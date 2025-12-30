Fuzzi-Bär im Tarnanzug!

Das Harby Pedals Pi-7c ist ein Fuzz/Distortion-Pedal im Stil des Sovtek Big Muff Pi – allerdings mit zeitgemäßer Klangformung und praxisnahen Details für das Pedalboard-Leben. Es richtet sich an Gitarristen und Bassisten, die den typischen russischen Muff-Sound suchen, aber auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis Wert legen.

Vorgezogenes Fazit

Das Harby Pedals Pi-7c liefert genau das, was der Name und die Optik versprechen: einen dicken, cremig-kratzigen Fuzz mit deutlicher Sovtek-DNA, ergänzt um eine sinnvolle Mittenkontrolle und moderne Zuverlässigkeit. Wer hier eintritt, bekommt kein zahmes Overdrive-Pedal für die Coverband-Top-40, sondern ein Werkzeug für dreckige Riffs, singende Leads und experimentelle Klangflächen – bewusst positioniert in der Nische charakterstarker Fuzz-Maschinen. Die Stärken liegen klar bei Sustain, Charakter und Durchsetzungsfähigkeit, die Schwächen bei Transparenz und Akkordtrennschärfe – was für viele eher ein Qualitätsmerkmal als ein Problem ist.

Gut geeignet:

Für Gitarristen, die Sovtek-Muff-Sounds lieben, aber keine Lust auf teure, fragile Originale haben, sowie für Prog-, Stoner-, Doom- und Vintage-Rock-Spieler, die dicke Teppiche und singende Leads bevorzugen.

Bedingt geeignet:

Für Bassisten, die fett verzerrte, synthartige Zerrsounds lieben und im Mix präsent bleiben wollen.

Wenig geeignet:

Für Spieler, die einen vielseitigen Allround-Drive suchen oder sehr dynamische, leicht angezerrte Crunchsounds bevorzugen.

Wer bereit ist, dem Fuzz die Hauptrolle zu geben, bekommt mit dem Pi-7c einen „Big Muff auf Steroiden“, der den Geist der Neunziger und der grauen Sovtek-Ära mit aktuellen Anforderungen an Flexibilität und Bühnenpraxis verbindet.

Hintergrund und Philosophie

Ein neuer Mitstreiter in der großen Welt der Boutique-Pedale hört auf den Namen Harby Pedals – US-basiert, wie das plakativ aufgedruckte „Built in USA“ klarstellt. Namensgeber ist der britische Unternehmer Joe Harby, der 2022 sein erstes Pedal auf den Markt brachte. Anlass war sein Ärger über die astronomischen Preise eines Marshall Bluesbreaker MKI – also beschloss er, klassische Vintage-Schaltungen modern und bezahlbar umzusetzen.

Das Pi-7c ist Harbys Hommage an den Sovtek Big Muff Pi – und das wird schon durch die militärgrüne Lackierung klar. Das stilisierte π-Symbol auf der Front lässt keinen Zweifel an der konzeptionellen Herkunft. Die Originalversion wurde bekanntlich in Russland unter der Ägide von Mike Matthews produziert – und stand für einen raueren, durchsetzungsfähigeren Muff-Klang, der bis heute zahlreiche Anhänger hat.

Die Philosophie: klassische Schaltungen, entstaubt und spielbar gemacht – für Gitarristen, die auf der Bühne stehen und nicht im Museum Vitrinen polieren wollen. Der Pi-7c ist kein Klon, sondern eine respektvolle, praxisorientierte Interpretation mit kleinen, aber feinen Erweiterungen.

Verarbeitung, Optik und Praxis

Das Gehäuse des Harby Pedals Pi-7c ist sehr massiv aufgebaut, im wahrsten Sinne „Built Like A Tank“. Selbst eine grobe Behandlung mit schweren Bühnenstiefeln wird dieses Pedal problemlos wegstecken, was für Tour-Alltag, enge Clubs und hektische Umbaupausen ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. Die olivgrüne Lackierung mit dem angedeuteten Pi-Symbol trifft den Sowjet-Vibe erstaunlich gut, ohne in billig wirkende Retro-Ästhetik abzurutschen.

Besonderes Augenmerk verdienen die Drehregler des Pedals. Die Regler aus eloxiertem Aluminium sehen nicht nur sehr wertig aus, sie laufen auch sehr gleichmäßig mit einem angenehm hohen Widerstand und vermitteln damit das Gefühl, an einem seriösen Werkzeug zu arbeiten und nicht an einem Spielzeug. Vier Regler machen es sich auf der Oberseite des Gehäuses gemütlich. Die Bezeichnungen Volume, Distortion und Tone dürften selbsterklärend sein, während der farblich hervorgehobene Mids-Regler eine Erweiterung des Original-Setups bedeutet.

An diesem Punkt zeigt Joe Harby, dass er eben keine 1:1-Kopie des Originals bauen, sondern vielmehr eine Art „Big Muff auf Steroiden“ präsentieren möchte. Gerade der Mids-Regler ist im Bandkontext ein echte Bereicherung, denn die klassische Mid-Scoop-Signatur vieler Muff-Varianten sorgt zwar für beeindruckende Solo-Sounds zu Hause, verschwindet aber gerne im Mix, sobald Drums und Bass ernsthaft einsteigen. Durch die variable Mittenanhebung lässt sich der Pi-7c deutlich besser in unterschiedliche Setups integrieren.

Weniger ideal gelöst ist die Position der Klinkenbuchsen. Leider wurden die Ein- und Ausgänge auf der Seite des Gehäuses angebracht, was vom Platzbedarf her im Gehäuse-Layout durchaus nachvollziehbar ist, bei der Platzierung auf dem Floorboard jedoch einiges an Platz verschwendet. Wer ohnehin ein größeres Board nutzt, wird kaum Probleme haben, Minimalisten mit kompakt durchgeplantem Pedalboard werden dagegen eventuell fluchen.

Das Pedal verfügt über einen True-Bypass-Fußschalter. Der Schalter ist sehr hochwertig, hat seinen Druckpunkt aber erst ganz am Ende des Schaltweges. Dies kann eventuell zu einer kleinen Verunsicherung zu Anfang führen, legt sich aber sehr schnell, sobald man sich daran gewöhnt hat. Die eingebaute gut sichtbare rote LED informiert zuverlässig über den Status des Pedals, selbst auf dunklen Bühnen. Mit Abmessungen von 85 x 145 x 80 mm und einem Gewicht von 384 g wirkt der Pi-7c wertig, ohne zum Ziegelstein zu mutieren.

Regler, Bedienlogik und Feinabstimmung

Die Bedienstruktur ist bewusst simpel gehalten, aber klanglich erstaunlich ergiebig. Volume regelt die Ausgangslautstärke und bietet mehr als genug Headroom, um auch einen Amp kräftig anzuschieben – ideal, wenn man den Pi-7c eher als charakterstarken Boost einsetzen möchte.

Distortion übernimmt klassisch die Aufgabe des Gain-Reglers. Der Tone-Regler arbeitet breitbandig, aber nicht beliebig. In unteren Einstellungen werden die Höhen gezähmt, der Klang wird dunkler, cremiger – ideal für doomige Riffs. Dreht man Tone weit auf, erhält man ein bissigeres, aggressiveres Spektrum, das allerdings auch in ein kratzig-dünnes Extrem kippen kann.

Der entscheidende Joker ist der Mids-Regler. Während klassische Sovtek-Muffs für ihre ausgehöhlten Mitten bekannt sind, erlaubt der Pi-7c eine gezielte Rückkehr der Mittenenergie. Leichte Anhebungen helfen, den Fuzz im Bandkontext besser zu verankern, ohne den Grundcharakter zu verwässern. Bei stärkeren Mittenanhebungen entsteht ein fast Overdrive-artiges Durchsetzungsverhalten – der typische Fuzz-Film bleibt dabei jedoch spürbar erhalten.

In der Praxis lohnt es sich, Distortion nicht sofort voll aufzureißen, sondern im mittleren Bereich zu arbeiten und Lautstärke sowie Mitten fein auf den Amp abzustimmen. So lässt sich der Übergang vom breiten Rhythmus-Fuzz zum fokussierteren Lead-Sound gut über das Zusammenspiel von Volume, Mids und Tone steuern – ohne ständig an Amp oder Gitarre drehen zu müssen.

Klangcharakter am Gitarren-Amp

Klanglich bewegt sich das Pi-7c deutlich mehr im Bereich Fuzz als bei klassischer Distortion. Ein latent dumpf klingender Amp profitiert stark vom kratzigen Obertonspektrum, das dem Pi-7c innewohnt – es bringt genug Höhen mit, um auch müde Speaker wachzurütteln.

In modernen Amp-Setups ist das Pi-7c eher ein effektvoller Layer, kein zusätzlicher Gain-Stage. Wer bereits mehrere Zerrstufen im Amp hat, wird das Pi-7c nicht als „noch mehr Gain“, sondern als eigenständige Textur einsetzen – für Noiseparts, kreative Overlays oder Soli, die sich vom Grundsound deutlich absetzen.

Wie viele fuzzartige Pedale mag auch das Pi-7c keine allzu komplexen Akkorde. Powerchords, Dreiklänge, singende Linien – alles wunderbar. Aber komplexe Voicings führen schnell zur klanglichen Verdichtung bis hin zum Chaos – kontrolliert zwar, aber eben bewusst nicht aufgeräumt.

Der Mids-Regler hilft zwar, das Klangbild zu fokussieren – doch der „synthetische“ Grundcharakter bleibt erhalten. Es ist kein Low-Gain-Overdrive mit feiner Dynamikabstufung – sondern ein klares Statement-Pedal. Wer das akzeptiert, wird mit einem vielseitigen Fuzz-Spektrum zwischen Solosound und Wall-of-Sound belohnt.

Einsatz mit Bass und in Spezialanwendungen

Spannend wird es, wenn das Harby Pedals Pi-7c vor einen E-Bass geschaltet wird. Ich habe das Pedal testweise auch in diesem Kontext ausprobiert – und der Sound überzeugt. Besonders dann, wenn man in Richtung Moog-artiger Zerrsounds abdriften möchte, entfaltet sich das Pi-7c auf dem Bass erstaunlich gut. Der Mids-Regler hilft dabei, die häufige „Bass-Verschmierung“ zu kontrollieren und sorgt dafür, dass der verzerrte Ton im Bandmix präziser positioniert werden kann.

Gerade im Prog- oder Vintage-Kontext lassen sich mit Bass und Pi-7c synthartige Linien erzeugen, die mühelos klassische Keyboardparts ersetzen können – ohne ein ganzes Synthesizer-Setup mitführen zu müssen. In Kombination mit Envelope-Filter oder Octaver vor dem Pi-7c geht es sogar noch weiter in die elektronische Richtung. Für experimentierfreudige Bassisten ist das definitiv eine Entdeckung wert.

Auch auf der Gitarre bietet das Pi-7c Raum für Spezialanwendungen: In Verbindung mit Delay, Reverb oder Modulation wird der Fuzz-Teppich zur Basis für Soundscapes, Drone-Passagen oder Post-Rock-Flächen. Wer das Volume-Poti der Gitarre clever einsetzt, kann das Pedal zwar nicht komplett in einen „cleanen Crunch“ drücken, aber die Schärfe mildern – und so zwischen brachialem Fuzz und leicht angezerrtem Ton hin- und herschalten, ganz ohne Fußschalter.