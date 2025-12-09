ANZEIGE
Test: Guitar Monkey CryoVibe Parts, Hardware für Gitarre

Hardware Parts mit authentischem Vintage-Ton

9. Dezember 2025

Guitar Monkey CryoVibe Parts Silverback Aufmacher

Mit der CryoVibe-Serie bringt Guitar Monkey erstmals mit Cryo behandelte Replacement-Parts auf den Markt, die echten Vintage-Klang in moderne Gitarren bringen.

Kurz & knapp
Worum geht es? Die Firma Guitar Monkey bietet erstmals einzelne Gitarrenparts mit Cryo-Behandlung an – wir haben Saddles und Tremolo-Federn getestet.
  • CryoVibe-Technologie: Gitarrenparts wie Saddles und Tremolo-Federn werden kryogen behandelt – für verbesserten Klang und Haltbarkeit.
  • Made in Germany: Die hochwertigen Komponenten werden in Deutschland gefertigt und ohne Werbung erfolgreich vermarktet.
  • Praxistest überzeugt: Spürbare Klangverbesserung, weniger harte Höhen und ein authentischer Vintage-Vibe bei allen getesteten Parts.
  • Preis-Leistungs-Tipp: Der geringe Aufpreis für die Cryo-Version macht das Upgrade nahezu zum Pflichtkauf.

Affiliate Links
Guitar Monkey Evocomp Titan Tele Set
Guitar Monkey Evocomp Titan Tele Set Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
39,00€ Thomann
Guitar Monkey CryoVibe Vint Trem Springs 5x
Guitar Monkey CryoVibe Vint Trem Springs 5x
Kundenbewertung:
(4)
24,90€ Thomann
Guitar Monkey CryoVibe Strat Titanium Set
Guitar Monkey CryoVibe Strat Titanium Set Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
54,90€ Thomann

Inhaltsverzeichnis

Guitar Monkey CryoVibe Parts Silverback Vintage Serie

Die Firma Guitar Monkey kommt aus Dachau bei München und fertigt Gitarrenparts und Plektren. Die erst drei Jahre alte Marke ist vermutlich weltweit die erste, die – im Gegensatz zu ganzen Instrumenten – einzelne Hardware-Parts wie Saddles oder Tremolo-Federn mit Cryo-Behandlung anbietet. Diese nennen sich dann CryoVibe Parts und erscheinen unter der Silverback-Vintage-Serie. Und: Es gibt sie zu bezahlbaren Preisen! Bekanntheit erlangte Guitar Monkey in den letzten Monaten durch die Herstellung von Plektren – wohlgemerkt ganz ohne Werbung und alles made in Germany. Wir wollen euch heute ein paar Saitenreiter und Tremolo-Federn aus der CryoVibe-Serie vorstellen – wem Cryo-Behandlung nichts sagt, der sollte auf jeden Fall weiterlesen!

Guitar Monkey CryoVibe CryoVibe Silverback Vintage Modern Titanium (Grade 5) Strat Saddles - 10,5 mm (6 pcs.)

CryoVibe Silverback Vintage Modern Titanium (Grade 5) Strat Saddles – 10,5 mm (6 pcs.)

Cryo-Behandlung – ein paar Hintergründe

Cryo – was ist das eigentlich? Die Cryo-Behandlung (oder auch Cryogenic Treatment) findet ihren Ursprung in der Industrie und bezeichnet die Tiefkühlbehandlung von Materialien auf bis zu -196 °C, um deren molekulare Struktur zu verbessern. Bei Musikinstrumenten dient sie dazu, innere Spannungen im Material abzubauen, die bei der Herstellung entstehen. Dadurch klingen Instrumente im Idealfall harmonischer, klarer und resonanzreicher – mit verbessertem Sustain und brillanteren Höhen. Ähnlich dem Prozess, der sich durch jahrzehntelanges Spielen ereignet. Gerade Saiten- oder Blasinstrumente profitieren von der Cryo-Behandlung durch einen runderen Ton und eine leichtere Ansprache.

Cryo bei Gitarren

In der Gitarrenwelt ist das sogenannte Cryo-Tuning – auch bekannt als Cryo-Aging – von ganzen Instrumenten oder auch Gitarrensaiten schon länger ein interessantes Thema und gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Es ist mittlerweile gut belegt, dass durch diese Methode die klanglichen Qualitäten und mechanischen Eigenschaften messbar verbessert werden. Daher ist dieses Verfahren besonders bei Vintage-Sound-Fanatikern sehr beliebt. Trotzdem wird es oft noch als Pseudowissenschaft abgetan.

Guitar Monkey CryoVibe Die Testkandidaten

Die Testkandidaten

Guitar Monkey CryoVibe Parts – die Vorteile im Detail

Dass neben ganzen Instrumenten auch einzelne kältebehandelte Hardware-Parts wie Tremolo-Federn oder Saitenreiter angeboten werden, ist allerdings noch ziemlich neu. Und genau hier kommen die CryoVibe Parts der Silverback-Vintage-Serie von Guitar Monkey ins Spiel! CryoVibe verfolgt die Mission, das Cryo-Aging bei austauschbaren Gitarrenparts leicht zugänglich zu machen. Dabei hilft es in zwei zentralen Bereichen, die oben bereits genannt wurden: Zum einen – und das ist das Hauptziel – der Abbau von inneren Spannungen im Metall, was dem Verhalten von eingeschwungenen Vintage-Parts nahekommt. Zum anderen die Härtung und Erhöhung der Verschleißfestigkeit, was jedoch nur bei Stahlbauteilen funktioniert (nicht bei Titan oder Messing).

Guitar Monkey CryoVibe Materialien - Die Unterschiede

Materialien – die Unterschiede

Vintage-Ton ohne jahrelanges Einspielen

Mit der Silverback-Vintage-Serie bekommt man cryobehandelte Teile, die sich nicht nur wie Vintage-Komponenten verhalten, die über Jahrzehnte eingespielt wurden, sondern auch so klingen sollen – und das mit historisch korrekten Materialien und Maßen.

CryoVibe bei Gitarrensaitenreitern

Gerade Saitenreiter sind ein beliebtes Austauschprodukt in der Gitarrenfraktion, um die Klangeigenschaften des geliebten Instruments zu verbessern. Herkömmliche Reiter haben jedoch ihre Grenzen. Die CryoVibe-Reiter von Guitar Monkey versprechen hier ein echtes Upgrade:

  • verbesserte Ansprache
  • spürbar längeres Sustain
  • Klangbalance, die normalerweise nur von jahrzehntealter, eingespielter Hardware kommt
  • Außerdem: erhöhte Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit (nur bei Stahlteilen!)

CryoVibe bei Tremolo-Federn

Guitar Monkey sagt: „Wir sind der einzige Hersteller weltweit, dessen Vintage-Style-Tremolo-Federn nicht nur wie die Originale aussehen und sich anfühlen – sondern auch so klingen.“ Hier bekommt man Federn aus hochwertigem Federstahl, die enorm von der kryogenen Behandlung profitieren sollen:

  • Authentischer Klang und Spielgefühl originaler Vintage-Tremolo-Federn
  • Extrem reduzierte Spannungsrelaxation: kein Verlust der Federspannung mehr
  • Jede Feder liefert identische Spannung und Ton – egal, an welcher Position sie im Tremolosystem eingesetzt wird
Guitar Monkey CryoVibe CryoVibe Silverback Vintage compensated 1950's Brass Tele Saddles (3 pcs.

CryoVibe Silverback Vintage compensated 1950’s Brass Tele Saddles (3 pcs.

CryoVibe Parts – der Praxistest

CryoVibe – Silverback Vintage Pre-CBS Tremolo Springs

Kommen wir nun zum Einsatz in freier Wildbahn. Los geht es mit den Tremolo-Federn. Für den Test nehme ich meine Fender American Ultra 70th Anniversary Strat zur Hand. Guitar Monkey bietet auch ein kleines Werkzeug zum Wechseln der Federn an. Mit dem Orang-U-Tool Tremolo Spring Spanner + String Stretcher Tool (man kann hiermit wohl auch die Saiten dehnen) ist das Auswechseln wirklich kinderleicht und innerhalb von zwei Minuten erledigt.

Die Federn selbst machen auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck. Eingebaut liefern sie ein besseres Handling als die Standard-Federn und erlauben so einen feinfühligeren Umgang mit dem Tremolo-Arm. Vom Sound her hat man tatsächlich das Gefühl, es mit einem etwas besser eingespielten Instrument zu tun zu haben. Sie liefern weniger harte Höhen und etwas mehr Vintage-Vibe. Die Klangdifferenz erinnert mich etwas an den Unterschied zwischen fabrikneuen und „broken-in“ Gitarrenlautsprechern.

Guitar Monkey CryoVibe Tremolo-Federn - vorher

Tremolo-Federn – vorher

Guitar Monkey CryoVibe Der Umbau - mit dem Tool kein Problem

Der Umbau – mit dem Tool kein Problem

Guitar Monkey CryoVibe Tremolo-Federn - nachher

Tremolo-Federn – nachher

CryoVibe Silverback Vintage Modern Titanium (Grade 5) Strat Saddles

Weiter geht es mit den Strat Saddles. Diese kommen in unserem Test allerdings auf eine Fender Telecaster Deluxe mit Vintage-6-Saddle-Bridge. Der Austausch erfolgt auch hier ziemlich easy. Die Guitar Monkey CryoVibe Vintage Modern Saddles haben teilweise verkürzte Höhenschrauben – hier also aufpassen, welcher Reiter wo hingeht. Ansonsten geht das In-Position-Bringen mit dem richtigen Werkzeug ruckzuck. Die Saddles sind aus Titan Grade 5 und made in Japan. Die Cryo-Behandlung erfolgt in Deutschland. Auch hier ist festzustellen: Der Sound mit den Cryo Saddles ist weicher, mit weniger hart klingenden Höhen, vintageorientierter und ausgewogener. Der Klang gewinnt auch etwas an Wärme. Sehr schön.

Guitar Monkey CryoVibe Die Strat Saddles - vorher

Die Strat Saddles – vorher

Guitar Monkey CryoVibe Die CryoVibe Saddles im Detail

Die CryoVibe Saddles im Detail

Guitar Monkey CryoVibe Die Strat Saddles - nachher

Die Strat Saddles – nachher

 

CryoVibe Silverback Vintage compensated 1950s Brass Tele Saddles

Als nächstes die Tele Saddles. Montiert werden die Guitar Monkey CryoVibe Tele Saddles auf einer Haar T-Style mit klassischer Tele Bridge. Der Austausch der Saitenreiter ist bei Vintage Tele Saddles nochmal einfacher, da wir es nur mit drei Reitern zu tun haben. Aber auch hier muss man etwas achtgeben. Die drei Saddles sind unterschiedlich gewinkelt und müssen so angebracht werden, dass sich am Schluss die charakteristische Zackenform ergibt (Tiefe E-Saite und G-Saite sind am weitesten hinten).

Ein Blick auf’s Produktfoto kann hier helfen. Die Höheneinstellung ist mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher schnell erledigt. Auch hier ergibt sich wieder ein ähnlicher klanglicher Eindruck wie zuvor. Die CryoVibe Saddles liefern im Gegensatz zu den vorherigen Saitenreitern wie versprochen einen weicheren, ausgewogeneren Klang. Das ist auch bei Overdrive Sounds deutlich hörbar. Hier muss ich allerdings sagen, dass ich den Punch der ursprünglichen Saddles meiner Haar Tele auch sehr mag! Geschmackssache eben. Mehr Punch und Brillianz bekommt man bei Guitar Monkey aber auch: durch Stahl oder Titan Saddles.

Guitar Monkey CryoVibe Die Tele Saddles - vorher

Die Tele Saddles – vorher

Guitar Monkey CryoVibe - der Umbau

Der Umbau

Guitar Monkey Parts – auch ohne Cryo-Behandlung erhältlich

Für alle, die mit Cryo nichts anfangen können, bietet Guitar Monkey die Parts auch ohne Cryo-Behandlung an. Der Aufpreis für Hardware mit Cryo ist allerdings wirklich überschaubar. Denn er spiegelt nur den Selbstkostenpreis wider und beläuft sich somit auf wenige Euro. Eigentlich ein No-Brainer!

Fazit

Mit ihren cryobehandelten Hardware-Parts liefert die Firma Guitar Monkey aus Dachau exzellente Austauschparts für alle, die aus ihrem Instrument mehr rausholen wollen! Zu fairen Preisen gibt es hier Tremolo-Federn, Saitenreiter und vieles mehr. Hier bekommt man nicht nur Vintage-Vibe, sondern echte Vintage-Eigenschaften, die sich sofort bemerkbar machen! Wer kein Cryo will, bekommt die gleichen Hardware Parts bei Guitar Monkey auch ohne die Spezialbehandlung. Super!

Plus

  • Sound
  • Verarbeitung
  • Preis

Preis

  • Guitar Monkey CryoVibe Vint Trem Springs: 24,90 Euro
  • Guitar Monkey Orang-U-Tool: 5,90,- Euro
  • Guitar Monkey CryoVibe 1950s Compens. Brass: 29,90 Euro
  • Guitar Monkey CryoVibe Strat Titanium Set: 54,90 Euro

Links

Ähnliche Artikel
