Test: Guitar Monkey Picks Plektren

Innovative Plektren aus Bayern

Die Guitar Monkey Picks aus Dachau versprechen mit ihrem speziellen Hochleistungspolyamid eine Alternative zu den etablierten Platzhirschen – für anspruchsvolle Gitarristen, die bereit sind, ihre gewohnten Spielgewohnheiten zu überdenken.

Ein Fazit vorab: gewöhnungsbedürftig, aber durchaus innovativ

Wer die Guitar Monkey Picks das erste Mal in die Hand nimmt, wird sich möglicherweise fragen, ob er hier wirklich das richtige Werkzeug für sein Gitarrenspiel gefunden hat. Das bayerische Unternehmen aus Dachau hat ein Plektrum entwickelt, das sich bewusst von den Standards der Branche abhebt – und das nicht nur oberflächlich. Die aus einem speziellen Hochleistungspolyamid gefertigten Picks benötigen eine Einspielzeit und entwickeln dabei ihren charakteristischen Sound sowie ihre individuelle Anpassung an den Spielstil.

Für Gitarristen, die bereit sind, sich auf diesen Prozess einzulassen, können die Guitar Monkey Picks eine durchaus interessante Alternative darstellen. Wer jedoch schnelle Lösungen und sofortige Resultate erwartet, sollte bei seinen gewohnten Marken bleiben. Der Preis von knapp 20,- Euro für ein Set von sieben Picks ist für deutsche Fertigung angemessen, erfordert aber eine klare Kaufentscheidung.

Der ewige Kampf um das perfekte Plektrum

Wenn es darum geht, Stilrichtungen mit Sounds und Equipment zu füllen, hat die „Dicke-Hosen-Abteilung“ seit Dekaden die Nase ganz weit vorn. Das Instrument an sich in Kombination mit dem passenden Verstärker, zuweilen angereichert mit den passenden Pedalen, sind DIE zentralen Bereiche, über die sich Gitarristen seit Ewigkeiten den Mund fusselig reden und diskutieren. In der zweiten Reihe kommen dann die Details wie Pickups, ggf. Saiten oder auch die verwendete Kabellage – aber die Aufmerksamkeit auf das Objekt der Begierde geht hier bereits ein wenig zurück.

Was aber garantiert niemand auf dem Schirm hat, ist ein kleines Stück Hardware in der Schlaghand des Musikers, das sich in über 99 % aller Fälle aus einem Kunststoff zusammensetzt. Die Rede ist vom „Plektrum“, manchmal auch „Plektron“ genannt, Mehrzahl manchmal scherzhaft als „Plektrümmer“ oder – in ganz schlimmen Fällen – als „Plättsche“ bezeichnet. „Ja und?“, wird sich der eine oder andere fragen, „was schwadroniert der Ritt denn da wieder von einem Stück Plastik?“ Nun, ich würde sagen: JEDER Gitarrist ist mehr mit seinem Plektrum verheiratet als mit irgendeinem anderen Stück Equipment in seinem Fuhrpark – insbesondere, wenn er als Sologitarrist zugange ist.

Mehr noch: Wenn es in den Bereich Virtuosität mit Alternate Picking geht, ist ganz Feierabend. Macht euch mal den Spaß und drückt einem Gitarristen, der im Normalfall ein 1,5-mm-Delrin-Pick vom großen „D“ spielt, ein 0,6-mm-Pick in Form eines großen Dreiecks in die Hand – und sagt ihm, er möge die billigste pentatonische Skala spielen, die er aus seiner Muscle Memory abfeuern kann. Danach könnt ihr euch an jeder Menge kratziger Geräusche, hakeligem Spiel und wildem Fluchen des Protagonisten erfreuen. Nichts, wirklich gar nichts wird ihm gelingen. Und es wird nicht nur ihm so gehen, sondern wohl jedem Gitarristen, der die nächste Stufe nach „House of the Rising Sun“ überwunden hat.

Ich will damit sagen, dass das persönliche Pick ein fester Bestandteil des ureigensten Stils ist – und schon feinste Abweichungen in Sachen Biegsamkeit, Abmessungen oder Gewicht den normalen Fluss, den man in seinem Spiel an den Tag legt, ausbremsen. Von daher bedarf es schon einiger Besonderheiten eines Herstellers, damit sich der „normale Gitarrist“ (sofern es so eine Spezies überhaupt gibt) zu einem anderen Anbieter bewegt als dem, dem er sich nach seinem ersten schnarrfreien F-Dur mit großem Barre verschrieben hat.

Der Hersteller Guitar Monkey, der mit vielen Custom-Lösungen rund um den Gitarrenbereich auffällt, hat es nunmehr gewagt, den Fehdehandschuh der Dunlops dieser Welt aufzuheben – und mit einigen Besonderheiten möglichst vielen Saiten-Explorern eine Alternative anzubieten. Schauen wir uns doch einmal an, was den Hersteller mit Sitz in Dachau von den anderen unterscheidet.

Bayerische Ingenieurskunst trifft auf Gitarrenpraxis

Die ersten Auffälligkeiten zeigen sich bereits beim Auspacken. Die Guitar Monkey Picks fühlen sich anders an als gewohnte Plektren – und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Die Oberfläche erinnert tatsächlich an feines Sandpapier, was zunächst irritiert, aber durchaus seinen Sinn erfüllt. Das verwendete Hochleistungspolyamid aus bayerischer Fertigung verleiht den Picks nicht nur ihre charakteristische Haptik, sondern auch eine bemerkenswerte Langlebigkeit.

Wer zu feuchten Fingern neigt – und das betrifft mehr Gitarristen, als allgemein zugegeben wird – wird diese raue Oberfläche in Kombination mit dem eingeprägten Guitar-Monkey-Logo zu schätzen wissen. Das Durchrutschen wird hier zur Seltenheit, was gerade bei längeren Sessions oder schweißtreibenden Auftritten durchaus relevant werden kann.

Ein weiterer Aspekt, der zunächst verwundert: das Gewicht. Fast niemand kann sich vorstellen, dass bei Plektren das Gewicht eine Rolle spielen kann. Aber das tut es! Denn bei langem und intensivem Spiel kann minimales Gewicht hier einiges ausmachen – und je dicker die Plektren werden, desto krasser ist der Unterschied. Das 3,6-mm-Pick ist sogar hohl – ein weltweit einmaliges Feature, das das mit Abstand leichteste Pick der Welt in dieser Größenordnung ermöglicht.

Die Sache mit der Einspielzeit

Hier kommen wir zu einem Punkt, der polarisiert. Die Guitar Monkey Picks benötigen aufgrund ihrer leicht rauen Kanten und der Spitze eine kurze „Einspielzeit“ und entwickeln danach ihr volles Potenzial. Dies ist gewollt, damit der Spieler das Pick selbst an seinen individuellen Spielstil anpassen kann. Je nachdem, in welchem Winkel man das Pick hält, prägt sich die Kante individuell aus.

Zu Anfang ist der Klang des Picks deutlich rauer, eventuell auch etwas „kratzig“. Dies gibt sich aber relativ schnell – je nachdem, wie hart die persönliche Anschlagsstärke ist. Die raue Oberfläche entwickelt sich dann zu einer glatten Fläche nebst persönlichem Custom-Anstellwinkel. Man sollte also auf jeden Fall das Einspielen des Picks mit auf seiner Agenda haben. Einfach aus der Packung nehmen und loslegen wie bei anderen Herstellern wäre in diesem Fall nicht ratsam.

Die Einspielzeit der Picks ist naturgemäß individuell. Es hängt davon ab, wie stark man in die Saiten haut und welche Saiten gespielt werden. In der Regel kann man sagen, dass die Picks nach drei bis sechs Songs eingespielt sind und sich die Spitze sowie die Kanten an den persönlichen Spielstil angepasst haben.

Während reguläre Plektren nach einer gewissen Abnutzung eine leichte Kerbe in ihrer Seitenfläche bekommen, nutzt sich das Guitar-Monkey-Pick gleichmäßiger ab – und kann dadurch auch länger benutzt werden.

Dimensionen und Materialcharakter

Im Vergleich zu anderen Kunststoffen sind die Guitar Monkey Picks etwas weicher in der Zusammensetzung. Von daher sind die Picks auch durchweg dicker als die meisten anderen Picks. Die Auswahl startet bei 1,6 mm und geht hinauf bis auf 3,6 mm – was man dann zur Not auch als Schlitzschraubendreher verwenden kann (Späßle!).

Die Picks sind vergleichsweise klein und laufen etwas spitzer zu als die meisten anderen Picks. Diese kompakteren Abmessungen erfordern eine gewisse Umgewöhnung, können aber beim präzisen Spiel durchaus Vorteile bieten. Der spitzere Zulauf ermöglicht ein exakteres Anschlagen einzelner Saiten – was gerade bei schnellen Passagen oder komplexeren Akkordfolgen hilfreich sein kann.

Limitierungen und Kompromisse

Wer – wie gerne von anderen Herstellern angeboten – einen speziellen Aufdruck auf seinem Pick in Form seines Bandnamens oder eines lustigen Bildchens haben möchte, muss leider enttäuscht werden. Aufgrund der Fertigungsmethode könnte man aktuell lediglich ab einer gewissen Auflage an der generellen Farbe des Picks etwas verändern.

Ein weiterer Punkt ist die bereits erwähnte Einspielzeit. Wer spontan zu einem anderen Pick greifen muss – sei es, weil das gewohnte Exemplar verloren gegangen ist oder sich abgenutzt hat –, steht zunächst vor einem suboptimalen Klangbild. Das mag in Probesituationen verschmerzbar sein, bei wichtigen Auftritten oder Studioaufnahmen kann dies jedoch problematisch werden.

Die Zielgruppe im Fokus

Die Guitar Monkey Picks richten sich eindeutig an eine spezielle Käuferschicht. Gelegenheitsspieler, die einmal in der Woche ihre Gitarre aus dem Ständer nehmen, werden den Mehrwert dieser Picks kaum zu schätzen wissen. Die Einspielzeit, die spezielle Haptik und die kompakteren Abmessungen erfordern eine gewisse Bereitschaft zur Umstellung.

Für ambitionierte Hobbygitarristen und Profis, die bereit sind, sich auf neue Spielgefühle einzulassen, können die Guitar Monkey Picks jedoch durchaus eine Bereicherung darstellen. Besonders Spieler, die unter Ermüdungserscheinungen bei längeren Sessions leiden oder sich einen präziseren, direkteren Anschlag wünschen, sollten den bayerischen Picks eine Chance geben.

Preisgestaltung und Marktpositionierung

Mit knapp 20,- Euro für ein Set von sieben Picks positionieren sich die Guitar Monkey Picks im Durchschnitt über den Standardprodukten der großen Hersteller. Diese Preisgestaltung ist angesichts der deutschen Fertigung, des verwendeten Spezialmaterials und der aufwendigen Konstruktion durchaus nachvollziehbar.

Dennoch muss sich jeder potenzielle Käufer die Frage stellen, ob ihm die Besonderheiten der Guitar Monkey Picks diesen Aufpreis wert sind. Wer bereits mit seinem aktuellen Pick zufrieden ist und keine spezifischen Probleme hat, wird den Mehrwert möglicherweise nicht rechtfertigen können.

Für Gitarristen, die bereit sind, für eine potenzielle Verbesserung ihres Spiels zu investieren und die neugierig auf innovative Lösungen sind, können die Guitar Monkey Picks jedoch durchaus eine lohnende Investition darstellen.