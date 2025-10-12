Highway to Harley Benton

SG-Vibes zum Sparpreis: Die Harley Benton DC-Custom II rockt mit fettem Sound, cooler Optik und Features, die sonst locker das Doppelte kosten.

ANZEIGE

Kurz & knapp Was ist es? Harley Benton DC-Custom II Cherry, E-Gitarre im SG-Stil, preisgünstige Alternative mit moderner Ausstattung. Sound & Flexibilität: Kräftiger Grundsound mit vielseitigen Tesla-Humbuckern und praxisnahem Coil-Splitting

Kräftiger Grundsound mit vielseitigen Tesla-Humbuckern und praxisnahem Coil-Splitting Hardware & Verarbeitung: Edelstahlbünde, solide Mechaniken und Chrom-Hardware, leichte Schwächen bei Sattel und Bundenden

Edelstahlbünde, solide Mechaniken und Chrom-Hardware, leichte Schwächen bei Sattel und Bundenden Spielkomfort: Gut bespielbarer Hals mit komfortablem C-Profil, allerdings hohe Saitenlage ab Werk

Gut bespielbarer Hals mit komfortablem C-Profil, allerdings hohe Saitenlage ab Werk Preis-Leistung: Beeindruckende Ausstattung für unter 300,- Euro, ideal für Einsteiger und Fortgeschrittene

Harley Benton DC-Custom II Cherry

Bei der Harley Benton DC-Custom II Cherry wird schon auf den ersten Blick klar, welches große Vorbild hier Pate gestanden hat. Die klassische Double-Cut-Form im satten Cherry-Finish erinnert unweigerlich an die legendären Gibson-SG-Modelle aus den 60ern. Harley Benton bringt mit der DC-Custom II Cherry ein Instrument auf den Markt, das optisch und konzeptionell nah am Original ist, preislich aber in einer ganz anderen Liga spielt.

Für deutlich unter 300,- Euro gibt es eine Gitarre mit eingeleimtem Hals, 24 Edelstahlbünden, split-fähigen Tesla-Humbuckern und solider Hardware – Features, die man in dieser Preisklasse nicht oft findet. Selbst Epiphone, der Gibson-Ableger, muss sich bei den günstigen SG-Kopien der Thomann-Hausmarke warm anziehen, wenn man das gebotene Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet. Was die rote Double-Cut im berühmten Design zu bieten hat, werden wir im folgenden Review herausfinden.

Facts & Features

Die Harley Benton DC-Custom II Cherry stammt aus der Custom-Line-Serie und ist eine vollwertige Double-Cut-Gitarre mit moderner Ausstattung. Korpus und Hals bestehen aus Meranti, einem Holz, das bei Harley Benton häufig verwendet wird. Der eingeleimte Hals trägt ein Palisandergriffbrett, das von einem dezenten Binding eingefasst wird und mit 24 Medium-Jumbo-Blacksmith-Edelstahlbünden bestückt ist – für eine Gitarre in dieser Preisklasse ein echtes Highlight. Kleines Manko: Die Bundierung wurde nicht ganz sauber ausgeführt, man merkt die Kanten der Bundstäbchen an beiden Rändern des Griffbretts. Stört in der Praxis aber nicht weiter und ist für eine Gitarre in dieser Preisklasse absolut zu verschmerzen.

Das Halsprofil ist ein moderates C mit einer Stärke von 20,5 mm am 1. Bund und 22,5 mm am 12. Bund. Die Mensur beträgt für Gibson typische 628 mm, die Sattelbreite 42 mm. Eingesetzt ist ein Graphit-IV-Sattel, der ein bisschen zu kurz geraten ist, d. h. auf beiden Seiten ist eine Kante übrig geblieben. Macht aber nichts – man sieht es nicht und störend für Intonation oder die Führung der Saiten ist es auch nicht. Es sollte hier jedoch nicht unerwähnt bleiben.

Der Sattel führt die Saiten zu den Mechaniken, die von Harley Benton stammen und durchaus zufriedenstellend arbeiten. Sicher, so ganz sanft und weich lassen sie sich nicht drehen, dafür besitzen sie aber keinerlei Spiel auf ihren Achsen und wenn die Fuhre einmal gestimmt ist, halten sie die Stimmung zuverlässig. Da habe ich selbst bei teureren Instrumenten schon ganz andere Sachen erlebt.

So wie beim berühmten Vorbild besitzt auch die DC-Custom II einen Tune-o-Matic-Steg und ein Tailpiece zur Aufnahme der Saiten. Beides wirkt durchaus solide – das betrifft auch die aufgebrachte Chromschicht.

Als Tonabnehmer kommen zwei Tesla-TM-VR-Nitro-Alnico-5-Humbucker zum Einsatz. Die Pickups lassen sich über einen Master-Volume- und einen Master-Tone-Regler steuern, letzterer ist mit einer Push-Pull-Funktion zum Splitten der Humbucker in Singlecoils ausgestattet. Ein 3-Wege-Schalter übernimmt die Pickup-Auswahl. Auch an dieser Stelle gibt es nichts Negatives zu entdecken – die Potis laufen frei von Spiel auf ihren Achsen und bieten einen gesunden Drehwiderstand, während der Schalter knackig in seinen Positionen einrastet. Durch die Metallknöpfe mit Rändelung lassen sich die Regler auch mit feuchter rechter Hand sicher bedienen – das betrifft insbesondere das Tone-Push-Pull-Poti, das durch Anheben die Tonabnehmer splittet.

ANZEIGE

Farblich zeigt sich die Gitarre im klassischen Cherry-Hochglanz und somit stimmig zum SG-Look und dem perloidverzierten Headstock. Damit bringt die DC-Custom II Cherry auf dem Papier alles mit, was man sich von einer modernen SG-Kopie wünscht: traditionelle Form, moderne Features und praxisnahe Details. Mal schauen, wie sie sich im Praxis-Check schlägt!

Die Harley Benton DC-Custom II Cherry in der Praxis

Im Spielbetrieb zeigt sich schnell, dass die Harley Benton DC-Custom II Cherry nicht nur optisch auf ihr berühmtes Vorbild verweist, sondern auch klanglich eine verblüffend gute Performance abliefern kann. Verstärkt über einen neutral eingestellten Röhren-Amp, präsentiert der Hals-Humbucker einen satten, warmen Grundsound, der in den Mitten angenehm schiebt und in den Höhen nicht unangenehm wird. Für bluesige Lines oder clean gespielte Jazz-Akkorde liefert er genau das richtige Maß an Wärme und Klarheit. Mit leichtem Crunch am Amp zeigt sich der Ton runder, mit schönem Sustain und einer ordentlichen Portion Charakter – kein Vergleich zu den oft sterilen Klangfarben, die man in dieser Preisklasse leider häufig vorfindet.

Der Steg-Humbucker spielt wunderbar bissig auf. Er eignet sich wunderbar für Riffs und Leads mit viel Gain, die sich im Bandgefüge durchsetzen müssen. Mit offenem Gain wird der Klang druckvoll und aggressiv, ohne zu matschen. Selbst bei schnellen Palm-Mute-Riffs bleibt alles ausreichend definiert.

Spannend ist das Coil-Splitting der Tesla-Humbucker. Gerade am Hals ergibt sich gesplittet ein glockiger, fast Strat-ähnlicher Klang, der sich gut für Funk, Pop oder warme Akkordwände eignet. Am Steg bekommt man drahtige, leicht knurrige Singlecoil-Sounds, die man in dieser Preisklasse kaum erwarten würde. Zwar ist der Output in der Singlecoil-Position naturgemäß etwas geringer, aber der Klang öffnet sich hörbar und lässt sich mit Volume- und Tone-Regler gut in Szene setzen.

Auch bei der Bespielbarkeit sammelt die DC-Custom II Cherry Pluspunkte. Die 24 Edelstahlbünde fühlen sich unter den Fingern griffig und stabil an und ermöglichen ein butterweiches Bending ohne spürbaren Abrieb. In Kombination mit der moderaten Mensur von 628 mm und dem Compound-Radius der Halsrückseite lassen sich Bendings und Vibratos mühelos umsetzen, ohne dass man das Gefühl hat, gegen die Saitenspannung arbeiten zu müssen. Noch besser würde es flutschen, wenn die Saitenlage etwas flacher wäre. Wie bei vielen Instrumenten von Harley Benton besitzt auch unser Testinstrument eine unangenehm hohe Saitenlage, was jedoch durch Absenken des Stegs schnell vergessen ist.

Das C-Halsprofil liegt komfortabel in der Hand, wirkt aber etwas kräftiger als bei typischen SG-Hälsen. Für Spieler mit größeren Händen ist das ein Plus, für Fans ultradünner Shredder-Hälse vielleicht ein kleiner Umgewöhnungspunkt. Gerade Rhythmusgitarristen profitieren von dieser „Fleischigkeit“, weil Akkorde stabiler unter den Fingern liegen und sich nicht so „fummelig“ anfühlen. Durch die sorgfältig gestaltete Hals-Korpus-Verbindung gelangt man aber trotzdem recht mühelos bis in die höchsten Lagen. In puncto Handling macht sich das moderate Gewicht positiv bemerkbar: Die Gitarre hängt am Gurt gut ausbalanciert, Kopflastigkeit ist hier kein Thema.

Alles in allem bietet die Harley Benton DC-Custom II Cherry im Praxis-Check ein erstaunlich komplettes Bild: kräftiger Sound, vielseitige Pickups, brauchbares Coil-Splitting, gute Bespielbarkeit und ein Handling, das man in dieser Preisklasse selten findet. Kleine Schwächen bei Bundbearbeitung und Sattel sind da leicht zu verschmerzen, zumal sie sich mit wenig Aufwand beheben lassen. Wer eine preisgünstige, aber ernstzunehmende Alternative zu einer SG sucht, bekommt hier verdammt viel Gitarre fürs Geld!

Harley Benton DC-Custom II Klangbeispiele

Für die nun folgenden Klangbeispiele habe ich wieder mein Test-Setup verwendet. Zum Einsatz kam ein Orange Micro Dark Top mit angeschlossener 1×12″ Celestion Vintage 30 Box, vor der Box wurde ein AKG C3000 Mikrofon in Position gebracht. Als Effekt ist ein leichtes Delay meines Catalinbread Echorec zu hören.