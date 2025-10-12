ANZEIGE
ANZEIGE

Test: Harley Benton DC-Custom II Cherry, E-Gitarre

Highway to Harley Benton

12. Oktober 2025

SG-Vibes zum Sparpreis: Die Harley Benton DC-Custom II rockt mit fettem Sound, cooler Optik und Features, die sonst locker das Doppelte kosten.

ANZEIGE
Kurz & knapp
Was ist es? Harley Benton DC-Custom II Cherry, E-Gitarre im SG-Stil, preisgünstige Alternative mit moderner Ausstattung.
  • Sound & Flexibilität: Kräftiger Grundsound mit vielseitigen Tesla-Humbuckern und praxisnahem Coil-Splitting
  • Hardware & Verarbeitung: Edelstahlbünde, solide Mechaniken und Chrom-Hardware, leichte Schwächen bei Sattel und Bundenden
  • Spielkomfort: Gut bespielbarer Hals mit komfortablem C-Profil, allerdings hohe Saitenlage ab Werk
  • Preis-Leistung: Beeindruckende Ausstattung für unter 300,- Euro, ideal für Einsteiger und Fortgeschrittene

Inhaltsverzeichnis

Harley Benton DC-Custom II Cherry

Bei der Harley Benton DC-Custom II Cherry wird schon auf den ersten Blick klar, welches große Vorbild hier Pate gestanden hat. Die klassische Double-Cut-Form im satten Cherry-Finish erinnert unweigerlich an die legendären Gibson-SG-Modelle aus den 60ern. Harley Benton bringt mit der DC-Custom II Cherry ein Instrument auf den Markt, das optisch und konzeptionell nah am Original ist, preislich aber in einer ganz anderen Liga spielt.

Für deutlich unter 300,- Euro gibt es eine Gitarre mit eingeleimtem Hals, 24 Edelstahlbünden, split-fähigen Tesla-Humbuckern und solider Hardware – Features, die man in dieser Preisklasse nicht oft findet. Selbst Epiphone, der Gibson-Ableger, muss sich bei den günstigen SG-Kopien der Thomann-Hausmarke warm anziehen, wenn man das gebotene Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet. Was die rote Double-Cut im berühmten Design zu bieten hat, werden wir im folgenden Review herausfinden.

Facts & Features

Die Harley Benton DC-Custom II Cherry stammt aus der Custom-Line-Serie und ist eine vollwertige Double-Cut-Gitarre mit moderner Ausstattung. Korpus und Hals bestehen aus Meranti, einem Holz, das bei Harley Benton häufig verwendet wird. Der eingeleimte Hals trägt ein Palisandergriffbrett, das von einem dezenten Binding eingefasst wird und mit 24 Medium-Jumbo-Blacksmith-Edelstahlbünden bestückt ist – für eine Gitarre in dieser Preisklasse ein echtes Highlight. Kleines Manko: Die Bundierung wurde nicht ganz sauber ausgeführt, man merkt die Kanten der Bundstäbchen an beiden Rändern des Griffbretts. Stört in der Praxis aber nicht weiter und ist für eine Gitarre in dieser Preisklasse absolut zu verschmerzen.

Harley Benton DC-Custom II Cherry Fretboard

Griffbrett mit 24 Medium-Jumbo-Blacksmith-Edelstahlbünden

Das Halsprofil ist ein moderates C mit einer Stärke von 20,5 mm am 1. Bund und 22,5 mm am 12. Bund. Die Mensur beträgt für Gibson typische 628 mm, die Sattelbreite 42 mm. Eingesetzt ist ein Graphit-IV-Sattel, der ein bisschen zu kurz geraten ist, d. h. auf beiden Seiten ist eine Kante übrig geblieben. Macht aber nichts – man sieht es nicht und störend für Intonation oder die Führung der Saiten ist es auch nicht. Es sollte hier jedoch nicht unerwähnt bleiben.

Der Sattel führt die Saiten zu den Mechaniken, die von Harley Benton stammen und durchaus zufriedenstellend arbeiten. Sicher, so ganz sanft und weich lassen sie sich nicht drehen, dafür besitzen sie aber keinerlei Spiel auf ihren Achsen und wenn die Fuhre einmal gestimmt ist, halten sie die Stimmung zuverlässig. Da habe ich selbst bei teureren Instrumenten schon ganz andere Sachen erlebt.

So wie beim berühmten Vorbild besitzt auch die DC-Custom II einen Tune-o-Matic-Steg und ein Tailpiece zur Aufnahme der Saiten. Beides wirkt durchaus solide – das betrifft auch die aufgebrachte Chromschicht.

Harley Benton DC-Custom II Cherry Tune-O-Matic

Tune-o-Matic Steg & Tailpiece an der Harley Benton DC-Custom II Cherry

Als Tonabnehmer kommen zwei Tesla-TM-VR-Nitro-Alnico-5-Humbucker zum Einsatz. Die Pickups lassen sich über einen Master-Volume- und einen Master-Tone-Regler steuern, letzterer ist mit einer Push-Pull-Funktion zum Splitten der Humbucker in Singlecoils ausgestattet. Ein 3-Wege-Schalter übernimmt die Pickup-Auswahl. Auch an dieser Stelle gibt es nichts Negatives zu entdecken – die Potis laufen frei von Spiel auf ihren Achsen und bieten einen gesunden Drehwiderstand, während der Schalter knackig in seinen Positionen einrastet. Durch die Metallknöpfe mit Rändelung lassen sich die Regler auch mit feuchter rechter Hand sicher bedienen – das betrifft insbesondere das Tone-Push-Pull-Poti, das durch Anheben die Tonabnehmer splittet.

ANZEIGE

Farblich zeigt sich die Gitarre im klassischen Cherry-Hochglanz und somit stimmig zum SG-Look und dem perloidverzierten Headstock. Damit bringt die DC-Custom II Cherry auf dem Papier alles mit, was man sich von einer modernen SG-Kopie wünscht: traditionelle Form, moderne Features und praxisnahe Details. Mal schauen, wie sie sich im Praxis-Check schlägt!

Harley Benton DC-Custom II Cherry Headstock

Perloid-verzierter Headstock

Die Harley Benton DC-Custom II Cherry in der Praxis

Im Spielbetrieb zeigt sich schnell, dass die Harley Benton DC-Custom II Cherry nicht nur optisch auf ihr berühmtes Vorbild verweist, sondern auch klanglich eine verblüffend gute Performance abliefern kann. Verstärkt über einen neutral eingestellten Röhren-Amp, präsentiert der Hals-Humbucker einen satten, warmen Grundsound, der in den Mitten angenehm schiebt und in den Höhen nicht unangenehm wird. Für bluesige Lines oder clean gespielte Jazz-Akkorde liefert er genau das richtige Maß an Wärme und Klarheit. Mit leichtem Crunch am Amp zeigt sich der Ton runder, mit schönem Sustain und einer ordentlichen Portion Charakter – kein Vergleich zu den oft sterilen Klangfarben, die man in dieser Preisklasse leider häufig vorfindet.

Der Steg-Humbucker spielt wunderbar bissig auf. Er eignet sich wunderbar für Riffs und Leads mit viel Gain, die sich im Bandgefüge durchsetzen müssen. Mit offenem Gain wird der Klang druckvoll und aggressiv, ohne zu matschen. Selbst bei schnellen Palm-Mute-Riffs bleibt alles ausreichend definiert.

Spannend ist das Coil-Splitting der Tesla-Humbucker. Gerade am Hals ergibt sich gesplittet ein glockiger, fast Strat-ähnlicher Klang, der sich gut für Funk, Pop oder warme Akkordwände eignet. Am Steg bekommt man drahtige, leicht knurrige Singlecoil-Sounds, die man in dieser Preisklasse kaum erwarten würde. Zwar ist der Output in der Singlecoil-Position naturgemäß etwas geringer, aber der Klang öffnet sich hörbar und lässt sich mit Volume- und Tone-Regler gut in Szene setzen.

Harley Benton DC-Custom II Cherry Pickups

Haben richtig Power – die Tesla TM VR-Nitro Alnico-5 Humbucker

Auch bei der Bespielbarkeit sammelt die DC-Custom II Cherry Pluspunkte. Die 24 Edelstahlbünde fühlen sich unter den Fingern griffig und stabil an und ermöglichen ein butterweiches Bending ohne spürbaren Abrieb. In Kombination mit der moderaten Mensur von 628 mm und dem Compound-Radius der Halsrückseite lassen sich Bendings und Vibratos mühelos umsetzen, ohne dass man das Gefühl hat, gegen die Saitenspannung arbeiten zu müssen. Noch besser würde es flutschen, wenn die Saitenlage etwas flacher wäre. Wie bei vielen Instrumenten von Harley Benton besitzt auch unser Testinstrument eine unangenehm hohe Saitenlage, was jedoch durch Absenken des Stegs schnell vergessen ist.

Das C-Halsprofil liegt komfortabel in der Hand, wirkt aber etwas kräftiger als bei typischen SG-Hälsen. Für Spieler mit größeren Händen ist das ein Plus, für Fans ultradünner Shredder-Hälse vielleicht ein kleiner Umgewöhnungspunkt. Gerade Rhythmusgitarristen profitieren von dieser „Fleischigkeit“, weil Akkorde stabiler unter den Fingern liegen und sich nicht so „fummelig“ anfühlen. Durch die sorgfältig gestaltete Hals-Korpus-Verbindung gelangt man aber trotzdem recht mühelos bis in die höchsten Lagen. In puncto Handling macht sich das moderate Gewicht positiv bemerkbar: Die Gitarre hängt am Gurt gut ausbalanciert, Kopflastigkeit ist hier kein Thema.

Alles in allem bietet die Harley Benton DC-Custom II Cherry im Praxis-Check ein erstaunlich komplettes Bild: kräftiger Sound, vielseitige Pickups, brauchbares Coil-Splitting, gute Bespielbarkeit und ein Handling, das man in dieser Preisklasse selten findet. Kleine Schwächen bei Bundbearbeitung und Sattel sind da leicht zu verschmerzen, zumal sie sich mit wenig Aufwand beheben lassen. Wer eine preisgünstige, aber ernstzunehmende Alternative zu einer SG sucht, bekommt hier verdammt viel Gitarre fürs Geld!

Harley Benton DC-Custom II Cherry Elektrik

Schaltzentrale mit Option zum Splitten der Humbucker

Harley Benton DC-Custom II Klangbeispiele

Für die nun folgenden Klangbeispiele habe ich wieder mein Test-Setup verwendet. Zum Einsatz kam ein Orange Micro Dark Top mit angeschlossener 1×12″ Celestion Vintage 30 Box, vor der Box wurde ein AKG C3000 Mikrofon in Position gebracht. Als Effekt ist ein leichtes Delay meines Catalinbread Echorec zu hören.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE
Fazit

Die Harley Benton DC-Custom II Cherry erweist sich im Test als überraschend ernstzunehmende SG-Alternative für kleines Geld. Trotz kleinerer Verarbeitungsmängel bei Bundkanten und Sattel überzeugt sie mit kräftigem, flexiblem Sound, praxisnahem Coil-Splitting und einem sehr stabilen Handling. Besonders positiv fallen die Tesla-Humbucker, die Edelstahlbünde und die insgesamt solide Hardware auf, die man in dieser Preisklasse selten findet. Wer eine preisgünstige, aber klangstarke Rock- und Blues-Maschine sucht, bekommt hier ein Instrument, das deutlich über dem typischen Einsteiger-Niveau liegt und garantiert auch fortgeschrittenen Spaß machen wird!

Plus

  • Tesla-Pickups mit Coil Split
  • Bespielbarkeit
  • solide Hardware
  • grandioses Preis-Leistungs-Verhältnis

Minus

  • leichte Verarbeitungsmängel

Preis

  • 269,- Euro

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Harley Benton DC-Custom II Cherry
Harley Benton DC-Custom II Cherry
Kundenbewertung:
(39)
269,00€ Thomann
Harley Benton DC-Custom II White
Harley Benton DC-Custom II White
Kundenbewertung:
(8)
299,00€ Thomann
Klangbeispiele
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Harley Benton DC-580 CH Vintage Series, E-Gitarre

Test: Harley Benton DC-580 CH Vintage Series, E-Gitarre

05.03.2024 |0
Test: Gibson Les Paul Standard 60s Faded, E-Gitarre

Test: Gibson Les Paul Standard 60s Faded, E-Gitarre

27.11.2022 |1
Feature: Die Geschichte der Gibson PAF Humbucker

Feature: Die Geschichte der Gibson PAF Humbucker

14.09.2021 |3
Test: Gibson SG 61 Standard Maestro, E-Gitarre

Test: Gibson SG 61 Standard Maestro, E-Gitarre

12.05.2020 |7
Test: Gibson SG Fusion, E-Gitarre

Test: Gibson SG Fusion, E-Gitarre

21.06.2018 |12
Test: Gibson SG Standard 2015, E-Gitarre

Test: Gibson SG Standard 2015, E-Gitarre

10.03.2015 |2
Test: Gibson, Custom SG Standard VOS, E-Gitarre

Test: Gibson, Custom SG Standard VOS, E-Gitarre

25.09.2012 |1
Test: Gibson SG Standard T 2017 EB E-Gitarre

Test: Gibson SG Standard T 2017 EB E-Gitarre

10.01.2017 |2
Angus Young, AC/DC: Seine Gitarren, seine Musik

Angus Young, AC/DC: Seine Gitarren, seine Musik

17.04.2018 |11
Making of: AC/DC Back in Black

Making of: AC/DC Back in Black

20.01.2019 |6
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X