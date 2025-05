Kompakter Analog-Synth mit Charakter und Charme

Mit dem GS Music Bree6 Desktop Synthesizer liegt diesmal ein analoger, polyphoner und äußerst kompakter sowie formschöner Synthesizer aus Südamerika zum Test bereit. Das Konzept bringt durchaus frischen Wind in die Szene, auch wenn es einige Parallelen zu einem Klassiker der Synthesizer-Geschichte gibt – dem Roland Juno-6.

Ist der Bree6 also ein „Juno Argentino“?

Kurz & knapp Analoger Klang: Der Bree6 liefert warmen, charaktervollen Sound mit echter sechsstimmiger Polyphonie. Intuitive Bedienung: Alle Parameter sind direkt erreichbar – ideal für schnelles Arbeiten ohne Umwege. MPE-Unterstützung: Moderne Spieltechniken treffen auf klassischen Analogsound. Effektsektion: Chorus und Delay klingen hochwertig und erweitern die Klangpalette deutlich. Leichtes Manko: Eine Play-Taste zum Anspielen fehlt in der Desktop-Version.



GS Music

GS Music wurde 2014 in Argentinien gegründet. Nach ersten Entwicklungen im Bereich MIDI-Technologie entschied sich das Unternehmen, eigene Synthesizer zu bauen. 2018 entstand der Apollo Synth in mehreren Varianten, gefolgt vom Zeus im Jahr 2021 und anschließend dem GS-e7, einem siebenstimmigen Synthesizer. Die Rubrik About Us auf der Unternehmenswebsite vermittelt den Eindruck, dass die einzelnen Entwicklungen zumindest teilweise aufeinander aufbauen. Der GS Music Bree6 Desktop Synthesizer ist das bisher neueste Produkt dieser Reihe. Er weist einige Gemeinsamkeiten mit dem e7 auf, präsentiert sich jedoch etwas gradliniger und strukturell einfacher.

GS Music Bree6 Desktop Synthesizer

Anschlüsse und Benutzer-Interface

Das Gerät ist kompakt und angenehm übersichtlich gestaltet. Die Gesamtästhetik erinnert ein wenig an Moog-Synthesizer – möglicherweise nicht ganz zufällig. Die kompakte Desktop-Version wiegt lediglich 1,6 kg und ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Schwarz und Blau. 26 Drehregler und 13 Taster werden durch ein gut ablesbares Display ergänzt, das sogar etwas größer ausfällt als beim e7.

An Anschlüssen bietet der GS Music Bree6 Desktop Synthesizer MIDI In, Out und Thru, symmetrische (!) 6,3-mm-Audioausgänge, einen Kopfhörerausgang sowie einen USB-Anschluss. Die Keyboard-Version verfügt über eine halbgewichtete Tastatur mit 37 Tasten, Aftertouch und Holzseitenteilen.

Innere Werte des Bree6

Der GS Music Bree6 Desktop Synthesizer ist sechsstimmig – eine Eigenschaft, die er mit den Roland Juno-Synthesizern teilt und die ihn deutlich von monophonen Geräten wie dem Moog Mother, dem Behringer Proton oder dem Moog Slim/​Sub Phatty abhebt. Ebenfalls an den Juno-6 erinnernd ist die Beschränkung auf einen Oszillator pro Stimme. Dieser bietet Sägezahn- und Rechteckschwingungsformen sowie Pulsbreitenmodulation (PWM). Wie beim Juno können beide Schwingungsformen gleichzeitig ausgegeben werden – vermutlich phasenstarr, wie bei klassischen analogen Designs üblich.

Ein Suboszillator erzeugt zusätzlich eine Rechteckschwingung eine Oktave unterhalb des Hauptoszillators. Wie sich das in der Praxis auswirkt, erläutere ich weiter unten. Im Vergleich zum GS-e7 soll der Bree6 ähnlich klingen, auch wenn ihm dessen Dual-Oszillator-Architektur fehlt.

Die technischen Kernmerkmale lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1 Oszillator pro Stimme plus Suboszillator

4-Pol-Ladder-Filter

2 LFOs mit fünf Schwingungsformen

Chorus und Delay

Arpeggiator

Sequencer

Dank moderner Technik ist der Bree6 auch über MPE (MIDI Polyphonic Expression) spielbar. Die entsprechenden Einstellungen sind über ein spezielles MIDI-Menü zugänglich.

MIDI-Menü für diverse Konfigurationen – inklusive MPE

Signalpfad und Modulation

Der Signalpfad des GS Music Bree6 Desktop Synthesizers ist vollständig analog. Die Steuerspannungen, eine Hüllkurve und zwei LFOs werden hingegen digital erzeugt. Auch Delay und Chorus sind digital implementiert. Die im LFO verfügbaren Schwingungsformen heißen: Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square und Random (mit Sample & Hold). Der Frequenzbereich der LFOs reicht von 0,1 Hz bis 100 Hz. Als Modulationsziele stehen VCO Tune, VCO PWM, VCF und VCA zur Verfügung.

Ein Autotune-Prozess ermöglicht es, alle Stimmen untereinander präzise abzugleichen.

Das 4-Pol-Ladder-Filter kann durch eine Hüllkurve moduliert werden, wobei Velocity die Modulationstiefe beeinflusst. Weitere Modulationsquellen sind LFO, Modulation-Wheel und Aftertouch.

Der Chorus ist laut Hersteller ein sogenannter Stereo-Ensemble-Effekt. Dabei wird der Klangcharakter eines Streicher- oder Vokalensembles nachgebildet, indem mehrere Delay-Lines mit unterschiedlichen Modulationen kombiniert werden. Die maximale Delay-Zeit beträgt eine Sekunde.

Arpeggiator und Sequencer sind in der Desktop-Version nicht enthalten, sollen jedoch in der Keyboard-Variante integriert sein.

Praxis und Klang

Die Presets sind in einem 8×8×8-Raster organisiert. Diese Einträge erscheinen auf dem Display fast wie Taktpositionen, zum Beispiel: 3.1.2., was zunächst etwas ungewohnt ist.

Bis zu 512 Presets lassen sich im GS Music Bree6 Desktop Synthesizer speichern. Ein Großteil der Speicherplätze ist bereits mit vorprogrammierten Sounds belegt. In einem offiziellen Video demonstrieren die Preset-Sounddesigner James Terris und Devan Belanger eindrucksvoll die klanglichen Möglichkeiten des Gerätes.

Ein kurzes Drücken der Bank-Taste ermöglicht die Eingabe einer dreistelligen Kombination zur schnellen Preset-Auswahl – etwa im Format 3.1.2. Besonders gelungen ist auch die Funktion „Panel“, mit der sich ein Klang erzeugen lässt, der exakt den aktuellen Positionen aller Regler entspricht. So wird der direkte Zugriff auf manuell gestaltete Sounds ohne Zwischenschritt ermöglicht.

Bedienkonzept

Die Bedienung des GS Music Bree6 Desktop Synthesizers wirkt insgesamt sehr aufgeräumt und intuitiv. Dennoch bietet das Gerät erweiterte Funktionen über Shift- bzw. Menü-Ebenen.

Die Bedienung der Oszillatorsektion ist wie folgt aufgebaut: Oben links befindet sich ein Schalter, mit dem sich die Schwingungsformen sowie der Suboszillator aktivieren lassen. Die unterste Symbolgrafik zeigt eine Rechteckschwingung mit halber Frequenz im Vergleich zur darüberliegenden Square-Waveform und steht für den Sub-Oszillator.

Nach kurzem Nachdenken wurde mir klar, dass dieser nicht direkt über die Schalter aktiviert wird, sondern durch gleichzeitiges Drücken der Bank-/Shift-Taste. Die blaue Taste zur Auswahl der beiden Hauptschwingungsformen (Sägezahn und Rechteck) schaltet diese abwechselnd einzeln, kombiniert oder vollständig aus.

Weitere Funktionen und Klangbeispiele

Im Utilities-Menü lassen sich unter anderem die Filter mithilfe eines Autotuning-Vorgangs stimmen sowie Presets initialisieren. Allerdings finden sich auch auf den hinteren Speicherplätzen bereits vorbereitete Init-Presets.

Beginnt man mit einem solchen Init-Preset, wird der analoge Charakter des Bree6 unmittelbar hörbar: Spielt man zwei Töne im Abstand einer Oktave, treten sofort deutlich hörbare Schwebungen auf – ein typisches Merkmal von diskret aufgebauten analogen Schaltungen mit leichten Verstimmungen zwischen den Stimmen.

So oder so: Der Klang überzeugt auf Anhieb.

Wie das klingt, hört man hier:

Mit seinen sechs Stimmen ist der GS Music Bree6 Desktop Synthesizer auch in der Lage, ausgesprochen mächtige Pad-Sounds zu erzeugen. Die Oszillatoren klingen dabei brillant und dennoch klar analog – eine Kombination, die selten so gelungen umgesetzt wird.

Durch den großzügigen Frequenzbereich der LFOs von 0,1 Hz bis 100 Hz ergeben sich bei der Modulation der Pulsbreite (PWM) spannende klangliche Veränderungen. Diese reichen bis in tonale Bereiche hinein und erinnern klanglich fast an einen zweiten Oszillator – ein vielseitiges Werkzeug für lebendige, organische Klanggestaltung.

Beim Anspielen fiel auf, dass der Aftertouch in einigen Presets mitunter unerwartet kräftig reagiert. Hier lässt sich jedoch im Menü feinjustieren – entsprechende Einstellmöglichkeiten sind vorhanden (siehe unten).

Das Display visualisiert die Wirkungen von Delay und Chorus sehr anschaulich. In der Praxis profitieren bestimmte Sounds, etwa das Preset „Perfect Square“, deutlich vom Chorus-Effekt und gewinnen spürbar an Durchsetzungskraft – ähnlich wie es bereits beim Juno der Fall war.

Bemerkenswert ist außerdem: Selbst bei Änderungen der Delay-Zeit treten keine unerwünschten Pitch-Effekte auf – ein Hinweis auf die durchdachte digitale Implementierung.

Voice-Modes und Stereoverhalten

Die Voice-Mode-Umschaltung zwischen Poly Stereo und Poly entscheidet darüber, ob die gespielten Stimmen abwechselnd im Stereopanorama verteilt werden oder nicht. Der Poly-Stereo-Modus kann den Klangeindruck erheblich räumlicher gestalten – ein schöner Effekt, der die Stereowirkung deutlich verstärkt.

Beim Arbeiten mit Init-Presets empfand ich diese automatische Panorama-Verteilung jedoch häufig als zu dominant. In solchen Fällen habe ich bevorzugt auf den klassischen Poly-Modus umgeschaltet.

Darüber hinaus bietet der Bree6 auch Mono- und Unison-Modes. Letzterer hebt die analoge Polyphonie auf eine andere, besonders kraftvolle Weise hervor und lässt den Synthesizer druckvoll und massiv klingen – ideal für Leads oder Bässe mit Präsenz.

Filter

Die Filter des GS Music Bree6 zeigen bei weit aufgedrehter Resonanz ein deutliches Abfallen der Lautstärke – ein Verhalten, das für klassische analoge Filtercharakteristik spricht. Gleichzeitig bleibt der Klang dabei erstaunlich lebendig und authentisch analog.

Das folgende Klangbeispiel demonstriert dies anhand einer Sägezahnschwingung als Ausgangsmaterial. Gegen Ende der Sequenz ist gut zu hören, wie das Filter bei reduzierter Resonanz deutlich mehr Signalanteile durchlässt, wodurch der Klang an Volumen gewinnt.

Sonstige Optionen

Selbst ein bewusst reduzierter Synthesizer wie der GS Music Bree6 Desktop Synthesizer kommt heutzutage nicht ohne zusätzliche Menüfunktionen aus. Beim Bree6 sind diese jedoch leicht zugänglich und sinnvoll strukturiert – hier gibt es aus meiner Sicht nichts zu beanstanden.

Gerade bei einem derart klar aufgebauten Gerät lohnt sich ein Blick auf die erweiterten Funktionen. Im Control-Bereich lassen sich zusätzliche Modulationszuweisungen vornehmen, wobei die Intensität jeweils in einem Wertebereich von 0 bis 127 einstellbar ist. Die verfügbaren Optionen sind:

• Mod Wheel → Osc LFO Mod

• Mod Wheel → Filter Cutoff

• Velocity → Filter EG1 Mod

• Velocity → Amp EG2 Mod

• Aftertouch → Osc LFO Mod

• Aftertouch → Filter Cutoff

• MPE Pressure → Amp Level

• MPE Pressure → Filter Cutoff

• MPE Y → Filter Cutoff

• MPE Y → Amp Level

Im Preset-Menü lassen sich außerdem die Transposition, der Pitchbend-Bereich (bis zu ±12 Halbtöne) sowie ein Unison-Intervall individuell festlegen.

Im Global-Modus kann das Grundrauschen bei Bedarf durch ein Noise Gate reduziert werden – wobei ich das Eigenrauschen ohnehin als angenehm gering empfand. Zudem stehen hier erneut eine Transponierung sowie eine Master-Tune-Einstellung zur Verfügung.

In der Praxis überzeugt der GS Music Bree6 Desktop Synthesizer vor allem durch seine hervorragend durchdachte Bedienoberfläche: Alle Parameter sind direkt zugänglich, ohne verschachtelte Menüs oder versteckte Funktionen. Selten hatte ich einen so übersichtlichen und bewusst reduzierten Synthesizer in der Hand.

Gleichzeitig überrascht der Bree6 klanglich mit einer Vielseitigkeit, die man ihm auf den ersten Blick gar nicht zutrauen würde. Durch die vielfältigen Modulationsoptionen – etwa Chorus, LFO-gesteuerte PWM oder Filterresonanz – lassen sich komplexe und ausdrucksstarke Sounds gestalten.

Ein perfekter „Juno Argentino“ ist er dennoch nicht ganz: Das Hochpassfilter (HPF), wie man es vom Juno kennt, sucht man hier vergeblich. Auch ein kleiner „Play“-Taster zum schnellen Probespielen eines Sounds ohne angeschlossenes Keyboard fehlt in der Desktop-Version und wäre eine praktische Ergänzung gewesen.

Alternativen

Ein möglicher Konkurrent zum GS Music Bree6 ist der etwas sperriger zu bedienende Behringer UB-Xa D. Er bietet ebenfalls einen überzeugenden analogen Klang, verfügt über zwei Oszillatoren pro Stimme und satte 16 Stimmen Polyphonie – allerdings ohne integrierte Effekte wie Chorus oder Delay.

