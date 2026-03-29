High-End Leichtgewicht mit endlosem Headroom

Der Glockenklang Blue Bird Bassverstärker: Ein High-End-Leichtgewicht mit endlosem Headroom liefert maximalen Inspirations-Faktor beim Spielen.

Kurz & knapp Was ist es? Glockenklang Blue Bird 50 Years Edition, ein ultraleichtes High-End-Bass-Topteil mit Class-A-Vorstufe, Class-D-Endstufe und 900 Watt Leistung. Sound: Extrem neutral, hochauflösend und dynamisch, mit optionaler Färbung durch flexible EQ- und Drive-Sektion.

Extrem neutral, hochauflösend und dynamisch, mit optionaler Färbung durch flexible EQ- und Drive-Sektion. Leistung: 900 Watt bei nur 4 kg Gewicht liefern enormen Headroom und PA-artige Durchsetzungskraft.

900 Watt bei nur 4 kg Gewicht liefern enormen Headroom und PA-artige Durchsetzungskraft. Ausstattung: Zwei Kanäle, umfangreiche Anschlüsse, Drive-Sektion und flexible Routing-Optionen für Studio und Bühne.

Zwei Kanäle, umfangreiche Anschlüsse, Drive-Sektion und flexible Routing-Optionen für Studio und Bühne. Praxis: Hochwertige Verarbeitung, intuitive Bedienung und professionelle Features für anspruchsvolle Bassisten.

Hochwertige Verarbeitung, intuitive Bedienung und professionelle Features für anspruchsvolle Bassisten. Fazit: High-End-Bassverstärker mit Referenz-Sound, hoher Leistung und gerechtfertigtem Premium-Preis.

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Glockenklang Blue Bird 50 Years Edition

Das Glockenklang Blue Bird Bass-Topteil lässt feuchte Träume für den gehobenen Anspruch wahr werden. Das gilt für den Sound, die Features, die Verarbeitung und die stolze Leistung von 900 Watt an 4 Ohm. Das gilt aber auch für den Preis von 1.749 Euro, was nicht jedem Geldbeutel schmecken wird. Für das, was das Gerät liefert, ist der Preis jedoch mehr als gerechtfertigt.

Einem Einsteiger wird der Glockenklang Bass-Amp eher nicht zusagen, denn man hört wirklich alles. Der Amp gibt alle Stärken des Basses und des Spielers wieder und färbt absolut gar nicht.

Die Maxime der Glockenklang-Amps ist seit 50 Jahren die unverfälschte Wiedergabe des Instruments. Letztes Jahr übernahm Gawan Linnemann das 50 Jahre alte Unternehmen von Udo Klempt-Gießing, der vor der Gründung von Glockenklang Erfahrungen im Studio des legendären Tonmeisters Conny Planck sammeln durfte.

Herzlichen Glückwunsch also an euch beide zum 50-jährigen Jubiläum und zum erfolgreichen Siegeszug der Marke Glockenklang, die bei vielen als höchste Klanggüte überhaupt in der weltweiten Bass-Community gilt.

Seit 1975 wird hier alles handgemacht. Unser Testgerät ist der Prototyp der Gold Edition mit Autogramm von Gründer Udo Klempt-Gießing, die auf 50 Exemplare limitiert ist. Wir fühlen uns also geehrt, den Prototyp 01/50 testen zu dürfen.

Die wichtigsten Specs in Kürze

Sonderedition mit goldener Frontplatte und Autogramm von Gründer Udo Klempt-Gießing auf dem Deckel

Limitiert auf 50 Exemplare

Leistung: 900 Watt auf 4 Ohm, 450 Watt auf 8 Ohm oder 600 Watt auf 4 Ohm, 300 Watt auf 8 Ohm (umschaltbar auf der Rückseite)

Class-A-Eingangsstufe

Schaltbare Klangregelung, 5-Band-EQ mit separatem Mid-EQ

Zuschaltbare Drive-Sektion

Drive- und Level-Regler, zuschaltbarer Voice-Filter

LED-Peak-Anzeige

Separate Eingänge A/B mit getrenntem Anpassungsregler für Eingang B

Effekt-Return auch als MP3- und zusätzlicher Mischeingang nutzbar

Effekt-Return: ±5 dB regelbar

Symmetrischer DI-Out schaltbar

Tuner-Out

Kopfhörerausgang

Eingang A für Bässe mit normalem Pegel

Eingang B mit regelbarer Vordämpfung für Bässe mit erhöhtem Pegel

Paralleler Effektweg, Post-EQ, Mischungsverhältnis regelbar von 0 (Dry) bis 100 % (Wet)

Effekt-Return ±5 dB regelbar

Gewicht: 4 kg

Abmessungen: 320 x 280 x 88 mm

Hergestellt in Deutschland

Unboxing und eine erste Übersicht

Glockenklang hat aktuell den feature-reichen Blue Bird und den einfacheren, einkanaligen Steamhammer im Programm. Beide sind zeitgemäße Leichtgewichte mit Class-D-Endstufen von Icepower, wobei die des Blue Bird noch einmal höher auflöst.

Der Glockenklang Blue Bird ist – wie ich finde – der würdige Nachfolger des Bass Art Classic und des Blue Sky. Digitale, rückenfreundliche Mobilität trifft auf schier endlose Leistung und Headroom für höchste Auflösung dank Class-A-Preamp-Technologie. The Best of Both Worlds: Digital spart Gewicht und analog klingt einfach besser.

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Ich kann mich nicht erinnern, dass das Unboxing irgendeines Bass-Mopeds – egal ob Instrument, Verstärker, Box oder Pedal – schon einmal solch ein Event war. Der Blue Bird Amp wurde mir direkt mit einem edlen, angenehm kurzen Boxenkabel sowie einem hochwertigen Gerätestecker zur Stromversorgung von Glockenklang-Inhaber Gawan Linnemann geschickt.

Die sorgfältige Verpackung ließ bereits auf einen edlen Inhalt schließen und ich wurde nicht enttäuscht. Natürlich war das vorher klar, da ich bereits in den 90ern kurzfristig Glockenklang-Endorser war und den legendären Bugatti-Amp mein Eigentum nennen durfte. Für Bass The World und Gregor Fris durfte ich außerdem vor zwei Jahren den Glockenklang Blue Bird im Video unten spielen. Hours of fun.

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Der glasklare, neutrale Sound ist so direkt, dass man sich über das eigene Spiel wundert. Überaus inspiriert wird man dann immer wieder von Neuem – Glockenklang-Fan inklusive.

Wie klingt der Glockenklang Blue Bird ohne die EQ-Sektion?

Neutral – dafür ist die Marke berühmt – aber sehr musikalisch, obertonreich und dynamisch. Wenn die Regler der EQ-Sektion alle auf 12 Uhr stehen, verändert sich der neutrale Ausgangssound zunächst nicht. Und das ist gut so. Jetzt hat man die Möglichkeit, nach Belieben anzuheben oder abzusenken.

Zwischen dem Gain des ersten Kanals und dem EQ-Sektor befindet sich ein Bass-Cut-Regler, der per On-Switch und LED zuschaltbar ist. Das ist sehr praktisch bei schwieriger Raumakustik mit Störfrequenzen. Störende Tiefbass-Anteile zwischen 20 und 80 Hz können so intuitiv herausgefiltert werden.

Die EQ-Sektion des Blue Bird bietet einen 5-Band-Equalizer mit Reglern für Bässe, Tiefmitten, Hochmitten und Höhen. Mithilfe von Switches können Tief- und Hochmitten auf jeweils zwei Frequenzen eingestellt werden:

Tiefmitten: 150 Hz / 240 Hz

Hochmitten: 750 Hz / 1,5 kHz

Bei meinen Soundbeispielen klang alles mit aktiviertem Switch am besten.

Da die komplette EQ-Sektion ausgeschaltet werden kann, lohnen sich A/B-Vergleiche mit dem neutralen Sound des Preamps. Die On-Schalter besitzen ein helles LED-Licht, sodass das auch auf dunklen Bühnen oder in Proberäumen problemlos funktioniert.

Schon jetzt gewinne ich den Eindruck: Die neue Generation der Glockenklang-Amps wie der Blue Bird richtet sich nicht nur an HiFi-Fetischisten und Edelbass-Besitzer, sondern an alle mit Anspruch – insbesondere an Profis und Vielspieler.

Zwei Kanäle – wofür?

Input A ist ein normaler Eingang für Bässe mit niedrigem bis normalem Output, zum Beispiel Instrumente ohne aktive Elektronik.

Input B hingegen kann mit dem Trim-Regler stufenlos bis -20 dB gedämpft werden. Mithilfe des A/B-Schalters lassen sich zwei Bässe anschließen und per Knopfdruck wechseln.

Beispiel: Mein passiver 70s Jazzbass klingt hervorragend, ist aber deutlich leiser als mein aktiver 5-Saiter Torillo Chantico. So kann ich beide beim selben Auftritt spielen und die Lautstärken angleichen. Beim Proben, Aufnehmen oder live lassen sich dem FOH-Mischer so zwei angeglichene Signale anbieten.

Drive-Sektion

Overdrive gehört dazu. In jeder Rock- oder Coverband braucht man gelegentlich einen verzerrten Bass.

Wenn Shut Up and Dance oder The Killers auf der Setliste stehen, braucht es mindestens einen Low-Gain-Drive. Die Drive-Sektion wird per Knopfdruck aktiviert und liefert von harmonischer Sättigung bis Mid-Gain-Rock-Sound alles.

Mit dem Drive-Level wird das Verhältnis zum Clean-Sound angepasst. Der Voice-On-Schalter aktiviert den Voice-Regler, der verschiedene vorbestimmte Frequenzcharaktere erzeugt.

Links: mittig, old school

Rechts: stärker gescoopte Mitten

So entsteht ein schöner, Ampeg-ähnlicher Ton, ideal für Pick-Rock.

Beim Ausschalten der Drive-Sektion wird auch der Voice-Effekt deaktiviert. Drive, Tuner-Mute, Loop-Send und EQ-Sektion sind zudem per Fußschalter aktivierbar.

Damit kann der Glockenklang Blue Bird – sofern man auf zusätzliche Effekte verzichtet – praktisch das komplette Bühnen-Setup ersetzen.

Auch auf der Rückseite zeigt sich der Glockenklang Blue Bird äußerst aufgeräumt und durchdacht. Die Anschlüsse sind sinnvoll angeordnet und lassen sich auch im Live-Betrieb problemlos erreichen.

Die Klinkenanschlüsse und Schalter am hinteren Panel sind von links nach rechts angeordnet:

F/S Loop

F/S Drive

F/S Tune

Tuner Out

Loop Send

Loop Return / MP3 In

On/Off-Switches für Loop / MP3

DI 0 dB / -20 dB

DI Post / Pre

DI Lift

In der oberen Reihe befinden sich außerdem:

2x Speaker-Outs

Phones-Anschluss für Kopfhörer

XLR-DI-Out

Als erstes fiel mir die Angabe von 900 Watt und darunter 600 Watt auf. Die Leistung bezieht sich auf die Impedanz von 4 beziehungsweise 8 Ohm. Das bedeutet: Hier sind einige Pferde unter der Haube.

Acoustic 8-2 Box – klein, aber gewaltig

Die mitgelieferte Glockenklang Acoustic 8-2 Box bietet 200 Watt auf 8 Ohm und hat trotz zwergenhafter Physiognomie einen überraschend kräftigen Sound – mit der vermuteten Gewalt eines Bäuerchens eines ausgewachsenen Brontosaurus.

Bei nur knapp 4 kg Lebendgewicht und so vielen Features ist das Leistungs-Gewichts-Verhältnis des Glockenklang Blue Bird Topteils wahrlich erstaunlich. Trotzdem wirkt das blaue Vögelchen enorm robust. Die Regler und Switches sind qualitativ erste Sahne.

Soundbeispiele

Die Soundbeispiele habe ich mit folgender Signalkette aufgenommen:

Fender MonoNeon 5-Saiter Bass mit Dragon Skin Coated Stainless Steel Strings (45–125)

→ Glockenklang Blue Bird Bass Amp mit Acoustic 8-2 Bass Box

→ Symmetrischer DI-Out Post (mit Preamp)

→ Box mikrofoniert mit:

1x Sennheiser E 602 II für den Woofer

1x Sennheiser E835 für den Tweeter

Das Interface für die Aufnahmen ist von Universal Audio.