Der neueste Schrei von Hammond

Hammond Suzuki hat ein neues Modell auf den Markt gebracht – die Hammond XK-7. Sie ist der Nachfolger der 2016 erschienenen Hammond XK-5 aus gleichem Hause. In der zweimanualigen Version XK-7D kommt der Hammond-Klon auf knappe 7.000 Euro. Für diesen Preis würde man auch schon eine elektromechanische Hammond bekommen (jedoch ohne Roadies). Was die neue Hammond kann und ob sie das Zeug hat, eine B-3 aus vergangenen Tagen zu ersetzen, lest ihr hier.

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Hammond XK-7 Orgel

Die neue Hammond XK-7 ist auch als einmanualige Version schon eine stattliche Erscheinung. Sie bringt knapp 18 kg auf die Waage und hat die Maße (B x T x H): 1184 x 399 x 128 mm. Schon bei der XK-5 gab es eine Tastatur, die über mehrere Kontaktpunkte verfügt. Waren es bei der XK-5 drei, sind es nun sechs Kontakte, die ein authentischeres Spielgefühl liefern sollen. Eine Hammond C-3 hat zum Beispiel neun. Gerade bei perkussiver Spielweise ist eine Tastatur mit mehreren Kontakten notwendig, um ein realistisches Spielgefühl zu bieten. Wer allerdings noch nie mit einer echten Hammond (B-3, C-3, A-100) gespielt hat, wird dieses Gefühl nicht vermissen.

Als Klangerzeugung gibt Hammond Suzuki eine neue VEM-Sound-Engine an, die Tonräder sowohl elektrisch als auch mechanisch originalgetreu reproduzieren soll. Ich muss sagen: Vom Sound her gefällt sie mir außerordentlich gut. Sie schreit nicht in den oberen Lagen und klingt sehr ausgewogen. Außerdem bietet sie genug Einstellmöglichkeiten, um den Sound dem eigenen Geschmack entsprechend anzupassen. Schließlich klingen auch keine zwei elektromechanischen Hammond-Orgeln gleich.

Ausstattung

Beim Auspacken habe ich nach dem Schwellerpedal gesucht. Ich sage es gleich: Wie immer ist leider keines dabei. Dieses wichtige Teil wird einfach nicht mitgeliefert und muss extra erworben werden. Man kann zwar ein anderes Pedal verwenden (z. B. Yamaha FC-7), jedoch vermitteln diese nicht das Gefühl des Originalpedals. Man kann den Regelweg kalibrieren, die Kennlinie des Originalpedals erreicht man jedoch nicht. Eine Hammond ohne Schwellerpedal zu verkaufen, ist ungefähr so, als würde Selmer ein Saxophon ohne Mundstück ausliefern. Das machen sie allerdings nicht. Also lieber 100,- Euro mehr verlangen und dafür das Pedal gleich mitliefern.

Optisch ist es eine sehr schöne Orgel. Ob es sich um echtes Holz handelt, kann ich nicht sagen. Von Hammond Suzuki habe ich dazu keine Informationen erhalten. Die XK-7 verfügt über fünf Zugriegelsätze: vier für die beiden Manuale und einen für das Basspedal. Auch die Klone anderer Hersteller verfügen mittlerweile meist über dieselbe Anzahl. Sie entspricht damit exakt der Anzahl an Zugriegelsätzen einer echten großen Hammond und ist in meinen Augen auch notwendig.

Die Orgel hat ein Farb-OLED-Display. Zur Navigation stehen vier Cursor-Tasten und zwei Page-Taster zur Verfügung. Die Bedienung ist recht einfach. Wenn man etwas speichern möchte, heißt das bei Hammond nicht „Write“, sondern „Record“. Auf der linken Seite gibt es außerdem drei Assign-Regler, die frei programmiert werden können. Ab Werk findet man hier Key Click, Leakage (mehr oder weniger Schmutz im Sound) und Tone Control (Höhen).

Natürlich hat die Hammond XK-7 alle notwendigen Schalter einer echten Hammond, um Chorus/Vibrato und Percussion einstellen zu können.

Auf der rechten Seite gibt es einen Dreiband-EQ. Das Mittenband kann über einen eigenen Regler verändert werden, Bass- und Höhenbereich lassen sich im Menü einstellen. Der Q-Faktor lässt sich nicht verändern. Dazu kommen zwei Regler für den Preamp, Regler für zwei Effekte (dazu später mehr) sowie zwei Regler für Hall und Delay. Einen Tap-Taster gibt es ebenfalls – sehr schön.

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Anschlüsse

Als Anschlüsse gibt es natürlich einen Leslie-11-Pin-Anschluss, einen Stereo-Out, einen Bass-Ausgang, um beispielsweise einen Bassverstärker anzuschließen, einen Rotary-Ausgang, um das Signal ohne die eingebaute Leslie-Simulation abzuzweigen, einen H-Bus-Anschluss für ein Basspedal, MIDI In und Out, einen Anschluss für das EXP-100-Pedal von Hammond, drei weitere Pedalanschlüsse, um beispielsweise das eingebaute Leslie auf Slow/Fast zu schalten oder ein anderes Expression-Pedal zu verwenden, zwei USB-Anschlüsse sowie einen Kopfhöreranschluss auf der Vorderseite.

Tastatur

Wie schon erwähnt, handelt es sich um eine neu entwickelte 6L-Tastatur mit sechs Kontakten. Die Größe der Tasten entspricht der einer großen Hammond. Vom Spielgefühl her ist die Tastatur gut. Mir persönlich ist sie etwas zu wenig straff. Die meiner Hammond C-3 ist straffer und das nach 60 Jahren. Was die Beschaffenheit der Tasten angeht, ist es mir ein Rätsel, warum es nicht möglich ist, eine exakte Kopie der Tasten einer alten Hammond herzustellen. Anscheinend war das damals eine geheime oder magische Plastikrezeptur. Ich weiß es nicht. Die Tasten meiner C-3 sind einfach nicht so glatt, sondern etwas griffiger. Das Geräusch der Tasten beim Spielen ist angenehm leise. Meine Hammond C-3 ist da deutlich lauter.

Organ Types

Es gibt natürlich die klassische Tonwheel Organ mit vier verschiedenen Hammond-Modellen (2x B-3, A-102 und L-112). Dann gibt es eine Mellow-Type Organ (neuere Transistor-Hammonds), eine Vox, eine Farfisa, eine ACE-Type und zu guter Letzt noch eine Pfeifenorgel.

Leslies

Bei den Leslie-Kabinetten stehen 122, 147, 145, 31H und PR-40 zur Auswahl. Insgesamt kommt man auf zehn Varianten, da es vom 122er beispielsweise vier verschiedene Versionen gibt, die mit „Gentle“ oder „Hot“ bezeichnet sind und dementsprechend etwas unterschiedlich klingen. Einstellmöglichkeiten bezüglich der Mikrofonierung sowie der Rise- und Fall-Zeiten gibt es ohne Ende. Hier wird jeder fündig. Auch beim Preamp stehen zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Die Verzerrung klingt sehr gut. Für mich wirkt sie allerdings etwas künstlich, wenn man Akkorde spielt. Auch hier könnte es sein, dass es mit dem originalen Schwellerpedal, das separat erworben werden muss, besser klingt.

Chorus/Vibrato und Percussion

Alles, was eine echte Hammond bietet, bietet natürlich auch die XK-7. Für Chorus und Vibrato lassen sich vier Parameter nachjustieren: Type, Rate, Chorus Mix und Chorus Emphasis. Gerade beim Chorus schwächeln manche Klone. Der Chorus der XK-7 klingt ausgezeichnet. In Verbindung mit der Leslie-Simulation muss die Engine einiges leisten, um nicht unnatürlich zu wirken.

Bei Leslie Stop/Break und Slow klingt der Chorus ausgezeichnet. Bei Leslie Fast würde ich dem Sound ein „Sehr gut“ statt eines „Ausgezeichnet“ geben.

Schade finde ich nur, dass man nicht die originalen Schalter für Percussion und Chorus/Vibrato verwendet. Diese fühlen sich deutlich hochwertiger an als die einfachen Plastiktaster der Hammond XK-7.

Effekte

Zusätzlich zu Hall und Delay gibt es zwei weitere Effektsektionen. Effektsektion 1 bietet Tremolo, Wah-Wah, Ringmodulator und Kompressor. Effektsektion 2 umfasst Auto Pan, Phaser, Flanger und Chorus. Ob diese notwendig sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich verwende mit meiner C-3 bei einem Projekt ein Line 6 DL4, das ebenfalls phaserartige Effekte erzeugen kann. Einen Ringmodulator braucht man, wenn man Deep Purple und Jon Lord huldigen möchte. Die kleinen Regler sind allerdings etwas fummelig, wenn man sie während des Spiels bedienen möchte.

Erweiterungen

Die Hammond XK-7 ist die Single-Manual-Variante der zweimanualigen Hammond XK-7D. Ob es eine Erweiterung für ein zweites Manual auch separat zu kaufen geben wird (wie bei der XK-5) oder ob man sich bereits beim Kauf für die XK-7D entscheiden muss, kann ich aktuell leider nicht sagen. Im Prospekt und auf der Website ist derzeit eine solche Manualerweiterung für die Hammond XK-7 nicht aufgeführt.

Um zu einer vollwertigen Hammond zu kommen, benötigt man außerdem die Beine beziehungsweise ein Gestell, die Pedalerie, eine Bank (alles andere passt nicht über die Pedale) und ein Leslie. Entscheidet man sich für den günstigeren Ständer, liegt man ohne Leslie bei einem Preis von rund 12.500,- Euro.

Sound

Der Sound der Hammond XK-7 Orgel ist, wie schon am Anfang geschrieben, ausgezeichnet. Sie klingt in allen Stilrichtungen hervorragend. Ich habe bereits auf echten Hammonds gespielt, die der XK-7 nicht das Wasser reichen konnten. Sie schreit nicht unangenehm, klingt warm und voll – und das in allen Stilrichtungen. Ob Jazz mit stehendem Rotor und Chorus C3 oder Rock à la Santana: Sie kann alles.

Ein kleiner Tipp zum Bass-Sound: Die Hammond XK-7 hat keine alternativen Sounds wie die XK-5. Man kann jedoch den Sound der Bass-Zugriegel mit einer Hüllkurve ausklingen lassen und diesen dem Sound des Lower-Manuals beimischen. Dann klingt der Bass im Trio schon sehr knackig.

Kann die Alte weg?

Natürlich nicht. Meine Hammond C-3 kann durch nichts ersetzt werden. Auch nicht durch eine andere C-3. Jede Hammond klingt etwas anders und natürlich klingt auch der Klon anders. Wer die Hammond XK-7 live in einem Hammond-Trio spielt, wird sicher wieder ein echtes Leslie auf die Bühne stellen. Den Sound eines 122er Leslies kann man mit einer Monitorbox in Mono einfach nicht erreichen. In Burghausen habe ich Joey DeFrancesco mit einer KeyB gehört. Er spielte dort tatsächlich ohne Leslie, hatte allerdings links und rechts zwei große Monitore in Stereo stehen, um das Leslie-Feeling zu erzeugen.