Test: Harley Benton D-120 CE Black, Elektroakustik-Gitarre

Schwarze Schönheit zum Schnäppchenpreis!

Heute hatte ich eine Gitarre in der Post. „Harley Benton“ steht auf dem Karton, der Name steht für die Bandbreite von günstigsten Instrumente bis hin zum mittleren unteren Preissegment. „Established 1998“ – Zweiundzwanzig Jahre Erfahrung haben die nun also auch schon. Wie hoch dürfen dann die Erwartungen sein? In diesem Fall, bei der D-120 CE Black, sehr hoch, so viel sei vorab verraten. Dieser Anbieter (der in über 20 Fabriken in verschiedenen asiatischen Ländern seine Produkte herstellen lässt) hat sich in den letzten Jahren wirklich gemausert und zum ernstzunehmenden Konkurrenten der etablierten „Marken“-Hersteller entwickelt.

Harley Benton D-120 CE Black – Facts & Features

Es handelt sich bei der Harley Benton D-120 CE Black um eine Elektroakustik-Gitarre in Dreadnaught-Bauform mit Cutaway und aktiver Elektronik mit 4-Band-EQ, die den Piezo-Pickup unter der Stegplatte regelt. Hals, Zargen und Boden bestehen aus Mahagoni, die Decke aus laminierter Fichte, das Griffbrett aus Roseacer. Der erste Eindruck nach dem Auspacken: Das ist eine richtig schöne Gitarre! Die Verarbeitung ist beinahe makellos, das Design schlicht, aber gelungen.

Die cremefarbenen Bindings um Korpus und Griffbrett sind bis auf eine kleine Stelle am Übergang von Hals und Korpus tadellos.

Wenn es meine eigene Gitarre wäre, würde ich ein Stück Klebeband und einen wasserfesten Filzstift nehmen und innerhalb weniger Minuten nachbessern. Danach sähe sie wirklich perfekt aus. Der Hals ist gerade und die zwanzig Bundstäbchen sind sauber eingesetzt und stehen nicht über. Durch das Cutaway ist die Gitarre auch bis in den zwanzigsten Bund ohne Handverrenkungen bespielbar. Die (ebenso wie die beiden Gurtpins) verchromten Mechaniken sind natürlich keine Grovers, aber geschlossen und funktionieren gleichmäßig und zuverlässig.

Das Material der Rosette besteht aus Perlmutt-Imitat, dieses habe ich schon Mal in edlerer Ausführung gesehen, aber es ist vollkommen okay. Zwei Pickguards zum Aufkleben liegen der Gitarre bei, eines in Red Tortoise, eines in Schwarz. Die schwarze Lackierung des Instruments ist sorgfältig ausgeführt, wobei sie natürlich stark spiegelt und man jeden Fingerabdruck sofort sieht, aber das ist ja nun mal so bei schwarzen Hochglanzlackierungen. Wen das stört, für den hat derselbe Hersteller andere Modelle mit matter Lackierung im Sortiment.

Harley Benton D-120 CE Black – in der Praxis

Nach diesem positiven Ersteindruck bin ich natürlich gespannt, wie es um die Bespielbarkeit und vor allem natürlich den Klang des guten Stücks bestellt ist. Okay, angenehme Saitenlage, aber … was ist das? Die hohe E-Saite schnarrt, auch schon bei mittelstarkem Anschlag … Na gut, das ist eine kleine Enttäuschung, aber diese ist schnell behoben. Zum Lieferumfang gehört natürlich auch ein passender Inbusschlüssel, mit dem man im Schalloch der Harley Benton D-120 CE Black die Halsneigung regulieren kann. Also: Ein Handgriff und alles ist gut. Auch die Saitenlage ist für eine Akustikgitarre immer noch prima, auch wenn sie nun für flinke Soli in den oberen Bünden nicht mehr die erste Wahl darstellt. Strumming, Flat- und Fingerpicking funktionieren aber sehr gut! Die Gitarre lässt sich angenehm spielen und klingt akustisch klar, transparent und ausgewogen, schon mit den werkseitig aufgezogenen Saiten. Auch der Tonabnehmer ist zwar simpel, aber gut. Mit dem 4-Band-EQ kann man einige verschiedene Sounds erzeugen. Außerdem zeigt er auch den Ladezustand der mitgelieferten 9 Volt Batterie an. Inzwischen habe ich schon eine Weile auf der Gitarre gespielt – die Stimmung ist immer noch korrekt! Die Mechaniken halten, was ihr guter optischer Eindruck verspricht. Da muss ich insgesamt sagen: Die Harley Benton D-120 CE macht einfach Spaß! Akustisch wie elektroakustisch. Zufällig habe ich momentan noch eine andere Elektroakustik-Testgitarre zu Hause, da liegen Vergleiche nah. Bei dieser anderen (Marken-) Gitarre kenne ich zufällig den Preis: 399,- Euro. Im Unterschied zur Harley Benton hat sie zwei Tonabnehmer, die man „an Bord“ ineinander mischen kann, das ist natürlich ein Vorteil. Ansonsten ist sie weniger leicht bespielbar als die Harley Benton D 120-CE Black, der Klang ist anders, aber trotz massiver Fichtendecke nicht unbedingt besser, sondern ebenso wie das Design Geschmackssache. Nun schaue ich also Mal nach dem Preis der Harley Benton und reibe meine Augen: 74,- (in Worten Vierundsiebzig) Euro inklusive Versand!!! Was soll man dazu sagen? Nichts. Man kann sich nur wundern, dass die Herstellung einer qualitativ so hochwertigen Gitarre zu diesem Preis möglich ist.

Strumming akustisch:

Flatpicking akustisch:

Strumming Piezo Tonabnehmer: