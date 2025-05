Das universelle Werkzeug für Keyboarder?

Faltbare Keyboardständer gehören mittlerweile zur Grundausstattung vieler Musiker. Sie sollen möglichst stabil sein, sich gut transportieren lassen und im besten Fall auch flexibel einstellbar sein. Der Gravity KS AKS 01 B Keyboardständer setzt genau an diesen Punkten an und kombiniert ein sehr kompaktes Design mit einigen praktischen Funktionen. In diesem Test geht es darum, wie sich der Ständer im Alltag schlägt, wie gut sich mit ihm arbeiten lässt und welche nützlichen Details er mit sich bringt.

Kurz & knapp Transportmaß & Gewicht: Sehr kompakt und leicht zu transportieren.

Sehr kompakt und leicht zu transportieren. Sitzposition: Ideal für sitzendes Spielen mit viel Beinfreiheit.

Ideal für sitzendes Spielen mit viel Beinfreiheit. Flexibilität: Breite und Höhe sind unabhängig einstellbar.

Breite und Höhe sind unabhängig einstellbar. Stabilität: Bei maximaler Höhe wackelig und nicht für das Spielen im Stehen geeignet.

Bei maximaler Höhe wackelig und nicht für das Spielen im Stehen geeignet. Details: Kabelführung und ausgleichbare Standfüße sind echte Praxisvorteile.

Affiliate Links Gravity KS AKS 01 B Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 79,00€ bei

ANZEIGE

Gravity

Gravity ist eine Marke der Adam Hall Group mit Sitz in Neu-Anspach, Hessen. Das Unternehmen entwickelt Zubehör für Bühne und Studio, das vor allem durch praktische Funktionen und einfache Handhabung überzeugt. Typisch für Gravity sind die grünen Gummiringe an Knäufen und Griffen, die bei Bedarf ausgetauscht werden können. Zum Sortiment gehören neben Keyboardständern auch Stative für Mikrofone, Lautsprecher und Lichttechnik. Wer funktionales Equipment sucht, das unkompliziert und zuverlässig im Einsatz ist, wird bei Gravity in der Regel fündig.

Gravity KS AKS 01 B Keyboardständer

Schauen wir uns zunächst genauer an, was der Gravity KS AKS 01 B im Detail zu bieten hat. Der Keyboardständer soll laut Hersteller nützliche Funktionen mit solider Verarbeitung kombinieren und zudem einige praktische Extras mitbringen, die im Musikeralltag hilfreich sind.

Kompaktes Format und flexible Verstellmöglichkeiten

Der Gravity KS AKS 01 B überzeugt auf den ersten Blick mit einem durchdachten Design und einer kompakten Bauweise. Zusammengefaltet misst der Keyboardständer nur etwa 62 × 49 × 9 cm und bringt dabei weniger als 6 kg auf die Waage. Allein schon in Bezug auf den Transport ist das ein großer Pluspunkt. In der Breite lässt er sich dank des Ziehharmonika-Prinzips stufenlos auf bis zu 85 cm ausziehen. Besonders praktisch: Auch in der niedrigsten Höhe kann die volle Breite genutzt werden – beziehungsweise auch die größte Höhe bei geringster Breite.

Die Höhenverstellung erfolgt über ein eckiges Teleskoprohr mit acht Bohrungen zum Einrasten und liegt im Bereich zwischen circa 61 und 83 cm. Zum Verstellen werden die gummierten Drehknäufe zunächst gelöst und dann leicht herausgezogen, bis sie wieder in einer der Bohrungen einrasten. Dieses Prinzip dürfte vielen von Distanzstangen für Lautsprecher bekannt sein.

Ablagefläche, Material und Belastbarkeit

Die Ablagearme lassen sich stufenlos in der Tiefe verstellen und bieten mit 38 cm im komplett eingefahrenen sowie 49 cm im vollständig ausgefahrenen Zustand viel Platz für unterschiedlich große Geräte. Verschiebbare grüne Gummischläuche sorgen dafür, dass das Gerät auf der Auflage sicher liegt und nicht verrutscht. Der Keyboardständer besteht aus einer Kombination aus Stahl und Aluminium. Das sorgt für eine hohe Standfestigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Laut Hersteller trägt der Gravity KS AKS 01 B ein Gewicht von bis zu 50 kg, was neben Keyboards auch für viele schwere Stagepianos oder einige Mischpulte ausreicht.

Kabelmanagement und Ausgleich von Unebenheiten im Boden

Im unteren Bereich des Keyboardständers sind Kabelhalterungen angebracht, in die Kabel ganz einfach eingeklemmt werden können. Sie bieten ausreichend Platz für ein Stromkabel, zwei Klinkenkabel sowie das Kabel des Sustain-Pedals. Ein besonders durchdachtes Extra sind die verstellbaren Standfüße auf der dem Keyboarder abgewandten Seite. Diese lassen sich über eine Schraube auf der Oberseite einzeln herausdrehen, um leichte Bodenunebenheiten von bis zu 1 cm auszugleichen. Wer möchte, kann zudem die für Gravity typischen knallgrünen Gummiringe gegen die mitgelieferten schwarzen Ringe austauschen, um auf der Bühne weniger aufzufallen.

Optionales Zubehör

Zweite Ebene mit der KSX 2 T

Wer mehrere Geräte gleichzeitig nutzen möchte, kann den Gravity KS AKS 01 B mit der neigbaren Zusatzablage KSX 2 T erweitern – ideal, um beispielsweise ein zweites Keyboard auf dem Keyboardständer zu platzieren. Zum Anbringen der Halterungen müssen die Gummiabdeckungen der Auflagerohre entfernt werden. Da dies mit bloßen Händen kaum möglich ist, sind etwas Zeit und geeignetes Werkzeug erforderlich. Sind die Arme einmal montiert, lassen sie sich nahezu stufenlos in der Neigung verstellen. Mit einer Tiefe von 40 cm tragen sie Geräte mit einem Gewicht von bis zu 15 kg. Kleine Markierungen auf den Armen helfen dabei, einmal gefundene Neigungswinkel schnell und präzise wiederherzustellen.

Affiliate Links Gravity KSX 2 T Kundenbewertung: (103) 32,00€ bei

Laptop- oder Geräteablage mit der KS LTS 2 T

Die KS LTS 2 T ist eine stabile Stahlplatte, die auf die optional erhältlichen Arme KSX 2 T aufgesetzt werden kann. Mit ihren Maßen von 66 × 35,5 cm eignet sie sich ideal für Laptops, MIDI-Controller oder Effektgeräte. Zwei integrierte 3/8-Zoll-Gewinde an den Ecken ermöglichen sogar die Befestigung von Mikrofonhaltern oder anderem Zubehör, an dem weiteres Equipment angebracht werden kann.

ANZEIGE

Affiliate Links Gravity KS LTS 2 T Kundenbewertung: (14) 36,00€ bei

Der Gravity KS AKS 01 B Keyboardständer in der Praxis

Nach den technischen Details folgt nun der Blick auf den Einsatz im Alltag. Der faltbare Keyboardständer wird in zwei typischen Szenarien getestet: im Proberaum und auf unebenem Pflaster im Garten. Entscheidend ist dabei vor allem, wie flexibel sich der Keyboardständer an unterschiedliche Bodenverhältnisse anpassen lässt – und natürlich, wie stabil er dabei steht. Auch die Bedienung und Handhabung unter realen Bedingungen spielen für mich eine wichtige Rolle.

Szenario 1: Im Proberaum

Im Sitzen zeigt der Gravity KS AKS 01 B eindeutig seine Stärken. Die Ablagearme lassen sich stufenlos in der Tiefe verstellen, sodass sich mein Nord Stage näher an den Körper heranziehen lässt. Das sorgt nicht nur für ein sehr angenehmes Spielgefühl, sondern schafft auch viel Beinfreiheit – besonders wichtig bei längeren Proben oder Auftritten. Selbst wenn das Keyboard auf der Vorderkante der vollständig ausgefahrenen Ablagearme liegt, bleibt der Keyboardständer stabil und wackelt nicht. Generell empfinde ich den Ständer in niedriger Position als besonders standsicher.

Die Einstellung von Breite und Höhe funktioniert reibungslos, zumal beide Parameter unabhängig voneinander justiert werden können. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber vielen X-Ständern, bei denen sich mit der Höhe auch automatisch die Breite verändert. Beim KS AKS 01 B bleibt die volle Breite auch bei niedriger Höhe erhalten – ein wichtiger Aspekt für die Standfestigkeit. Besonders praktisch sind die beiden verstellbaren Füße auf der Rückseite. Wie bereits beschrieben, lassen sie sich einzeln herausdrehen und gleichen kleinere Bodenunebenheiten zuverlässig aus, etwa Teppichkanten. Auch auf leicht welligem oder weichem Untergrund steht der Keyboardständer dadurch stabil und ohne zu kippeln.

Deutlich wird im Test allerdings auch, dass der Keyboardständer für das Spielen im Stehen absolut nicht geeignet ist. Die maximale Höhe von etwa 80 cm reicht dafür schlicht nicht aus. Bei einer Körpergröße von rund 1,80 m wäre für dauerhaft ergonomisches Spielen eine Höhe von etwa 90 cm nötig, um Rückenschmerzen zu vermeiden.

Zudem nimmt die Stabilität des Gravity KS AKS 01 B bei vollständig ausgefahrener Höhe merklich ab: Der Keyboardständer beginnt zu wackeln und wirkt insgesamt weniger vertrauenserweckend. Für alle, die im Sitzen spielen, bleibt der Gravity KS AKS 01 B dennoch eine sehr solide Lösung – mit durchdachten Details und vor allem einer äußerst kompakten Transportgröße.

Szenario 2: Auf unebenem Pflasterstein

Auch im Außeneinsatz macht der Gravity KS AKS 01 B auf den ersten Blick eine gute Figur – besonders auf unebenem Pflasterstein im Garten. Die beiden verstellbaren Füße auf der Rückseite erweisen sich dabei erneut als besonders hilfreich. Ein weiterer Pluspunkt ist die flexible Breitenverstellung: Gerade im Outdoor-Einsatz bietet sie zusätzliche Möglichkeiten, den Keyboardständer präzise an den vorhandenen Platz und die Bodenbeschaffenheit anzupassen. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn der Untergrund keine durchgehend ebene Fläche bietet.

In Kombination mit den ausgleichbaren Füßen ergibt sich so ein insgesamt sehr flexibles und praxistaugliches System. Voraussetzung ist allerdings auch hier wieder, dass im Sitzen gespielt wird. Denn wie bereits im Proberaum zeigt sich auch beim Außeneinsatz: Für das Spielen im Stehen ist der Keyboardständer nicht hoch genug – für das Spielen im Sitzen bietet er hingegen großzügige Beinfreiheit und einen stabilen Stand.

Alternative faltbare Keyboardständer

Wer sich nach einer Alternative zum Gravity KS AKS 01 B umsieht, findet einige interessante Modelle mit ganz unterschiedlichen Klappmechanismen. Je nach Einsatzbereich können verschiedene Anforderungen entscheidend sein – etwa hinsichtlich Höhe, Belastbarkeit oder Transportfreundlichkeit. Drei mögliche Alternativen wären:

K&M 18950

Der K&M 18950 ist ein klassischer Klapptisch mit ausziehbaren Beinen und verstellbarer Breite und kostet aktuell rund 157,- Euro. Besonders auffällig ist seine hohe Stabilität, die sich auch in der maximalen Tragkraft von bis zu 80 kg widerspiegelt. Die Höhenverstellung erfolgt über Schraubklemmen an den Tischbeinen und ermöglicht eine präzise Anpassung, da jedes Bein individuell in der Länge eingestellt werden kann. Im Vergleich zum Keyboardständer von Gravity wirkt das Modell von K&M insgesamt robuster, lässt sich jedoch nicht ganz so kompakt zusammenfalten und ist dadurch beim Transport etwas sperriger.

Affiliate Links K&M 18950 Kundenbewertung: (678) 142,00€ bei

Hercules Stands KS400B

Der KS400B von Hercules, erhältlich für etwa 112,- Euro, ist ein Z-Keyboardständer, der mit einem praktischen AutoLock-System für die schnelle Höhenverstellung ausgestattet ist. Mit einem Höhenbereich von 60 bis 93 cm eignet er sich sowohl für das Spielen im Sitzen als auch im Stehen – ein klarer Vorteil gegenüber vielen anderen Modellen. Auch in puncto Belastbarkeit überzeugt der KS400B: Mit einer Tragkraft von bis zu 130 kg ist er selbst für schwere Stagepianos problemlos geeignet.

Affiliate Links Hercules Stands KS400B Kundenbewertung: (17) 112,00€ bei

Millenium KS-3000 B

Beim Millenium KS-3000 B lassen sich die Füße und Ablagearme platzsparend in die zentrale Strebe einklappen. Aktuell ist dieses Modell für etwa 119,- Euro erhältlich. Ein integrierter Tragegriff erleichtert den Transport zusätzlich. Mit zwei Ablageebenen und einer maximalen Belastbarkeit von jeweils 35 kg bietet dieser Keyboardständer ein hohes Maß an Flexibilität. Er überzeugt vor allem durch sein kompaktes Packmaß. Allerdings fehlt es an Möglichkeiten zur Breitenverstellung und auch die Beinfreiheit fällt vergleichsweise gering aus.