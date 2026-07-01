Das offizielle Sequential Prophet-5 Plug-in

Der GForce Sequential Prophet 5 Software-Synthesizer ist das erste offiziell von Sequential (im Besitz der Focusrite Group) abgesegnete Plug-in, das den Sequential Prophet-5 emuliert. Allerdings nicht einen der Vintage-Synthesizer Rev 1, 2 oder 3, sondern das aktuell erhältliche Modell (intern Rev 4 genannt), inklusive Filterauswahl und Vintage Mode.

Kurz & knapp Was ist es? GForce Sequential Prophet-5, Software-Synthesizer und offiziell von Sequential unterstützte Emulation des Prophet 5 Rev 4. Klang: Außergewöhnlich authentische Emulation des Prophet-5-Sounds inklusive Filterrevisionen und Vintage-Modus.

Außergewöhnlich authentische Emulation des Prophet-5-Sounds inklusive Filterrevisionen und Vintage-Modus. Sounddesign: Layer, XMODs und Effekte erweitern die Möglichkeiten deutlich über die Hardware hinaus.

Layer, XMODs und Effekte erweitern die Möglichkeiten deutlich über die Hardware hinaus. Bedienung: Übersichtlich, schnell erlernbar und mit durchdachter Preset-Verwaltung ausgestattet.

Übersichtlich, schnell erlernbar und mit durchdachter Preset-Verwaltung ausgestattet. Ausstattung: MPE-Support, Arpeggiator, Chord-Funktion und umfangreiche Modulationsoptionen an Bord.

MPE-Support, Arpeggiator, Chord-Funktion und umfangreiche Modulationsoptionen an Bord. Preis-Leistung: Für 115,- Euro ein hervorragendes Gesamtpaket mit uneingeschränkter Kaufempfehlung.

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GForce Sequential Prophet-5

Gleich vorweg: Dies ist kein Vergleichstest zwischen Hardware und dem GForce Sequential Prophet-5. Was ich bislang an Vergleichen gehört habe, deutet auf eine zu 98 % authentische Rekreation des Hardware-Synthesizer-Klangs hin. In einem späteren Vergleichstest werden wir außerdem verschiedene Prophet-5 Emulationen (die sich allerdings nicht offiziell so nennen dürfen) gegenüberstellen.

Installation

Diese ist, wie immer bei GForce, einfach. Auf der Website anmelden, den Kauf tätigen oder einen Redeem-Code von einem Händler erhalten. Danach installiert ihr das Plug-in auf macOS (ab 10.15) oder Windows (ab Windows 7) in den Varianten VST, VST3, AU, AAX oder als Standalone-Version. Beim ersten Aufruf müsst ihr dann euren Keycode eingeben, der das Plug-in freischaltet. Dazu benötigt ihr übrigens keine aktive Internetverbindung.

Die Anleitung liegt online in einem Helpdesk-Format vor und beschreibt die Funktionen ausführlich. Zusätzlich steht eine PDF-Version zur Verfügung. Leider führen die Links innerhalb des englischsprachigen Handbuchs nicht zu den entsprechenden Stellen im PDF-Dokument, sondern wieder zurück zum Online-Helpdesk.

Preset-Verwaltung

Wie immer vorbildlich bei GForce ist die Preset-Verwaltung. Ihr könnt Unterordner beziehungsweise Bänke anlegen, Schlagwörter und Favoriten vergeben sowie Beschreibungen für eure Patches hinterlegen. Anschließend lassen sich die Presets nach all diesen Kriterien durchsuchen.

Außerdem könnt ihr hier ein Init-Patch erzeugen oder einfach Vater Zufall die Erstellung eines Patches übernehmen lassen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den verschiedenen Presets einen MIDI-Program-Change-Befehl zuzuordnen.

Eine Import- und Exportfunktion für eure Collections rundet das Gesamtbild ab. Im Zusammenhang mit der Emulation eines solchen Klassikers ist es natürlich wichtig, auch dessen originale Presets zur Verfügung zu stellen. Genau das macht der GForce Sequential Prophet-5 mit der Collection „Prophet-5 OG“.

Versäumt wurde allerdings die Möglichkeit, SysEx-Dateien für den Austausch von Patches zwischen Hard- und Software zu verwenden. Das hätte man bei einem offiziellen Endorsement durchaus erwarten dürfen.

Um die Preset-Verwaltung zur Perfektion zu treiben, bleibt eigentlich nur ein Wunsch offen: die Möglichkeit, Presets miteinander zu kreuzen, um auf diese Weise neue Klänge zu erzeugen. Auch Variationen auf Basis genetischer Algorithmen würden für mich dazu gehören.

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Grafische Bedienoberfläche

Wie üblich findet ihr ganz oben eine Zeile mit dem aktuellen Preset, darunter die Modulatoren und Effekte, anschließend die Synthesizer-Oberfläche sowie die Spielhilfen und die Tastatur. Obwohl der GForce Sequential Prophet-5 Velocity und Aftertouch (sogar polyphonen Aftertouch) unterstützt, beherrscht die Bildschirmtastatur lediglich die Zustände Ein und Aus.

Dem GForce Sequential Prophet-5 wurden die XMODs spendiert. Das bedeutet, dass beinahe jeder Parameter über einen eigenen LFO- und ADSR-Modulator verfügt. Diese nennen sich XLFO und XADSR und lassen sich hinsichtlich ihres Verhaltens sowie des Modulationsanteils für jeden erreichbaren Parameter individuell einstellen.

Der XLFO ist synchronisierbar und reicht mit bis zu 125 Hz im Freilaufbetrieb zumindest teilweise in den Audiobereich hinein. Bei nicht zu starker Modulation des Filter-Cutoffs (Amount ca. 60 %) könnt ihr dennoch bereits ansprechende Filter-FM-Effekte erzeugen.

Die Parameter der XMODs selbst sind allerdings nicht modulierbar.

Auf derselben Ebene findet ihr auch die integrierten Effekte. Insgesamt stehen vier Effekt-Slots zur Verfügung, wobei ein Delay und ein Reverb fest vorgegeben sind. Für die beiden weiteren Slots könnt ihr aus folgenden Effekten wählen:

None

Chorus

Phaser

Distortion

Filter (Multimode, HP, LP, BP, Notch)

Tremolo

Compressor

Allerdings könnt ihr nicht zweimal denselben Effekt auswählen. Ebenso habt ihr keine Kontrolle über den Signalfluss, der fest von links nach rechts verläuft. Sehr interessant ist hingegen die Möglichkeit, die Effekte über die XMODs zu animieren. Diese stellen in gewisser Weise eine eigene Synthese-Sektion dar.

Ist ein Parameter von einem XMOD beeinflusst, wird dies durch eine entsprechende Animation dargestellt. So habt ihr jederzeit im Blick, was genau in eurem Patch vor sich geht.

Die XMODs sind, genau wie die integrierten Effekte, nur sichtbar, wenn ihr das GUI ausklappt. Ohne diese Erweiterung bietet der GForce Sequential Prophet-5 eine kompaktere Ansicht aller Parameter. Diese präsentiert sich zwar fotorealistisch, wirkt dabei aber nicht übertrieben detailverliebt.

Die Bildschirmtastatur lässt sich leider nicht ausblenden. Das liegt daran, dass auf dieser Ebene auch weitere Einstellungen wie Spielhilfen sowie Arpeggiator- und One-Finger-Chord-Parameter untergebracht sind.

Der größte Bereich ist den eigentlichen Synthesizer-Parametern vorbehalten. Falls euch dieser zu klein oder zu groß erscheint, könnt ihr das GUI stufenlos skalieren.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass der GForce Sequential Prophet-5 eigentlich zwei Synthesizer auf einer Oberfläche vereint. Denn wie bei der aktuellen Hardware mit Voice-Expansion-Karte könnt ihr zwei Klänge gleichzeitig spielen.

Die beiden Layer

Dafür ist die Layer-Sektion gedacht. Wenn ihr von Layer A auf Layer B umschaltet, könnt ihr das leicht erkennen, da die Akzentfarbe des GUI inklusive der virtuellen LEDs von Rot auf Orange wechselt. Ein versehentliches Editieren im falschen Bereich sollte damit praktisch ausgeschlossen sein.

Über die Funktion „Edit Both“ könnt ihr außerdem beide Layer gleichzeitig bearbeiten.

Mit einem Klick auf einen Layer-Namen in der Layer-Sektion öffnet sich eine kompakte Version der Preset-Verwaltung. Dort könnt ihr einzelne Layer aus vorhandenen Presets in das aktuelle Layer laden. Ein Kategorienfilter sowie eine Textsuche erleichtern das Auffinden der gewünschten Sounds.

Ihr könnt erstellte Presets anschließend layern, an einem Key-Split-Punkt aufteilen oder mit der Option „Alt“ bei jedem Tastendruck zwischen den beiden Layern wechseln.

Leider funktioniert Letzteres nicht in Verbindung mit Arpeggios. Der Grund dafür ist, dass jedes Layer über eine eigene Arpeggiator-Funktion verfügt. Schade, denn gerade diese Kombination hätte klanglich einiges an Potenzial geboten.

Bleiben wir beim Arpeggiator: Dieser ist insgesamt recht bodenständig ausgelegt und beherrscht die Abspielmodi Up, Down, Up-Down, Random und Assign.

Eine Besonderheit stellen die Funktionen Pattern und Chance dar. Mit Chance lässt sich für jede Arpeggiator-Note per Zufall entscheiden, ob sie erklingt oder nicht. Die Pattern-Funktion bietet dagegen 25 vorgegebene Muster, die deterministisch festlegen, welche Noten hörbar sind und welche nicht.

In Kombination mit den beiden Layern lassen sich auf diese Weise bereits recht komplexe Tonverläufe erzeugen.

Jedes Layer verfügt außerdem über eine Chord-Funktion. Diese lässt sich wahlweise vor oder nach dem Arpeggiator platzieren. Das Ergebnis ist naheliegend: In der Pre-Einstellung könnt ihr Einfinger-Arpeggios erzeugen, während in der Post-Einstellung die Arpeggios nicht einzelne Noten, sondern komplette Akkorde ausgeben.

Eigene Akkorde lassen sich zwar leider nicht speichern, die Auswahl der vorhandenen Voicings ist jedoch groß genug, um die Funktion vielseitig einsetzen zu können.

Bedienung des GForce Sequential Prophet-5

Wie alle Plug-ins von GForce ist die Bedienung extrem schnell erlernt. Wenn ihr bereits andere Synthesizer dieses Software-Herstellers genutzt habt, gibt es ohnehin keinerlei Eingewöhnungsprobleme.

Die Oberfläche hätte für meinen Geschmack noch etwas flacher und mit weniger Lichteffekten gestaltet sein können. Als störend empfinde ich das allerdings nicht.

Dank der Farbkodierung komme ich auch nicht durcheinander, auf welchem Layer ich gerade arbeite. Zudem erleichtern die Animationen der Parameter die Orientierung und helfen dabei, den Überblick zu behalten.

Was ich nach wie vor nicht optimal finde, ist die Modulationssektion (nicht die XMODs), in der sich Velocity sowie Mono- und Poly-Aftertouch zuweisen lassen. Hier stehen jeweils mehrere Ziele zur Verfügung, die auch gleichzeitig angesteuert werden können. Eine Gesamtübersicht fehlt jedoch. Um die Modulationsstärke eines Ziels einzusehen oder zu verändern, muss ich dieses zunächst im Drop-down-Menü auswählen.

Ein kleines Fenster mit einer kompakten Modulationsmatrix würde ich an dieser Stelle deutlich bevorzugen.

Wollt ihr den GForce Sequential Prophet-5 teilweise oder vollständig mit einem MIDI-Controller steuern, könnt ihr über MIDI-Learn ganz einfach eine CC-Map anlegen und diese auch speichern. Hinzu kommt die vollständige Unterstützung von MPE, wodurch ihr beim Spiel mit einem MPE-Controller noch mehr direkte Kontrolle über den Klang erhaltet.

Klang

Doch wie klingt er nun und ist der Klang der Rev-4-Hardware gut getroffen worden?

Ohne Umschweife: Ja. Ich würde sogar sagen, dass der Klang inklusive der Filterrevisionen Rev 1/Rev 2 und Rev 3 sowie des Verhaltens des Vintage-Knobs, den auch die Hardware besitzt, nahezu identisch umgesetzt wurde.

Es gibt zwar kleine Unterschiede im Verhalten der Pulsbreitenmodulation. So schließt die Software bei den Maximal- und Minimaleinstellungen etwas stärker. Auch im Klangbild der Oszillatoren zeigen sich minimale Abweichungen. Die Hardware würde ich insgesamt als etwas offener in den Höhen beschreiben.

Das ließe sich jedoch problemlos kompensieren, indem ihr mit einem EQ etwas mehr Top-End hinzufügt oder besser noch einen Air-EQ einsetzt.

Ich stelle einmal die Behauptung auf, dass ich in einem Doppelblindtest keine Chance hätte, die Software GForce Sequential Prophet-5 von der Hardware zu unterscheiden.

Etwas anderes ist natürlich das Gefühl, an der Hardware zu spielen. Das lässt sich nicht emulieren, es sei denn, ihr baut euch einen Controller, der exakt wie ein Prophet-5 aussieht – was vermutlich ebenfalls recht kostspielig wäre.

Beim Durchhören der Presets, die überwiegend hervorragend gelungen sind, wird außerdem deutlich, dass ihr es hier, gerade wegen der beiden Layer (die übrigens jeweils maximal zehnstimmig polyphon sind) und der Effekte, die sich ebenfalls über die XMODs modulieren lassen, mit deutlich mehr als nur einer sehr guten Prophet-5-Emulation zu tun habt.

Ein wenig ketzerisch würde ich sogar behaupten: Um „nur“ einen Prophet-5 zu emulieren, ist der GForce Sequential Prophet-5 beinahe zu schade. Jetzt ducke ich mich aber erst einmal.

Die Effekte sind hervorragend auf den Grundklang abgestimmt, was sich vor allem beim Distortion- und Phaser-Effekt zeigt. Der Chorus fällt vielleicht etwas zu dezent aus, aber das kann auch genau das sein, was andere Anwender bevorzugen. Das ist letztlich Geschmackssache.

Der Klang kann druckvoll und knarzig sein, insbesondere im Bassbereich. Gleichzeitig ist eine sehr feine Höhenstruktur möglich, vor allem dann, wenn ihr per Polymod Oszillator 2 den Filter-Cutoff moduliert.

Beim Ressourcen-Verbrauch hält sich der GForce Sequential Prophet-5 grundsätzlich zurück, allerdings nur solange das Plug-in-Fenster geschlossen bleibt. In verschiedenen DAWs und Plug-in-Hosts konnte ich auf meinem System (Mac mini 2018, i7, 3,2 GHz, 64 GB RAM) einen deutlich erhöhten CPU-Bedarf beobachten, sobald ich die XMODs nutzte und die entsprechenden Parameter dadurch optisch animiert wurden.

Live Professor springt beispielsweise von etwa 12 % auf 20 % oder mehr CPU-Auslastung, sobald das Plug-in-Fenster geöffnet wird – und das bereits im Leerlauf.

Ganz unabhängig davon, wie nah der GForce Sequential Prophet-5 klanglich am Prophet-5 Rev 4 liegt, ist das Plug-in ein äußerst leistungsfähiger Lieferant eindrucksvoller Sounds, die weit über das Repertoire eines einzelnen Hardware-Synthesizers hinausgehen.