entspricht und klickt auf eines der Presets in der rechten Ansicht. Es wird nun dorthin kopiert, wo ihr zuvor mit Select das Ziel-Preset ausgewählt habt. Klingt kompliziert? Ist es auch. Etwas einfacher könnt ihr das Ziel-Preset über die Bank- und Program-Select-Anzeige einstellen.

Alles in allem ist die Preset-Verwaltung mittelmäßig, verrichtet aber ihren Dienst, wenn ihr die Fallstricke kennt.

Praxis

Die Bedienung des Synths dagegen könnte kaum einfacher sein. Alle Parameter, die ihr verstellen könnt, sind sichtbar und können sowohl über MIDI-Learn als auch über eine .ini-Datei mit MIDI verknüpft werden. Für die DAW-Automation steht ebenfalls jeder Parameter zur Verfügung, sodass der Full Bucket Music FB-02 vollständig fernsteuerbar ist.

Die Parameter sind recht grob gerastert und haben maximal eine Auflösung von 7 Bit, also 128 Werten, genau wie beim Original. Aufgrund der Nähe zum Original verfügen einige Parameter sogar über deutlich weniger Einstellungen wie z. B. Detune, das es nur in sieben Abstufungen gibt.

Der gesamte Aufbau ist nicht sehr komplex und auch ohne genau zu wissen, wie FM funktioniert, erzielt ihr typische FM-Klänge. Dabei helfen die vielen mitgelieferten Presets enorm, teils neu erstellt, teils aus dem Internet kuratiert. Ihr könnt euch einfach durch die Klänge klicken und sie bei Bedarf nach eurem Geschmack verändern.

Neu sind die acht Schwingungsformen für die Operatoren, die nun auch jene des TX81Z enthalten. Full Bucket Music FB-02 liest allerdings keine Patches desselben.

Auf der linken Seite könnt ihr verschiedene operatorenübergreifende Einstellungen vornehmen, wie z. B. die Zuweisung eines MIDI-Controllers zum Vibrato. Hier ist es auch möglich, Channel-Aftertouch einzustellen. Daneben können die MIDI-Controller Modulation, Breath-Control und Foot-Control verwendet werden.

Der LFO, der das Vibrato bewirkt, bietet die Standard-Schwingungsformen Saw, Tri, Square und Noise. Der Sync-Schalter ist nicht zur BPM-Synchronisation gedacht, sondern startet den LFO bei jedem Tastenanschlag neu. Ihr könnt den LFO auch auf die Amplitude eines Operators legen, vorausgesetzt, der Boost ist deaktiviert. Selbst dann erhaltet ihr allerdings nur die obere Hälfte der eingestellten LFO-Schwingungsform.

Den Full Bucket Music FB-02 könnt ihr sowohl mono- als auch polyphon betreiben. Über die Anzahl der Stimmen schweigt sich die Anleitung aus, es sind jedoch definitiv mehr als acht. Ich würde auf 32 oder mehr tippen. Das zeigt, wie Ressourcen-schonend der zugegeben einfach gestrickte Synth ist. Im Leerlauf verbraucht er gerade einmal 0,08 % Prozessorleistung auf einem Mac mini 2018 mit Intel-i7-Prozessor. Selbst wenn ich über 20 Stimmen gleichzeitig spiele, komme ich nicht über 1 % Auslastung.

Das Original, der Yamaha FB-01, verfügte ebenfalls über einen multitimbralen Modus, der hier jedoch nicht nachempfunden wurde. Wolfgang Pauke, der Initiator dieses Synths, und Björn Arlt waren sich einig, dass sich diese Funktion in einer DAW deutlich einfacher abbilden lässt, indem mehrere Instanzen in verschiedene Spuren geladen werden.

Klang

Hier erwartet euch nichts Bahnbrechendes, ist der Full Bucket Music FB-02 doch eine Nachbildung des Yamaha FB-01-Soundmoduls von 1986. Mit etwas Geduld könnt ihr jedoch durchaus interessante FX- und FM-Klänge erzeugen. Der Klang ist stets oldschoolig, kann aber in manchen Situationen genau das sein, was ihr braucht. Synth- und Retrowave-Produktionen kommen dabei in den Sinn.

Klingt er nun wie das Original? Da ich nicht über die Hardware verfüge, kann ich das schwer beurteilen. Herr Arlt schreibt selbst in der Anleitung:

„… and of course it does not sound like the original FB-01 – but you would not have expected that, do you?“

Außerdem weist er auf die Schwierigkeit hin, belastbare Informationen über den verwendeten Yamaha FM-Chip YM2164 zu erhalten, da man nicht in den Chip hineinschauen kann. Stattdessen hat er viele Details dem Application Manual des YM2151, also des Vorgänger-Chips, entnommen.