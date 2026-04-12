Dampfhammer Fliegengewicht mit hoher Auflösung

Der Glockenklang Steamhammer bringt den bekannten Referenz-Sound der deutschen Edelmanufaktur in ein besonders kompaktes und leichtes Format. Mit Class-A-Vorstufe, 700 Watt Leistung und bewusst reduziertem Einkanal-Konzept richtet sich der Bassverstärker an Musiker, die hochwertigen Klang ohne unnötige Komplexität suchen. Ob der Steamhammer dabei eine echte Alternative zum größeren Blue Bird darstellt, klärt unser Test.

Kurz & knapp Worum geht es? Glockenklang Steamhammer – ultraleichter High-End-Bassverstärker mit Class-A-Vorstufe und 700 Watt Leistung Referenz-Sound: Neutraler, hochauflösender Glockenklang-Ton mit Class-A-Vorstufe.

Neutraler, hochauflösender Glockenklang-Ton mit Class-A-Vorstufe. Leichtgewicht: Nur 3,4 kg bei bis zu 700 Watt Leistung.

Nur 3,4 kg bei bis zu 700 Watt Leistung. Praxisnah: Einkanaliges Konzept für Übersichtlichkeit und attraktiveren Preis.

Einkanaliges Konzept für Übersichtlichkeit und attraktiveren Preis. Ausstattung: Professionelle EQ-Sektion, Drive-Feature und flexible Anschlüsse.

Professionelle EQ-Sektion, Drive-Feature und flexible Anschlüsse. Charakter: Hochwertiger Bassverstärker für anspruchsvolle Spieler mit Fokus auf Klang.

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Glockenklang Steamhammer Bassverstärker

Könnte das Dampfhammer-Fliegengewicht der neue feine Herr des Rock’n’Roll werden?

Während der Glockenklang Steamhammer etwas weniger hochauflösend ist als der größere Blue Bird, klingt er dennoch sehr punktgenau und neutral.

Der Steamhammer bietet die wesentlichen Features des Blue Bird, hat allerdings für Glockenklang Bassverstärker untypischerweise nur einen Kanal. Dadurch wird er aber bezahlbarer und übersichtlicher, was im Grunde ein Win-Win ist.

Vom Sound her ist er vielleicht eher rockig im Vergleich zum edlen Geschwisterchen, da der digitale ICE-Poweramp weniger detailliert ist als die Hypex-Endstufe des Blue Birds. Auch die Vorstufe des Blue Birds ist umfangreicher mit dem Bass-Cut, aber die sinnvollsten Features bleiben auch beim Dampfhammer Made in Dörentrup, Germany erhalten.

Die EQ-Sektion gehört zweifellos zu den professionellsten Equalizern in Bass-Verstärkern auf dem Markt. Es handelt sich um einen 4-fachen EQ mit 2 umschaltbaren Mitten-Frequenzen, die sehr effektiv greifen.

Die wichtigsten Specs in Kürze

Class-A-Eingangsstufe

Leistung schaltbar auf der Rückseite: 700 W an 4 Ohm, 380 W an 8 Ohm, 700 W an 2,7 Ohm, 470 W an 4 Ohm und 240 W an 8 Ohm

schaltbare Klangregelung

4-facher EQ mit 2 umschaltbaren Mittenfrequenzen

LED Peak Anzeige

Drive-Section mit zuschaltbarem Voicing-Filter

Effect Return mono oder MP3 Input Stereo

symmetrischer DI-Out Pre/Post (Pegel umschaltbar)

Tuner Out

Kopfhörer-Ausgang

paralleler Effektweg regelbar

Post-EQ

Tuner/Drive/Effektloop fußschaltbar

Gewicht: 3,4 kg

Abmessungen (B x T x T): 320 x 260 x 63 mm, 2 HE

Hinweis: Für den Betrieb bei 115 V muss lediglich die Sicherung getauscht werden (alternative Sicherung nicht enthalten), das integrierte Netzteil schaltet automatisch auf die jeweilige Eingangsspannung.

Facts & Features

Seit 1975 wird bei Glockenklang alles handgemacht. Die Marke Glockenklang ist spätestens seit Ende der 1980er-Jahre weltbekannt geworden durch die Veröffentlichung der Referenz-Lautsprecheranlage Bugatti, die ich auch selber in den 90ern besaß und für die ich eine Weile Vorführung für den damaligen Glockenklang-Inhaber Udo Klempt-Gießing machen durfte.

Der Steamhammer wie der Blue Bird haben die Kombination aus Class-D-Endstufe (geringes Gewicht und hohe Leistung) und Class-A-Vorstufe gemeinsam. Dieses Konzept macht die Produkte wettbewerbsfähiger, da selbst Bassisten mit höchsten Ansprüchen heutzutage auf Mobilität und verspannungsfreie Rückengesundheit setzen.

Mit 3,4 kg Gewicht ist der Steamhammer noch etwas leichter als der Blue Bird. Die Class-D-Endstufe bietet ein 700-Watt-starkes Modul von ICE-Power.

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Der hochwertige Class-A-Preamp hat einkanalig die wichtigsten Features des edlen Blue Birds behalten. Da ich beide Amps gleichzeitig testen durfte, muss ich sagen, dass leichte Unterschiede im direkten A/B-Vergleich sicherlich wahrnehmbar sind. Mir persönlich aber reicht die Auflösung und die Komplexität des Steamhammer vollkommen aus.

Ich spiele bei Konzerten fast immer nur einen Bass und benötige nicht wirklich zwei Kanäle. Für Effekte und Sound-Shaping habe ich ein Board, das zwischen Bass und Verstärker eingesetzt vermutlich die Purheit des Signals in der sogenannten Daisy-Chain beeinträchtigt.

Aber genau deshalb ist es wichtig, dass der Preamp nicht unerwünscht färbt und das cleane Signal sauber wiedergibt.

Die immer noch sehr hohe Auflösung hat für mich noch denselben Inspirationsfaktor, da der klare, berühmt-berüchtigt neutrale Glockenklang-Ton einfach das abbildet, was da ist. Noch einfacher gesagt: Der Sound kommt aus den Fingern und dem Class-A-Preamp und die Leistung aus dem Class-D-Poweramp.

Der beim einkanaligen Dampfhammer nicht vorhandene Bass-Cut könnte bestimmt bei vielen Situationen in schwierigen Räumen einen Quick-Fix des Problems bedeuten, aber manchmal ist weniger dann doch mehr.

Vornerum

Natürlich haben alle Bässe unterschiedliche Pegel, aber man kann immer am Eingang -20 dB für aktive 5-String-Bässe oder andere Instrumente mit hohem Output-Signal wählen, wodurch das Gain dann nicht mehr „peaked“ bzw. übersteuert.

Neben der Input-Klinkenbuchse, dem -20 dB-Schalter und dem Tune-Schalter hat diese Sektion alleine mit der Overdrive-LED über dem Gain drei Lichter. Die insgesamt 9 LEDs auf der Vorderseite unterscheiden sich farblich zum besseren Zuordnen zur benutzten Sektion und gewährleisten auch auf den dunkelsten Bühnen die Bedienbarkeit.

Drive

Die Drive-Sektion des Glockenklang Steamhammer besteht aus dem Drive-Regler, dem Drive-On-Schalter und dem Drive-Level-Regler.

Das Drive-On aktiviert die Drive-Sektion und kann auch per Fußschalter aktiviert werden. Das ist mega, weil man dann kein Drive-Pedal auf dem Board braucht und das Signal nicht durch mehr und mehr Signalkiller beeinträchtigt wird.

Der Drive-Regler regelt bei Aktivierung den Gain, also von Low-Gain-Overdrive bis zu heftiger Zerre.

Voice-Regler

Die Intensität des Voicing-Filters kann hier zwischen ganz schwach und stark eingestellt werden. Die Tiefbässe unter 45 Hz und die Höhen über 5 kHz werden gecuttet und zusätzlich die Mitten, je nach Reglerstellung.

Subjektiv fühlte ich mich auf der linken Seite eher ermutigt „My Generation“ von The Who mit John Entwistle zu zocken. Auf der rechten Seite entfaltet der Voice-Regler gescoopte Sounds, die ich mit Ampeg und Plektrum-Spiel verbinde.

Für diesen Regler kann ich mir einige praktische Einsatzmöglichkeiten mit dem Glockenklang Steamhammer vorstellen, z. B. wenn eine Coverband zum rockigen Teil des Abends übergeht oder von Finger-Spiel zu Pick gewechselt wird.

EQ-Sektion im Einsatz

Die 4-Band-EQ-Sektion greift Frequenzen enorm effektiv ab und ist sehr intuitiv in der Bedienung. Wenn alle Regler auf 12 Uhr sind, klingt der Steamhammer wie der Blue Bird bei EQ On wie nicht aktiviert und man kann von dort ausgehend intuitiv absenken oder anheben.

Bass

Bass: Nach links gedreht Low-Cut bei 20 Hz, nach rechts werden dagegen 60 Hz betont. Wie gesagt, lassen sich mit dem Bass-Regler des Equalizers Rumpeln untenrum und unnötiger Tiefmüll, den man eh nicht hört, aufräumen. Wenn es wummert, empfiehlt es sich mal zu horchen, was passiert, wenn man entgegen dem Wunsch, den sattestmöglichen Basssound zu haben, stattdessen mal Bässe rausnimmt. Hier wirken die soliden, sehr gut verarbeiteten Regler Wunder.

Wenn es aber tatsächlich gerne untenrum dicker sein soll, passieren schöne Dinge beim Anheben bzw. nach rechts Drehen. Man glaubt gar nicht, dass der etwas nüchtern wirkende Grundsound des Glockenklang Steamhammer ehrlicherweise ausreichend von allem hat und im Mix vermutlich das Meiste bedienen wird. Dreht man aber den Bass etwas nach rechts, kommt ein Kick vom Bass, der sich gewaschen hat. Das entstehende Fundament matscht nicht und bleibt schön präzise und musikalisch.

Mitten

Mitten: Die EQ-Sektion vom Steamhammer ist im Mittenbereich nicht so ausführlich wie die des Blue Birds. Während der blaue Vogel einen 5-Band-Equalizer mit Reglern für Bässe, Tiefmitten, Mitten, Hochmitten und Höhen hat, kommt der Dampfhammer ohne die Hochmitten aus.

Die Low-Mid- und Mid-Frequenzen können mit den daneben liegenden Schaltern (tiefere Frequenzen mit gedrücktem Schalter) umgeschaltet werden. Die Frequenzen liegen bei 150/240 Hz und 770 Hz/1,5 kHz.

Höhen

Höhen: Die Höhen klingen bei dem Glockenklang Steamhammer sehr angenehm. Man benötigt ob der Klarheit des Steamhammers ohne den EQ angeschaltet aber nicht viel davon – zumindest nicht nach meinem Empfinden. Da, wo man sonst Klarheit sucht und reinzudrehen versucht, ist sie hier bereits vorhanden.

Hintenrum

Neben der Euronetzbuchse mit Netzschalter und Sicherung (das beiliegende Netzkabel sieht echt hochwertig und verlässlich aus) sind zwei Speakon-Buchsen zum Anschluss der Lautsprecher. Man kann optional 1 Lautsprecher mit minimal 4 Ohm oder 2 Lautsprecher mit jeweils 8 Ohm anschließen. Bei der 2,7-Ohm-Variante können sogar 3 Lautsprecher parallel mit 8 Ohm oder einer mit 4 Ohm und einer mit 8 Ohm angeschlossen werden.

Da ich den Glockenklang Steamhammer ohne Box getestet habe, bin ich leider nicht in den Genuss von einem, geschweige denn drei Lautsprechern gekommen. Aber ich werde sicher den Inhaber Gawan Linnemann bei Gelegenheit besuchen und mal ein paar Glockenklang-Boxen einzeln und in Kombination hören. Die 3-Lautsprecher-Variante klingt bestimmt wie ein infernalisches Hells-Bells-Glockenklang-Fest.

Weiter rechts ist der Phones-Ausgang gelegen und dann der Impedanz-Schalter, der die minimale Lautsprecher-Impedanz regelt.

In 4-Ohm-Position (Schalter nicht gedrückt)

700 W / 4 Ohm, 380 W / 8 Ohm.

In 2,7-Ohm-Position (Schalter gedrückt)

700 W / 2,7 Ohm, 470 W / 4 Ohm, 240 W / 8 Ohm.

Mittig unten sind von links nach rechts Footswitch-Buchsen für Drive, Loop, Tune. Somit könnte man zugunsten von 3 Fußschaltern auf ein Effekt-Board verzichten und mit einem schönen Bass und hochwertigem Kabel direkt in die Input-Buchse des Glockenklang Steamhammer Preamps gehen.

Es folgt eine Tuner-Out-Buchse, Loop Return bzw. MP3 In und als letztes Loop Send. Direkt darüber befinden sich noch Switches: Loop/MP3-Schalter, 0 dB/-20 dB-Schalter, DI Post/Pre-Schalter und ein Ground-Lift-Switch.

Das Schlusslicht – last but not least – ganz rechts bildet der DI-Out, der Ausgang der eingebauten symmetrischen DI-Box. Das Signal wird vor dem Volume-Regler abgegriffen, um Unabhängigkeit von der Bühnenlautstärke zu gewährleisten.

Die Klangbeispiele des Glockenklang Steamhammer habe ich mit folgender Signalkette aufgenommen:

Fender MonoNeon 5-Saiter Bass mit Dragon Skin Coated Stainless Steel Strings (45–125)

→ Glockenklang Steamhammer Bass Amp

→ Symmetrischer DI-Out Post (mit Preamp)

Das Interface für die Aufnahmen ist von Universal Audio.