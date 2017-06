Test: Gibson Les Paul Traditional T 2017 AB, E-Gitarre

Die Gibson Les Paul Traditional T 2017 AB stellt sich bereit zum Test auf Amazona. Ganz schön in die Jahre gekommen, dennoch kein bisschen müde, ist die alte Dame. Die Variante Gibson Les Paul Traditional ist, kaum zu glauben, ein noch recht neues Modell, wenn man hier generell noch von neu sprechen sollte. Sie situiert sich jedenfalls preislich kurz vor der Les Paul Standard, also in der Regel unter 2000,- Euro.

Neben dem heutigen Testmodell und dem Kürzel „T“ für „Traditional“ gibt es noch eine zweite Variante, die Gibson HP High-Performance, die trotz aller Traditionalität der Technik von heute angepasst ist. Unter anderem mit dem G-Force Tuningsystem, einem Alukoffer und einem Titanium-Nullbundsattel. Preislich muss man hier ca. 500,- Euro mehr auf den Tisch legen. Doch schauen wir uns heute das traditionelle „Traditional“-Modell mal näher an. Ich vermute mal, in Superlativen gesprochen, ist die Tradition hier nicht mehr zu toppen!

Facts & Features

So, Scherz beiseite. Die Gibson Les Paul Traditional T 2017 AB kommt in einem „Antique Burst Finish“ in unser Testlabor. Zusätzlich werden die zwei Lackierungen „Honey Burst “ und „Heritage Cherry Sunburst“ angeboten.

Mit einem Oldschool-geformten Gitarrenkoffer in gewohnter Topqualität erscheint die kühle Blonde, noch zart gebettet in rotem Velours. Mit im Lieferumfang befindet sich eine kurze Bedienungsanleitung, ein Foto vom finalen Check, ein Schlagbrett, ein Datenblatt, ein Gibson Kunstledergurt und, sehr praktisch, ein „Cruz Multitool“. Das Griffbrett ist geschützt mit einem Bogen aus Kunststoff mit der Aufschrift: Only a Gibson is good enough. Dass Gibson bei der Selbsteinschätzung kein Blatt vor den Mund nimmt, ist ihnen bei den immer noch immensen Marktanteilen nicht zu verübeln. Ich wage aber mal zu bezweifeln, dass eine Gibson alternativlos ist, geschweige denn nur eine Gitarre von Gibson gut genug ist. Dafür ist der Markt heute zu facettenreich, dazu gut besetzt mit sehr guten Instrumenten. Dennoch ist es wohl für viele immer noch eine Sache von Prestige, einen der Klassiker zu besitzen.