Future Retro Vectra - Zurück in die Zukunft

Der Future Retro Vectra ist ein paraphoner Hybrid-Synthesizer mit einer flexiblen hybriden Architektur, mit der sich viele verschiedene Formen der Synthese realisieren lassen. Der Vectra nutzt digitale Oszillatoren, Ringmodulatoren, Rauschquellen, Vektor-Mixer, LFOs, komplexe Hüllkurven und Modulationsroutings und bietet damit viele Möglichkeiten, die mit analogen Schaltungen allein nur sehr schwer zu realisieren wären. Dies ermöglicht eine genaue Abstimmung, die Wiederholbarkeit komplexer Patches und die Speicherung von Patches. Der Vectra bietet auch ein analoges Multimode-Filter und einen analogen VCA.

Der Future Retro Vectra verfügt über einen leistungsstarken und „unterhaltsamen“ Sequencer und Arpeggiator mit vielen Funktionen. Obwohl der Vectra ein eigenständiges Instrument ist, kann er über MIDI mit anderen Geräten verbunden werden.

Kurzum, der erste Testkandidat verspricht viel und vor allem Spielspaß.

Erster Kontakt und Aufbau

Mit 29 Tasten gehört der Future Retro Vectra zu den kompakten Vertretern. Ebenso Freunde einer klassischen Klaviatur werden sich an die Touch-Klaviatur gewöhnen können. Dem Trend zur Miniaturisierung widersteht Future Retro und ermöglicht auch breiten Fingern ein gutes Spiel. Anschlagsdynamik ist vorhanden, erfordert aber Übung. Die 29 Tasten können jeweils plus/minus 3 Oktaven transponiert werden.

Hauptblickfang sind sicher die vier Sticks, dies sich dann auch im Namen Vectra wiederfinden. Diese Stick sind zum Teil vorbelegt mit Modulationen und Parameteränderungen, können aber auch mit eigenen Quellen und Zielen belegt werden. Die Bedienelemente sind logisch um die beiden Displays angeordnet. Die Größe und Aussagekraft der Displays ist passend.

Das obere Display zeigt immer die Schwingungsform und deren zeitlichen Verlauf an, während das untere immer die Werte und Funktionen des jeweilig zugeordneten Encoder anzeigt. Mittels Load, Assign, Save, ARP/SEQ als rote Buttons wird der jeweilige Encoder-Wert bestätigt Im ersten Moment hört sich das erstmal ungewöhnlich, sorgt aber im Alltag dafür, dass wir nur die Aktion bestätigen müssen, die gewünscht ist und keine unnützen Informationen herumschleppen.

Die X/Y Sticks sind absolut bühnentauglich und grundsolide gebaut. Alle Schrauben sind abgesenkt.

Grundsätzlich – und das ist bei einem so komplexen Gerät vorbildlich – sind die wichtigsten Parameter von links nach rechts über der Klaviatur angeordnet und zeigen mit einem Druck dann die einzustellenden Parameter an, die dann auch wieder mit den Encodern korrespondieren. Somit ist man innerhalb von drei Bewegungen am Ziel.

Oszillator, Mixer, Filter, LFO und VCA im Überblick

Grundsätzlich ist der Future Retro Vectra paraphon. Die Oszillatoren sind digital, da dies Stimmstabilität bietet und gleichzeitig die Erzeugung virtuell analoger und digitaler Schwingungsformen ermöglicht. Mit Funktionen wie Oszillator-Sync, PWM, der Schwingungsform-Phase-Slice- und Fade-Funktionen, unabhängigen Glide-Zeiten pro Oszillator, konstantem Beat-Detuning und paraphonischen Voice-Modi, ganz zu schweigen von FM, AM, Ringmodulation und dedizierten LFOs, Hüllkurven und VCAs pro Oszillator, sind diese Oszillatoren wirklich ein Kraftpaket.

Der 4-Kanal-Mixer ist insofern einzigartig, als er für eine gleichmäßige Balance beim Mischen mehrerer Quellen sorgt, entweder manuell mit dem Joystick oder durch automatisches Vektor-Mixing bzw. Mixer-Modulation. Neben den digital modellierten Grundschwingungsformen wie Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck mit PWM kann der Future Retro Vectra Oszillator 500 weitere Schwingungsformen beherbergen. Jeder der vier Oszillatoren kann zwei Schwingungsformen liefern, die dann mittels PWM, Slice und Fade auch wieder moduliert werden können. Dabei darf die Schwingungsform dann maximal 255 Samples lang sein. Als Quelle kann ich dann folgende Parameter nutzen:

Random1/2

Key1/2

Velocity

Aftertouch

Mod-Wheel

Stick X/Y

LFO, Envelope

Der jeweilige Wert liegt dann zwischen 0 und 100. Wem das noch nicht reicht, kann auf einen der fünf LFO zurückgreifen und weiter modulieren und Klangforschung betreiben.

Die fünf LFOs bieten mehr als 500 Schwingungsformen zur Auswahl, deren Frequenz von 0 Hz bis in den Audiobereich reicht. Ihre Frequenz kann fest sein oder den Keyboard-Noten mit Glide folgen. Die Schwingungsformen können mit jeder Schwingungsphase bei Note-on synchronisiert und auch frequenzmoduliert werden.

Kurz gesagt, sie können als LFOs, komplexe Hüllkurven oder Audio-Rate-Oszillatoren verwendet werden.

Das analoge Multimode-Filter bietet sechs primäre Filtertypen

4 Pol Tiefpass

2 Pol Tiefpass

1 Pol Tiefpass

2 Pol Bandpass

2 Pol Hochpass

2 Pol Bandsperre

mit einigen zusätzlichen Auswahlmöglichkeiten, um das Eigenresonanzverhalten eines Filters zu definieren und auch um eine sehr einzigartige Charakteristik der EMS-VCS-Filtermodulation nachzubilden. Das Filter beherrscht KB-Tracking, hat einen eigenen LFO, eine Hüllkurve und eine zusätzliche Modulationsquelle.

Hier auch noch mal der Hinweis, dass die zuvor genannten Modulationen entweder manuell via Stick oder automatisiert über den Vector-Mixer und eine Sequenz, Arp oder One Shot erfolgen können.

Und schließlich der analoge VCA, bevor alles zum Audioausgang geht. Der VCA hat auch eine eigene Morphing-Hüllkurve. Zusätzlich dazu kann der VCA oder Hüllkurvengenerator auch im Drone-Modus arbeiten und kann auch moduliert und automatisiert werden.

Modulation Control: off

Random1/2

Key1/2

Velocity

Aftertouch

Mod-Wheel

Stick X/Y

LFO-4

Envelope-4

Der Mixer

Auch wenn zuvor der Mixer schon kurz angerissen wurde, werfen wir noch einen zweiten Blick auf diesen Teil des Future Retro Vectra. Grundsätzlich können Signale der Oszillatoren 1-4 in verschiedenen Geschmacksrichtungen gemischt werden und später mit dem Mixer-Stick oder automatisch wiedergegeben werden. Der sogenannte Automix kann 0 bis 14,7 Sekunden lang sein. Das Signal der einzelnen Oszillatoren kann zuvor entweder durch die Hüllkurve oder den LFO gesteuert werden. Zusätzlich kann Weißes oder Rosa Rauschen hinzugemischt und ebenfalls über die Hüllkurven geroutet werden.

Die Mixersektion ist auch für die Ringmodulation zuständig, die dann wie folgt geschehen kann:

Osc 1&2

Osc 2&3

Osc 3&4

Osc 4&1

Der Mixer kann zudem in folgenden Modi betrieben werden:

Manual

Envelope

One-Shot

Key-Synced

Free-Running

Modulated

In der Praxis kann ich damit sowohl Drone-Sounds als mehr oder minder drastische Klangveränderungen eines angespielten Sounds erzeugen und entweder mit dem Mixer-Stick beeinflussen oder automatisch. Erlaubt ist, was die Musik weiterbringt.

Spielhilfen, Skalen, Sequencer, Arpeggiator

Kommen wir noch mal zur Klaviatur und hier besonders zu Skalen. Hier empfehle ich einen Blick ins Handbuch, da sowohl Skalen, Arpeggiator als auch Sequencer über die Klaviatur konfiguriert und gesteuert werden. Über das entsprechende Menü und einen Druck auf der Klaviatur kann zwischen 29 Skalen wie zum Beispiel

Japanisch

Chromatisch

Lydian

Dorian

Dur Pentatonic

Moll Petatonic

u.v.m.

gewählt werden, was eine sinnvolle Spielhilfe darstellt.

Der Sequencer wird auch zum Teil über die Klaviatur gesteuert, wenn es um die Sequencer-Modi geht. Denn die haben es in sich, auch wenn der Sequencer monophon ist. Zum einen kann eine Sequenz transponiert werden und man kann definieren, ob eine Sequenz auf Tastendruck einmal, endlos oder mit einer Note beendet wird. Ebenso lassen sich die maximale Anzahl von Steps und Takten einstellen. Darüber hinaus kann eine Sequenz zu MIDI synchronisiert werden. Sowohl Arpeggio als auch Sequenzen können randomisiert werden. Und wer mag, kann Sequenzen in Echtzeit aufnehmen und wiedergeben. Der Arpeggiator ist ähnlich umfangreich wie der Sequencer. Es ist möglich, aus einer Sequenz heraus ein Arpeggio zu starten und umgekehrt.

Speicherkarte und MIDI

Über eine microSD-Speicherkarte kann der der Future Retro mit Sounds und Firmware-Updates versehen werden. Intern kann der der Vectra bis zu 999 Sounds und Sequenzen abspeichern. Generell wird hier auch eine Unterscheidung gemacht. Eine Sequenz beinhaltet immer einen Sound, während ein Sound keine Sequenz beinhalten muss. Das ist insofern wichtig, da bei der Anwahl eines Sounds über das Menü zwischen Sound und Sound+Sequenz unterschieden wird. Will ich nur Sounds sehen, stelle ich das ein. Dann werden mir nur Sounds angezeigt. Während Sound+Sequenz eben beides anzeigt.

Ab Firmware 2.0 kommen neben den MIDI-Basisfunktionen weitere Funktion hinzu. Die Sticks senden dann MIDI-CC und der Sequencer kann nun auch per MIDI-CC gesteuert werden, was noch mal Farbe in Spiel bringt. Trotz der kompakten Bauweise ist auch der Rückseite Platz für drei DIN-MIDI-Buchsen.

In Kurzform

Der Future Retro Vectra is kein Brot-und-Butter-Synthesizer, sondern ein Spezialist. Die Lernkurve ist im ersten Moment steil. Was hier dann aber hilft, ist das durchdachte Bedienkonzept, was Einsteiger nicht überfordert (Tipp: Probiert den Quickstart), aber den fortgeschritten Spielern ein mächtiges Klangwerkzeug zur Verfügung stellt. Dabei kann es einen bestehenden Gerätepark gut ergänzen und um Klangfarben bereichern. Die Verarbeitung ist grundsolide und absolut bühnentauglich. Sinnvolle Funktionen wie Zufallsparameter und die logische Benutzerführung erleichtern den Einstieg in die komplexe Klangwelt des Future Retro Vectra. Bitte auch beachten, dass sich der Test sowohl auf die alte als auch auf die neue Firmware-Version 2.0 bezieht, die dann noch einige Fehler beseitigt und für noch mehr Spaß am Gerät sorgt.