Test: Gemini MDJ-900, Media-Player

Ganz aktuell ist es Denon DJ, die mit der Prime-Serie den Markt ein wenig in Bewegung versetzen, gerade mit Hinblick auf die Player. Hochpreisig, aber mit starken Funktionen. Hochpreisig ist offenbar gerade in letzter Zeit ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, besteht der Wunsch, sich einen oder idealerweise ja zwei Media-Player anzuschaffen. Selbst die kleinen Pioneer Player, sei es ein CDJ-350 oder ein XDJ-700, liegen bei 650,- Euro aufwärts. Etwas günstiger ein Reloop RMP-4, der rund 450,- Euro kostet. Das ist allerdings in der Tat auch das günstige aktuelle Modell auf dem Markt, immer noch rund 900,- Euro für zwei Stück. Dazu noch ein kleiner Mixer und man landet sofort bei über 1000,- Euro. Im Vergleich zu den Kosten für einen einzigen Player der Oberklasse ist das nichts, aber immer noch viel Geld.

Möglicherweise gibt es aber einen Lichtblick. Die MDJ-Reihe von Gemini könnte eine Lösung für den schmalen Geldbeutel sein. So gab es zuletzt den MDJ-1000, der allerdings derweil ausläuft. Frisch auf dem Markt sind die Modelle Gemini MDJ-900, MDJ-600 und MDJ-500.

Der Gemini MDJ-900 schlägt dabei „nur“ mit einem Preis von 349,- Euro zu Buche, deutlich weniger als der MDJ-1000 zu Beginn (499,- Euro UVP), ist in der 3-er Reihe der neuen MDJ-Modelle aber dennoch das Oberklasse-Modell.

Ein Blick auf den MDJ-1000 vor diesem Test nicht, wenn auch nur kurz. Auf den ersten Blick zeigt sich sofort: Der MDJ-900 scheint nicht der kleine Bruder zu sein, sondern eher eine Überarbeitung.

Es zeigt sich aber auch: Der MDJ-900 hat viel vom MDJ-1000. Rein äußerlich gleich der MDJ-900 vollständig dem MDJ-1000, aber auch der all-in-one Lösung, dem CDMP-7000.

Der MDJ-900 ist das, was man heute als Media-Player bezeichnet, „professional media player“ schreibt Gemini selbst auf das Gerät. Media-Player: USB-Schnittstelle, aber kein CD-Laufwerk mehr.

Dominiert wird der Player von dem 8-Zoll großen Jog-Wheel mit Display in der Mitte so wie dem 4,3-Zoll Farbdisplay. Rundherum angeordnet sind die Bedienfunktionen wie zu erwarten. Play, Cue, Track Search und Skip links, Pitchfader rechts, Loops über dem Jog-Wheel. Seitlich des Displays finden sich Hot Cues und ein paar Einstellungen und Auswahlmöglichkeiten.