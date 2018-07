Test: Gibson Les Paul Standard HP 2018, E-Gitarre

High Performance im Traditionsgewand!

Man war gespannt im Vorfeld: Schafft es Gibson, mit seiner diesjährigen Gibson Les Paul Standard HP 2018 ein Zeichen zu setzen? Es sieht stark danach aus. Dabei macht das Unternehmen nicht gerade einfache Zeiten durch: Der Gitarrenbauer ist finanziell in schwieriges Fahrwasser geraten. Chapter 11 ist beantragt, die Insolvenz angemeldet worden und viele fragen sich nach den Gründen. Das Traditionsunternehmen selbst scheint zumindest ein bisschen Selbstreflexion betrieben zu haben: Man sei zu sehr vom Kerngeschäft abgewichen, zu viele Marken seien hinzugekauft worden und der Wandel vom traditionsreichen Gitarrenbauer zur Electronic Company sei strategisch nicht gut genug durchgedacht gewesen.

Umso bezeichnender und wichtiger ist es, dass das Unternehmen nun ein Zeichen setzt. Nicht durch Öffentlichkeitsarbeit oder Schadensbegrenzung, sondern durch die Besinnung auf alte Stärken – den Bau guter Gitarren. Mit der Standard HP 2018 ist nun der Ferrari unter den Modellen vorgefahren. Hier wird ein Zeichen gesetzt, ein Befreiungsschlag versucht. Das diesjährige Standardmodell soll mehr denn je unter Beweis stellen, dass Gibson fähig ist, seine Traditionen und Trademarks in die Zukunft zu überführen, ohne diese zu verraten.

Gibson Les Paul Standard HP 2018 – Facts and Features

Noch bevor man die Finger ans Griffbrett legt, kommt man erstmal ins Staunen. Gibson hatte in seiner Vergangenheit immer wieder extravagante Koffer mitgeliefert und das Gehäuse für die Gibson Les Paul Standard HP 2018 stellt da keine Ausnahme dar: Ein geschliffenes Hardshell-Case mit Rollen und edler Ästhetik. Beim Öffnen dann sofort der charakteristische Geruch von Nitrolack, der einen Hauch von Nostalgie heraufbeschwört und einen in die Zeit zurückversetzt, als man seine erste Paula aus dem Koffer hievte. Die „Blood Orange Burst“ Lackierung mutet geschmackvoll und edel an, der Korpus besteht aus altbewährtem Mahagoniholz und sorgt auch gleich für die erste Überraschung – durch das Weight Relief Feature ist die Gitarre spürbar reduziert in ihrem Gewicht. Eine Freude für alle, die die behäbige Natur der Paulas immer als ihr größtes Manko empfanden. Trotzdem gilt natürlich: Stratocaster-Verhältnisse sollte man hier nicht erwarten.

Des Weiteren ist das Deckenmaterial von Triple-A-Qualität: wahnsinnig smoothes Riegelahorn, aufgeleimt auf den Korpus und entweder in erwähntem Blood Orange-Burst oder königsblauem Cobalt Burst erhältlich. Im Grunde nichts Neues: Mahagoni-Korpus mit aufgeleimter Ahorndecke ist seit jeher ein Trademark der Les Paul. In der Gibson Les Paul Standard HP 2018 jedoch erfährt die altbewährte Formel ihre definitive Vollendung. Die Ausfräsung der unteren Korpushälfte verläuft in einer weichen, nicht zu engen Kurve und die Front ist von einer cremefarbenen Umrandung geprägt – einfach eine ungemein geschmackvolle Angelegenheit. Man möchte die Schöne zunächst kaum aus der Hand geben …

Der Hals der Gibson Les Paul Standard HP 2018

Der Hals besteht ebenfalls aus Mahagoni und wartet in der Hinsicht ebenfalls nicht mit Überraschungen auf. Auch der asymmetrische Slim Taper-Verlauf des Halses ist insofern eine Besinnung auf Gibsons altbewährte Stärken, reicht er doch bis in die 60er Jahre zurück und weiß seit jeher mit seinem schlanken Compound-Radius zu überzeugen. Vom Sattel bis zum 12. Bund verringert sich die Breite des Halses um fast 10 mm auf 52,5 mm, was das Bespielen höherer Regionen ungemein vereinfacht. Auch der Compound Radius verliert an Umfang in den höheren Regionen, wenn auch nur kaum wahrnehmbar und eben gerade genug, um den feinen Unterschied auszumachen, den das HP-Modell auszeichnet.

Diese über die Jahrzehnte hinweg perfektionierten Proportionen schlagen sich in der Spielweise spürbar nieder. Das Testmodell lässt sich mit einer Leichtigkeit bespielen, die man bestenfalls von Gibsons Sternstunden kennt: tight und kompakt im Sattel, schlank und akzentuiert am Korpus. Das Palisandergriffbrett ist ebenfalls makellos verarbeitet, die Bundstäbchen schließen knapp vor dem Ende des cremefarbenen Bindings, ein nicht zu verachtendes Detail, das vor allem ein schnelles Wandern zwischen tiefen und höheren Bundregionen erheblich vereinfacht.

Die Hardware

Schnell wird deutlich: Auch die Hardware der Gibson Les Paul Standard 2018 wartet nicht mit Überraschungen auf, sondern beruft sich auf Altbewährtes. Was heißt das im Konkreten? Die Locking-Mechaniken in vollverchromter, silberner Montur garantieren eine Stimmstabilität, wie man sie von Gibson eben gewohnt ist. Spielereien und Experimente wie montierbare Stege braucht man von dem Gitarrenbauer so schnell nicht zu erwarten. Die enorme Stimmstabilität wird vor allem eben gewährleistet durch die hochklassige Verarbeitung der Bridge und den verchromten Push Pull Top Hats der Locking-Mechaniken. Des Weiteren lässt sich die Bund- und Stimmreinheit mit der Tune-O-Matic-Bridge jederzeit korrigieren und das Tailpiece ist wie gewohnt abnehmbar. Keine Überraschungen, keine Experimente, stattdessen solide und makellose Verarbeitung einer bewährten Rezeptur – Daumen hoch!

Pickups & Elektrik der Les Paul Standard HP 2018

Bei den Humbuckern handelt es sich in traditioneller Manier um die altbewährten Burstbucker, zum einem der Rhythm Pro an der Brücke sowie der Lead Pro+ am Hals. Wer ordentlich Headroom für die cleanen oder mittenverstärkten Passagen sucht, ist gut beraten, beide Burstbucker anzusteuern, während speziell der Rhythm Pro in höheren Gain-Gefilden einen außerordentlich cremigen Punch liefert. Der Lead Pro+ im Neck ist vor allem in der Single-Coil-Option wie dafür gemacht, sich im Bandgefüge für die Solo-Passagen im richtigen Moment durchzusetzen.

Die zwei Volume- und Tone-Regler besitzen Push-Pull-Funktionen. Was bedeutet das im Konkreten? Gibson weiß, dass im Jahre 2018 mehr denn je gilt: Der Spieler formt seinen Sound. Und so subjektiv die Wahrnehmung von Sound ist, so umfangreich müssen die Gestaltungsmöglichkeiten dessen eben sein. Vorbei sind die Zeiten, wo die Pickup-Varianten ausreichten. Schnell wird klar: Mit der Gibson Les Paul Standard HP 2018 hat das Unternehmen modernes, technisches Know-how gekonnt in das traditionsreiche Gewand integrieren können.

In der Pull-Lage werden die Spulen der jeweiligen Humbucker gesplittet, je nachdem, welches Volume-Poti man herauszieht. Dies führt zu dem typischen Single Coil Sound in Les Paul-Gewand: schrill, angriffslustig und höhenlastig, vor allem, wenn die Spulen des Lead Pro+ Burstbuckers gesplittet werden. Die Pull-Variante der Tone-Potis führt zu einer Phasenumkehrung der Spulen, ein Effekt, der für einen wärmeren und mittenbetonteren Sound führt.

Hinzu kommen die 5 DIP-Schalter, die in der Elektronik hinter den Potis versteckt sind und es ermöglichen, der Push-Pull-Funktion eine weitere Option zuzuweisen. DIP-Schalter 1 und 3 modfizieren den Hals-Humbucker, während DIP-Schalter 2 und 4 sich um die Brücke kümmern. Sind die DIP-Schalter deaktiviert, werden die Spulen in der Pull-Variante nicht mehr isoliert, sondern gleichzeitig von einem Frequenz-Filter angesteuert, was ein akzentuierten, fetteren Sound sowie eine deutliche Noise-Reduktion zur Folge hat. Man merkt also: Von tiefen, Brücken-lastigen Gefilden bis hin zu schrillen Singlecoil-Manie kann man der HP 2018 jeden erdenklichen Sound entlocken.

Ein Zwischenfazit

Gibson hat mitgedacht. In schwierigen Zeiten bedarf es besonderer Zeichen und die hat Gibson hier zweifelsohne gesetzt. Mit der Gibson Les Paul Standard HP 2018 hat das Traditionsunternehmen alles richtig gemacht. Ein Berufen auf alte Werte, das Weglassen unnötiger Spielereien und die perfektionierte Ausführung etablierter Stärken werden ergänzt von der Integration zeitgemäßer Technik, die es jedem Spieler ermöglichen, dem Sound ganz nach seinen persönlichen Vorstellungen Kontur und Farbe zu verleihen.