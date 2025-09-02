Alles dabei für einen gelungenen Einstieg

Das Harley Benton Accessory Pack ist ein kompaktes Komplettset an Zubehör, das für E-Gitarristen aller Erfahrungsstufen interessant sein dürfte.

Kurz & knapp Worum geht es? Harley Benton Accessory Pack – günstiges Zubehörset für E‑Gitarre mit Grundausstattung für Alltag, Unterricht und Probe. Inhalt: Gigbag, Clip‑Tuner, Nylon‑Gurt, 3 m Klinkenkabel, 12 Plektren.

Gigbag, Clip‑Tuner, Nylon‑Gurt, 3 m Klinkenkabel, 12 Plektren. Praxis: Solider Grundschutz durch das Gigbag, gut ablesbarer Tuner (A4=440 Hz), alltagstaugliches Kabel.

Solider Grundschutz durch das Gigbag, gut ablesbarer Tuner (A4=440 Hz), alltagstaugliches Kabel. Qualität: Funktional und sauber verarbeitet, keine High‑End‑Teile, aber stimmiges Paket.

Funktional und sauber verarbeitet, keine High‑End‑Teile, aber stimmiges Paket. Zielgruppe: Einsteiger und Fortgeschrittene, die eine einfache, günstige Komplettlösung suchen.

Harley Benton Accessory Pack – Zubehörset für E-Gitarre

Das Harley Benton Accessory Pack richtet sich an Spieler, die eine solide Grundausstattung benötigen oder ihr bestehendes Setup um praktische Helfer ergänzen möchten. Enthalten sind ein Gigbag, ein chromatischer Clip-Tuner, ein Gitarrengurt, ein Klinkenkabel sowie ein Set Plektren in verschiedenen Stärken. Der Vorteil solcher Sets liegt auf der Hand: Statt sich jedes Zubehörteil einzeln zusammenzusuchen, bekommt man hier alles in abgestimmter Form – und das zu einem Preis, der deutlich unter der Summe der Einzelanschaffungen liegt.

Die Zusammenstellung ist bewusst so gewählt, dass alle wesentlichen Bedürfnisse für Transport, Stimmung, Verbindung und Spielkomfort abgedeckt werden. Damit eignet sich das Paket sowohl für den direkten Einsatz im Alltag als auch als Ergänzung auf dem Weg zum Unterricht oder zur Bandprobe. Preislich liegt das Set im unteren Segment, was es auch für Einsteiger interessant macht, die dennoch Wert auf eine funktionale und möglichst komplette Ausstattung legen. Was das Set genau beinhaltet und wie es um die Qualität der einzelnen Teile steht, werden wir im folgenden Review herausfinden.

Was ist drin im Set?

Die Tasche

Zunächst wäre da der Gigbag für E-Gitarren, der mit seiner schlichten Bauform auf Alltagstauglichkeit setzt. Die Tasche bietet Innenmaße von etwa 105 × 35 × 8 cm und ist damit für die meisten gängigen E-Gitarrenformen wie Strat-, Tele- oder Les-Paul-Designs geeignet. Das Material ist eine Standardausführung aus robustem, leicht gepolstertem Nylon. Auf der Vorderseite befindet sich eine aufgesetzte Zubehörtasche, in der sich Kabel, Plektren, Notenblätter oder ein Tuner problemlos verstauen lassen. Der Reißverschluss läuft sauber und zwei Tragegurte auf der Rückseite ermöglichen den Transport auch auf dem Rücken.

Das Stimmgerät

Ein weiteres Zubehörteil im Harley Benton Accessory Pack ist der chromatische Clip-Tuner, der sich per Klammer an der Kopfplatte befestigen lässt. Sein LC-Display ist gut ablesbar, und dank der 360°-Drehbarkeit lässt sich der Blickwinkel flexibel anpassen. Der Stimmbereich reicht von A0 (27,50 Hz) bis C8 (4186 Hz), die Kalibrierung ist fest auf A4 = 440 Hz eingestellt. Die Genauigkeit liegt bei ±1 Cent, was für den Alltagsgebrauch völlig ausreicht. Der Tuner wird mit einer CR2032-Lithium-Batterie betrieben, die im Lieferumfang enthalten ist.

Der Gurt

Der Gitarrengurt besteht aus schwarzem Nylon, ist bis zu einer Länge von 150 cm verstellbar und verfügt an beiden Enden über Lederstücke für zusätzliche Stabilität. Damit lässt er sich sowohl an klassischen Gurtpins als auch in Kombination mit einem Gurtadapter an einer akustischen Gitarre verwenden.

Das Kabel

Das Instrumentenkabel misst 3 Meter und ist in schlichtem Schwarz gehalten. Es handelt sich um ein Standard-Klinkenkabel, das für den Anschluss einer E-Gitarre an einen Verstärker gedacht ist. Die Länge ist ein guter Kompromiss zwischen Bewegungsfreiheit und geringem Kabelwiderstand. Es wirkt robust und zuverlässig.

Die Plektren

Abgerundet wird das Set durch ein Plektrum-Mixpack aus zwölf Picks in gemischten Stärken und Farben. Gefertigt aus Nylon, sollen sie ein angenehmes Spielgefühl bieten und sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Spieler geeignet sein, die verschiedene Stärken für unterschiedliche Spieltechniken bevorzugen.

Wie ist die Qualität der Teile im Set?

Geliefert wird das Harley Benton Accessory Pack in einem durchsichtigen Kunststoffbeutel. Der erste Eindruck beim Auspacken ist positiv: Alles ist funktional, sauber verarbeitet und sofort einsatzbereit. Der Gigbag bietet einen soliden Grundschutz für den Transport zwischen Wohnung, Proberaum und Bühne. Zwar handelt es sich nicht um eine dick gepolsterte Premiumtasche, doch für den Alltagsgebrauch und die „Rempler zwischendurch“ ist die Polsterung vollkommen ausreichend. Gitarren mit empfindlichen Lackierungen gleiten problemlos hinein und der Innenraum ist glatt genug, um Kratzern vorzubeugen. Unter der 4×12″-Box im Bandbus auf dem Weg zum nächsten Gig sollte man sie jedoch nicht platzieren – und am besten auch nicht im Regen vergessen.

Der Clip-Tuner erweist sich in der Praxis als unkompliziertes und zuverlässiges Werkzeug. Die 360°-Drehbarkeit ermöglicht eine flexible Positionierung an nahezu jeder Kopfplattenform, egal ob bei E-, Akustik- oder Bassgitarren. Das LC-Display ist auch bei schwächerem Bühnen- oder Raumlicht gut ablesbar und die Farbumschaltung von Blau auf Grün beim Erreichen der richtigen Tonhöhe macht die Handhabung besonders einfach. Die feste Kalibrierung auf 440 Hz deckt nur den Standardbereich ab, was für die meisten Proben- und Live-Situationen jedoch völlig ausreichend ist.

Wer alternative Stimmungen bevorzugt, könnte auf Modelle mit variabler Kalibrierung ausweichen. In der Praxis stehen dafür einfache Chromatic-Tuner mit einstellbarer Referenzfrequenz oder Clip-Tuner mit zusätzlichen Anzeigeoptionen zur Verfügung – allerdings meist zu einem Preis, der den des Harley Benton Accessory Pack deutlich übersteigt. Für Einsteiger und alltägliche Anwendungen, vom schnellen Stimmen zwischendurch bis zum Einsatz auf der Bühne, ist dieser Tuner jedoch eine sinnvolle und praktische Lösung.

Der Gurt im Harley Benton Accessory Pack punktet mit seiner Länge, die auch größeren Spielern oder Gitarristen, die ihre Klampfe gern etwas tiefer hängen, genügend Spielraum gibt. Das schwarze Nylonmaterial ist angenehm leicht und strapazierfähig, die Lederenden sorgen für sicheren Halt an den Gurtknöpfen der Gitarre. Dennoch gilt auch hier: Nach längerer Nutzung weiten sich die Ösen gern, und im schlechtesten Fall folgt die geliebte Klampfe der Erdanziehungskraft und kracht aufs teure Parkett. Deshalb gilt: Am sichersten fährt man immer noch mit Security-Locks an beiden Gurtenden.

Das Instrumentenkabel im Set stammt aus der Thomann-eigenen „the sssnake“-Serie, ist 3 Meter lang und macht einen soliden Eindruck. Sollte man einmal über die Strippe stolpern, dürften sich die Folgen in überschaubaren Grenzen halten. Es handelt sich um ein Standard 6,3 mm Klinkenkabel, das für den Anschluss einer E-Gitarre an einen Verstärker gedacht ist – nicht etwa zum Verbinden von Boxen oder zum Verkabeln von Effekten. Die Länge ist ein guter Kompromiss zwischen Bewegungsfreiheit und überschaubarem Kabelsalat. Für die Bühne hätte es etwas länger sein dürfen, für zu Hause und den Proberaum ist sie jedoch völlig ausreichend.

Das Plektrum-Mixpack bietet eine Auswahl aus zwölf Picks in verschiedenen Stärken und Farben. Mit dabei sind dünne Typen mit nur 0,58 mm bis hin zu Modellen mit 1,5 mm – jeweils im Duo. Da dürfte für jeden Stil und jede Steel-String-Gitarre etwas Passendes dabei sein.

Unterm Strich betrachtet

Insgesamt bietet das Accessory Pack eine sinnvolle Grundausstattung für E-Gitarristen, die entweder ihr erstes Instrument ergänzen oder vorhandenes Zubehör in einem kompakten Paket erneuern möchten. Alle enthaltenen Teile erfüllen ihren Zweck zuverlässig, ohne durch unnötige Extras oder komplizierte Funktionen zu überfordern.

Der Gigbag schützt das Instrument vor Staub und leichten Stößen und erleichtert den Transport, während die Zubehörtasche zusätzlichen Stauraum bietet. Der Clip-Tuner arbeitet unkompliziert und präzise im Standardbereich, und das Stimmprinzip ist dank klarer Farbwechsel des Displays auch für Einsteiger leicht nachvollziehbar. Der Harley-Benton-Gurt ist stabil, leicht und in der Länge ausreichend verstellbar. Das drei Meter lange Instrumentenkabel ist für den Alltag flexibel genug, und die Plektren in unterschiedlichen Stärken erlauben es, verschiedene Spielgefühle auszuprobieren.

Zwar handelt es sich bei den einzelnen Teilen nicht um High-End-Komponenten, doch in dieser Kombination ergibt sich ein praxisgerechtes, sinnvoll zusammengestelltes Set. Es eignet sich sowohl als Einstiegslösung für neue Spieler als auch als unkomplizierte Zweitausstattung für geübte Gitarristen, die ein funktionales und zudem sehr günstiges Backup für Proberaum oder Bühne suchen.