Hardware Parts mit authentischem Vintage-Ton

Mit der CryoVibe-Serie bringt Guitar Monkey erstmals mit Cryo behandelte Replacement-Parts auf den Markt, die echten Vintage-Klang in moderne Gitarren bringen.

Guitar Monkey CryoVibe Parts Silverback Vintage Serie

Die Firma Guitar Monkey kommt aus Dachau bei München und fertigt Gitarrenparts und Plektren. Die erst drei Jahre alte Marke ist vermutlich weltweit die erste, die – im Gegensatz zu ganzen Instrumenten – einzelne Hardware-Parts wie Saddles oder Tremolo-Federn mit Cryo-Behandlung anbietet. Diese nennen sich dann CryoVibe Parts und erscheinen unter der Silverback-Vintage-Serie. Und: Es gibt sie zu bezahlbaren Preisen! Bekanntheit erlangte Guitar Monkey in den letzten Monaten durch die Herstellung von Plektren – wohlgemerkt ganz ohne Werbung und alles made in Germany. Wir wollen euch heute ein paar Saitenreiter und Tremolo-Federn aus der CryoVibe-Serie vorstellen – wem Cryo-Behandlung nichts sagt, der sollte auf jeden Fall weiterlesen!

Cryo-Behandlung – ein paar Hintergründe

Cryo – was ist das eigentlich? Die Cryo-Behandlung (oder auch Cryogenic Treatment) findet ihren Ursprung in der Industrie und bezeichnet die Tiefkühlbehandlung von Materialien auf bis zu -196 °C, um deren molekulare Struktur zu verbessern. Bei Musikinstrumenten dient sie dazu, innere Spannungen im Material abzubauen, die bei der Herstellung entstehen. Dadurch klingen Instrumente im Idealfall harmonischer, klarer und resonanzreicher – mit verbessertem Sustain und brillanteren Höhen. Ähnlich dem Prozess, der sich durch jahrzehntelanges Spielen ereignet. Gerade Saiten- oder Blasinstrumente profitieren von der Cryo-Behandlung durch einen runderen Ton und eine leichtere Ansprache.

Cryo bei Gitarren

In der Gitarrenwelt ist das sogenannte Cryo-Tuning – auch bekannt als Cryo-Aging – von ganzen Instrumenten oder auch Gitarrensaiten schon länger ein interessantes Thema und gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Es ist mittlerweile gut belegt, dass durch diese Methode die klanglichen Qualitäten und mechanischen Eigenschaften messbar verbessert werden. Daher ist dieses Verfahren besonders bei Vintage-Sound-Fanatikern sehr beliebt. Trotzdem wird es oft noch als Pseudowissenschaft abgetan.

Guitar Monkey CryoVibe Parts – die Vorteile im Detail

Dass neben ganzen Instrumenten auch einzelne kältebehandelte Hardware-Parts wie Tremolo-Federn oder Saitenreiter angeboten werden, ist allerdings noch ziemlich neu. Und genau hier kommen die CryoVibe Parts der Silverback-Vintage-Serie von Guitar Monkey ins Spiel! CryoVibe verfolgt die Mission, das Cryo-Aging bei austauschbaren Gitarrenparts leicht zugänglich zu machen. Dabei hilft es in zwei zentralen Bereichen, die oben bereits genannt wurden: Zum einen – und das ist das Hauptziel – der Abbau von inneren Spannungen im Metall, was dem Verhalten von eingeschwungenen Vintage-Parts nahekommt. Zum anderen die Härtung und Erhöhung der Verschleißfestigkeit, was jedoch nur bei Stahlbauteilen funktioniert (nicht bei Titan oder Messing).

Vintage-Ton ohne jahrelanges Einspielen

Mit der Silverback-Vintage-Serie bekommt man cryobehandelte Teile, die sich nicht nur wie Vintage-Komponenten verhalten, die über Jahrzehnte eingespielt wurden, sondern auch so klingen sollen – und das mit historisch korrekten Materialien und Maßen.

CryoVibe bei Gitarrensaitenreitern

Gerade Saitenreiter sind ein beliebtes Austauschprodukt in der Gitarrenfraktion, um die Klangeigenschaften des geliebten Instruments zu verbessern. Herkömmliche Reiter haben jedoch ihre Grenzen. Die CryoVibe-Reiter von Guitar Monkey versprechen hier ein echtes Upgrade:

verbesserte Ansprache

spürbar längeres Sustain

Klangbalance, die normalerweise nur von jahrzehntealter, eingespielter Hardware kommt

Außerdem: erhöhte Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit (nur bei Stahlteilen!)

CryoVibe bei Tremolo-Federn

Guitar Monkey sagt: „Wir sind der einzige Hersteller weltweit, dessen Vintage-Style-Tremolo-Federn nicht nur wie die Originale aussehen und sich anfühlen – sondern auch so klingen.“ Hier bekommt man Federn aus hochwertigem Federstahl, die enorm von der kryogenen Behandlung profitieren sollen:

Authentischer Klang und Spielgefühl originaler Vintage-Tremolo-Federn

Extrem reduzierte Spannungsrelaxation: kein Verlust der Federspannung mehr

Jede Feder liefert identische Spannung und Ton – egal, an welcher Position sie im Tremolosystem eingesetzt wird

CryoVibe Parts – der Praxistest

CryoVibe – Silverback Vintage Pre-CBS Tremolo Springs

Kommen wir nun zum Einsatz in freier Wildbahn. Los geht es mit den Tremolo-Federn. Für den Test nehme ich meine Fender American Ultra 70th Anniversary Strat zur Hand. Guitar Monkey bietet auch ein kleines Werkzeug zum Wechseln der Federn an. Mit dem Orang-U-Tool Tremolo Spring Spanner + String Stretcher Tool (man kann hiermit wohl auch die Saiten dehnen) ist das Auswechseln wirklich kinderleicht und innerhalb von zwei Minuten erledigt.

Die Federn selbst machen auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck. Eingebaut liefern sie ein besseres Handling als die Standard-Federn und erlauben so einen feinfühligeren Umgang mit dem Tremolo-Arm. Vom Sound her hat man tatsächlich das Gefühl, es mit einem etwas besser eingespielten Instrument zu tun zu haben. Sie liefern weniger harte Höhen und etwas mehr Vintage-Vibe. Die Klangdifferenz erinnert mich etwas an den Unterschied zwischen fabrikneuen und „broken-in“ Gitarrenlautsprechern.

CryoVibe Silverback Vintage Modern Titanium (Grade 5) Strat Saddles

Weiter geht es mit den Strat Saddles. Diese kommen in unserem Test allerdings auf eine Fender Telecaster Deluxe mit Vintage-6-Saddle-Bridge. Der Austausch erfolgt auch hier ziemlich easy. Die Guitar Monkey CryoVibe Vintage Modern Saddles haben teilweise verkürzte Höhenschrauben – hier also aufpassen, welcher Reiter wo hingeht. Ansonsten geht das In-Position-Bringen mit dem richtigen Werkzeug ruckzuck. Die Saddles sind aus Titan Grade 5 und made in Japan. Die Cryo-Behandlung erfolgt in Deutschland. Auch hier ist festzustellen: Der Sound mit den Cryo Saddles ist weicher, mit weniger hart klingenden Höhen, vintageorientierter und ausgewogener. Der Klang gewinnt auch etwas an Wärme. Sehr schön.

Standard 6 Saddle CryoVibe 6 Saddle CryoVibe Silverback Vintage compensated 1950s Brass Tele Saddles Als nächstes die Tele Saddles. Montiert werden die Guitar Monkey CryoVibe Tele Saddles auf einer Haar T-Style mit klassischer Tele Bridge. Der Austausch der Saitenreiter ist bei Vintage Tele Saddles nochmal einfacher, da wir es nur mit drei Reitern zu tun haben. Aber auch hier muss man etwas achtgeben. Die drei Saddles sind unterschiedlich gewinkelt und müssen so angebracht werden, dass sich am Schluss die charakteristische Zackenform ergibt (Tiefe E-Saite und G-Saite sind am weitesten hinten). Ein Blick auf’s Produktfoto kann hier helfen. Die Höheneinstellung ist mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher schnell erledigt. Auch hier ergibt sich wieder ein ähnlicher klanglicher Eindruck wie zuvor. Die CryoVibe Saddles liefern im Gegensatz zu den vorherigen Saitenreitern wie versprochen einen weicheren, ausgewogeneren Klang. Das ist auch bei Overdrive Sounds deutlich hörbar. Hier muss ich allerdings sagen, dass ich den Punch der ursprünglichen Saddles meiner Haar Tele auch sehr mag! Geschmackssache eben. Mehr Punch und Brillianz bekommt man bei Guitar Monkey aber auch: durch Stahl oder Titan Saddles.

Guitar Monkey Parts – auch ohne Cryo-Behandlung erhältlich

Für alle, die mit Cryo nichts anfangen können, bietet Guitar Monkey die Parts auch ohne Cryo-Behandlung an. Der Aufpreis für Hardware mit Cryo ist allerdings wirklich überschaubar. Denn er spiegelt nur den Selbstkostenpreis wider und beläuft sich somit auf wenige Euro. Eigentlich ein No-Brainer!