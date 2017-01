Test: Gurus 5015 Guitar Head White, Gitarrenverstärker

Der italienische Hersteller Gurus ist noch recht frisch am Markt. Neben einigen Boutiquepedalen, von denen wir das Delay-Pedal Echosex 2 bereits in einem Vergleichstest behandelt haben, beinhaltet das Portfolio der Firma auch zwei Gitarrentopteile in Vollröhrenbauweise, die ebenfalls in Handarbeit hergestellt werden. Gegenstand dieses Testberichts ist der Gurus 5015 Guitar Head, der in drei verschiedenen Farben mit technisch identischem Layout angeboten wird und primär für die Musiker entwickelt wurde, die gerne und oft mit Pedalen experimentieren oder sogar ihre iOS-Geräte mit entsprechender Musiksoftware in ihren Gitarrensound mit einbinden möchten.

Facts & Features

Für unseren Test haben wir das Modell mit einer weißen Lackierung erhalten. Wem das zu auffällig ist, der kann alternativ zwischen einer dunkelblauen und einer schwarzen Lackierung des Metallgehäuses wählen. Welches Modell man auch wählt, an der Verarbeitung wird es vermutlich nichts auszusetzen geben, das zeigt bereits der erste genaue Blick auf Gehäuse, Schalter, Regler und Anschlüsse. Sie entsprechen der Qualität, die man von einem Röhrenamp in dieser Preisklasse erwarten sollte.

Auch wenn der Gurus 5015 Guitar Head mit seinen Maßen von 290 x 220 x 160 mm nicht gerade riesig ist, so erinnert doch das Gewicht von rund 7 kg daran, dass hier eine Röhrenschaltung vorhanden ist. Genau genommen sind es zwei 12AX7 in der Vorstufe und ein 6L6 Duo in der Endstufe, deren Wärme über ausreichend große Öffnungen an Vorder-, Ober- und Rückseite des Gehäuses abgeführt wird. Es ist also kein Lüfter verbaut, was das kleine Topteil somit auch für ein geräuschloses Üben in den heimischen vier Wänden qualifiziert.

Die Rückseite ist eher spärlich ausgestattet, so finden wir hier neben dem Netzanschluss lediglich drei Ausgänge, an die Lautsprecherboxen mit 4, 8 oder 16 Ohm angeschlossen werden können. Eine passende Box bietet der Hersteller übrigens zum 5015 Guitar Head nicht an, es befindet sich schlicht und ergreifend keine im aktuellen Programm. Es sollte aber unbedingt eine angeschlossen sein, denn sonst dürfte die Röhrenendstufe mangels eines Lastwiderstands wohl ziemlich bald das Zeitliche segnen. Im Test verstand sich der Amp bestens mit einem Celestion Vintage 30 Speaker – so viel sei schon mal vorab verraten.