Test: Harley Benton DC-60 Junior Pelham Blue, E-Gitarre

Vintage-Style SG für Low Budget

Ich habe seit jeher eine Schwäche für SG-Modelle. Ob Omar Rodriguez Lopez, Josh Homme oder einfach Iommi und natürlich Angus Young – ich assoziiere mit dem Modell Originalität und Authentizität. Macht man einen Bogen um den Namen Epiphone, ist man im Niedrigpreissektor leider ohne große Alternative, wer eine feine Double Cut SG sucht.

Als die DC-60 Serie von Harley Benton angekündigt wurde, habe ich mich also gefreut. Viel von der Kritik, die Thomann-Hausmarke abbekommt, ist durchaus nachvollziehbar. Es ist definitiv nicht alles Gold, was glänzt und die niedrigen Preise werfen berechtigte Fragen bezüglich der Herstellung auf. Aber HB machen es besser als die meisten anderen Niedrigpreismarken. Und sie schaffen es auch immer wieder, uns richtig zu überraschen. Die SC-Serie ist sehr stark, die CST Power Stratocaster ebenfalls. Das letzte Mal, als ich als Tester mit einer Harley Benton in Berührung kam, war das im Rahmen eines Jazzmaster Vergleichtests. Gegen die American Original konnte die Niedrigpreis Jazzmaster von Harley Benton nicht allzu viel ausrichten – aber es ist nichtsdestotrotz eine absolut famose Gitarre für den Preis. Die DC-60 Junior Pelham Blue von Harley Benton zu testen, schlägt also vielleicht in eine ähnliche Kerbe – oder nicht?

Harley Benton DC-60 Junior Pelham Blue – die Features

Die Beurteilung der Qualität einer Niedrigpreis-Gitarre ist so eine Sache. Wie weit muss man als Tester die Tatsache miteinbeziehen, dass die Produktionsumstände billiger Gitarren nicht immer würdige Standards haben? Wird es ausgeglichen durch die Tatsache, dass hochwertige Billiggitarren Musikern, die knapp bei Kasse sind, eine angemessene Ausstattung ermöglichen? Das Thema sprengt den Rahmen eines herkömmlichen Tests und kann hier nur am Rande betrachtet werden.

Also? Wir reden hier von 199,- Euro, was nicht heißt, dass man grobe Verarbeitungsmängel eher akzeptiert. Aber auf den ersten Blick stimmt alles: Keine Leimtropfen oder ungenaue Lackarbeit, saubere Bundarbeit und einmal mit dem Fingernagel über den Griffbrettrand – auch die Bundstäbchen sind kantenfrei. Das ist schon mal beachtlich – HB hat bei diesen kleinen Bearbeitungspunkten genau hingesehen. Und das für den Preis.

Das Korpus aus Mahagoni wird von einem geleimten Mahagoni-Hals aufgeschlossen, der – zu meinem persönlichen Leidwesen – ebenfalls auf der Rückseite mit dem Nitrolack bearbeitet ist. Tut meiner Erfahrung nach dem Grip nicht unbedingt gut, aber da es sich um den saftigen aber sehr flachen und leicht bespielbaren C-Shape am Hals handelt, mit einem 305 mm Griffbrettradius, ist das zu verschmerzen. Alles sauber zusammengeleimt, die distinkten Maserungsstücke sind nicht erkennbar. Sei’s also drum – da die Bundstäbchen schon mal gut bearbeitet sind, ist die Bespielbarkeit schon mehr als angemessen. Darüber hinaus ist die DC-60 Junior leicht – wie man es von den SGs gewohnt ist. Das Amaranth-Griffbrett ist wiederum nicht unbedingt gewöhnlich. Für den Preis war ein Ahorn-Griffbrett nicht zu erwarten, auch wenn es meine Erfahrung ist, dass keine Hals-Griffbrett-Kombination so einen gebündelten, mittig-bissigen Rocksound produziert wie Ahorn-Ahorn. Aber das nur am Rande – Mahagoni-Amaranth-Kombinationen sind mir bislang nicht untergekommen. Zum Amaranth lässt sich lediglich sagen: Rau ist das Ganze, vielleicht ein bisschen zu rau für manche.

Weiße Dots auf den Medium-Jumbo-Bünden – nichts Auffälliges hier, auch nicht am Sattel, der aus Graphit besteht. Mit Graphitsattel habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht – sie schnarren schnell und sind der Stimmstabilität nicht wirklich zuträglich. Ein gewundenes schwarzes Schlagbrett rundet die Gitarre ab.

Harley Benton DC-60 Junior Pelham Blue E-Gitarre

Die Hardware der Gitarre sehen wir uns der Reihe nach an – zuerst die gekapselten Wilkinson Locking-Mechaniken, die genau der Punkt sind, an dem gut und gerne gespart wird. Also lass ich erstmal ein paar ordentliche Zugkräfte wirken – ein paar Bendings auf der G-Saite sind da ein guter vorläufiger Test, den die DC-60 knapp besteht. Ich muss nach einer Weile definitiv nachstimmen, habe aber den Eindruck, dass sich das gute Stück akklimatisiert und meine Drop-D-Stimmung recht stabil hält. Der nächste Faktor der Stimmstabilität – der Wrap Around Steg, der für die SG-Vintage-Modelle typisch ist, ist an den Achsen ins Holz geschraubt worden, wirkt aber ein wenig schlampig verarbeitet. Ein wenig schief verläuft die Oberachse, wenn auch nur geringfügig.

Die Roswell P90D AlNiCo-5 Dog Ear Singlecoil haben mich persönlich sehr neugierig gemacht. Gute P90 Pickups gehören zu meinen persönlichen Lieblingen – dieser etwas voluminösere, bissigere Singlecoil-Sound harmoniert einfach prächtig mit Overdrive und Fuzz. Die Gibson SG Classic kam mit den originalen Gibson P90ern daher und erzeugt in Kombination mit einem ZVex einen meiner persönlichen Lieblingssounds überhaupt. In der Hinsicht kann ich mir also nicht helfen – ich habe Erwartungen an die Roswell Pickups, die in der Vergangenheit zeigten, dass sie – lässt sich nicht anders sagen – eine „Mixed Bag“ sind. Die Vintage-Style-Pickups der Marke beispielsweise, die bei der Jazzmaster verbaut waren, konnten mich überzeugen. Für manche Singlecoils der Firma lässt sich leider nicht das Gleiche sagen. Aber ich bleibe aufgeschlossen und freue mich darauf, die Qualität der P90er Dogears an meinem Laney Amp, mit und ohne Pedale zu überprüfen sowie ihr Zusammenspiel mit den Volume- und Tone-Reglern zu erforschen.

Das ist der Sound der Harley Benton DC-60 Gitarre

Wir gehen den klassischen Weg und nehmen mit zwei Sennheiser Mikrofonen einen Laney-Amp ab. Mithilfe des Benson Germanium Fuzz schauen wir, wie gut die Gitarre verschiedene Verzerrungsgrade aufnehmen kann. Doch zunächst der Clean-Sound:

Ein bisschen hölzern und undynamisch sind sie, die Dogears. Der P90 ist von eigenwilliger Dynamik und hinkt den normalen Singlecoils in der Hinsicht hinterher, hat aber auch untenrum mehr Power. Das lässt sich auch nicht über die Dogears sagen – sie sind ein bisschen flach und komprimiert im Frequenzgang. Die Mitten schieben ordentlich, soviel ist schon mal deutlich.

Beim Crunch fällt das Urteil schon besser aus – die Dogears überraschen mich hier und ich wage zu behaupten, dass der Apfel hier nicht allzu weit vom P90-Stamm fällt. Auffällig ist aber, dass der Output ein bisschen höher sein könnte und Feinheiten beim Spiel, speziell, wenn sie auf dem Griffbrett passieren, ein bisschen schwach auf der Brust daherkommen.

Gain hochgefahren – und nachgestimmt. Tatsächlich dauert es wirklich, bis sich das gute Stück einigermaßen in Sachen Stimmung einpendelt, denn spätestens nach ein paar Durchläufen muss nachjustiert werden, speziell bei der tiefen E- und der G-Saite. Nichtsdestotrotz – der Sound ist warm, rund und hat ein angemessenes Attack, auch wenn man mit ordentlicher Verzerrung garniert. Klar, dieser hölzerne, leicht undynamische Charakter wird bei echten P90er durch einen gleichmäßigeren Frequenzgang aufgeweicht. Trotzdem – für den Preis ist das ein feiner, dreckiger Vintage-P90 Sound, wie ich ihn mir erhofft habe, der in Dimensionen der Dynamik erwartungsgemäß wahrnehmbar unter seinen größeren Soundbrüdern liegt.

Wie reagiert die Harley Benton DC-60 Junior auf einen Germanium-Fuzz? Das Benson Germanium-Fuzz kostet mehr als die Gitarre, die ich in den Händen halte, trotzdem ergeben die beiden ein ansprechendes Paar. Der muffige, warm-mittige Germanium-Fuzz springt mit den Dogears besser an als mit so manchem hochwertigen Humbucker – das möchte man an dieser Stelle festgehalten haben.

Ein Pickup, keine Splitfunktion also, keine Bridge- und Neck-Position. Heißt das also ein Grundsound – und gut ist? Nein und hier kommen wir zur meines Erachtens stärksten Seite der Harley Benton DC-60 Junior, dem Tone- und der Volume-Regler. Beide arbeiten ausgezeichnet. Zugegeben, das Tone-Poti könnte einen etwas gleichmäßigeren Regelweg vertragen. Aber es ist ohne Frage ein völlig anderes Gesicht, das der Dogear zeigt, wenn man ihn eindunkelt – hat fast schon was vom Rhythm-Circuit einer Jazzmaster. Und auch beim Volume stelle ich erfreut fest, dass die Frequenzen gleichmäßig zurückgedreht werden. Nun – nicht ganz, ein bisschen länger überleben die Mitten und auch die Höhen haben mehr Raum als die Tiefen. Untenrum könnte, wie gesagt, mehr passieren, aber die Dogears erledigen ihren Job vielseitig und verlässlich.