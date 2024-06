Test: GForce Software ImpOSCar3, Software-Synthesizer

Kantig, aber liebenswert

GForce Software ImpOSCar3 ist die dritte Version der Software-Emulation des verschrobenen Hardware-Klassikers von 1983. Schon damals bestach die Hardware mit einer Funktion, mit der bis zu 5 User-Schwingungsformen aus einzelnen Teiltönen des harmonischen Spektrums zusammengesetzt werden konnten – additive Synthese. Und obwohl die Software das auch schon in Version 1 und 2 konnte, wurde die Möglichkeit zur Erstellung wesentlich vereinfacht und außerdem noch mit einer Wavetable-Funktion zum Scannen der Schwingungsform erweitert. Das müssen wir uns genauer ansehen.

ANZEIGE

Installation GForce ImpOSCar3

Wie bei GForce üblich wird nach dem Kauf im User-Bereich eine Seriennummer hinterlegt, die beim ersten Start des Software-Synthesizers abgefragt wird. Eine Internetanbindung ist dafür nicht nötig. Lauffähig ist GForce Software ImpOSCar3 an Windows 7 und macOS 10.15. Damit ist das Plug-in das erste der neueren Plug-ins von GForce, das nicht mehr unter macOS 10.14 läuft. Angeboten werden eine Standalone-Version sowie AAX-, AU-, VST2- und VST3-Versionen.

Insgesamt 450 neue Patches bietet ImpOSCar3, unter anderem von namenhaften Künstlern wie Billy Currie (Ultravox) oder Darren Price & Rick Smith (Underworld). Aber auch alle Patches der Version 2 sowie die originalen Factory-Patches sind enthalten. Insgesamt kommt der Software-Synthesizer so auf über 1800 Presets.

Preset-Verwaltung

Apropos Preset-Verwaltung. Diese wurde natürlich auf den aktuellen Stand gehoben und bietet Kategorien, Schlagworte, Favoriten und Notizen. Ziemlich praktisch ist die Platzierung der vier Macro-Regler direkt auf der Seite der Preset-Verwaltung – so können die Variationen eines Patches schnell erkundet werden, ohne auf das GUI zu wechseln. Vielleicht kommt mit einem Update auch die Möglichkeit, neue Patches zu „züchten“, wie es andere Software-Synthesizer zunehmend vormachen.

Das GUI von GForce Software ImpOSCar3 hat sich etwas verändert, strahlt aber immer noch den Charme des Originals aus. Alleine durch die Addition der Macro-Regler und der erweiterten Effektsektion, deren Einstellungen sich nun nicht mehr auf einem zweiten Screen befinden, ist das GUI nun größer. Selbstverständlich ist es nun frei skalierbar und auch moderner gestaltet, trotzdem hätte mir etwas weniger Schattenwurf besser gefallen.

Gewohnt einfach werden die MIDI-CC-Zuweisungen gemacht. Ein Klick auf CC in der Fußleiste zeigt alle Zuweisung die immer für alle Presets gelten. Hinzugekommen in Version 3 ist eine Parameter-Steuerung durch Aftertouch, was gerade Pad-Virtuosen freuen wird. Als Ziel stehen Filter, Wavetable-Position oder LFO-Rate zur Verfügung. Besonders schön ist die Tatsache, dass GForce Software ImpOSCar3 auch polyphonen Aftertouch versteht.

ANZEIGE

Und nicht zu vergessen: Aftertouch wie auch Modulationsrad und Velocity können nicht nur einem Ziel-Parameter auf der Liste zugeordnet werden. Tatsächlich können alle Parameter mit unterschiedlicher Intensität gleichzeitig angesteuert werden.

Synthese-Aufbau von GForce ImpOSCar3

Dieser entspricht weitestgehend dem Original und so finden wir eine bekannte subtraktiv-synthetische Signalkette von Oszillatoren und Filtern, die durch zwei LFOs und 2 Hüllkurvengeneratoren moduliert werden können. Zusätzlich gibt es den AUX-Mod, mit dem Hüllkurvengenerator- und LFO-Verlauf gemischt werden können, um z. B. die Pulsbreite oder die Tonhöhe von Oszillator 2 zu steuern.

Das Filter war im OSCar immer schon speziell, da es aus zwei separaten Filtern bestand, die unterschiedlich zusammengeschaltet werden konnten. Der „Separation“-Parameter schiebt dabei die Cutoff-Punkte beider Filter auseinander – so gelingen leicht vocaloide Filterklänge.

Am Ende der Kette sitzen die Effekte Chorus, Delay und Reverb, wobei der Reverb wesentlich verbessert wurde und so nun auch integraler Bestandteil eines Patches sein kann.

Macro-Regler des ImpOSCar3 Synthesizers

Die 4 Macroregler können die meisten Synthese-, aber auch Effektparameter gleichzeitig steuern. Welche genau, kann erkannt werden, sobald das Zuweisungskreuz des entsprechenden Macro-Reglers geklickt und gehalten wird. Dann wird die weiße Linie eines Reglers türkis eingefärbt, sobald das Kreuz darüber gehalten wird. Das ist tatsächlich etwas schwer zu sehen und ich hätte mir entweder eine andere Farbe oder gleich eine Farbänderung des ganzen Reglers gewünscht. Dazu kommt erschwerend hinzu, dass alle Macro-Regler dieselbe Kennfarbe besitzen.

Ist die Zuweisung nun gemacht, wird mit einem Rechtsklick auf den Regler der Wertebereich eingestellt. Ein Klick auf den jeweiligen Makro-Regler zeigt dann alle Zuweisungen und Wertebereiche. Eine Animation bei Betätigen des Macro-Reglers gibt es leider nicht, das würde sehr zur Übersicht beitragen. Wichtig ist jedoch, dass die Macro-Regler sowohl per MIDI-CC, als auch über die Spurautomation gesteuert werden können.

Womit ich fest beim GForce Software ImpOSCar3 gerechnet hatte, wären die Modulationserweiterungen, die viele andere Software-Synthesizer von GForce Software auch besitzen; die Rede ist von XLFO und XENV. Diese würden einen LFO und einen Hüllkurvengenertator pro Parameter zulassen und so die Modulationsmöglichkeiten mächtig erweitern. Um näher an den Eigentümlichkeiten der originalen Hardware zu bleiben. Ich würde sagen – wenn ich sie nicht nutzen will, dann mache ich das eben nicht, aber gebt mir doch bitte die Möglichkeit. Dennoch würde ich nicht behaupten, der GForce Software ImpOSCar3 sei Modulationstechnisch schwach aufgestellt.

Die neuen Wavetable-Oszillatoren

Kommen wir damit zum Herzstück der neuen Version, den Wavetable-Oszillatoren und deren Erstellung über den neuen Editor. An dieser Stelle wurde der GForce Software ImpOSCar3 so richtig schön aufgebohrt und alleine das rechtfertigt die Anschaffung der Version 3, wobei ein Upgrade von Version 2 auf 3 mit ca. 30,- Euro vergünstigt ist.

Nach der Wahl des Oszillatortyps „Wavetable“ wird über den „WT Edit“-Schalter der Wavetable-Editor aufgerufen. Hier können nun die User-Schwingungsformen erzeugt werden. Im Gegensatz zum Vorgänger und dem Original besteht eine Schwingungsform nun aus bis zu 48 Teiltönen und damit doppelt so vielen wie vorher.

Die Einzeichnung der Amplitude (die Phase eines Teiltons kann leider nicht extra eingestellt werden) der Partials ist aber nicht die einzige Möglichkeit, eine neue Schwingungsform zu erzeugen. Sie lässt sich auch aus Bausteinen herkömmlicher Schwingungsformen zusammensetzen. An der rechtes Seite stehen dazu Sinus-, Rechteck-, Sägezahn und Dreieckschwingungen zur Verfügung. Auch Noise und kreisförmige Teilstücke sind vorhanden.

Um die Partials zu erstellen, wird einfach der entsprechende Balken aufgezogen – die sich ergebende Schwingungsform wird dann in Echtzeit dargestellt. Die geometrische Konstruktion vollzieht sich in einem Gitter, dessen X- und Y-Auflösung separat frei zwischen 1, 2, 4, 8, 16 und 32 eingestellt werden kann. Hat man sich mal verrannt, hilft die Undo-Funktion, die klassisch über Strg/CMD+Z zu erreichen ist.

Wie entsteht denn im GForce Software ImpOSCar3 nun aus einzelnen Schwingungsformen ein Wavetable? Theoretisch können nun 256 verschiedene Wavetabls erstellt werden, über die dann, wie in der Wavetable-Synthese üblich, druchgescannt werden kann. Zum Erstellen dient die obere Frame-Leiste. Es können aber auch nur eine Ausgangs- und eine Ziel-Schwingungsform erzeugt werden, zwischen denen dann überblendet werden kann. Dazu stehen dann zwei Optionen X-Fade und Spectral zur Auswahl, die jeweils in nuanciert anderen Überblendungen resultieren. Zur besseren optischen Übersicht über den Prozess kann zudem die Ansicht der Schwingungsform von 2D auf 3D umgestellt werden.

Nicht nur beide Oszillator-Wavetables sind im Editor erreich- und editierbar, sondern auch die beiden LFOs. Diese werden jedoch mit einer einfachen Multi-Segmentkurve erstellt und nicht über Teiltöne.

Sehr praktisch auch hier wieder wichtig: Parameter wie Wavetable-Position, LFO-Mod und Oszillator-Balance direkt im Editor einstellen zu können – das erspart Hin- und Herschalten zwischen Oberfläche und Editor.

Praxis und Klang des GForce ImpOSCar3

Nach kurzer Zeit ist der Wavetable-Editor intuitiv zu bedienen und es ist ein Leichtes, eine klangliche Vorstellung umzusetzen. Vor allem, wenn ein wenig Routine im Erstellen der Schwingungsformen über die Teiltöne eintritt, ist der Weg vom Klang im Kopf zum Klang im Arrangement erstaunlich schnell.

Der GForce Software ImpOSCar3 kann nun typisch additiv und wavetable-ish klingen, aber auch ganz knackig analog. Das Dual-Filter mit der Separationsfunktion der Cutoff-Frequenzen birgt ungewöhnliche Filterfahrten und viele Presets machen davon Gebrauch.

Überhaupt sind die Presets eine Stärke des Software-Synthesizers von GForce Software. Ich habe nicht wenige gefunden, die mich mit einer Wirkmacht an Jungle und Breaksbeats der 1990er erinnern, wie es bisher noch kein Synthesizer geschafft hat. Durch die neue Wavetable-Funktion ist der GForce Software ImpOSCar3 nun aber auch etwas für Ambient- oder Drone-Musik, mit dem gewissen Mut zur Kantigkeit.