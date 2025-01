Test: GForce IconDrum, Plug-in nach LM-1 und LinnDrum

I Can Drum!

GForce IconDrum präsentiert die Sounds der legendären, ja ikonischen LinnDrum und der LM-1 in einem Plug-in. Diese ersten gesampelten Drum-Sounds in einem einfach zu bedienenden Gerät läuteten eine neue Ära der Musik ein. Der Aufruhr war damals ähnlich groß wie bei heutigen KI-Anwendungen – die Welt steht aber immer noch, wie sich herausstellt.

Installation von GForce IconDrum

Zwar ist nicht alles was hinkt ein Vergleich, aber unvergleichlich einfach gestaltet sich die Installation. Nach Registrierung und Kauf der Software auf der GForce-Website wird ein Schlüssel im persönlichen Account hinterlegt. Dieser wird einfach beim ersten Start in das Registrierungsfeld eingefügt und autorisiert das GForce IconDrum für MacOS ab Version 10.15 (10.14 läuft ebenfalls) und Windows 7. Und das auch ohne Internetzugang. Zur Verfügung stehen die Formate VST, VST 3, AU, AAX sowie eine Standalone-Version.

GForce IconDrum Oberfläche und Preset-Verwaltung

Die Plug-in Oberfläche erstrahlt im typischen LinnDrum-Mix aus anthrazitfarbener Oberfläche mit orangefarbenem Aufdruck. Auch die Seitenteile aus digitalem Holz dürfen nicht fehlen. Wir haben es hier also mit einer fotorealistischen Oberfläche zu tun, die für meinen Geschmack allerdings etwas düster wirkt.

Das GUI lässt sich stufenlos vergrößern und das Design ist eindeutig der LinnDrum nachempfunden.

Sehr einfach ist wieder die Zuweisung von MIDI-CC zu allen Parametern. Ein Klick auf CC in der unteren Leiste und alle Zuweisungen können bearbeitet und auch abgespeichert werden. Auch stehen alle Parameter in der DAW-Automation zur Verfügung und können auf diese Weise moduliert werden.

Die Preset-Verwaltung von GForce hat sich inzwischen standardisiert und so gibt es Kategorien, Suche und Schlagwörter sowie einen Im- und Export von Patches und ganzen Bänken (den sogenannten Collections). Zudem kann die Schrift deutlich vergrößert werden um so einen einfacheren Zugang zu ermöglichen.

Dies ist über das Einstellungsmenü möglich, wo auch ein Link zum Online-Handbuch zu finden ist. Eine PDF-Version ist in Arbeit und soll folgen, alles natürlich in englischer Sprache. Hier findet sich auch eine Note-Mapping-Option, die entweder das Original- oder ein GM-Mapping zur Verfügung stellt. Das ist sehr praktisch, um das GForce IconDrum Plug-in in vorhandene Projekte einzufügen.

Funktionen von GForce IconDrum

Diesmal hat Gforce auch gleich dafür gesorgt, separate Ausgänge für die einzelnen Drum-Sounds zu implementieren. Das war bei der Gforce DMX ja der Hauptkritikpunkt bei Erscheinen. Und so stehen für die 15 Drum-Ausgänge je ein Stereopärchen zur Verfügung. Dabei ist zu beachten, das die Open- und Closed-HiHat, die Toms und die Congas sich je einen Kanal teilen. Zusätzlich gibt es dann noch den Master-, Delay- und Reverb-Ausgang in Stereo.

Auch die GForce IconDrum besitzt drei optimierte Effekte für den Summenausgang, die in Serie geschaltet sind. Jeder Effekt-Block kann wählen zwischen

Distortion,

Filter,

Kompressor,

3-Band EQ,

Bit-Crusher,

Gate und

Phaser.

Alle Klänge werden über den Mischer auf der linken Seite gesteuert, wo auch die Send-Anteile für Delay und Reverb eingestellt werden. Jeder Drum-Sound hat weitere Parameter zur Sound-Editierung zur Verfügung.

Eine

LP/HP-Kombination,

Pitch mit +/- 16 HT, einstellbar 10 Cent Schritten,

Decay,

Panorama- und

Lautstärke-Einstellung

sind hier zur finden.

Und obwohl sich die drei Toms und zwei Congas jeweils einen Gruppenausgang teilen, können im Mischer von GForce IconDrum diese Einstellungen für jedes einzelne Instrument vorgenommen werden.

Jeder Mixer-Kanal und jede Effektsektion kann dabei verriegelt werden, sodass deren Einstellungen bei einem Preset-Wechsel bestehen bleiben. So kann das perfekte Set einfacher zusammengestellt werden.

In der Sound-Selection-Abteilung können die eigentlichen Samples ausgewählt werden. Dabei stehen verschiedene Variation der LM-1 und LinnDrum Samples zur Auswahl. Bis auf das Crash- und das Ride-Sample mit fünf Optionen besitzen alle Drum-Sounds insgesamt neun Variationen. Die „Modern“-Varianten haben alle mehr Höhen und klingen eben moderner; die „Tape“-Varianten dagegen sind einmal übersteuert durch eine Bandmaschine gegangen und vermitteln Kaffeeflecken und abgestandenen Zigarettengeruch.

Klang und Bedienung von GForce IconDrum

Bei den Klangbeispielen wird es deutlich: Die GForce IconDrum kann authentisch klingen und nicht. Soll heißen, dass der ikonische Drum-Sound der LinnDrum sehr gut eingefangen wurde, aber auch kreative Klangerstellung möglich ist. Zumal über die Einzelausgänge ja sehr leicht völlig eigenständige Signalketten für die Drum-Sounds bewerkstelligt werden können.

Die Bedienung ist wirklich selbsterklärend und wie auch bei der LinnDrum wurden allen Sounds eigene Trigger-Buttons auf der Oberfläche spendiert. Eigene Samples können allerdings nicht hinterlegt werden. Und ja, GForce IconDrum ist ein reiner Drum-Player und besitzt keinen Sequencer. Dafür können auf der Website im persönlichen Bereich MIDI-Files mit über 80 Drum-Sequenzen heruntergeladen werden, darunter auch einige sehr bekannte.

Die Sounds der Effekte der GForce IconDrum sind gut und vor allem Distortion in Kombination mit dem Kompressor kann ordentliche Ergebnisse mit viel Druck erzeugen. Der Reverb-Effekt hat mich nicht so überzeugt und ist, wie schon bei der GForce DMX, etwas zu flatternd für einen bedenkenlosen Einsatz – kann aber wiederum auch effektiv gerade deswegen eingesetzt werden.